這個中國首富 跌落神壇速度超快

李河君。（新華社資料照片）

身家曾經達1600億的企業家，6年後以2億元拍賣 他創始的「薄膜太陽能」公司，背後是成為中國最快跌落首富的一場冒險。

阿里拍賣4月27日將開拍「浙江長興漢能薄膜太陽能有限公司房地產、附屬設施等整體資產」的物件，使漢能集團創始人、漢能移動能源控股集團董事局主席李河君重新回到公眾視野。拍賣標的物前面標註了一個「破」字，意為破產 拍賣，起拍價是2.2億元（人民幣，下同，約3355萬美元）。李河君從「首富」落成「首負」的故事又被提起。

錢江晚報報導，「漢能薄膜」在2013年和2014年間，曾經是港股裡最看不懂的「妖股」，而它的創始人李河君在2015年3月以1600億的身家被「胡潤財富」評為中國首富，不過僅僅三個月，其身家就暴跌1000億，被稱為最快跌落的首富。

傳奇 登首富那年虧千億

漢能和李河君一樣，都是中國商業史上冒險挺進的傳奇。

李河君在2002年至2011年這九年裡，以20億元的身家撬動了200億元，建成總裝機300萬千瓦的金安橋水電站，再進軍光伏發電行業，成立全世界規模最大的薄膜太陽能企業。此次拍賣的長興漢能成立於2010年，主要從事太陽能光伏電池及電池組件的研發。

既以光伏發電行業起家，為何旗下企業淪為拍賣物件。其中原委，也要從李河君因為漢能薄膜的上市，登頂中國首富的2015年說起。

正是那一年，不斷有媒體開始質疑漢能系關聯交易，其股價波動背後也存在操縱嫌疑。AI財經報導，5月，漢能薄膜遭遇沽空，被香港證監會以涉嫌操作股價進行調查，漢能股價暴跌，漢能企業直接虧損1000億，隨後緊急停牌。7月15日，香港證監會勒令漢能薄膜停止交易，並不得復盤。

危機 多次資產抵押周轉

報導稱，同年12月，漢能薄膜甚至因拖欠辦公室房租176萬港元而被業主訴至法院追債。漢能集團也受波及，遭遇了資金危機，曾多次進行資產抵押以維持資金周轉。

2016年，李河君成立漢能移動能源公司嘗試自救，但他推出的一系列新能源產品並沒有被市場接受，曾傳出過如太陽能汽車等的研發，也未見實質性的利好。報導稱，從漢能薄膜被停牌處理後，漢能的財富帝國已開始逐漸崩塌。

2019年，因為近200名員工在公司總部集體討薪，漢能的窘境被曝光至公眾面前。太陽能光伏網報導，猛然間失去資本市場的漢能集團，自2019年5月開始就被曝出欠薪。10月，近200名漢能集團員工聚集在公司總部討薪。有員工當時估算，漢能集團欠薪涉及8000多名員工，包括工資、公積金、社保等，最長欠薪時長達6至7個月。

據前沿財經當時報導，在員工相繼加入討薪隊伍的同時，債權人追債、供應商追款不斷，但問題始終沒有解決，且愈演愈烈。因無法繼續投資 ，漢能各地的產業園處於停工或半停工狀態，有員工形容漢能集團「危機嚴重」。

屋漏偏逢連夜雨。報導說，2019年12月24日，漢能旗下的「現金奶牛」——金安橋水電站有限公司的1766.67萬股股權網絡司法拍賣落錘，四川信託有限公司以4278.06萬元報價成交，較評估值高出2730.8萬元。據了解，金安橋水電站股權被反覆質押，媒體報導稱已擔負各種債務超過170億元，危及漢能的控股權。

錢江晚報報導，因長期大規模欠薪等事件，繼法院查封漢能海南薄膜基地後，山東聊城也對當地漢能產業園執行查封。2020年3月，漢能旗下Solibro高科技公司進入破產程序；5月華夏易能也遭債權人申請破產清算。7月，其三大主體之一的漢能移動能源也被申請破產重整。

報導說，此次拍賣的湖州長興漢能是第一次拍賣，其房地產建築面積有14萬平方米（約210畝），包括了三宗工業土地、一幢廠房，還有宿舍樓等，評估價為2.2億元，是漢能系在全國的眾多基地之一，而且不是第一家進入破產程序的。拍賣公告中有一句「廠區停產多年」。

如果不是後來選擇了光伏中的薄膜太陽能，李河君前面的屢屢冒險都是成功的，有媒體因此形容他「有著過人的市場洞察力和異於常人的魄力與勇氣」。

野心 農民之子闖出名堂

據國際能源網報導，李河君於1967年出生於廣東河源一個農民家庭中，家境並不優渥的他，努力考進北京交通大學機械工程系，令村裡人好生羨慕。1984年踏上北京後，李河君很快就有自己的野心和抱負，想在這片新土地上闖出一番事業。

本科階段，李河君不斷尋找各種兼職的機會，補充學費，歷練自己，例如大二時，他曾和班內30餘名同學在食堂門口賣膠卷，賺了對窮學生來說不算少的12元。考上研究生後，李河君輟學經商，向大學老師借5萬元創業但失敗。他沒有輕易放棄，在中關村倒賣過電子元件、做過礦泉水等，奮鬥了五年，得到人生第一桶金8000萬元，也堅定了他冒險「幹大事」的想法。

報導說，李河君最初傾向開展上市公司，但在實地考察後，最終決定進軍建成後便不需要其他投入，而且每一天都能獲得固定資金收入的水電這一行業。於是，李河君成立華睿投資集團，在老家用1000萬買下了一座水電站，獲利頗豐，此後擴大投資規模，陸續購進數個水電站。

阿里拍賣4月27日將開拍的「浙江長興漢能薄膜太陽能有限公司房地產、附屬設施等整體資產」，起拍價是2.2億元。（取材自浙江日報）

2002年，李河君在劍橋大學攻讀經濟學博士學位期間，受邀去雲南實地考察，得知雲南省政府迫切想引入資本，開發金沙江水力資源，便立即和雲南政府簽下六座水電站的合同。

困境 冒險故事仍在繼續

對於當時身家只有20億的李河君來說，這場規模巨大的工程開發無異於冒險投資。他賣掉當時手上的優質水電站資源，籌措資金，從2002年至2011年歷時八年，耗資超過200億元，建成總裝機300萬千瓦的金安橋水電站，也做出進軍光伏發電行業的決定。

2009年是光伏行業的低迷時期，當時投資有兩條路線可選：一條是以尚德為代表的多晶矽路線，太陽能轉換效率高，能達到15%；另一條是薄膜發電，效率不到9%，但代表著未來的方向，應用範圍更廣。李河君選擇後者，購進多家海外技術公司，投資500億元到薄膜太陽能行業，成立漢能系，促使漢能成為全世界規模最大的薄膜太陽能企業。

員工代表2019年赴漢能總部集體討薪。（取材自觀察者網）

儘管薄膜太陽能技術不夠成熟、使用效率低、後期投入大，不被市場接受。李河君並沒有因此氣餒，相反地，他在河源建立研發基地；又輾轉成都、海口、長興等地，通過企業、政府、銀行三方投資的方式，建立新能源項目；後來又採用自給自足的營銷模式，形成完整的產業鏈，抬升漢能集團的股價。

報導說，在中國首富這個閃亮名號的背後，有著李河君用資本套資本而產生很多無法估量的風險，李河君的企業也正面臨著前所未有的困境。

2020年，在經歷一系列事件之後，漢能移動能源公司宣告破產。2020年1月，有報導稱漢能集團積極與相關央企或國家科研機構的事業單位洽談，希望通過混合所有制的方式，進行兩方或三方合作，以解漢能當前危局。

但漢能集團光員工工資及賠償金估計就超過15億，員工薪酬何時能夠補齊，仍是一個未知答案，東山再起茫茫無期。李河君的冒險故事似乎還在繼續。