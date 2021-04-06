楊笠一「脫」口 代言男人電腦和女人衛生巾都被抵制

脫口秀女演員楊笠因為經常在「段子」中以戀愛和「嘲諷」男性為主題而引起注目，但也遭人舉報「煽動性別對立」。 （取材自百度百科）

你會把娛樂性脫口秀節目內容當真嗎？有時可能獲得一些啟發，但多數時候，笑笑就好。

2020年8月因為一句「男人那麼普通卻那麼自信」暴紅並引發部分男性不滿的脫口秀演員楊笠，近日因代言部分男網民眼中「以男性用戶為主」的英特爾筆記本電腦被抵制，接著她改賣衛生巾也被批沒資格，理由同樣都是「歧視 男性」、「煽動性別對立」。兩起事件先後在網路上掀起了男女網民大戰，熱度持續至今。

英特爾淘寶店撤下與楊笠相關的宣傳海報。（取材自紅星新聞）

罵戰開始→一句男人普通

雖說脫口秀是「冒犯的藝術」，但顯然有很多人是不想也不甘願被脫口秀冒犯的。根據多家媒體報導，抵制楊笠代言英特爾筆記本、衛生巾的網民中，有很多是男性，而且都還牢記楊笠半年多前那句讓許多女性聽了產生共鳴的「男人為什麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」並吐槽稱，楊笠這句話引發男女對立，所以她不能賣男性用的電腦，也沒資格賣女性用的衛生巾。

如是不是身受其害，恐怕不會有這麼多「男性視角」的網民反應如此激烈，甚至大聲到讓大公司英特爾也聽進去了。

男性網民的抵制引發女性網民的憤慨，紛紛衝進楊笠帶貨衛生巾的直播間裡刷屏支持楊笠。（取材自鳳凰網）

罵戰再起→代言電腦遭批

2021年3月18日，英特爾消費類產品官方微博 「英特爾芯品匯」發布楊笠代言宣傳英特爾筆記本電腦的內容，楊笠在視頻中說「英特爾的眼光太高了，比我挑對象的眼光都高」，搭配附文「看金牌投資人楊笠如何為職場電腦平反」，這看來幾乎就是脫口秀節目中的梗，讓許多人莞薾，同時也引來不少網民留言批評，甚至要求英特爾撤換楊笠的代言人身分。

發聲抵制的網民稱，英特爾找有「歧視男性前科」的楊笠來代言「以男性用戶為主」的英特爾電腦，對男性「侮辱性極強」。尤其楊笠的脫口秀大都是以貶抑男性來製造笑點和噱頭，是「偽女權」，英特爾若不立即撤下這則宣傳視頻，他們就要發起拒買、拒用英特爾產品。其中不乏嘲諷女性「不懂電腦」的情緒性字眼。

這群來自「男性視角」的留言不斷占據了英特爾中國 官微的討論區，引來大批自稱女性的網民上網反擊，演變成「楊笠代言英特爾之男女網民大戰」。有網民因此發起了話題，截至4月2日，相關話題在微博上的閱讀量已超3億。

罵戰反擊→女人相挺代言

「女性視角」的網民稱，「我是英特爾女用戶，我支持楊笠」、「極端男才會這麼跳腳吧」、「評論裡的男人們買得起intel嗎」、「瘋了嗎？不就是一個代言，男人的心眼就和針眼一樣大？這是打翻針線盒了？」、「女性購買電腦這麼大的蛋糕，英特爾真的不要了？」、「如果撤下楊笠代言，就發起女性拒買」。

不久，「英特爾芯品匯」與「英特爾中國」都刪除了與楊笠相關的所有宣傳信息，英特爾官方淘寶店也撤下了楊笠的宣傳海報。3月22日，英特爾公司發布聲明指出，英特爾注意到與楊笠相關推廣內容引發了廣泛爭議，這種情況並非公司的預期。

「多元、包容是英特爾文化的重要部分。我們充分認識並珍視我們所處的多元化世界，並致力於與各界夥伴一起創造一個包容的工作場所和社會環境」。英特爾在聲明中這麼說。

英特爾發布聲明之後，網路上的論戰焦點從「楊笠代言英特爾」擴及「能否接受英特爾聲明」，有人鼓掌叫好，有人質疑「既說包容又為何撤下」。支持和反對者的「對戰」持續擴大，而在這段期間始終沉默的楊笠，相關話題也還沒結束，這次再涉及的是衛生巾。

如果男性視角的網民對楊笠代言以男性用戶為主的英特爾筆記本電腦有意見，那麼楊笠代言消費群幾乎全是女性用戶的衛生巾，這總沒問題了吧。答案看來是否定的。

罵戰不停→帶貨衛生巾掀對立

3月24日晚間，楊笠在寶潔直播間為一款衛生巾帶貨，還沒露面，就遭不少網民留言抵制，理由幾乎都還是楊笠「歧視男性」、「挑起性別對立」；據媒體報導，這些網民其中多數是男性。眼見楊笠就要再度成為箭靶，大批女性網民隨之衝進直播間刷屏「支持楊笠」，並「站隊」下單購買楊笠推薦的衛生巾產品力挺。楊笠就在兩撥聲浪對立下完成了直播。

這天晚上，楊笠於英特爾、衛生巾事件後，首度在微博上發文透露自己的心情。她說，感謝很多朋友們對她的關心和幫助，「我從未為你們做過任何事，包括我講脫口秀也是為了我自己，但你們給了我太多善意，誠惶誠恐，謝謝大家」，她並說「我挺好，大家不用擔心」。

楊笠在文中意有所指的說，做這個工作她學到了很多，其中一條就是，「有時候有些聲音可能比較大，但未必代表人很多」。互聯網是一個虛擬的世界，「我們要相信的是我們周圍的人」。可能有時候看不太出來，結果跟她想的也不太一樣，但她會盡全力去做她想做的事情，去維護她自己。「幸福生活靠雙手不是靠吵架」。

罵戰滅火→心情文也引戰

楊笠寫道，她已經浪費大家太多精力了，覺得很抱歉。最後祝願大家身體健康，工作順利，「自己尋找的東西即便是經歷些坎坷也能越來越近，就像我一樣」。

楊笠因脫口秀中談及兩性話題，使她幾次成為話題人物。（取材自封面新聞）

在這則發文下有11餘萬則留言，多數是為楊笠打氣：「姐姐加油！自由的道路上難免有荊棘，放心，我們一起走！」、「謝謝妳，能站出來，謝謝你，保護好自己」、「妳說妳講脫口秀是為了妳自己。可是妳的脫口秀也幫助了太多人拯救了太多人，可是受傷的卻只有你自己而已」。也有網民直言「我們不是在支持妳，是在支持全體女性」。

從這則發文下的留言以女性網民居多，且大都是感謝楊笠「為女性爭取話語權」來看（暫時排除可能有一些負面的留言被刪除或隱藏），此時的楊笠已經不只是一個脫口秀演員，而幾乎成為一個「為女性發聲」的「共主」。很多女性網民發現，原來通過脫口秀也可以為她們紓發情緒和爭取權益；在這個空間裡，脫口秀成了一種心靈寄託，也透露了不少女性自認沒有話語權的處境。

而部分男性網民因為在這些事件中「暴怒」的反應，也引來一些媒體撰文批判。兩性平權話題原本敏感，楊笠幾次因此捲入暴風眼，她的表演方式可接受公評，但若將對她的「評論」變成「謾罵」、「侮辱」或是「誹謗」，就必須受到法律和社會、道德的約束；而無法建立在包容基礎上，甚至訴諸肢體或語言暴力的男權和女權，都該受到制裁和譴責。

楊笠在脫口秀表演中一句「「男人為什麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」引發許多女生觀眾的共鳴。（視頻截圖）

罵戰鬧劇→就一場脫口秀

不可否認，楊笠之所以出圈，代表她的表演風格確實說出了很多人的心聲，只要沒有違法或違反善良風俗，無論是否同意，都應給予尊重，這是欣賞「表演」的風度。而藝人的演出主題是否能更多元展現，也值得深思。

再者，女性用戶逐漸成為許多電腦品牌的主打消費群，楊笠會被選為電腦產品代言人，多少可能有著這樣的考量；仍帶著「電腦產品以男性用戶為主」這種狹隘觀念的人，應虛心接受這樣的消費趨勢。

性別平等這個議題吵了幾世紀，不是楊笠一個人說的幾句話就能扭轉，至於是否會挑起性別對立，那更是見仁見智。一位自稱男性的網民這麼留言給楊笠：「我就是一個普通的男生，看妳的脫口秀後感覺非常開心並且沒有覺得有被冒犯到，非常感謝妳的脫口秀給我帶來的快樂」。

楊笠在微博上貼出「精修圖」，引來網民打趣說「姐這睫毛掉了」，她強調自己這是真睫毛。（取材自微博）

當男性聽了楊笠的話氣急敗壞，女性因楊笠而奮戰不懈時，別忘了這源自於一場脫口秀表演，解讀關鍵還在每個人的修為，以及自己心中的那把尺。