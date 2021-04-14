我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

這個中國首富 跌落神壇速度超快

中國新聞組／整理
李河君。（新華社資料照片）
李河君。（新華社資料照片）

身家曾經達1600億的企業家，6年後以2億元拍賣他創始的「薄膜太陽能」公司，背後是成為中國最快跌落首富的一場冒險。

阿里拍賣4月27日將開拍「浙江長興漢能薄膜太陽能有限公司房地產、附屬設施等整體資產」的物件，使漢能集團創始人、漢能移動能源控股集團董事局主席李河君重新回到公眾視野。拍賣標的物前面標註了一個「破」字，意為破產拍賣，起拍價是2.2億元（人民幣，下同，約3355萬美元）。李河君從「首富」落成「首負」的故事又被提起。

錢江晚報報導，「漢能薄膜」在2013年和2014年間，曾經是港股裡最看不懂的「妖股」，而它的創始人李河君在2015年3月以1600億的身家被「胡潤財富」評為中國首富，不過僅僅三個月，其身家就暴跌1000億，被稱為最快跌落的首富。

傳奇 登首富那年虧千億

漢能和李河君一樣，都是中國商業史上冒險挺進的傳奇。

李河君在2002年至2011年這九年裡，以20億元的身家撬動了200億元，建成總裝機300萬千瓦的金安橋水電站，再進軍光伏發電行業，成立全世界規模最大的薄膜太陽能企業。此次拍賣的長興漢能成立於2010年，主要從事太陽能光伏電池及電池組件的研發。

既以光伏發電行業起家，為何旗下企業淪為拍賣物件。其中原委，也要從李河君因為漢能薄膜的上市，登頂中國首富的2015年說起。

正是那一年，不斷有媒體開始質疑漢能系關聯交易，其股價波動背後也存在操縱嫌疑。AI財經報導，5月，漢能薄膜遭遇沽空，被香港證監會以涉嫌操作股價進行調查，漢能股價暴跌，漢能企業直接虧損1000億，隨後緊急停牌。7月15日，香港證監會勒令漢能薄膜停止交易，並不得復盤。

危機 多次資產抵押周轉

報導稱，同年12月，漢能薄膜甚至因拖欠辦公室房租176萬港元而被業主訴至法院追債。漢能集團也受波及，遭遇了資金危機，曾多次進行資產抵押以維持資金周轉。

2016年，李河君成立漢能移動能源公司嘗試自救，但他推出的一系列新能源產品並沒有被市場接受，曾傳出過如太陽能汽車等的研發，也未見實質性的利好。報導稱，從漢能薄膜被停牌處理後，漢能的財富帝國已開始逐漸崩塌。

2019年，因為近200名員工在公司總部集體討薪，漢能的窘境被曝光至公眾面前。太陽能光伏網報導，猛然間失去資本市場的漢能集團，自2019年5月開始就被曝出欠薪。10月，近200名漢能集團員工聚集在公司總部討薪。有員工當時估算，漢能集團欠薪涉及8000多名員工，包括工資、公積金、社保等，最長欠薪時長達6至7個月。

據前沿財經當時報導，在員工相繼加入討薪隊伍的同時，債權人追債、供應商追款不斷，但問題始終沒有解決，且愈演愈烈。因無法繼續投資，漢能各地的產業園處於停工或半停工狀態，有員工形容漢能集團「危機嚴重」。

屋漏偏逢連夜雨。報導說，2019年12月24日，漢能旗下的「現金奶牛」——金安橋水電站有限公司的1766.67萬股股權網絡司法拍賣落錘，四川信託有限公司以4278.06萬元報價成交，較評估值高出2730.8萬元。據了解，金安橋水電站股權被反覆質押，媒體報導稱已擔負各種債務超過170億元，危及漢能的控股權。

錢江晚報報導，因長期大規模欠薪等事件，繼法院查封漢能海南薄膜基地後，山東聊城也對當地漢能產業園執行查封。2020年3月，漢能旗下Solibro高科技公司進入破產程序；5月華夏易能也遭債權人申請破產清算。7月，其三大主體之一的漢能移動能源也被申請破產重整。

報導說，此次拍賣的湖州長興漢能是第一次拍賣，其房地產建築面積有14萬平方米（約210畝），包括了三宗工業土地、一幢廠房，還有宿舍樓等，評估價為2.2億元，是漢能系在全國的眾多基地之一，而且不是第一家進入破產程序的。拍賣公告中有一句「廠區停產多年」。

如果不是後來選擇了光伏中的薄膜太陽能，李河君前面的屢屢冒險都是成功的，有媒體因此形容他「有著過人的市場洞察力和異於常人的魄力與勇氣」。

野心 農民之子闖出名堂

據國際能源網報導，李河君於1967年出生於廣東河源一個農民家庭中，家境並不優渥的他，努力考進北京交通大學機械工程系，令村裡人好生羨慕。1984年踏上北京後，李河君很快就有自己的野心和抱負，想在這片新土地上闖出一番事業。

本科階段，李河君不斷尋找各種兼職的機會，補充學費，歷練自己，例如大二時，他曾和班內30餘名同學在食堂門口賣膠卷，賺了對窮學生來說不算少的12元。考上研究生後，李河君輟學經商，向大學老師借5萬元創業但失敗。他沒有輕易放棄，在中關村倒賣過電子元件、做過礦泉水等，奮鬥了五年，得到人生第一桶金8000萬元，也堅定了他冒險「幹大事」的想法。

報導說，李河君最初傾向開展上市公司，但在實地考察後，最終決定進軍建成後便不需要其他投入，而且每一天都能獲得固定資金收入的水電這一行業。於是，李河君成立華睿投資集團，在老家用1000萬買下了一座水電站，獲利頗豐，此後擴大投資規模，陸續購進數個水電站。

阿里拍賣4月27日將開拍的「浙江長興漢能薄膜太陽能有限公司房地產、附屬設施等整體...
阿里拍賣4月27日將開拍的「浙江長興漢能薄膜太陽能有限公司房地產、附屬設施等整體資產」，起拍價是2.2億元。（取材自浙江日報）

2002年，李河君在劍橋大學攻讀經濟學博士學位期間，受邀去雲南實地考察，得知雲南省政府迫切想引入資本，開發金沙江水力資源，便立即和雲南政府簽下六座水電站的合同。

困境 冒險故事仍在繼續

對於當時身家只有20億的李河君來說，這場規模巨大的工程開發無異於冒險投資。他賣掉當時手上的優質水電站資源，籌措資金，從2002年至2011年歷時八年，耗資超過200億元，建成總裝機300萬千瓦的金安橋水電站，也做出進軍光伏發電行業的決定。

2009年是光伏行業的低迷時期，當時投資有兩條路線可選：一條是以尚德為代表的多晶矽路線，太陽能轉換效率高，能達到15%；另一條是薄膜發電，效率不到9%，但代表著未來的方向，應用範圍更廣。李河君選擇後者，購進多家海外技術公司，投資500億元到薄膜太陽能行業，成立漢能系，促使漢能成為全世界規模最大的薄膜太陽能企業。

員工代表2019年赴漢能總部集體討薪。（取材自觀察者網）
員工代表2019年赴漢能總部集體討薪。（取材自觀察者網）

儘管薄膜太陽能技術不夠成熟、使用效率低、後期投入大，不被市場接受。李河君並沒有因此氣餒，相反地，他在河源建立研發基地；又輾轉成都、海口、長興等地，通過企業、政府、銀行三方投資的方式，建立新能源項目；後來又採用自給自足的營銷模式，形成完整的產業鏈，抬升漢能集團的股價。

報導說，在中國首富這個閃亮名號的背後，有著李河君用資本套資本而產生很多無法估量的風險，李河君的企業也正面臨著前所未有的困境。

2020年，在經歷一系列事件之後，漢能移動能源公司宣告破產。2020年1月，有報導稱漢能集團積極與相關央企或國家科研機構的事業單位洽談，希望通過混合所有制的方式，進行兩方或三方合作，以解漢能當前危局。

但漢能集團光員工工資及賠償金估計就超過15億，員工薪酬何時能夠補齊，仍是一個未知答案，東山再起茫茫無期。李河君的冒險故事似乎還在繼續。

長興漢能廠區。（取材自錢江晚報）
長興漢能廠區。（取材自錢江晚報）

拍賣 投資 破產

上一則

拜登好友陶德率團訪台 中：美別向台獨勢力發錯誤信號

下一則

香港接種人數破60萬大關 8公立療養院21日起恢復探訪

延伸閱讀

無懼疫情、反送中 香港千萬富翁破51萬人 12港人1個富

無懼疫情、反送中 香港千萬富翁破51萬人 12港人1個富
日媒洗白福原愛 「嫁到不適合的男人」遭網友酸爆

日媒洗白福原愛 「嫁到不適合的男人」遭網友酸爆
最新財產申報 林佳龍夫妻身家逾3億

最新財產申報 林佳龍夫妻身家逾3億
馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億

馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見