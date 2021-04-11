陽光是最珍貴的東西…中國「最後祕境」的守護者

派出所民警在邊境線上巡邏。(取材自新京報)

現代人稱雲南獨龍江鄉為「中國 最後的秘境」，而在戍邊的民警們看來，獨龍江鄉只有兩季兩天：冬季、夏季，雪天、雨天，半年雪來半年雨。在這裡，陽光是最珍貴的東西。 七十年間，有八名烈士，長眠在了這裡。

邊境 終年雨雪沒陽光

新京報報導，1960年，新中國劃定的第一條邊界線——中緬邊界線，該線在獨龍江鄉轄區內長度97.3公里。同年，解放軍邊防某團一連進駐獨龍江。

現代人稱獨龍江鄉為「中國最後的祕境」，說它是「一個適合旅遊的地方」，而最美好的體驗或許僅限於「你剛來的第一周」。

而後呢？是綿長不斷的雨，濕冷的空氣，發霉的被子，窩濕的腳底板。還有隨時滾滾而下、截斷山路的泥沙。現任戍邊的民警們說，獨龍江地區只有兩季兩天：冬季、夏季，雪天、雨天，半年雪來半年雨。在這裡，陽光是最珍貴的東西。

此地的駐守部隊有幾次更迭：1978年，獨龍江邊防派出所成立。1983年，武警怒江州邊防支隊接管防務工作。2019年，獨龍江邊防派出所改稱獨龍江邊境派出所，全體人員轉制為移民管理警察。

彭成軍2017年第一次進獨龍江，到達所裡的頭三天是大晴天，而後開始下雨，各式各樣的雨，微微拂面的，橫劈豎砍的，電閃雷鳴的。當時二十三歲的他幾乎每天都在想：明天會天晴嗎？他想了半年，雨下了半年。

什麼東西在這裡都是濕漉漉的。室內的地面永遠漚著水露；衣物三天不乾，就會發臭；被子一周不蓋，長出霉斑；雨季出趟門，鞋襪、褲子必得濕透。剛來派出所一兩年的年輕民警也容易得風濕疾病，患處沾水就疼。

雨是當地的特色，綿長不斷的雨，民警們在雨中穿行。(取材自新京報)

險峻 事故多、吃飯也難

兩年前，二十一歲的郭友進獨龍江，與戰友包了輛當地百姓的小車，從縣城出發，80公里路有749道彎。往往開不足百米，就是一個急彎，車速難上四十公里。路是單車道，一面懸崖一面山壁，會車只能靠退讓的本事。時有衝下懸崖、車毀人亡的事故發生。

2002年，剛滿二十歲的梁進春來到獨龍江鄉，崇山峻嶺阻隔下，什麼都成了稀罕玩意兒。有拉西瓜的車千里迢迢開到獨龍江，梁進春一瞅，兩百塊賣一個西瓜！而他們一個月的津貼不過110元（人民幣，下同），「（吃瓜）是一種奢望」。

本地吃食有限，糧食蔬菜都得從山外運進。十月起，土路就給雪封死，走不得。封山前，鄉糧管所開著大卡車出山，採購回最易儲存的罐頭、粉條等食品——電力供應不上，就不能儲存易壞的鮮肉與蔬菜。不吃蔬菜，所裡人總鬧便秘。

2006年，組織派「能種菜」的現任教導員楊榮進來做司務長，搞後勤。他在派出所後面拓了塊荒地，養豬、餵雞、搭棚種蔬菜。警員們在封山期間也好吃得稍微豐富些。

2015年，新公路全面通車後，菜市、小超市都開進了獨龍江。雖品種少、價格貴，派出所總算能卸下操持農場的活兒。但吃不好的情況還是時常出現。

巡界 螞蟥、毒蚊和爛泥

巡界是所裡的一件大事。獨龍江鄉離最近的緬甸界只有五公里，

獨龍江鄉轄區內的中緬邊境線長97.3公里，沿線設立37到43號七塊界碑。2003年，派出所將防務工作移交給解放軍，但按所裡傳統，仍要時不時往幾塊界碑處去，「看一看」、「轉一轉」。

七塊界碑中，只有一塊是開車能及的。其餘幾塊都在無人區，無一不要經過原始森林、懸崖峭壁。若從鄉裡出發，少則步行兩三天，多則五六天。

山野中，「人吃的東西少，吃人的東西多。」

最纏人的是螞蟥。雨水最足的幾個月裡，但凡鑽過草叢的，出來後，身上掛著十幾二十條螞蟥都屬平常。螞蟥刁鑽，輕易不叫人發現，吸血前不過香米粒般大小，無孔不入。飽飲後卻有小拇指那麼大。

還有當地特有的毒蚊，長得比指甲蓋上的小月牙還小，怎麼也防不住。一被咬，就化膿，若咬在腳背上，整隻腳能腫成個包子。

路是靠砍刀砍出來的，只幾個月不走，植被又會瘋長回來。走在裡面，只覺得腳下無路，頂上無天，到處只有石頭、青苔、爛泥、花草樹木。

接近垂直的陡坡極多，要拿繩索掛著樹枝爬上爬下。

民警在巡界途中，道路險峻。(取材自新京報)

行軍背包有三十斤重，收著乾糧、睡袋、帳篷等物件。水卻不用帶，「獨龍江什麼都有可能缺，但永遠不會缺水。」山裡水汽氤氳，如霧中行走。從白天到黑夜，人都好像泡在水裡，渾身濕淋淋的，腳上起了泡，在打濕的膠鞋裡一悶，很容易發炎。

最險的43號界碑，來回要十幾天，「人輕易去不了的。」梁進春聽去過的老戰友提過，那界碑在海拔4160米高的擔當力卡山的那拉卡山口，方圓60公里內都是無人區。1971年，戰士邱旦史在43號界碑的查界返程路上，為掩護隊友，遭野獸襲擊而犧牲。

隔絕 心理、婚戀皆斷線

3月一到，獨龍江的雨季拉開帷幕。

雨下得越大，民警們越愛去唐小聰家烤火。和其他老鄉一樣，唐小聰家的火堆是從不熄滅的。

唐小聰往火堆裡添柴。雨大時，民警們越愛去唐小聰家烤火。和其他老鄉一樣，唐小聰家的火堆是從不熄滅的。(取材自新京報)

進到獨龍江的民警會逐漸適應這種生活方式：鄉裡人口極少，流動性也小，白天黑夜都見不到幾個人，終年只看到這麼幾張熟面孔。

一位駐守過獨龍江的戰士在回憶錄裡寫道：「那樣的日子對一個心理健康而意志稍微薄弱的人來說，無疑是一種殘酷的折磨，而我們駐守在西南最前哨的官兵們則注定要承受這種磨礪。沒有電燈，沒有電話……長達半年的封山期，看不到一張報紙，收不到一封家書，報紙雜誌也只能訂半年的，因為封山期無法送達郵件。」

梁進春2002年剛進獨龍江時，認識一位排長。大雪封山八個月後，排長一連接到三封來自女友的信，前兩封質問他為何不寫信，第三封說，你是不是不和我好了？就此斷了關係。大家總結開山後收的信：「從初戀讀到熱戀讀到失戀。」

手機 信號是2004年才有的，覆蓋範圍極小，且一次只供十個人打手機。在此之前，要與外界溝通，只能用鄉裡的電台。

2010年後，通信基站建設完善，全鄉覆蓋手機信號。然而，直到今天，鄉裡的供電依然靠兩個小型水電站。冬天水位不足、夏天水位暴漲，再加上頻發的山體滑坡壓垮電線，凡此種種，時常導致斷電。電一斷，信號就斷，持續十幾天至半年不等。

「感覺在這兒待久了，電話也不想打，微信也不想發……過年過節時想問候一下，但你真正掏出手機的那一刻，就停止了，好像無話可說了。」彭成軍管這種心理狀態叫「隔絕」。

民警們的婚戀狀況是所裡相當「惱火」的問題。轉改前，官兵短則一年，長不過四年能出獨龍江。轉改後則入了編制，幾年內恐怕都不會有調動。每年，民警們雖有四十天左右的休假，但一進一出，來回路上就總要耽擱至少五六天——與外界接觸的時間，是遠遠不夠的。

楊榮說，轉改成移民管理警察後，所裡有四位民警離婚。「有些人的對象到這裡探望，一看，這是什麼偏僻的地方？回去就提分手了。」而今所裡三分之一的年輕人是單身。

民警高艷平在前排哨所執勤。(取材自新京報)

留守 疏散、救援是要務

去年五月份，一場泥石流讓所有民警感到震撼。

越野車大小的石頭從山上落下，砸在派出所的正對面。到處都在塌方，縣城至獨龍江鄉的80公里路上有兩百多處塌方，路基盡斷，道路破碎。

愈是破碎的路，民警們愈得走上去，疏散、救援沿途的百姓與遊客，用腳力運送物資，幫助道路搶修。

有一回高艷平在凌晨驚醒，聽到外面地動山搖，轟隆隆的，伴著泥土腥味，「遠比雷聲還恐怖很多。」電應聲停，他打著手電筒一戶戶叫出百姓，集中到村裡的空曠地帶。等天亮了才看清，有大量泥沙順著河溝，從山上沖進村了。

鄉裡的烈士陵園有八座墓，其中六座是衣冠塚。

「講實話，這裡對外來的人來說，可能是不宜居的。」高艷平說，「但沒人守也不可能，總歸要有人守在這裡。」