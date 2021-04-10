蹭愛國風 中國國產球鞋的「天價炒作」風波

新疆棉事件引發中國民眾抵制西方品牌，消費能量轉往了中國國產的安踏和李寧等運動品牌。(路透資料照片)

「搭上愛國列車，炒鞋妖風大作？」中國新疆 棉之亂在激情延燒後，衍生了愛國抵制下的中國國產球鞋「炒鞋」風波。

新疆棉引發的愛國抵制風暴自3月底發酵後，催動一波中國藝人高調解約代言，社群 網路也掀起激情的抵制浪潮。針對Nike、Adidas等國際大廠的抵制後，消費能量轉往了中國國產的安踏和李寧等自有運動品牌。

抵制觸發了商機，李寧和安踏體育近期股價上漲明顯。

哄抬 限量鞋款價飆31倍

外界本認為這是中國運動品牌安踏體育、李寧可以彎道超車、提高市占率的機會。沒想到這一股難以控制的「愛國能量」灌注，是先讓這兩個中國「國民貨」品牌的鞋款被當成炒作對象，價格直飆天際。

之中李寧的一款限量球鞋價格更炒高31倍，從1499元人民幣炒到4萬8889元（約7473美元），爆炸性的現象反而引起中國官媒側目，接連發文批評：「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！」被中國政府視為邪氣妖風的炒鞋，到底發生什麼事？

聯合新聞網轉角24小時報導，4月初開始在中國的銷售平台上，已經可以看到安踏和李寧出品的限量鞋款價格暴漲，例如一款安踏的哆啦A夢聯名鞋就從原價499元人民幣，被炒到4599元（約703美元），最誇張的莫過於李寧的「韋德之道7 全明星」限量銀白款，原價1499人民幣炒高到要價4萬8889元，漲幅高達31倍。

李寧韋德之道4，漲至48889元人民幣。（取材自21世紀經濟）

「以前沒錢買李寧，現在沒錢買李寧。」兩句一模一樣的話，其實意思完全不同；過往是因為李寧價格相對親民低廉，所以「沒錢」的消費者才會選購，現在則是價格被炒高到根本買不起。

批評 官媒罵須狠剎邪氣

連日的大量炒鞋、以及為了炒鞋出現的大量購鞋現象，卻引起中國官媒的注意。

央視發表熱評稱，「鞋，可以潮，但不能炒！」。新華社也直接批評「藉機哄抬價格是自斷門路」，要求監管部門加強積極管制與引導。人民日報講得更為直接：「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！」

官方的高調喝令也讓市場一陣錯愕。事實上中國炒鞋、將限量鞋作為投資交易的現象早行之有年，根據BBC的調查報導，2015年以來中國的二手鞋交易市場每年成長都能超過35%，2019年中國光是在二手鞋交易的市場規模就達到10億美元，占全球6分之1。相應的也出現了大量的球鞋交易專門平台，有實時價格波動監測、真偽鑑定、也方便操作線上買賣，以此作為標的投資客，也不必擁有倉儲就可以直接交易。

李寧韋德之道7，網上標價29999人民幣。(取材自微博)

差別是以往的炒作鞋款，是以Nike和Adidas等國際名牌為主，特別是Air Jordan系列、Yeezy系列最為搶手熱門。在現下中國20到30多歲的年輕世代，更不乏有人「炒鞋致富」的玩家成功經驗談，而成為了中國的另一種資本遊戲光景。

炒鞋有沒有問題？中國輿論和市場上各有解讀，畢竟有價值和操作空間的仍是限量鞋款為主。不過在2020年8月28日，美國影星「黑豹」查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）突然病逝，之後中國立刻出現炒作漫威黑豹聯名款球鞋的現象，當時曾一度引發社群網路的良心論戰。

殘酷 國產品牌曇花一現

到後來的新疆棉事件的國產鞋炒作，同樣也有人質疑「動機不單純」藉愛國激情炒鞋；但現實而言，無論是安踏還是李寧，也都相應仿效國際品牌推出各種限量商法，在「限量是殘酷的」消費簇擁之下，推出限量鞋、引發消費者收藏或交易，多少是打造品牌與產品持續力的策略之一。

「傻子太多，騙子不夠用。炒鞋小心被當韭菜！」現正一波的炒鞋熱，中國相應出現不少提醒勿見獵心喜、盲目投入而慘被收割的警世之語。只是相關市場分析的觀察，本來安踏和李寧或許迎接了超車機會，會不會在因為市場炒鞋被壓制後，反而失去產品持續力的良機？

反觀「被抵制」的Nike，不久前在抵制浪潮的同時，推出新款Air Jordan和Dunk Low系列，結果不僅線上大量搶購，買鞋知名的潮流網購「得物app」還出現「用人民幣下架Nike鞋」的熱門交易。中國市場行銷人士分析，Nike在中國的市占（25.6%）和影響力太大，沒有替代品牌之下依然坐得很穩；此番現象看在中國社群網路的眼裡，也就不脫先前對抵制效果悲觀的預測：「正常操作，預料之中。」

黃牛新戰場 買1800→賣8000

當火車站的「票販子」、醫院的「號販子」都逐漸成為記憶中的名詞，「鞋販子」開始為人熟知，球鞋市場成為黃牛們的新戰場。

上觀新聞報導，「當一雙球鞋流入二級市場，其實就完成了從商品向股票的轉變」，揚州的專業球鞋賣家陸皓做這門生意已經12年了，從愛好變成職業，近兩年收入尤為可觀，一雙原價不到800元（人民幣，下同）的耐克球鞋，轉手就能買到一兩千元，有些款式甚至賺得更多。

一雙鞋能不能漲價，取決於它的稀缺程度。(路透資料照片)

一雙鞋能不能漲價，能漲多少，取決於它的稀缺程度，以及它本身所代表的球鞋文化的受認可程度，或者說是大家的需求量。而每一次的限量發售，以及明星帶貨，都會在二級市場掀起更大的波瀾。「王一博上腳」、「肖戰同款」、「吳亦凡代言」…成為鞋圈的財富密碼。

陸皓介紹，鞋販子有時會把平台掛出的低價鞋全部收購，再加價賣出，其他人看到這雙鞋最低價上去了，就會跟風買，有點像買股票、買期貨。他甚至加入了一個微信群，群裡每天都有人分享市場動態和心得，討論該去「衝」哪雙鞋。

為了盡可能多拿到搶手的球鞋，他們各有各的辦法：有人雇用賦閒的大爺大媽去實體店排隊，有人與專賣店店員勾結直接「走後門」拿貨，還有人甚至運用一些外掛軟件參與線上秒殺或抽籤。

這些專業的鞋販子收走了市場大多數貨源後，就掌握了定價權。倒賣球鞋牟利的人多了，真正喜歡球鞋的人想要買到心儀的鞋款，自然也就得多花錢。「一雙鞋原價1800塊，買到了賣出去能賣8000塊，這便宜誰不想撿啊。」28歲的斌杰對球鞋並不感興趣，抱著掙點生活費的心態跟著室友入了坑。

只要有機會，他就會去排隊購買限量球鞋，或是在網上秒殺搶購，通過網路論壇與其他球鞋愛好者們交易，每次可以賺到幾百到上千元不等，這對大學生來說著實是一筆不小的收入。「反正也沒有什麼成本，搶到就是賺到」，不少同學都跟進加入。

在球鞋愛好者的圈子裡，將一款鞋市場價暴跌稱為「倒閉」，近期的「新疆棉」事件，讓消費者對耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、彪馬（PUMA）等不少外國運動品牌興趣大減，價格走低。

在消費者們用腳投票，下單國產品牌的同時，鞋販子嗅到商機，趁機轉戰國產球鞋市場，部分鞋款的價格因此突然暴漲。

經營耐克和阿迪達斯球鞋為主的陸皓自然也受波及，屯了兩倉庫的鞋「砸」在手裡。不賣吧，收不回本，賣了吧，賣一雙虧一雙。只能靜待事態發展。