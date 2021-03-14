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拉麵哥熱了 大衣哥涼了

中國新聞組／整理
「大衣哥」在短視頻平台上發布一段自己在屋外洗頭的視頻，只有寥寥幾個拿手機的拍攝者。(視頻截圖)
「大衣哥」在短視頻平台上發布一段自己在屋外洗頭的視頻，只有寥寥幾個拿手機的拍攝者。(視頻截圖)

「拉麵哥」火了，多地網紅為了蹭「拉麵哥」的熱度、流量，對其「圍追截堵」，影響他的生活。在此之際，曾同樣遭受侵犯式圍觀的「大衣哥」朱之文也再被提及。

綜合媒體報導，自從「拉麵哥」走紅後，同樣作為草根人物、自「星光大道」出名的草根歌手「大衣哥」也被一些網友們拿來對比，說他們兩個都是被「網絡暴力」過的小人物。

與「拉麵哥」每天人山人海圍觀的人氣來比，「大衣哥」一家似乎受到了冷落，受到大家關注的程度也變小了。

無論是百度指數，還是微信指數，近十天「拉麵哥」的搜索指數從無到有，並實現了成倍的增長。反觀「大衣哥」，變化基本忽略不計，指數相比「拉麵哥」根本不在一個水平。

為了挽救人氣，「大衣哥」在短視頻平台上發布一段自己在屋外洗頭的視頻，嚴寒冬天為了方便讓粉絲拍攝他的日常，他選擇在屋外洗頭。而且為了讓粉絲拍的視頻能夠清楚，「大衣哥」還洗了兩遍，讓粉絲拍兩次。

然而，「大衣哥」爆出的視頻裡，只有寥寥幾個拿手機的拍攝者。

有評論認為，「大衣哥」的種種行為實在重新博取流量，更有甚者認為，與「拉麵哥」相比，「拉麵哥」是為了生存而出名，「大衣哥」是為了出名而生存。

但也有評論稱，不論是「大衣哥」還是 「拉麵哥」，本都是樸實善良的人。這種以「關注」為名的圍堵，只不過是網路世界唯流量至上而已，卻已經嚴重侵犯了當事人的個人隱私和肖像權，不能被繼續縱容下去。

「大衣哥」在短視頻平台上發布一段自己在屋外洗頭的視頻，只有寥寥幾個拿手機的拍攝者...
「大衣哥」在短視頻平台上發布一段自己在屋外洗頭的視頻，只有寥寥幾個拿手機的拍攝者。(視頻截圖)

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