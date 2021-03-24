成都情書達人 1年為陌生人寫下700多封

過去一年，聲靜用手在紙上寫了700多封信，寄給遠方的陌生人。（取材自錢江晚報）

在網路上有這樣一家小店，店主成都女孩聲靜是位「85後」的書信「代筆人」，過去一年，她為數不清的陌生人手寫700多封信，寄給遠方的陌生人。不論表白、分手，或是思念、遺憾，15萬個字裡，愛，是她書寫最多的主題。

宅家辦公 開啟契機

為什麼想在這個「快時代」想開一家代寫傳統書信的小店？聲靜的原因很簡單，她相信書寫和文字的力量。

錢江晚報報導，2020年初新型冠狀病毒疫情 發生，宅家辦公的聲靜無意間翻到幾封和遠在北京、南京的親人們往返的舊信箋。她思索著如何藉由傳統的紙筆和自己學習的書法，為陌生人的心事找到合適的歸屬。一家名為「玩物得字」的小店就開張了。

2020年3月，開業半個月，等來了第一單生意。他是一位從四川到武漢 的抗疫醫師，想在疫情最嚴峻的時候想一封感謝信，感謝這座英雄的城市，感謝為自己提供關愛和幫助的武漢當地醫院，讓他可以毫無負擔地衝到前線。

有一位男士在店裡下了最多的訂單。一個月內斷斷續續寫了十多封挽留信，經常半夜發來長長的文字，希望第二天盡早寄出。某天，男士沒再發來文字。聲靜只能告訴自己，「也許，對愛的挽留，他真的盡力了」。

對聲靜來說，代寫的理由不同，但每一封信都是充滿感情的「情書」。（取材自錢江晚報）

一位初為人母的年輕媽媽想給幼兒園老師寫一封長信，講孩子的性格，平時害怕什麼、喜歡什麼。「她只是希望老師，能夠在孩子哭泣的時候給他一個擁抱」，聲靜說。

一年下來，幾乎每天都有人在這家小眾的代寫書信小店下單，聲靜的手寫字總數超過15萬。愛，是聲靜書寫最多的主題。

陌生人委託的信箋內容時常很零碎。有中年人在離婚十年的挽留信上，回憶彼此相愛的點滴；有腫瘤康復患者寫給醫師，感謝與死神交手時，穿著白大褂的他們始終不言放棄......，在她看來，每一封信都是帶有感情的「情書」。

賺得不多 樂此不疲

「表白信大多四、五百字，分手挽留信卻有三、四千字……」，聲靜說，有點遺憾的是，表白的信通常都很短，挽留信卻總是紙短情長。在挽留信裡，最常出現的三個字是「我等你」。

開店初期，聲靜手寫四、五百字花近一個小時，加上包郵定價不高，經常耗上幾個小時只賺幾十元。但聲靜仍樂此不疲。

一位男士委託代寫的挽留信。（取材自錢江晚報）

給逝去寵物的弔唁信、宣布離婚的公告信、拒絕借錢的回絕信、寫給摯友的分手信……別人看的是故事，聲靜卻彷彿看到了自己，「像一座用墨水搭建的橋梁」。「代筆這種形式很神奇，在委託人的情緒中遊走，代筆人的內心也在經歷與感受著美好與悲傷」，她說。

寫信難免犯錯，有時候信寫到末尾，寫錯一個字，聲靜仍要狠下心來重寫，最誇張的一次重寫了四、五遍，寫到滿意為止。有人說代寫沒有誠意，但她認為，代寫書信的理由各種各樣，「但每一句都是心裡話」。

手寫溫度 無法取代

書寫幾乎占據了聲靜全部的空閒時間，家人和朋友勸她何必花那麼多的時間。聲靜很清楚，支持她寫下去的力量，來自委託人報喜說戀愛成功了，親人康復了，或是「他終於給我回信了」；來自有人寫信給她鼓勵；來自有人分享日常生活，說自己變了，拿出字帖練字，重拾動手提筆寫信的快樂與初心......

「我嘗盡了電話、微信 、登門拜訪等各種各樣的方式，都沒有用，我只有寫信了！」看到顧客的留言，聲靜有了感慨：信，是感情的牽絆，手寫的溫度及情愫，是沒法被替代的。