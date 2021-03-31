磁浮列車之夢—中國式的《速度與激情》

高溫超導高速磁浮列車號稱時速將超過600公里。（新華社）

一直以來，中國 都有著一個「高速磁浮列車之夢」，要造出領先世界，會「飛」的火車。

對早已建成全球規模最大高速鐵路網的中國來說，無論過去、現在和未來，追求速度的激情不僅從未冷卻，甚至愈發炙熱。目前中國高鐵最高運營時速已達350公里，而中國正努力實現的下一個目標，是時速600公里的高速磁浮列車。

磁浮列車又稱磁懸浮列車，是一種靠磁懸浮力做為動力的列車，因軌道的磁力使之懸浮在空中，減少了摩擦力，且行走時不需接觸地面，只承受來自空氣的阻力，這使得高速磁浮列車的速度可超過每小時400公里，中低速磁浮則多數在每小時100到200公里之間。

會飛 時速達600公里

華夏時報報導，高速磁浮的建造成本約為每公里2.5億至3億元（人民幣，以下同），遠高於高速鐵路每公里1億至1.5億元的均價。但磁浮列車行進時磨損小，衰減慢的特性，使維護成本相對較低。

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中國早在1980年代就開始研發磁浮列車，並於2006年開通了全球第一條商業營運的磁浮列車示範路線─上海磁浮列車。同一年，滬杭高速磁浮也獲得國務院 批准，後來因爭議而被擱置，直到2019年的長三角一體化的規畫中，才再次亮相。

高溫超導高速磁浮列車內部。（新華社）

磁浮交通的構想源自於德國 工程師赫爾曼．肯佩爾（Hermann Kemper）於1992年提出的電磁懸浮原理，他並於1934年取得世界上第一項磁浮技術相關的專利，上海磁浮列車當年也是與德國合作完成的。

20世紀70年代以後，德國、日本、美國等工業化國家為提高交通運輸能力，以發展經濟和民生的需求，先後投入磁懸浮運輸系統的研發，英國、德國、日本都曾興建過試驗線路。

中國是從80年代初起對低速常導型磁懸浮列車進行研究，1994年由西南交通大學建成首條磁懸浮鐵路試驗線，2018年首列商用磁浮2.0版列車在中車株洲電力機車有限公司下線，時速提升到了160公里。2019年5月，時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島成功試跑，是中國在高速磁浮技術領域的一項重大突破。

起飛 首部樣車已啟用

2021年1月，時速超過600公里的世界首部高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線在成都啟用。陸媒報導指這是中國自主研發設計、自主製造而成，象徵中國在高溫超導高速磁浮工程化研究上，獲得從無到有的突破，對軌道交通現代化事業產生重大而深遠的影響。

中國交通運輸部近日發布「關於下達2021年交通運輸戰略規畫政策項目計畫的通知」，進一步勾勒出磁浮列車的藍圖。這項規畫包括了「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」，意謂這項研究今年將正式展開。這是中國國家層面首次提出有具體線路走向的高速磁懸浮研究項目，引發外界高度關注。

「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」由交通運輸部強國辦主管，承辦單位為中國鐵道科學研究院。但因編列的研究經費僅20萬元，仍處於初階研究階段。

不少中國網民及民眾聽到這個消息乃感到相當興奮，認為京滬磁懸浮高速鐵路終於不再是「只聞樓梯響」，而是有希望實現的大夢；一旦完工通車，時速600公里的磁懸浮列車將使上海到北京的時間大幅縮短至2.5小時以內。但也有網民吐糟稱，這還只是研究，而且還沒開始，要等到磁浮列車上路，「只能指望我孫子了」。

中國對於磁浮列車的研究已經超過20年，但迄今高速、超高速磁懸浮都還沒有建設案例，連規畫都寥寥無幾。報導指出，此前，高速磁懸浮規畫僅有滬杭磁懸浮交通項目一項，設計速度450公里/小時，但2019年的「長江三角洲區域一體化發展規畫綱要」要求「積極審慎開展滬杭等磁懸浮項目規畫研究」，這意味著滬杭磁懸浮的建成使用還需要時間。

中國積極研發高速磁浮列車。此為示意圖。（取材自華夏時報）

不過，近年在相關政策推動的助力下，加上國務院今年2月發布的「國家綜合立體交通網規畫綱要」提出研究推進超大城市間高速磁懸浮通道布局和試驗線路建設，都使超高速磁浮迅速引爆了各地的熱情。

例如廣東省自然資源廳發布的「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」，首次明確提出將在省域空間內預留京港澳高速磁懸浮和滬（深）廣高速磁懸浮這兩大通道。安徽、四川、海南也都有意推動磁懸浮建設。

「從科技發展、交通強國建設要求看，建設高速磁浮試驗驗證先行段十分必要。」中國工程院院士、中國工程院副院長何華武2020年在「創新與新興產業發展國際會議」上曾這麼表示。

他指出，當前中國時速600公里高速磁浮列車已進行的選線方案研究共有兩條，分別為滬杭磁浮與廣深磁浮兩條線路。從工程特徵看，滬杭磁浮將以明線為主，廣深磁浮將以地下線為主。

高速磁懸浮為何將成為中國下一個重點建設？

長江日報在2020年12月一則有關「2020年中國國際工業設計博覽會」的報導中，曾引述時任中車四方主管設計師龐世俊表示，目前中國高鐵最高運營速度為時速350公里，飛機巡航速度為時速800至900公里。時速600公里的高速磁浮列車可填補高鐵和航空運輸之間的速度空白，對於完善中國立體高速客運交通網具有重大的技術和經濟意義。

高飛 可補足速度空檔

中國新聞周刊曾引述中車四方股份公司副總工程師丁參參表示，高速磁浮填補的是航空與鐵路交通之間的速度空檔，「在行程1000至1500公里的城市之間，高速磁浮將是最佳交通選擇」。高速磁浮可以實現「快起快停」，只需3分鐘，跑出不到20公里，就能從零加速到時速600公里，而高鐵加速到時速350公里需要6分鐘、大約25公里的加速距離。

報導指出，即使有了高鐵，高速磁浮在國內仍然有一定的應用市場。用於長途交通，可在大型樞紐城市之間或城市群與城市群之間形成「高速走廊」；用於中短途運輸，可實現城市群「同城化」。

交通運輸部總規畫師兼綜合規畫師汪洋表示，高速磁懸浮列車具有無摩擦、爬坡能力強、節能環保等優勢，有關方面也在積極開展研發工作。但他坦承，在正式推動項目的規畫建設前仍需加強技術攻關，進一步提升技術成熟度，加強經濟性比較、運營可行性分析等。待具備條件後，才會正式推動項目的規畫建設。

儘管在中國有關磁懸浮的研究一直沒有停止，很多技術難題也都得到了突破，但華夏時報引述一位交通系統內部人士表示，具體到實際應用中，還需要考慮多方面因素，不是短時間就能迅速落地投入使用。

2020年12月，京滬高鐵試點推出靜音車廂。（中新社）

高鐵後新革命 專家：勿盲目趕進度

例如廣東省自然資源廳工作人員表示，廣東當前規畫的預留通道屬於中長期的布局，和即將落地的交通規畫是兩回事，具體線路還需要交通部門規畫，多部門進行論證，發改委進行審批。已經初步成型的滬杭規畫也是中長期規畫中的一部分。

國家發改委城市中心綜合交通規畫院院長張國華表示，磁懸浮對中國的交通影響巨大，或將是繼高鐵之後的又一項革命，因此更需要綜合考慮多項因素，不能盲目趕進度。

除了技術面仍待持續突破外，能否讓民眾有信心恐才是中國磁浮列車能否成功推動的關鍵。這包括如何讓民眾相信中國具有確保高速鐵路安全運營的能力，如何化解一般人對電磁輻射的安全疑慮，以及如何降低磁浮列車運行中的噪音問題等。

時速600公里高速磁浮試驗樣車內裝的高科技流線型設計。（取材自新華網）

而即使磁懸浮落地，最終也或將以重點城市點對點為主，難以像高鐵一樣連點成線，連線成網。未來高鐵仍是交通建設的主流之一。

既是如此，何以中國如此熱中於持續推動磁浮列車的商業化運營？或許這代表著國力，和中國在製造設計上足以傲視全球的實力。