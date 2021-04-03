廣東廣式點心「一代宗師」陳勛逝世 見證粵點百年發展

陳勛將叉燒包、蝦餃、乾蒸燒賣、蛋撻總結為粵式點心「四大天王」。(取材自南方都市報)

廣東廣式點心「一代宗師」陳勛近日在廣州逝世，享年97歲。廣東餐飲界紛紛痛悼，人稱「勛叔」的陳勛，見證了廣東點心的百年發展。

綜合大洋網、南方都市報報導，粵點泰斗陳勛師傅3月28日在廣州逝世，享年97歲。

陳勛在北園酒家。(取材自廣州日報)

陳勛，1924年生於番禺石樓，14歲那年，他進入當時的七妙齋，從低做起，兩年後才得到機會進入廚房當學徒，師從當時知名點心名師。彼時廣州點心界百花齊放，喝早茶「一盅兩件」是奢侈的高檔享受，廣州長堤大馬路有六國飯店、大三元酒家、大同酒家等高檔粵菜粵點酒樓，擅長製作手工繁複的點心。上世紀40年代，20歲出頭的陳勛先後擔任六國飯店、大三元酒家的點心部負責人，成為當時的佳話。

點心師傅的工作是艱苦的，茶樓從早上6時開始供應，這就意味著點心師傅的工作，從凌晨開始忙碌，而陳勛的點心追求極致繁複的手工，他從零時起床工作，廣式早茶分為早茶、下午茶和夜茶，夜茶到11時才收市，陳勛忙碌到晚上7時，才能做完最後一批出品，結束一天的工作，往往只能睡五個小時。時至今日，在速凍點心風靡的當代，正統的點心茶樓，點心師傅仍然維持著凌晨開工的傳統。

陳勛將叉燒包、蝦餃、乾蒸燒賣、蛋撻總結為粵式點心「四大天王」。(取材自微信)

★粵點四大天王 由他總結

報導指出，陳勛為人謙和，喜歡大家稱呼他「勛叔」。今日我們耳熟能詳的粵式點心「四大天王」，正是勛叔提出。

早期精美的點心紙。(取材自微信)

1983年，第一屆中國 全國美食 大賽評比舉辦。評委們皆是來自中國五個不同的省份頭號名廚，勛叔正是代表廣東省的唯一評委。而「點心狀元」羅坤師傅也正是在這次評選中獲評「全國最佳點心師」。當其時，勛叔在與眾多專家、廚師的交流中發現蝦餃、乾蒸、叉燒包與蛋撻是評委們印象最深刻的粵式點心。

在那個信息傳遞尚未發達的年代，四款點心能「突圍而出」，在中國內享有知名度，這從側面反映出它們是當時眾多粵點中傳播力度最強的，因此勛叔總結提出「四大天王」。

同樣因信息滯後，當年許多外地專家與名廚對粵點一知半解，還有評委認為，「點心必須要有糧食成分方能定義為『點心』。」言下之意，只有含小麥、大米等糧食作物成分才能稱點心。勛叔當場提出自己的明確意見，他舉出雞雜、排骨、豬肝、牛肉球等例子來論證粵點的豐富多樣性，最終成功扭轉了這場全國性比賽的片面評判標準，同時令中國對粵點的認知進一步加深。

據報導，今日我們熟悉的叉燒包，當年也是勛叔改良而來。

★特定玉液叉燒包 他改良

1948年，勛叔開始執掌六國飯店點心部，大名鼎鼎的「玉液叉燒包」正是在這樣的背景下產生的，並作為特定食品長期供應。這是勛叔的改良之作。

「玉液叉燒包」主打即點即蒸即食，它脫胎於傳統叉燒包，改變了叉燒包反覆回籠蒸煮甚至隔夜以致餡料乾而無汁的弊病。當年，勛叔選用新鮮燒出來的叉燒，客人點單後廚師即刻撈餡、新鮮蒸熟後送至客人面前，客人需要即刻品味。

「玉液叉燒包」重點落在「玉液」二字，捏開兩瓣，汁液流淌。而「玉液」則源自豬皮凍與粟米粉。當時雞腳昂貴，食材缺乏。打芡用的是便價的粟米粉，做粟米粉餡時加入含豬皮凍的熱水，將鮮味注入其中。

陳勛（左）2011年11月16日把珍藏超過半個世紀的點心食譜展示於眾。(中新社資料照片)

★大師點心盛宴 外國友人讚

在廣州點心界，一直流傳著「西有羅坤，北有陳勛」，一位是昔日西關泮溪酒家的點心大師，一位是來自北園酒家的點心泰斗，廣州作為對外交流的窗口城市，在很多重大的外事活動上，兩位大師創作的點心盛宴，總是讓外國友人讚不絕口。

1983年，日本 銀座飲食集團（亞壽多）到廣州交流，要求品嘗「尖端品種」的點心，陳勛定製出不同以往的點心菜單，包含魚游春水、鵲渡金橋、龍吐玉珠等八款鹹點和萬壽仙桃、波羅旭日等四款甜點的點心餐單，獲得日本友人的一致好評。

2018年，廣東正式實施粵菜師傅工程，粵菜粵點技藝得到空前大力度的推廣，廣東的餐飲界、技能培訓界的技藝泰斗，獲得政府的大力支持，並組織起來傳承和傳播粵菜粵點製作技藝，廣東人社部門組織編寫了多套粵菜培訓教材和粵菜文化叢書，廣東美食文化及技藝傳承獲得了長足的發展。

★94歲高齡 堅持在一線

陳勛的一生，全奉獻給廣式點心。在2018年的廣府廟會上，94歲高齡勛叔堅持在技藝傳承的一線，親自登台展示乾蒸燒賣的製作技藝，這是廣式點心裡的「四大天王」之一，勛叔雙手靈活，竹籤挑起餡料填入麵皮，巧手包裹出的乾蒸呈現出「小蠻腰」。他說，乾蒸燒賣外皮要乾爽。皮不能爛，吃起來爽中帶硬為上佳。最重要的是，乾蒸燒賣內含豬肉的肥瘦比例是3：7，這樣才能汁水豐盈、口感濕潤。

勛叔對點心的專注，一直影響著業界不斷推陳出新。近年來，廣州專注點心的茶樓，開始從兼營茶市和飯市的酒樓中獨立出來，專注於點心的發展。融合中、西、日等國際飲食元素的新式點心，如同雨後春筍般創新推出，分工日益細化，帶來點心製作的專業化發展。九旬高齡的勛叔，仍然擔任點心連鎖品牌的出品指導，推動點心特別是包點的傳承與創新。

勛叔的徒弟陳先生說，勛叔為了指導後輩做好乾蒸燒賣，極其嚴格，做了上百次的實驗，哪怕是看似簡單的餡料攪拌次序，都有嚴格講究，這會影響到燒賣的口感風味。

「洋為中用，古為今用，中西並舉，南北結合。」2018年，作為廣式點心泰斗的陳勛，接受「舌尖上的中國3」拍攝採訪，用粵語道出廣式點心之精髓，這洋洋灑灑16字，是勛叔用了一生去踐行並總結出來的廣式點心精神，也是廣府文化的一個縮影。

★兩滴豉油 寧可自帶也不用公家

舊時之人進入廚房工作，多數人的初衷不過是「有得吃」，有時嘗兩嘴在所難為。而大洋網曾報導，勛叔曾拍著胸脯，理直氣壯道，他就可以做到「常在河邊走，就是不濕腳」、「不可為之事堅決不為」。

勛叔的兒子陳先生回憶起當年之事，記憶猶新。他表示，爸爸多年來以店為家，作為兒子的他都甚少與爸爸相聚。就連街坊都以為孩子的爸爸不在廣州工作。每逢放假，媽媽就在家煲了湯，讓七歲的他送去餐廳給爸爸，這是父子倆為數不多的見面機會。「當時爸爸在大三元工作。喝完湯吃湯渣，需要蘸豉油。爸爸用筷子敲敲碟邊，嚴肅提醒我下次再來一定要記得帶上一小碟豉油。」年幼的他著實不明白，餐廳裡不就有豉油嗎？為什麼還要從家裡帶來？就連鄰居都說，「有沒有搞錯啊，兩滴豉油嘖」。

直到長大成人，他才明白爸爸做人做事的原則，工作絕無私利，更加以爸爸為其人生的榜樣。

據報導，勛叔淡泊名利，說人生最終不過是「日求兩餐，夜求一宿」。他不求名利，但業內後輩凡有粵點上的疑難困惑請教勛叔，老人家總是知無不言，言無不盡。