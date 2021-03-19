「她消費」驚人 團購、直播平台攻占

得「她」者得市場，女性消費實力逐年擴大。（取材自新華每日電訊）

女性一直是消費領域中最活躍的群體，即使在業態迭代更新的新消費場域，女性仍透過越來越強勁的消費力量，促進了社會消費格局的蝶變。據統計，2020年中國 女性消費已達4.8萬億元，而「她經濟」的市場規模仍在繼續擴大。

「關愛自己」最能擊中她

她們到底把錢都花在哪兒了？經濟日報綜合近一年來各大數據平台發布的女性消費報告發現，在電商 領域，女性表現出絕對的購買力，垂直電商70%至80%的用戶為女性，化妝品、食品、育兒用品、服飾、珠寶首飾、醫療保健等，絕大多數消費也都由女性主導。「關愛自己」最能擊中「她消費」的燃點。

據報告，30歲以下，有1.6億用戶規模的小鎮女青年生活節奏較慢，消費追求性價比；24歲以下，有1.1億用戶規模的小白人群願意嘗鮮，對時尚敏感。

2.2億用戶規模的媽媽族普遍忙碌，購物精打細算；而25歲到35歲，有1.4億用戶規模的輕熟女剁手族多為職場女性，收入高，興趣廣泛且網購頻繁，是當前電商的優質核心用戶。

品牌平台 得她者得市場

「她經濟」越來越誘人，市場角逐者眾，品牌和平台需要對女性價值追求有更深層次認知，才能在激烈的競爭中脫穎而出。

例如，海底撈2020年推出了「女性補妝包」，裡面有卸妝巾、吸油紙、火柴口紅等，讓許多「撈粉」直呼「太貼心」。海底撈還推出了豪華化妝台，個別店面還提供洗頭服務，可謂下足了功夫。

在傳統以男性為主的酒類市場，女性消費者的實力逐漸受到業者重視。圖為茅台生態農業公司針對女性消費者設計的悠蜜藍莓精釀。（取材自河南日報）

阿里巴巴日前發布春節消費報告稱，2021年購買過酒的人數是去年的2倍，其中近七成是女性。在以男性為主要消費對象的傳統酒類市場也抓住這趨勢，例如茅台推出了從女性角度設計的悠蜜藍莓精釀；2020年李佳琦直播銷售江小白的「梅見酒」，掃光20萬瓶的消費者以年輕女性居多。

她在改變 也在創業

網紅直播、社群 電商等互聯網新業態的火爆，帶動了女性消費理念的改變。2020年新型冠狀病毒疫情改變了人們的生活方式，女性用戶用更多的時間刷抖音、快手、微博、小紅書等內容平台，願意接受新鮮事物也肯花錢。

比如去年的手機淘寶直播大數據顯示，直播帶貨尤受女性歡迎，55%的女性用戶貢獻了68.8%的支付率。貴州省銅仁市的導遊羅英說，她休息時間最愛看薇婭的直播，這讓她接待來自上海、廣東等大城市的遊客時，和她們有同樣的話題。

社區團購也瞄準女性消費者。據凱度中國發布的「2020社區團購白皮書」的調查數據，女性消費者在社區團購中就佔了六成至八成。

「她消費」受益的不僅是商家，也為女性消費者提供了更多機會和消費思路。報導說，很多「80後」、「90後」女性就是在電商平台上開始創業，在互聯網「她時代」中找到了事業的方向和生活的樂趣。