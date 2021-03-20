時代的背影逝去…重慶「最後的棒棒」走了

受地形限制，重慶人出門即要爬坡上坎，貨物行李搬運許多是由被稱為「棒棒」的人通過肩扛擔挑來完成。 (中新社資料照片)

紀錄片「最後的棒棒」主人公老黃日前病逝了。上世紀八九十年代，在重慶山城，數十萬第一代進城務工的農民加入了「棒棒軍」（即挑夫），老黃只是他們中普通的一員。隨著城市發展，他們漸漸老去，逝去……最終，變成一個時代的背影。

紅星新聞報導，低矮的山坡上添了一座新墳，靜悄悄的。

墓地最終選在女婿的老家，重慶市永川區臨江鎮艾家灣。老黃生前曾表示想回江津，在老屋背後的山坡上找塊自己的墓地，但他權衡再三後，還是決定棲身永川，一是就近料理後事省錢，二是想離世後還能離女兒「近」一點。

2021年3月9日，紀錄片「最後的棒棒」主人公老黃，在永川女兒家中因病離世，終年72歲。重慶解放碑附近的新華路上，如今還能看到「棒棒」依稀的身影，以及擺攤攬活的裝修工。片中棒棒們住在一起相互取暖的自力巷，早已變成繁華的商圈，五一路也整潔得找不到過去的影子。但已為數不多的「棒棒」中，依然有人記得老黃。

22年棒棒 攬工堅持到65歲

2014年1月，導演 何苦揣著1300元（人民幣，下同）走進離解放碑只有100米的自力巷，一邊親身體驗做「棒棒」，一邊拍攝紀錄片「最後的棒棒」，老黃作為帶他入行的棒棒師傅，成為片中最核心的主人公。老黃，前前後後做了22年「棒棒」，直到65歲因為嚴重高血壓 、腦梗才回到女兒身邊。

3月11日，老黃的葬禮上，很多年沒有走動的親人都來了，過去的事情終究還是放下了。

很多年前，因集資修一條家門口的水泥便道，老黃跟三哥和么弟發生衝突，「打得很兇」，三哥的臉上鮮血直流。紀錄片「最後的棒棒」中，老黃還對三哥和六弟耿耿於懷，覺得自己吃了虧。

老黃師傅。(取材自微博)

「哪有對錯呢？」老黃的女兒黃梅說，都是生活中的小事，父親擰起來就解不開。

三哥來了，晚上泛起陣陣寒意，他默默地坐在院壩的邊上守到深夜。么弟來不了，老家還養著牲畜，但老黃去世的當天，兄弟媳婦和一個堂妹就趕了過來。黃梅的媽媽和舅舅也來了，紀錄片「最後的棒棒」曾交代，黃梅媽媽很早就離他而去，但在葬禮上，他們都忙前忙後辦伙食，招呼客人。

性急倔強 卻從不占人便宜

有好多往事說不完，生病後的老黃常常回憶過去的事情，都是自己小時候吃過的苦，年輕時候的遭遇，以及黃梅小時候的趣事。在重慶做「棒棒」的那段漫長的經歷，他卻少有提及。他性子急，倔強，要強，不占別人便宜，又一輩子怕吃虧。

他很少出門，又不看電視，黃梅讓他出去走走，他說自己有病，說兩句就會被別人發現。面癱後，他去吃個粉也要提回家吃，不願坐在人前。

即便行動不便了，走路的時候，他也堅決不要人扶。給他買了一根帶電筒的拐杖，他捨不得用，說要留給後人。這話不吉利，一家人商量以後，最終由女婿騎著車子跑了好幾公里，丟在一個十字路口。

跟女兒、女婿、親家母住在一起，他常跟親家母發生爭吵，有一次剛吵完，又想讓親家母幫忙洗一件衣服，他拿著衣服暗示了幾次，最終還是親家母主動開口。

3月11日晚上，出殯前的最後一天守夜，艾家灣一片寂靜。幾個親人守在老黃的棺材邊聊起老黃，會時不時笑起來。

放下戒備 和導演情同親人

3月9日早上，老黃已經不行了。黃梅守在父親身前，說，「爸，你是不是放不下我。」她握著父親的手，父親用力地在她的手中捏了兩下。

黃梅一連給何苦打了三個電話。那天早上，何苦是被電話鈴聲叫醒的。他不敢接，害怕聽到噩耗。今年春節後，老黃在廚房裡摔斷了髖關節，正好在他偏癱的右邊。醫院檢查後稱需要手術，但老黃血壓高，又患有腦梗，風險很高。

老黃聽說需要花很多錢又不一定治得好後，堅決要出院。何苦前去探望時很揪心，他跟黃梅商量，需要錢一起來解決，但拗不過老黃的態度。回家以後，老黃的身體就每況愈下，老黃自己也說，「這回躲不過了。」

那天早上，何苦在平復了一下心情後，給黃梅回撥了電話。黃梅說，父親想看看他。在視頻通話中，老黃已經不能說話，只是一直看著何苦。

何苦跟黃師傅在解放碑攬活。(取材自豆瓣)

2014年，何苦在重慶五一路第一次見到老黃時，他正杵著棒棒看人鬥地主，他站在最外邊，不說話。何苦說要老黃帶他做棒棒，但老黃一看就不信，但還是把他帶進了自力巷。三個月後，老黃終於放下戒備，答應收何苦為徒。

這麼多年過來，何苦和老黃早已如同親人。每年生日、過春節，何苦必然要去看望老黃，老黃也時常給何苦打電話，卻不知道說什麼，只聽何苦說。

「最後的棒棒」上映後，很多影迷記住了老黃，這些年過來，也時常有人去看他。獲悉他去世後，有四川廣安的影迷前往弔唁，也有北京影迷專門趕來上一炷香。3月11日晚上，還有人在微信上給何苦轉來500元，要表達一點心意。

節省成性 卻慷慨助女買房

老黃曾說自己沒有掙到錢，但自力巷的房東大石不信，「老黃至少存了幾萬。」以前重慶還允許燒煤的時候，老黃跟大石一起送煤，「那個時期錢好掙」。

果然，他還是有些「家底」。黃梅說，父親剛剛生病回來後，道出了自己的秘密，「在老家的灶膛裡藏著幾張存摺和一萬現金。」現金已經放得有些發霉，黃梅說，父親當時從灶膛裡總共摸出了8萬元。

跟著女兒生活後，他還曾讓何苦將2000元錢藏在了臥室裡的一個鐵櫃後面。直到3月11日晚上守夜的時候，何苦才把這個事情向黃梅坦白了。

但在病重的時候，老黃已經自己交代了。黃梅說，父親一直有藏錢的習慣，給他兩百，他就會藏起一百來，給他三百，他會藏起來兩百。他說要「天晴存來落雨用」。

老黃在工作中。(取材自紅星新聞)

「爸爸一輩子節約，有個錢就存起來。」黃梅說，自己當年在臨江鎮買房的時候，父親還資助了兩萬。但他自己卻捨不得花，衣服常常是撿來的，稍稍有用的東西就往家裡搬。老家的凳子、桌子、電線、燈泡……「你能看到的東西，基本上都是從城裡撿回來的。」

老黃最大一筆投資失敗，是家裡安電燈。大概是2010年的時候，村裡早就已經通電了，但他們家還在用煤油燈。因為女婿小陳要第一次來家裡，老黃拿出1000元進行整改，但安了之後一個月，村裡就有了免費安裝的政策，黃梅說，老黃為這冤枉花掉的錢心疼了好久。

「他總是想不要給我們添負擔。」女兒女婿現在都在永川當地的工廠上班，月收入合計有一萬元左右。最近他們又在永川城區買了一套房，首付款主要靠女婿小陳膝蓋受傷拿到的工傷賠償。

老黃覺得花錢的地方很多，女兒給他買衣服，他捨不得穿，給他買拐杖，他擔心記憶力不好拿出去弄丟……

心中牽掛 女兒往事掛嘴邊

老黃唯一捨得花錢的時候，是在自己的小外孫身上。30多元一盒的士力架，他大大方方地買了。

老黃的女兒黃梅(左)和女婿小陳。(取材自紅星新聞)

小外孫已經讀五年級。老黃生病在家，以前主要是照看孫子，但隨著孫子漸漸長大，孫子已經懂得主動照顧他。他看起來木訥不苟言笑的表情，總是在孫子面前變得和善起來。

在家裡，老黃常常講黃梅小時候的事情，他記憶力不好了，好多事情總是一遍又一遍地講。黃梅有時候都聽得不耐煩了，不得不提醒父親「這個事情你講了好多遍了」。

2019年的時候，黃梅去學駕校，她說以後要帶父親去兜風。老黃有些急切，「不曉得我還坐得到你開的車不？」對此，黃梅甚感遺憾，自己拿了駕照 還沒沒錢買車，讓父親坐在副駕駛的願望沒有實現，在永川城區買的電梯房也沒來得及入住……