退出北京？中華老字號「狗不理」包子 怎成了「人不理」？

有帶著工具的工作人員日前進入到狗不理前門店。(取材自中新網)

近日，「北京 最後一家『狗不理』停業」登上熱搜。這個曾經火上央視春晚的老字號的敗退，為何被網友評價為「一手好牌，打個稀爛」？

狗不理要退出北京市場？中新網客戶端報導，有媒體披露，狗不理北京總店（前門店）大門緊閉疑似關店，前門店是狗不理官方承認的北京的最後一家門店。

3月底經查詢狗不理官網發現，北京已經沒有狗不理門店。

1月20日，北京前門「狗不理」門店生意如常。(中新社資料照片)

日前到風波中的狗不理前門店。如果不是大柵欄街31號的路牌，已經很難發現它就是狗不理北京總店的所在地。目前，該門店大門緊鎖，招牌已摘，透過窗戶能看到裡面還有一個上面寫著「狗不理」三字的小櫃子，但上面已經落了一層灰塵。

透過窗戶看到的狗不理前門店內部。(取材自中新網)

附近的商家表示，該門店已關門很長時間，原因是「在裝修」。當追問是否有再次開業的消息時，商家表示，「聽說得等一、兩個月」。

當天，幾名拿著木質展示架、繩線之類工具的工作人員打開了店門。面對詢問，工作人員也回覆稱「在裝修」。

據報導，經電話聯繫到狗不理集團一位工作人員，其回應稱，狗不理北京總店（前門店）停業是因為合同到期。「這家門店是工會的房子，現在合同到期房主要收回，兩方正在洽談續租的事，還在交涉中，後續怎麼樣還不確定。」

至於狗不理在北京市場的後續發展情況，該工作人員表示，「這是集團的戰略，不太清楚。」

「狗不理」是中華老字號之一，更是慈禧太后「帶貨」的網紅鼻祖。(中新社資料照片)

★一則霸道聲明 撬動聲譽

資料顯示，「狗不理」創始於1858年，至今已經有163年歷史，它被稱為「天津三絕」之首，是中華老字號之一，更是慈禧太后「帶貨」的網紅鼻祖。

最早的狗不理包子只是一家普通的包子舖，店主有個小名叫狗子。因為店鋪生意太好，包子舖的主人也經常忙到沒時間照顧客人，所以就有了一個「狗子賣包子，不理人」的外號，久而久之「狗不理包子」的名字便慢慢傳開了。

曾經因為味道鮮美而聞名中國、名揚中外的狗不理，近期卻常常因為負面消息引發關注。上一次登上微博 熱搜，是因為一則「天津狗不理註銷」的消息。

3月中，天眼查APP顯示，天津狗不理餐飲管理有限公司於3月17日變更經營狀態為註銷，註銷原因為決議解散，該公司唯一股東為狗不理集團股份有限公司。網友們紛紛關注：狗不理這是要倒閉了？

隨後，狗不理集團股份有限公司發布情況說明，稱註銷的天津狗不理餐飲管理有限公司為集團下一家連鎖店，註銷是「因經營達不到預期」，並非網傳「天津狗不理註銷」、「狗不理決議解散」。

當時便有人統計發現，狗不理集團成立以來共註銷過15家子公司，其中有11家是在2019年-2021年期間被註銷的。狗不理在包括其「大本營」天津在內的各地門店，都開始進行了餐飲門店的收縮。

更早之前，狗不理集團還因輿論問題解除了與狗不理王府井店加盟方的合作。

去年9月，一則網友探訪狗不理包子北京王府井門店的視頻引發了廣泛關注。視頻中，博主對店內包子品質、服務以及菜品價格等方面進行點評，「肥肉多、價格貴、網絡上差評比較多」，以負面評價為主。

視頻發出後不久，當時的狗不理王府井門店就發表聲明稱，該視頻所有惡語中傷言論均為不實信息，已報警，要求博主停止侵權行為並公開道歉。

但沒想到的是，狗不理王府井門店的這一霸道聲明，卻真的撬動了狗不理百年老字號聲譽的招牌。

隨後，狗不理集團官方微博發布聲明回應稱，該視頻中出現的狗不理門店對消費者評價擅自處理且嚴重不妥，不能代表集團官方行為和立場；從即日起，解除與該店加盟方的合作。

而就在此事發生的五個月前，狗不理集團旗下全資控股子公司「天津狗不理食品股份有限公司」於去年5月11日終止了股票掛牌。距離其在2015年轉戰新三板上市僅過去了5年時間。

★太貴、服務差 差評太多

「狗不理變成狗才理，不是沒有原因的。」對於狗不理的步步敗退，不少網友如此評價。

有一位來自天津的遊客稱，別說在北京，他們本地（天津）也幾乎很少人會吃狗不理，太貴了。

同時，門店附近一商家店門口的工作人員表示，自己吃過這家狗不理的包子，但是從外帶檔口買的。「外帶價格比店裡便宜一半，據說東西都一樣。但這不也說明了，店裡包子的價格太虛高了嗎！」

梳理發現，這一塊凝結了前人匠心和歷史沉澱的老字號牌匾，如今卻讓「價格太貴」、「服務不佳」、「味道沒優勢」占據了點評榜的太多比重。

「高端化」的定位似乎是導致狗不理如今困境的主要原因之一。2017年，天津狗不理集團有限公司董事長張彥森表示，要打破老字號便宜的思維，做大利益空間。

這個理念下，狗不理包子的價格越來越高，與消費者的距離也越來越遠，狗不理包子也被一些消費者調侃為「天價包子」。

除了價格高昂，讓狗不理備受爭議的還有它味道的不盡如人意。

「主要是真的相當不好吃，吃完才知道為什麼狗都不理。」有網友在社交平台上反饋道，八個不同口味的包子，加一小碗湯，價格是150元人民幣(約23美元)。包子跟1.5元一個的牛肉灌湯包差不多大，湯腥味很重，就喝了一口。

除了過低的性價比讓普通消費者望而卻步，狗不理近些年諸多負面的服務反饋和危機公關，也讓其深陷輿論漩渦，品牌形象受損。

「老字號起家都是因為便宜好吃又服務周到。越是老字號，越是應該增強服務意識，嚴格質量管理，以保金字招牌長久不衰。」有網友如此評論道。

天津狗不裡包子生產線。(路透資料照片)

★老字號想長青 並非易事

其實，在狗不理的負面評論背後，更多的是人們對這一老字號的惋惜。

「最開始的時候狗不理包子的確是好吃的，並且價格也公道，但是隨著名氣越來越大，一個小小的包子，偏偏要做成酒樓。」有老一輩天津人這樣評價狗不理包子。

而根據狗不理最近的發展規畫，「酒樓」也節節敗退的背後，狗不理似乎將目光轉至了食品工業領域。公開資料中，狗不理開始將自身定位為「速凍食品行業的生產商和銷售商」。

狗不理3月中宣告，集團今年1月至2月營收 同比增幅38%，春節期間同比增幅46%。實際上，從2016年起，速凍包子就日漸成為狗不理的業績支撐，2019年狗不理的速凍包子占總營收比重超過四成，達到41.34%；醬滷肉製品占總營收比重增至19.43%。

在經濟學家宋清輝看來，老字號要想基業長青並非易事。「首先要與時俱進，積極擁抱時代變革，造出真正的核心競爭力，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地；其次是守正創新，即堅定發展好主業，堅守品牌的初心，並努力適應新的消費潮流，謀求進一步的發展。」

「即使跨界發展，也一定要科學論證、比較選優，否則老字號跨界之後往往將會面臨更大的業績壓力，隨之而來的『品牌漂移』或『品牌貶值』的風險亦不可小覷。」宋清輝建議，狗不理仍需要將主營的產品做好，對於跨界應該慎重行事。

包子不能徒有「18個褶」，「餡兒」更重要。你願意再給狗不理一次機會嗎？