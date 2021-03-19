做臉→植髮 「他經濟」崛起 醫美迎爆發期

醫美領域男性消費正在崛起，許多男性也愛買護膚產品。（取材自界面新聞）

前言：想辦法變美的他們，和愛買買買的她們，正為疫情 衝擊後的中國 經濟各自貢獻己力。

00後男性 成醫美主力

正在崛起的醫美領域男性消費市場，使「他經濟」迎來了「高光時刻」。根據調查，嘗試醫美的男性不僅群體增加，而且更加年輕，「00後」男性成為醫美消費的主力增長點。

新華每日電訊報導，醫美機構成為年輕人追逐的「香餑餑」，例如今年春節期間，過年的「變美三件套」從過去的美甲、染髮、種睫毛，變成瞭如今的水光針、肉毒素、玻尿酸。求美的受眾群體也發生了變化，男性不再是醫美消費的「絕緣體」。

近6成打過水光針等小手術

報導引述有諮詢機構發布2020年「中國新白領消費行為研究報告」顯示，2020年近兩成男性白領每月在醫美護膚方面的消費達1131元，與女性的1197元幾乎持平。其中，有72.73%的男白領嘗試過面部護理；58.8%嘗試過水光針、熱瑪吉、光子護膚等醫美小手術；46.52%嘗試過文眉、文眼線、種睫毛等服務；40.73%嘗試過美甲。

嘗試醫美的男性群體也更加年輕，19歲至22歲年齡段開始嘗試醫美的男性比例已經超過女性，「00後」男性成為醫美消費增長的主力。

「誰不想變好看一點呢」，促使醫美及化妝品等行業的「他經濟」崛起。圖為化妝師在為男性模特化妝。（取材自中新網）

雙眼皮、玻尿酸 捨得花錢微調

中國青年報引據一份報告顯示，男性在「變美」這件事上更捨得花錢，平均客單價是女性的2.75倍。他們打玻尿酸、割雙眼皮、補救髮際線，談起美容的專業用詞時頭頭是道，絲毫不遜色於女性。這些愛美的男人們相信，俊美的臉龐能給自己帶來好運，無論是事業還是愛情。

「如果自己的眼睛再大一點點，鼻子再挺一點點，生活會不會和現在有所不同？」，25歲的何安(化名)對自己的單眼皮感到沮喪，幾番考慮後，他走進了手術室。手術持續了15分鐘，何安擁有了自己夢寐以求的雙眼皮。此後，何安多年的不自信彷彿突然之間被一塊橡皮擦抹去。

但被「微調」後的何安還是有些忐忑。直到一星期後，朋友見到他都說，何安變精神了，甚至有人說自己也做過醫美，何安心中的一塊石頭才落了地。

何安慶幸自己沒有成為某個醫療事故新聞的主角。畢竟在他看來在臉上動刀這件事並不是鬧著玩的。最近他又在網上查看玻尿酸和瘦臉針的介紹，想讓自己變得更精緻一些，「在這個看顏值的時代，誰都想變美一點，包括我們男的也一樣嘛」，他說。

守住頭頂的烏絲也成了愛美男性的必修課。報導說，與女性相比，男性對植髮的需求更大。中國健康促進與教育協會公布的「中國脫髮人群調查」顯示，平均每六個中國人中就有一個人有脫髮症狀。中國男性脫髮人數約1.3億，男性脫髮率近20%。

80後的陳志文(化名)因為一起吃飯的朋友閒聊時的一句話，決定去植髮。「都10年了，掙到了錢，頭髮卻沒了」，朋友頓了頓說道，「掙了錢也收拾一下自己吧」。他當下就拿起手機查詢項目信息，第二天直奔醫院做術前檢查，第三天就躺上了手術台。

其實陳志文的脫髮情況並不嚴重，和10年前相比，髮際線向後移了大約只有一厘米。但隨著他的事業蒸蒸日上，在北京 買了套大房子，總覺得有些孤獨的自己想有個家，而尋找另一半，精神面貌要好，這讓他下定決心做植髮。

1根頭髮15元 搶救髮際線

一根頭髮15元，整台手術一共花了4萬多元，術後的陳志文依舊在斷續服用雌性激素，醫師交代他不能吃辣，要注意生活健康。如今他更加在意自己的身體和形象，堅持爬山、游泳、騎單車，不喝飲料，不酗酒，宣告要把年輕的自己找回來。目前，他還沒有找到屬於自己的另一半。

變美路上易踩雷 入坑須謹慎

報導指出，越來越多的中國男性注重自己的外表，但從護膚到化妝、醫美，針對男性的完善服務市場尚未形成。加上相比女性消費群體，男性多不熱衷於尋求他人意見和幫助。就消費決策來說，男性求美者更傾向於快速做出決定，這也使男性在通往變美的路上更容易「踩雷」。

據艾瑞諮詢發布的「2020年中國醫療美容行業洞察白皮書」，2019年在合法醫美機構中，有15%的機構涉及超範圍經營，且據估算，全國有超八萬家生活美容機構非法開展醫美項目。面對「專業醫師」精心設計的話術，求美心切的男性顧客難辨真偽，但從近年的統計數字來看，這似乎並未影響男性對於醫美的消費熱情。

90後的吳凱(化名)對醫美一直觀望。最近，他想著自己在拍結婚照前大概會去做祛斑、割眼袋等相對小型的醫美項目，「我也不想大動，能在原有的基礎上略有改善就夠了，誰不想變好看一點呢」。