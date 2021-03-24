貴州隕石獵人 穿越戈壁灘收集600多顆「星星」

對楊可欣來說，尋找隕石曾經難如大海撈針。（取材自貴陽日報）

談起自己為什麼會成為「隕石獵人」，「90後」的楊可欣說，隕石有一種神祕的美，讓她無法自拔地愛上了這個神奇的石頭。從小許願長大後要擁有一顆星星的楊可欣，如今把收集來的600多顆隕石帶回家鄉貴州貴陽，透過隕石文化科普教育 ，和更多人一起追「星」。

新疆 尋寶 開啟緣分

貴陽日報報導，2012年，楊可欣被調去新疆哈密工作，愛好石頭的她常利用下班時日到戈壁灘去撿奇石，認識了一些「石友」，有人說自己撿到了隕石，楊可欣好奇地問：「下次找隕石的時候能不能帶上我？」就這樣，開啟了她和隕石的緣分。

楊可欣跟著石友一起去無人區尋找隕石，但幾天都沒有找到；最後一天，大家準備失望而歸時，楊可欣發現腳下有一顆，激動地喊隊友過來看，後來檢測 真的就是一顆隕石。

她會繼續發掘更多的星星，同時尋找更多的個人和集體，一起將貴州的隕石文化科普教育做得更完善。

「假如我那一次沒有找到隕石，我可能就不會成為隕石獵人了」，楊可欣說，她原本覺得尋找隕石就像在大海撈針，沒想到自己很幸運，第一次就能找到隕石，這給了她很大的信心，也開始學習有關隕石的知識。

此前的她，對隕石有種莫名的熱愛。楊可欣回憶，小時候在農村看到的星星都非常多非常亮，還能看到流星，「當時許願說長大以後要擁有一顆星星」，可能因此培養了自己對石頭和天文的特別興趣，而來自天外的隕石，蘊含著宇宙的信息，讓她深深著迷。

為尋找隕石，楊可欣經歷過各種極端氣候。（取材自貴陽日報）

艱苦尋星 美好回憶

接下來的幾年時間裡，楊可欣數百次穿梭於沙漠戈壁灘，穿越羅布泊腹地，行走10萬餘公里，找到600多顆隕石。這段過程比想像中的辛苦，甚至危險，例如2012年，楊可欣第一次到羅布泊尋找隕石時就差點走失。

當時的楊可欣戶外經驗還很少，和隊友分開後，只顧著埋頭找隕石，卻不知不覺走出了預定的路線，脫離了隊伍。等她反應過來，才發現一望無際的戈壁灘只有自己一個人，手機完全失去了信號，除了風沙的聲音，四周一片死寂，「我第一次感受到絕望和對死亡的恐懼」，她說。

還好隊友很快發現她走丟了，搜尋五個小時終於找到她。楊可欣並未因為這次經歷就放棄尋找隕石，反而主動學會了各種戶外探險的生存技巧。之後，楊可欣不僅能保護好自己，還能帶領經驗不足的隊員們克服沙塵暴等極端天氣和危險地形，把收集到的隕石帶回貴陽。

很多人覺得她一個女孩子吃不了這個苦，楊可欣笑著說：「對於我來說，那不是吃苦，那是一種享受，是我覺得最美好的回憶。因為我待在戈壁灘的時候什麼都不用想，每天只要出去找隕石，接著回來和隊友做飯，喝點酒聊聊人生，做著自己喜歡的事，心情是特別放鬆的」。

科普基地 圈內關注

楊可欣從新疆回到貴陽那年，在朋友的建議下，她拿出原本準備在貴陽買房的積蓄，開辦了貴州隕石文化科普館。這裡陳列著她從各地撿回來的各種隕石，包括石隕石、鐵隕石、石鐵隕石等不同種類，還有貴州本土發現的隕石。

楊可欣說，回到貴陽後，身邊沒有隕石同好，大家對隕石的了解也極少，她決定做隕石文化科普，「讓更多的貴陽人了解隕石，知道這些星星的故事」。

隕石文化科普館成立以後，受到許多圈內人的關注，也成為貴陽許多學校的科普教育基地。楊可欣現在每天的工作，是接待各地來的參觀者、直播科普隕石知識、參加隕石科普活動等。