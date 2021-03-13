蘋果手機打車竟比安卓貴 網嘲被「抽蘋果稅」

手機不同，沒想到打車軟件的優惠也不一樣。（取材自上觀新聞 ）

手機 不同，打車軟件的優惠也不一樣。有中國教授發布調查報告，披露其中以蘋果 手機優惠少，費用高，甚至更易延誤。

上觀新聞報導，近日，上海復旦大學管理學院副教授孫金雲公開了「2020打車軟件調研報告」(下稱「報告」)，通過對五個城市821次打車的數據及體驗研究，發現了蘋果機主更容易被專車、優享這類更貴車型接單。如果不是蘋果手機，則手機越貴，越容易被更貴車型接單。

報告主要結論如下：

1，蘋果機主更容易被專車、優享這類更貴車型接單

2，手機越貴，越容易被更貴車型接單

3，實際車費比預估費高，這種情況占80%

4，網約車司機表示實際車費比預估價高

5，蘋果手機打車的價格會貴一點

報告中把這上述一系列現象稱為「蘋果稅」。

報告中提到，打車調研時一鍵呼叫經濟型+舒適型兩檔，報告中用被舒適型車輛接走的訂單占所有訂單中的比例來判斷「被舒適」的程度。

數據表明，與非蘋果手機用戶相比，蘋果手機用戶的確更容易「被舒適」車輛（比如專車、優享等）司機接單，這一比例是非蘋果手機用戶的三倍。

山西太原一位司機在自己的出租車上裝了兩個平板電腦，用來運行打車軟件搶單。（中新社）

非蘋手機 優惠更多

除了通過手機品牌來識別用戶，打車軟件平台也可能同時關注乘客手機價格所透露的信息。報告通過相關研究表明，如果乘客使用的是蘋果手機，那麼就更容易被推薦舒適型車輛；如果乘客不是用蘋果手機，那麼就要看他的手機價位，手機價位越高則越有可能被舒適型車輛接走。

此外，「蘋果稅」還體現在蘋果用戶比非蘋果用戶享受到的打車優惠更少。報導指出，數據統計發現，蘋果手機用戶平均只能獲得2.07元（人民幣，下同）的優惠，而非蘋果用戶平均可以獲得4.12元的優惠。

據報導，孫金雲在採訪中解釋，企業有根據不同支付能力的個性化定價策略，研究中發現的「蘋果稅」，接近於個性化定價，它能夠使企業獲得最高收益，但是存在歧視用戶的嫌疑。

民眾出門已經習於搭乘網約車。（新華社）

手機越貴 打車越貴

研究結果表明，除了價格問題，蘋果手機用戶的預估等待時間往往被更嚴重地低估，並且在首汽和高德的平台上面，蘋果手機用戶會比非蘋果手機用戶付出更多的時間成本。

數據顯示，打車平台的蘋果手機用戶延誤時長比例均高於非蘋果手機用戶。其中，滴滴和首汽的結果極為誇張——兩者非蘋果手機用戶的時間延誤比例為25.6%和12%，遠低於蘋果手機用戶的52.8%和41.6%。即便是差距最小的高德，兩類用戶的時間延誤比例差異仍然達到了10.3%。

另外，報告中提到，如果乘客通過打車軟件下單，實際支付價格比軟件預估價格高出很多，會讓乘客有受到欺騙的感受。如果乘客根據估價最低的平台作出出行選擇，那麼明顯存在個別平台有意做低估價進行不正當競爭。

實際支付 高於預估

報告研究了打車軟件的預估價格和實際支付價格之間的差異，發現除重慶外，打車軟件在上海、成都、北京和深圳四個城市中預估價格和實際支付價格之間都存在顯著差異，其中上海是打車軟件價格被低估最厲害的城市，實付比預估高達11.8%，深圳也許是打車軟件競爭更激烈的地方，實付比預估價格竟然低了6.5%。

報告還檢驗了蘋果手機品牌及手機高中低價位檔次對於價格低估程度的影響，結果表明，這兩者對於價格低估並無影響。

而對平台優惠部分，數據分析表明，平台會先提價，再以優惠的方式進行部分減免，這和有些人吐槽商場特賣以及有的網購節先漲價再優惠的貓膩是相似的。

報告中將司機端價格視為平台每單的成本支出，當無優惠的時候，軟件最終計價（優惠前價格）與司機端價格差距平均為14%；然而，當有優惠的時候，軟件最終計價（優惠前價格）與司機端價格差距擴大至21%，補貼的感知度被放大了一倍，且其差異性顯著。所以，平台存在「偽優惠」現象。通過這一增一減的優惠遊戲，平台就用少量的優惠，做到了「更多補貼」，或者說，讓消費者感受到了「更多補貼」。

這位教授的結論也得到了部分網友的認同，有網友還戲稱，「趕緊回家，把我以前大學用的摩托羅拉、諾基亞翻出來。」

對此，有記者也進行了實驗，結果發現確有其事。

據封面新聞報導，3月4日，滴滴出行客服告訴記者，滴滴並不存在蘋果手機打車貴的情況，如果遇到同一時間相同行程比其他機型貴，可截圖給客服處理，對此類現象監管問題，記者多次致電上海市道路運輸管理局，均未得到正面回應。

報導提到，報告引起討論後，孫金雲婉拒了一些採訪。他這樣解釋：對我而言，這個研究已經完成了，我們所有的結論和觀點都已在報告中詳實呈現。至此，我們整個團隊將不再關注媒體報導，也不再就此話題接受任何採訪。

孫金雲稱，他和他的團隊對很多事情都抱有強烈的好奇心，愛折騰，不滿足於已有的知識、經驗和市面二手報告。「今天這個結果，純屬無心插柳。」

網上對於手機打車費用的話題，討論熱烈。（取材自上觀新聞）

反壟斷指南 不讓大數據殺熟

據人民法院報報導，全國人大代表、遼寧大學副校長楊松表示，她將於今年全國兩會提交關於修改反壟斷法及完善相關配套制度的議案。為此，楊松與武漢大學等高校多位專家一起調研研討，議案就包括了建議立法禁止協同行為，規制數據濫用、大數據殺熟、平台二選一等行為。

日前，在徵求意見稿推出兩個多月後，根據「反壟斷法」等有關法律規定，中國國務院 反壟斷委員會制定出台了「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」（以下簡稱「指南」）。

「指南」以「反壟斷法」為依據，包含壟斷協議、濫用市場支配地位、經營者集中、濫用行政權力排除限制競爭和附則等內容。相較徵求意見稿，「指南」進行了170處以上的修改，規定從偏「打壓」傾向於了「引導」，對當前熱議的「二選一」與「大數據殺熟」問題細化了認定標準，對相關市場界定予以明確，對社區團購燒錢補貼大戰的正當性進行了規定。

針對備受爭議的「大數據殺熟」問題，「指南」相較徵求意見稿也作出了改變。

第17條在認定差別待遇時，刪除了「基於大數據和算法，對新老交易相對人實行差異性交易價格或者其他交易條件」，同時原徵求意見稿對於差別待遇行為可能具有的正當理由「針對新用戶的首次交易在合理期限內開展的優惠活動」，「指南」刪除了「首次」二字。

律師鄧志松表示，刪除了「新老交易相對人」的規定，可能是因為給予新用戶優惠是互聯網平台的常見攬客模式且有利於促進市場競爭，而且給新用戶優惠與對老用戶殺熟二者之間並不能簡單劃等號。當然，為了防止平台隨意認定新用戶、採取變相殺熟手段，「指南」在正當理由中對平台給予新用戶的優惠限定了合理期限。另外，刪除了「首次交易」可能是因為「首次交易」難以界定且不符合商業實踐，例如平台給予新用戶多張優惠券或者給予一段時期內的優惠價格，這些情況下實際會發生多次交易。

「去除了『基於大數據和算法』的前置條件，更有利於執法，不需要對『基於大數據和算法』進行調查和舉證。」律師游云庭說。