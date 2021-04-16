2000多段真實人生故事 雲端解憂舖找共鳴

2017年，「CY故事店」參加淘寶造物節。（取材自紅星新聞）

這個現實版的「解憂雜貨舖」，存有2000多段人生故事。店主相信，總有一些默默無聞的人，需要這些故事帶給他們感動。

堅持原創 每個故事定價1元

叢平平在淘寶上開的「CY故事店」裡，上架了2000多個網民分享自己真實經歷的文章。顧客若被這些故事觸動，可以花一元錢（人民幣，下同）拍下它。九年來，「CY故事店」猶如鬧區中一座靜靜豎立的車站，成為許多陌生乘客的心靈出口。

紅星新聞報導，作為「南京女孩開網店賣人生故事」的主角，叢平平和她的「CY故事店」也曾出現在公眾面前，但近日突然衝上微博 熱搜，被網民稱做是現實版的「解憂雜貨舖」，卻讓她覺得忐忑。「洶湧的流量會讓人不知所措，但我更希望故事店與大家是細水長流的陪伴。」

2012年，叢平平給雜誌社供稿，有次跟編輯聊天時，她突然想到一個快速收集素材的方式——開一家類似講故事或者陪人聊天的店。

「那不就像是深夜電台？你確定你能聊到你想要的東西嗎？」編輯的質疑反而讓她更堅定。於是，她整理了身邊人的故事，用圖文形式放到商品詳情頁，還請攝影 師朋友配了圖，叢平平的「CY故事店」就在淘寶上開張了。

運營模式是，每個故事定價一元，但付款與否全憑自願，讀者可以為「感人」買單，也可以選擇不花一分錢讀完所有故事。不少朋友建議嘗試引流付費觀看，都被她拒絕；直到現在，店內大多數故事仍是收入幾塊甚至顆粒無收的狀態。

「幸好這不是我的本職工作，不然我都沒法生活。」叢平平從事新媒體方面的工作，故事店一直都是抽空運營。就連故事店的名字「CY」也是她隨手起的，源自叢平平和攝影師名字的首字母 。「很佛系的感覺。」叢平平如此評價自己。

她的佛系還體現在對投稿沒有什麼要求，唯一的標準就是「真實原創」，「只要分享自己真實的人生經歷就好。」但「真實性」怎麼保證？叢平平提到「相互信任」，「寄存故事沒有利益驅使，別人也沒必要編造故事去騙人。」

在淘寶上，CY故事店有30多萬粉絲。（取材自紅星新聞）

30萬粉絲 父愛素材最受矚

如今，店舖擁有30多萬粉絲，而來自陌生人的信任，也是支撐叢平平堅定走下去的動力；「對方把自己很重要的一段人生經歷寄存在我的店裡，我就要負責。」

故事店的運轉一直都算順利，開業第二天就有媒體採訪，也是從這個時候開始，陸續有人給叢平平發來故事，寄存在店內。店裡賣得最好的一款故事，是第191篇「有些人你永遠不必恨」，引發9000多人的付款和評價。

故事裡的父親因為吸毒，敗光了家裡所有積蓄，還把女兒和妻子趕出家門。這個女兒怨恨她的父親，但又可憐負債累累的他三天都吃不上一頓飯。

有一次她在外地丟了錢包，證件、銀行卡、現金全沒有了，媽媽當時身處國外，她不得已打給父親，希望能藉到500元。父親猶豫再三，最後只拿出200元給她，卻在深夜給她發來一條短信：「女兒，對不起，是爸爸無能。」

看完父親的短信，她躺在宿舍的床上，咬著被子哭到天亮，不敢大聲哭出來，怕吵醒了睡著的舍友。那一夜，她好像把積累了多年的怨恨、心酸、心疼全都發洩光了，她終於知道，「他是愛我的，他只是沒有能力給予我任何東西。如果他有，他一定會是這個世界上最好的爸爸。」

有的讀者看完這個故事，想起自己去世多年的父親，「好想好想他」；有人回憶起自己也有著父愛缺失的經歷，也想學會原諒和放下。有人感嘆，渴望愛的人不敢去愛，因為心裡有傷，並鼓勵大家一定要好好生活，讓自己變強大。

「去看到、去感受不一樣的人生。」是「CY故事店」帶給叢平平、也是她希望帶給別人的。她不確定故事店會影響到多少讀者，但她自己先被這些故事改變了。

民眾在「CY故事店」展廳將自己的故事寫在卡片上。（取材自微博）

曾遇質疑 恢復「記憶」找成就

像是開店至今，她遇到過質疑、差評、不接受和不理解，也看到別人的失意人生，開始體會什麼叫「寬容」和「淡然」。她也將這種情緒帶進了和粉絲網民的交互裡：店舖沒有粉絲群，也沒有客服，只在首頁放上了進店必知。她希望這裡是一個可以安靜神交的地方。

叢平平信奉「君子之交淡如水」，和粉絲們也不會保持太密切的距離。報導說，即便是收到了自己很喜歡、甚至感動落淚的故事，她也會調整情緒，簡單回覆作者「我很感動」、「故事真的很好」。「我不太想刷存在感，還是默默當個樹洞更好。」

有些作者也是這麼想的，他們需要匿名，甚至隱去文裡出現過的地名。叢平平很能理解這種感受，「有些故事，其實不太想讓現實中的身邊人知道。」有寄存故事者告訴她，自己寫好故事點擊「發送」的瞬間，就感覺一切都釋然了，經歷過的那些事也意味著到此結束。

平均每天兩個小時整理故事、編輯上架，找合適的配圖和配樂，和網民互動……「有時甚至需要特意擠時間來做這些。到了晚上如果還沒來及更新，就會有種『完蛋了』的感覺。」叢平平沒想到，做事經常三分鐘熱度的她，能堅持運營這麼久，這也讓她很有成就感。

報導說，前年，因「故事」這種特殊商品難以被歸類，導致店舖被判定違規關停了兩個月。那段期間，叢平平一度感到焦慮，猶豫著是否繼續經營下去，後來是粉絲的關注、幫她申訴，拉回了她的動搖。那一刻，她認識到，故事店不再屬於她一人，她不可以放棄。

對一些粉絲來說，「CY故事店」也不只是屬於叢平平一個人的，還是一個可以找到過往回憶的地方。有粉絲留言說，回到店裡看五年前寄存的故事，感覺當時自己好傻好幼稚；故事店就好像一段被定格的時間，讓他能隨時「恢復記憶」，這種感覺很奇妙。

「CY故事店」從中國最北的漠河郵局寄出新年明信片。（取材自微博）

避免商業 多次拒帶貨邀請

「有個孩子留言說他初中的時候在這裡留下了一個故事，現在他大學了，還會經常回來看看。」叢平平說，她不想讓別人有「回來時，你卻不在」的失落感。

叢平平不願限定「CY故事店」的發展路線。有粉絲想看合集，她就精選了若干故事成冊出書；大家看疲了圖文的形式，她就請來一個主播朋友，將精選的故事製作成音頻有聲節目；有粉絲建議嘗試以視頻的方式呈現，叢平平想，如果能力允許，也未嘗不可。

粉絲們不止一次提出建議，希望看到「CY故事店」落地的樣子。叢平平也會想像，但始終還沒有那個讓她眼前一亮、決定「就是它了」的點子。在她眼裡，故事店就像孩子一樣，「會希望他變好，但也不會強迫他一定成為什麼樣子。」

但叢平平有一個經營原則，就是避免過度商業化。為此，她推掉了很多帶貨邀請，轉而去參加了幾個線下市集，和長久以來的粉絲們「奔現」。

至於外界稱故事店為「現實版的解憂雜貨舖」，和日本作家東野圭吾的「解憂雜貨店」一樣，療癒著人們的情緒。叢平平對這種說法總會不好意思，她說自己並沒有付出那麼多，配不上這些稱呼。只希望故事店是一個「安靜的、普通的，可以讓大家看故事講故事的純粹平台。」

微博熱搜帶來的關注，難免讓叢平平擔心自己做得還不夠好。但她和粉絲們不就是一天天用平常心走過這近十年的日子嗎？ 「就慢慢的走下去吧。」叢平平說。