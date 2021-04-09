動物保護與非遺傳承之困…點翠 是美麗還是殘忍？

被警方查獲的翠羽首飾。（取材自新京報）

用白胸翡翠的羽毛製作「點翠」，是美麗還是殘忍？當白胸翡翠被列入保護的那一刻，這項非遺技藝也面臨了傳承的挑戰。

「點」指其工 「翠」為其料

肖玉妹坐在桌前，拿起一片浸染成藍色的鵝毛反覆修剪，不斷捏著它和孔雀金胸針底座比對後，拿起膠水把羽毛黏到胸針的「尾巴」上。把翠鳥的羽毛黏在花絲鑲嵌的胎體上的這個過程叫「點翠」。

肖家的點翠手藝曾名滿京城。新京報報導，肖玉妹的爺爺肖志峰曾於1960年主持修復明定陵出土的四頂鳳冠，父親肖廣春是非遺傳承人，1986年為長城工藝美術品廠複製了兩頂明萬曆鳳冠。今年36歲的肖玉妹則是北京 市級非物質文化遺產「肖氏點翠」的第三代傳承人，

肖玉妹展示此前製作的點翠製品。（取材自新京報）

「點翠」是一項極為細緻的手工藝，「點」指其工，「翠」為其料。肖玉妹在工作室裡，為一隻金孔雀胸針進行點翠。她先配好顏色，再將翠羽精細地鑲嵌在金銀製成的胎體上，這個過程稱為「點」。修剪翠羽時需隨時比對胎體，完全符合後才把剪好如小指甲蓋般大的鵝毛嵌入胎體中。肖玉妹形容這像「繡花一樣」，需要耐心和審美。

肖玉妹接著把白乳膠倒在圓盤中，以一支一頭是狼毫、另一頭是竹籤的獨特「毛筆」，黏好膠水刷於胎體並貼上鵝毛後，用另一頭的竹籤沿著胎體邊角按壓固定羽毛。十多分鐘時間，肖玉妹只黏完了孔雀胸針「尾巴」上的一小片羽毛。

肖玉妹介紹，一個完整的點翠，分為「熟翠、定翠、選翠、鍘翠、裱翠、點翠、陰乾」七個步驟。即便是技藝嫻熟的老藝人，完成一個巴掌大小的點翠作品，也需要耗費一整天的時間。

翠羽工藝 權力象徵

「翠」指的是翠鳥的羽毛。肖玉妹解釋，古人選擇翠鳥的羽毛，一是因為色彩瑰麗，二是這種鳥羽的色澤在鳥死後沒有變化。翠羽根據部位和工藝的不同，可以呈現出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，隨著不同的光線照射再產生變化。

「『翠』是青色，代表的是中國 傳統文化」，肖玉妹介紹，「翠」在古代象徵的是權力和地位。「青色，加上羽飾文化，再加上翠鳥羽毛獨有的色澤，這些都是中華五千年地位權力的象徵，無可替代」。

獨特的「筆」，一頭是狼毫，一頭是牙籤。（取材自新京報）

近年，報導指出，隨著清宮劇的熱播和國潮文化的興起，越來越多點翠製品受到消費者青睞，但爭議也從未停止過。例如，肖玉妹到學校和社區介紹並展示點翠文化時，總有人質疑她：「這要活體拔毛，太殘忍了」、「如果不是活體拔毛，就不是老工藝」等，讓她又氣又惱。

活體拔毛 殘忍爭議

「有人說點翠需要活體拔毛，這是誤傳」，肖玉妹無奈的說，有些大件的古物修復需要較多的翠羽，而翠鳥應激性較強，不適合人工養殖，不大可能存在「活體拔毛」的做法。而翠鳥死後，羽毛的顏色和色澤並不會改變，也不必這麼做。

真是如此嗎？報導引述北京師範大學動物學教授、兼任國際鳥類委員會委員張正旺表示，中國國內的翠鳥約有11種，對棲息地要求較高的特點，決定了它種群數量較少；且翠鳥一般是在土崖壁上穿穴為巢，或在田野堤壩的隧道裡挖很深的洞做窩，「人工養殖沒有這樣的條件」。

用染色鵝毛做仿點翠。（取材自新京報）

而無論有沒有活體拔毛，能不能人工養殖，有不少網民認為「自然之美高於人工之美」，即便它是傳承的寶物，即便它是天價文玩，即便它是國粹頭面，也永遠不如在飛羽精靈身上好看。

點翠常用的是普通翠鳥、白胸翡翠和藍翡翠。今年2月1日，白胸翡翠被納入「國家重點保護野生動物目錄」，屬於國家二級保護動物範疇。普通翠鳥、藍翡翠則為「三有保護動物」，即國家保護的有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。

張正旺表示，白胸翡翠雖然分布較廣，但數量稀少。此外，白胸翡翠較早面臨著被非法獵捕的風險，將其列入「國家重點保護野生動物目錄」，也是為了防止它被過度獵捕和利用。

珍貴瀕危 犯罪牟利

今年2月，北京警方破獲閆姓犯罪嫌疑人通過絡非法收購白胸翡翠製品等點翠工藝品，再以最高上萬元的價格轉售牟利案件，被網民稱為「點翠第一案」。警方從閆姓犯罪嫌疑人家中起獲107件點翠頭飾、項鍊等製品，並將他依非法出售、收購珍貴瀕危野生動物製品罪予以刑事拘留。

如今，點翠從業者面臨著原料問題。肖家用於點翠的鳥羽，是肖廣春1992年從廣州買進的。肖玉妹說，家中還有幾百張家族流傳的翠羽，以及之前製作的點翠製品，在新名錄出台後，如今依法已不能流通。「我很迷茫，不知道該怎麼走下去」，肖玉妹說。

為金孔雀胸針點翠。（取材自新京報）

盈科律師事務所律師甘仕榮表示，在2021年2月1日前製作的點翠製品不違法，購買或者攜帶亦不違法。另「野生動物保護法」規定，因科學研究、人工繁育、公眾展示展演、文物保護或者其他特殊情況，需要出售、購買、利用國家重點保護野生動物及其製品的，經各層級保護主管部門批准並取得和使用專用標識，則可以出售和購買。

對於非遺手工藝項目中涉及野生動物保護的案件，甘仕榮表示，這類案件較少，總的原則是對野生動物的保護優於對非遺手工藝項目的傳承，非遺項目可以考慮使用其他替代材料。

替代材料 革新路艱

肖玉妹也在嘗試新的材料。她最近用染色鵝毛做了一些也很精美的首飾，但仍有人不買帳：「你點上的是鵝毛，能叫點翠嗎？」。

行業內的其他從業者也在嘗試革新。報導引述一位點翠從業師此前在接受媒體採訪時表示，庫存翠羽存量在2019年底已經消耗得差不多，2018年之後僅偶爾作為點綴、售後、修復等使用，現已經不再使用翠羽。團隊曾推出完全非翠羽羽毛鑲嵌珠寶系列，使用的鳥羽均為農業副產品，比如家禽或寵物脫落羽毛。

肖玉妹用剪刀剪染色鵝毛。（取材自新京報）

從事這一行業也有多年的點翠師劉先生說，如今點翠更多是使用動物園或花鳥市場中鳥類掉落的羽毛，其中鸚鵡和孔雀的羽毛使用得較多。此外，還有人用染色的鵝毛或者絲緞等物質，原材料雖然發生了變化，但是點翠的工藝沒變。

「傳統的點翠工藝強調翠羽的作用，翠羽顏色變化多端，極具觀賞價值，這是其他羽毛無法替代的。但由於點翠製品價格較高，加之動物保護觀念增強，很多消費者也逐漸接受仿點翠製品」，劉先生說。

對於肖玉妹來說，雖然有些迷茫，但她並不擔心「點」這項技藝會失傳，更在乎的是大眾對「翠」這種文化的誤解。

「除了『活體拔毛』的誤解，還有人覺得點翠只是一種輔助工藝，不應列入非遺項目」，肖玉妹說，此時她只好搬出「說文解字」、「周禮」等古籍中對於點翠的記載，「點翠的青色，最能代表東方，代表中華文化」。

肖玉妹打算用非遺項目經費寫一本書，專門介紹點翠的歷史文化。至於留存的翠羽和相關製品，她希望能用於文物的修復，很多博物館 的點翠製品已經殘缺。她也想著將此前的製品拿到博物館或者學校展出，讓更多人了解點翠這項非遺技藝。

「點是技藝，翠是文化」，肖玉妹坦言，用其他材料替代翠羽，仍將這項技藝傳承下去，但還是希望大眾可以更好地了解翠的文化，不要誤解它。