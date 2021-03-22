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二七廠故事說不完 健身大爺奪冠 激動慶祝

中國新聞組／整理
健身房裡，年紀最小的上大學二年級，他健身是為了減肥。（取材自中國青年報）
健身房裡，年紀最小的上大學二年級，他健身是為了減肥。（取材自中國青年報）

前言：這個破舊的健身房藏在兩個老居民樓之間的自行車棚裡，滿滿的「二七廠」回憶，讓揮汗健身的大叔大爺們，有說不完的故事。

有40多人常年在「二七健身俱樂部」健身，他們都是原北京二七機車廠的職工和家屬，最年長的83歲，最小的上大學二年級。這個大學生的爸爸、奶奶曾在二七廠工作。他說，這裡的叔叔、伯伯、爺爺共同教會他健身。

二七廠變健身房 老員工續前緣

中國青年報報導，這個健身房已經搬遷過五個場所，從二七體育館的操場，搬入閒置的器械倉庫。再搬到自行車棚。這是他們待過的第三個自行車棚，也是條件最好的一個。

他們「不怕破、就怕沒」，為了保住這個根據地，他們封了窗戶，從不播放音樂。裹了兩圈黃色膠布的老式收音機擺在桌子上，插上電，新聞播報的聲音響起。有人聽到聲音，馬上伸手把電源拔下，擔心擾民。

63歲的徐長興是健身房的常客。他和工友們的訓練方法大多從上世紀發行的健美雜誌裡學來，他們從不吃營養餐、蛋白粉，堅持鍛鍊是練好肌肉的唯一秘訣。

他家三代都在始建於1897年的二七廠工作。建國前，他的外公是修理工，負責解決進口機車的故障。外公還參與了1923年京漢鐵路工人大罷工。

外公退休後，他的母親接替上班，做電焊工。在那時，男性長期在鐵路系統占主導。根據統計，1949年，二七廠只有9名女工，占0.3%，到了1970年，女工人數達到1700人，占20%。

老廠滿滿回憶 停產始料未及

二七廠以前就像個小社會，工廠給工人分配住房，也相應配套了廠辦食堂、工人浴池、醫院、學校。為了鼓勵工人復工，二七廠規定，兒女出生56天後，可以送去幼兒園，由老師照顧。工人穿著制服在全國範圍內搭乘火車，可以享受免票。

到了徐長興這一代，子承父業成了一種榮耀。並不是所有子弟都能進入二七廠，要嘛入廠考試成績優秀，要嘛父母退休，騰出一個接班名額。

徐長興把這個名額讓給了妹妹。他先去糧食局上了7年班，憑藉音樂特長借調到二七廠定崗。

沒有人預料到二七廠在2018年全面停產。畢竟，第一條屬於中國人的鐵路——京漢鐵路從這裡延伸，京漢鐵路工人大罷工在這裡掀起。1958年，二七廠制造出中國第一台內燃機車。到了21世紀，二七廠製造的機車，在世界海拔最高的青藏鐵路上行駛。

那個上世紀30年代，3000多名鐵路工人集資興建的工人浴池，後來面對社會開放，自負盈虧，最終經營不善停業。2015年，它被拆除。那些與工人福利相關的設施，如廠辦食堂、幼兒園和醫院，也逐漸市場化，不再與工廠掛鉤。

健身房的這群工人，也一批一批地離開二七廠。有人熬到退休，有人不得不被買斷工齡。

大爺們準備熱身運動。（取材自北京周報）
大爺們準備熱身運動。（取材自北京周報）

探傷工不敵電腦 健美找到機會

當劉鴻滔戴著一頂保安帽，坐在臥推架的長凳上回憶往事時，旁邊的工友忍不住為他打抱不平，「誰願意看監控啊，肯定喜歡做鐵路探傷工！」劉鴻滔每天下午來健身房鍛鍊，晚上在豐台區一家商場當保安，值夜班看監控，「是臨時工」。

劉鴻滔曾是二七廠的探傷工，是火車零件的醫生，用X射線或超聲波給零件做體檢，尋找潛藏在鋼鐵裡的雜質、裂痕。如果「體檢合格」，他在零件上蓋一個刻有自己編號的鋼印。這代表他將為這個零件的質量負責。經過他體檢的上千台火車，出口至安哥拉、贊比亞、坦桑尼亞等國家。

2018年，二七廠全面停產。根據《北京2016-2035城市總體規劃》的要求，二七廠在原廠址的基礎上，改造成以文化旅遊為主的二七廠1897科創城。時年50歲的劉鴻滔被買斷工齡，和二七廠解除勞動關系。

他從二七廠帶回了4本職業資格證，帶著它們去了很多場招聘會。除了給火車零件做無損檢測，他還掌握氧氣切割、組裝火車零件、吊運火車頭等技能。

但在招聘會上，沒有一個公司招聘這類技術工人。一個招聘會計的面試官問他「你會正確地使用電腦嗎？」而他從沒學過辦公軟件。

他從不覺得自己不如別人。1990年，他第一次參與北京市藝海杯健美冠軍賽，獲得第六名。「我憑著健美的身材，征服了我愛人，我愛人很漂亮」。3月初，劉鴻滔終於等來了當群眾演員的機會，每天一百元，去10天。

曾掌火車頭心臟的男人 喝起悶酒

報導指出，在很多方面，離天安門約20公里的二七廠，和大都市有一定脫節。

這裡有一萬多戶家庭，老年人居多，模樣相似的居民樓沿山坡而建，卻少見無障礙設施。健身房裡，大家討論著。「我63歲，我家沒有天然氣，每個月我都扛著煤氣罐上樓，沒好身體根本不行！」

最初一起健身的工友，有的死了，有的搬離了二七廠小區。如今，只有40多名工友和家屬堅持留在二七健身俱樂部。

58歲的張建群計算過，即使在二七廠擁有三套房，也換不了市區一套房。他坦言，沒有搬離這裡的經濟條件。

坐在老工友開的飯館裡，這個曾掌握火車頭「心臟」的男人，「悶」了兩杯白酒。他離廠後，投資失利欠債。為了還債，他每天早晨五點半床，開麵包車給五六個超市送貨。

他更喜歡剛入廠的自己：能熟練組裝柴油機；一邊工作一邊上夜大，常去工廠的圖書館讀書；工廠組織短跑比賽，他拿了冠軍，獎品是一套啤酒杯和一塊表。但這些成績，在他兒子眼裡，不值得大驚小怪。

張建群時常聊著二七廠的回憶，他有時特別希望兒子和他起爭執，至少能證明兒子在關心二七廠。

一手打造健身房 感覺回到年輕

這裡的健身器械「傻大笨粗」，純手工製作，槓鈴上有工人焊死的幾個鐵疙瘩，各有各的圓樣子。長凳是拿舊床單裹的，不平的水泥地磚起灰，他們時不時往地面灑水。牆上掛著毛主席像、毛筆手寫的健身房守則。

他們已經輾轉了5個場所。每次健身房搬家，所有人都要到場幫忙。他們待過的前兩個自行車棚，一個經過綠化改建，改為街心花園，一個改進為智能化自行車棚。這是第三個車棚。

新的健身房一點不新。地面的防滑墊是從附近公園裡撿來的，儲物櫃是從超市淘來的二手貨。他們仍在使用工廠早年分發的勞保手套，即使磨破了幾個洞，也不願丟棄。

83歲的老人說，這個健身房像極了過去的工人俱樂部，是一個可以把工友們聚在一起的地方。也有人說，在健身房揮汗如雨時，他感覺回到了年輕的時候。

有人即使不健身，帶著孫子，也要來健身房裡坐一會，和其他人聊聊天。大年三十下午，他們照常鍛鍊。

徐長興把健身房看成二七廠傳統的延續，盡管它不能展現二七廠歷史的1%。

老年隊奪冠 激動回二七廠慶祝

2019年，4個60歲以上的工友組成老年隊，參加健美比賽。徐長興是其中之一。他們為此苦練了三個月，健身房的工友也去現場觀看，表示支持。

比賽現場，排在他們前面的都是年輕的、強壯的身體。他們走上舞台時，主持人說，你們比我的父母還老，卻這麼健康。台下的工友們喊，「發揚二七精神！」

他們最終拿了冠軍的獎杯，激動得連飯都顧不上吃，急匆匆地開車回健身房。有20多個健身的工友在等待他們，4個冠軍掏錢請大家一起燒烤慶祝，「土地兒也能出冠軍」。

1958年，北京二七機車廠試製成功「建設號」電傳動內燃機車。（取材自西安晚報）
1958年，北京二七機車廠試製成功「建設號」電傳動內燃機車。（取材自西安晚報）

●小檔案╱北京二七機車廠

西南五環外的中車北京二七機車有限公司，老北京人都管這裡叫二七廠。創建於1897年，這裡誕生中國第一台建設型蒸汽機車、第一台內燃機車。這裡也成為北京近代工業的發源地之一。

百年機車廠2018年3月全面停產，轉型為27-PARK，二七廠1897科創城。(資料來源：北京晚報)

2019年，二七健身俱樂部參與健美比賽，奪得老年組冠軍。（取材自中國青年報）
2019年，二七健身俱樂部參與健美比賽，奪得老年組冠軍。（取材自中國青年報）

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