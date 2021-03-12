我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

中國女力崛起…80後機長、帥氣特警撐起一片天

中國新聞組／整理
列車反劫持戰術訓練中，兩位女警，一人警戒，一人手持伸縮探測儀，探查車廂內情況。（取材自新京報）
列車反劫持戰術訓練中，兩位女警，一人警戒，一人手持伸縮探測儀，探查車廂內情況。（取材自新京報）

國際婦女節這天，無論是擔負著飛行安全的女機長，或是在反恐任務中出生入死的女特警，她們正以獨特的女性優勢，在一次次的試煉中，走得更穩更遠。 

劉曉琳2006年在航校的螺旋槳教練機上。（取材自新京報／受訪者供圖）
劉曉琳2006年在航校的螺旋槳教練機上。（取材自新京報／受訪者供圖）

及肩的自然鬈黑髮綁成馬尾辮，白色制服襯衣兩側別上四道槓肩章，女式西褲熨燙出褲線，檢查了飛行箱內的裝備沒有遺漏之後，掛上飛行員登機證的劉曉琳準備出門工作。作為中國民航首批自主培養的女飛行學員之一，80後的機長劉曉琳衝上雲霄，靠的是技術和實力。

川妹子了得 躋身「五朵金花」　

　

新京報報導，2002年，時年18歲、剛上高三的川妹子劉曉琳，決定報考中國民航飛行學院洛陽分院飛行學員。順利通過考試後，2003年9月，她和其他四名女生同批進入航校，成為中國民航自主培養的首批飛行女大學生，業內稱她們為飛院的「五朵金花」。

從飛院走進南航的「五朵金花」，左三為劉曉琳，攝於2008年。（取材自新京報／南航...
從飛院走進南航的「五朵金花」，左三為劉曉琳，攝於2008年。（取材自新京報／南航前首席攝影師林宇定攝）

「五朵金花」的培養方式與男飛行學員無異，通過學習理論和實操訓練課程後，「五朵金花」在2007年夏天畢業後加入南航。同年10月，歷經3個月的系統訓練，劉曉琳獲得了民航局的副駕駛資質，被分發到南航飛行總隊空客A320機隊「跟班」觀察；2007年11月迎來「首飛」。

從飛行觀察員到副駕駛，她用了四個月；從右座副駕駛到左座副駕駛、再到機長，她歷時八年。截至2021年3月7日，她已安全飛行約7500小時。

「報話」不求快 掌握0.5秒哲學

劉曉琳執飛的是空客A320系列窄體機，與空客A330、A380等寬體機相比，一般航程較短。為避免手忙腳亂，她習慣在家裡每次先花半小時溫習航段特點、突發情況處置程序，再查看下最新的航班信息文件、注意事項等。

只要走進駕駛艙，身高近170公分的劉曉琳就會放緩步調，一改平時走路帶風的作派，因為她了解什麼是「欲速則不達」。

2008年初，劉曉琳還是初出茅廬的副駕駛，一位機長教員在飛機進入巡航階段後，指出了她的問題：「與空中管制員進行無線電聯絡時，報話太快」。按下通話按鈕後有約0.5秒的反應時間，飛行員若報話太快，語音中的前兩三個字極有可能不會通過無線電波傳至空管的耳朵。

劉曉琳在空客A321neo駕駛艙。（取材自新京報／受訪者供圖）
劉曉琳在空客A321neo駕駛艙。（取材自新京報／受訪者供圖）

「比如我報『上高度2100』，對方可能聽到的只有『2100』。大概率會讓我重複，如此溝通下來，效率反而拉低了」。此後，劉曉琳報話時格外注意，力求不疾不徐，吐字清晰，「急於求成是不行的」，她說。

表現獲肯定 晉升「四道槓」

從副駕駛到機長的八年間，劉曉琳見證了個人飛躍式的成長。想為肩章多添一道槓，劉曉琳逼迫自己盡快成長，把握每一次與教員機長飛行的機會學習。 

有兩次，被教員指出起落及能量管理有問題之後，劉曉琳哽咽了，但她忍住沒哭出來。回到家，挑燈夜戰將飛行手冊翻來覆去地看，「作為飛行員，不能輕易言棄」。積極的努力，讓她在2015年12月通過各項考試和訓練，成為南航機長，時年31歲。

「內心並沒有想像中的那般心潮澎湃。對我來說，又是一個新征程，肩上的擔子更重了」，劉曉琳回憶當時的心情說。晉升「四道槓」之後，劉曉琳的表現多次獲肯定，2020年剛獲南方航空集團「優秀女職工」稱號。

有人說她幸運，她不否認，但劉曉琳始終認為，幸運需努力的加持才能延續長久，「衝上雲霄看重的是技術和實力」。

機長不能慌 健身下廚紓壓

飛行工作肩負著乘客的安全，壓力不可謂不大。劉曉琳有很多排解壓力的方式，像是游泳、健身、吃火鍋、看東野圭吾的小說、下廚。回鍋肉和土豆燒排骨是她愛「露一手」的拿手菜。

劉曉琳也在事業與家庭之間力求平衡。她和任職南航飛機總隊機長的丈夫組成了典型的「雙飛家庭」，聚少離多，但兩人仍不時互相打氣。　

去年，劉曉琳的飛行里程達35.9萬公里，約等於環繞地球8.96圈。她個人的飛行成長，見證了一些女機長、女教員的誕生。未來她希望繼續提升自己的專業技能，堅持健身，對自己小孩的脾氣也能稍微收斂一點。

「作為飛機上的『主心骨』，機長是不能慌的。因為機長的情緒會直接影響到鄰座的副駕駛」。除了飛安，劉曉琳也正把握好節奏，領航自己的人生。

*****帥氣特警 不愛紅妝愛武裝

「這衣服有種魔力，瞬間不怒自威。讓我不由自主就想衝上去保護誰。」自2019年通過國家公務員考試進入特警支隊，來自河北的姬蓓蓓迄今清楚記得自己第一次穿上特警服的感受。

2014年3月4日，北京鐵路公安局北京公安處特警支隊授旗成立鐵鷹突擊隊，成為鐵路公安機關首支反恐警力，現有40名隊員中有7位是女性。

特警支隊副支隊長安然介紹，在實戰中，女警有著不可替代的作用；犯罪嫌疑人對女警的警惕性低，她們可以利用化妝偵查、化妝突入等形式進一步減小犯罪嫌疑人的敵對情緒，更便於完成各項任務。

新京報報導，因應2021年春運和全國兩會在北京召開，特警支隊民警這段期間全員在崗，還要參加每天四個時段的日常訓練，科目包括體能、搏擊、柔道技術、戰術、射擊、排爆、狙擊、攀登、處置演練等體能和技戰術訓練，一周七天風雨無阻。

索降過程中，兩位女隊員雙腳蹬踏牆面，身體在空中躍起。（取材自新京報）
索降過程中，兩位女隊員雙腳蹬踏牆面，身體在空中躍起。（取材自新京報）

風雨無阻 天天高強度訓練

「在特警支隊，女警並沒有『特權』！對於女隊員的要求甚至比男隊員更嚴苛！訓練場上，絕不會因為有女隊員就照顧遷就，高度自律自覺是每一個特警隊員的職業素養」，一位教官說道。

日訓當天，早上8時在特警支隊訓練場，女警身穿特警服、作戰背心、戴模塊頭盔、配「紅藍手槍」、背戰術包開展10公里武裝越野訓練。中午稍作休息，下午2時是索降訓練，其中僅「攀登訓練」就包括樓房攀爬、火車攀爬、索降、攀登與戰術的配合應用。

姬蓓蓓和隊友王潔在高18米的5層樓頂，紮好下滑坐帶，掛好D字環和8字環，教練員一聲令下，兩人抓緊下滑繩，蹬牆、直腿、後仰，一躍而下，身體在空中點滑牆面2次，安全到達地面。

克服恐高 3秒內俐落索降

「索降訓練的難度在於克服心理恐高，成績優秀的隊員用時不超3秒」，特警支隊副支隊長鮑金鳳介紹。同一組動作，隊員需要往返訓練多次，教練員會在每次下滑訓練完成後糾正錯誤動作，直至動作正確完成。

下午3時30分，女警們來到置於訓練場內的列車車廂，開展列車反劫持處置演練。兩位女警先以一人警戒、一人手持伸縮探測儀探查，制定相應的處置戰術。「警察！別動！」兩人持槍對「犯罪嫌疑人」口頭警告，並在防彈盾牌的掩護下，持槍向車廂縱深突入。期間教練會對細節多次拆解反覆練習。

下午5時30分，全天體能和技戰術訓練結束。隊員們晚餐後，還要準備夜間值班備勤，儘管許多人體力已經耗盡。

四名女警走過「忠誠勇敢，不辱使命」特警支隊院內文化主題牆。（取材自新京報）
四名女警走過「忠誠勇敢，不辱使命」特警支隊院內文化主題牆。（取材自新京報）

耐心細緻 女性優勢獲佳績

「通過三年訓練，女隊員能夠完成實戰處置要求。現場不允許我們出現錯誤，為了避免錯誤發生，女警員好的心理素質和優秀的技戰術是最大保障」，鮑金鳳說。不愛紅妝愛武裝的女警們，靠著肯吃苦、耐心、細緻、心理素質平穩等特點幫助她們屢獲佳績。例如鮑金鳳、高夢旎、李秀芝等在國內外警察運動會和專項射擊項目中屢獲冠軍。其中，高夢旎多次被選派參加警務實戰培訓班擔當教官，鮑金鳳獲得「2014年北京鐵路公安局十大傑出青年衛士」稱號。

3月7日，特警支隊為堅守在北京西站崗位上的兩位女警獻上鮮花，慶賀國際婦女節並致敬。女警微笑著向戰友敬禮致意，然後在一旁人群中不時傳來「是女警，真厲害，真帥」的誇讚聲中，繼續堅守自己的崗位。

北京 公安 健身

上一則

國際奧委會拍板：東奧、北京冬奧參賽者都打中國疫苗

下一則

港立法會席次增至90人 組成比例未定

延伸閱讀

全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘

全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘
涉違反佛州機車周乞討規定 時報廣場裸體牛仔被捕

涉違反佛州機車周乞討規定 時報廣場裸體牛仔被捕
偷信件、偷汽車 亞凱迪亞竊案多

偷信件、偷汽車 亞凱迪亞竊案多
華女遭白男辱罵、縱狗咬傷 警卻稱非仇恨犯罪

華女遭白男辱罵、縱狗咬傷 警卻稱非仇恨犯罪

熱門新聞

河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
董建華跌倒。（香港電台截圖）

人大開幕式結束 83歲董建華跌倒 數人扶起

2021-03-04 22:44
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」