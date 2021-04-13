百元假鈔成本3元 湖南道縣的「假幣江湖」

公安機關嚴打製販假幣的黑色產業鏈。（取材自微信）

在中國 ，製造假幣也有「產業重鎮」，在「假幣江湖」裡，公然挑戰警方的打假能力。

在中國假幣犯罪的版圖中，湖南道縣是全國為數不多，集偽造、買賣、運輸、持有使用假幣等犯罪「一條龍」地區。而當地第一大鎮壽雁鎮，又因「刑法規定的每一個假幣犯罪的環節，在道縣特別是在壽雁鎮，都能夠找到這樣一個違法犯罪的存在」，被諷是「中國第二人民銀行」。

警方在清點繳獲的假幣。近年來小面額假幣更「暢銷」。（取材自中國新聞週刊）

專用耗材 網上買得到

特種防偽打印紙、彩色油墨、刻度尺、燙金粉、絲印網……這些都是印製假幣需要的專用耗材，因非管制物品，通過網購等渠道就能獲得，列印假幣的「入行」的門檻其實不高。例如在QQ群裡就可以買到利用PS技術製作的假幣電子母版，還有人提供製假技術的「教學服務」。

然而掌握印製假幣的「核心技術」則非易事。公安 部反假幣實驗室負責人董永憲介紹，在紙上燙印好安全線再疊加印刷不同顏色並進行裁切和二次加工後，每張假幣都要用機器或人工加壓形成凹凸感，小誤差就會成為錯位、重影的「廢票」，精通電腦及列印技術、僅憑感覺就能調出近似真幣顏色的技師，也因此報酬驚人，甚至成為團夥核心成員。

製造和販賣也是假幣犯罪中，缺一不可的兩個環節。道縣公安局經偵支隊指導員李偉（化名）表示，與廣東地區破獲的「工廠式」機製印刷假幣不同，道縣破獲的印製假幣犯罪仍以印表機列印為主。列印假幣具有設備少、技術簡單、成本低廉的特點，近年在全國不斷蔓延。

廣西和湖南警方聯手破獲的一處假幣印製窩點。（取材自中新網）

分工明確 一條龍工序

李偉說，假幣犯罪團夥分工明確，各有工序，「生產不負責加工，加工不負責銷售」。假幣犯罪團夥的結構呈「金字塔」形，越往上則隱蔽性越高。處於「塔尖」的是被稱為「老闆」的團夥頭目，控制著假幣的售賣渠道。

從假幣的製造、出售、運輸整個流程，犯罪團夥都會精心縝密地計畫，並不斷更新犯罪方式，例如人貨分離、遙控指揮等，致使打擊更加困難。但李偉透露，當地假幣犯罪團夥印製的假幣，技術水平並不算高，只要細心鑑別就能辨認真假，「做出很真的假幣意味著所獲的利潤會很低」。

對於長期接觸假幣犯罪的當地人來說，造假幣這門「生意」要比在外面討生活好得多。在道縣，印製一張百元假鈔的成本是3、4元，而假鈔的批發價是每張10元，這中間有6至7元的「賺頭」。李偉說，犯罪團夥通常一批打印數萬至十數萬張，金額高達數百萬元，利潤可觀。

犯罪團夥看準民眾對小額面額假幣的警惕性低，也開始製造「薄利多銷」的小面額假幣。今（2021）年2月，道縣警方就偵破唐某玉偽造貨幣 案，繳獲20元面額假幣達364萬餘元。2016年，山東煙台一起案件中，1千餘萬元的20元面額假幣在90分鐘內就銷售到全國15省27個地市。

在道縣，假幣犯罪現象由來已久。道縣是湖南通往廣東、廣西的交通要道，加上90年代，大量向廣東地區轉移的香港印刷企業，在當地培訓了一大批熟練的印刷工，偽造貨幣現象開始滋生。

當地公安機關對藏匿在道縣境內的多處假幣犯罪窩點進行「定點清除」。（取材自中國新聞週刊）

外流販運 跨區打擊難

2009年初，中國的假幣犯罪形勢變得嚴峻。公安部在全國開展代號為「09行動」的打擊假幣犯罪專項行動。公安機關發現，假幣的製造地主要集中在廣東、湖南等地，廣東陸豐、惠來、湖南道縣等地是假幣源頭地區。「外地原料採購、本縣加工印刷、外流販賣使用」是道縣假幣犯罪的特點，而道縣壽雁、梅花兩鎮成為外流販運假幣犯罪重災區。

近兩年，安徽淮南、山東青島、江西上饒等多地，破獲了道縣籍人員流竄到當地進行假幣犯罪的案件，常是途經多地，以故意使用假幣到集市上購物來騙取真幣，手法不算高明。但「A地製造，B地販賣，C地使用」的犯罪方式，涉及多個省區市縣又無規律可循，打擊並非易事。

另一個令警方「頭疼」的難題是，按照2000年「最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋」規定，出售、購買、運輸、使用假幣罪的立案標準是總面額4000元以上，但嫌疑人往往攜帶少於上述金額的假幣，無法立案，只能進行治安處罰。

道縣公安機關近年對假幣犯罪一直保持著嚴打高壓態勢，當地假幣犯罪雖受到遏制，但仍遠未禁絕。永州市副市長、公安局局長車麗華認為，要想從源頭根除，關鍵在於社會治理要跟上。道縣的假幣犯罪問題，事實上反映了當地基層治理的制度尷尬。

道縣大致是「七山半水二分田，半分道路和莊園」的總格局，絕大多數是農村人口。多位參與偵辦假幣犯罪案件的當地民警表示，假幣犯罪嫌疑人的文化層次大都較低，法律意識淡薄，他們靠著製販假幣「致富」後，開豪車、高檔消費，出手闊綽的「示範」，讓當地一些年輕人也跟著鋌而走險「掙快錢」。

車麗華表示，假幣犯罪這類跨區域犯罪，多由一種口口相傳的犯罪手法而衍生出一條黑灰產業，就可能帶動更多的人加入黑灰產業裡去，從而形成地域性犯罪。

但就目前配置的警力來說，道縣農村地區民警人數最多的壽雁派出所僅有9人，卻轄66個行政村，7萬多戶籍人口。鎮司法人員更只有3人。4個農村法庭管轄全縣20個鄉鎮一審民事案件，僅有含法官在內16人。再加上農村法治建設整體上嚴重滯後，「要達到源頭治理，打擊是一方面，更重要的是基層社會治理的能力提升」。

廣西和湖南警方曾聯手破獲製販假幣集團，並起出圖中製作假鈔用的打印機。（取材自中新網）

家族式團夥 親朋鄰里通風報信

道縣印製假幣現象曾一度猖獗。多位道縣大市場、農貿市場等地的商販說，前些年道縣假幣氾濫，他們常被人用假幣購物找零的方式坑騙，因金額不大，商販們只能自認倒楣，這也使得當地的農貿市場、農村集市的假幣流通一直無法杜絕。

再者，犯罪嫌疑人出現年齡跨度大的「家族式」形態，也增加查緝的難度。道縣警方發現，團夥成員多以家族、親朋、鄰里為紐帶，成員之間有共同的利益和信任基礎，對外嚴格保密，或是有風吹草動就互相通風報信；一些「老江湖」返鄕，也使假幣犯罪出現代際傳遞現象。

所幸近五年來，當地公安機關在打擊假幣犯罪方面，幾乎年年都有戰果，例如今年3月就在桂林、昆明、郴州、永州四地統一收網，共繳獲假幣990餘萬元。但製販假幣存量大、外流假幣犯罪依然較多的特性，讓道縣縣長李天明也公開宣示，製販假幣等跨區域突出犯罪，嚴重動搖了道縣的發展根基，必須列入當地「一把手工程」嚴打。

湖南省公安廳針對道縣假幣犯罪氾濫的突出形勢，向道縣縣委、縣政府發出「關於道縣反假幣工作的提醒函」 ，引發關注。道縣自此刮起了一場整治假幣犯罪的大風暴。

道縣要求各鄉鎮、街道組織鄉鎮幹部、政法幹警、村幹部採取鄉不漏村、村不漏戶、戶不漏人的地毯式大摸排，篩查出假幣犯罪前科及疑似人員。並要求對製販假幣犯罪重點人員實行「一對一」管控。前科人員近親屬、在外無正當職業者、「一夜暴富」或收入明顯不符者等都被列為了重點人員。

道縣希望，這場持續三年的整治風暴，能夠實現該縣全國假幣犯罪重點地區「摘牌」的目標，將製販假幣產業「連根拔起」。