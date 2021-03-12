中國女力崛起…80後機長、帥氣特警撐起一片天

列車反劫持戰術訓練中，兩位女警，一人警戒，一人手持伸縮探測儀，探查車廂內情況。（取材自新京報）

國際婦女節這天，無論是擔負著飛行安全的女機長，或是在反恐任務中出生入死的女特警，她們正以獨特的女性優勢，在一次次的試煉中，走得更穩更遠。

劉曉琳2006年在航校的螺旋槳教練機上。（取材自新京報／受訪者供圖）

及肩的自然鬈黑髮綁成馬尾辮，白色制服襯衣兩側別上四道槓肩章，女式西褲熨燙出褲線，檢查了飛行箱內的裝備沒有遺漏之後，掛上飛行員登機證的劉曉琳準備出門工作。作為中國民航首批自主培養的女飛行學員之一，80後的機長劉曉琳衝上雲霄，靠的是技術和實力。

川妹子了得 躋身「五朵金花」

新京報報導，2002年，時年18歲、剛上高三的川妹子劉曉琳，決定報考中國民航飛行學院洛陽分院飛行學員。順利通過考試後，2003年9月，她和其他四名女生同批進入航校，成為中國民航自主培養的首批飛行女大學生，業內稱她們為飛院的「五朵金花」。

從飛院走進南航的「五朵金花」，左三為劉曉琳，攝於2008年。（取材自新京報／南航前首席攝影師林宇定攝）

「五朵金花」的培養方式與男飛行學員無異，通過學習理論和實操訓練課程後，「五朵金花」在2007年夏天畢業後加入南航。同年10月，歷經3個月的系統訓練，劉曉琳獲得了民航局的副駕駛資質，被分發到南航飛行總隊空客A320機隊「跟班」觀察；2007年11月迎來「首飛」。

從飛行觀察員到副駕駛，她用了四個月；從右座副駕駛到左座副駕駛、再到機長，她歷時八年。截至2021年3月7日，她已安全飛行約7500小時。

「報話」不求快 掌握0.5秒哲學

劉曉琳執飛的是空客A320系列窄體機，與空客A330、A380等寬體機相比，一般航程較短。為避免手忙腳亂，她習慣在家裡每次先花半小時溫習航段特點、突發情況處置程序，再查看下最新的航班信息文件、注意事項等。

只要走進駕駛艙，身高近170公分的劉曉琳就會放緩步調，一改平時走路帶風的作派，因為她了解什麼是「欲速則不達」。

2008年初，劉曉琳還是初出茅廬的副駕駛，一位機長教員在飛機進入巡航階段後，指出了她的問題：「與空中管制員進行無線電聯絡時，報話太快」。按下通話按鈕後有約0.5秒的反應時間，飛行員若報話太快，語音中的前兩三個字極有可能不會通過無線電波傳至空管的耳朵。

劉曉琳在空客A321neo駕駛艙。（取材自新京報／受訪者供圖）

「比如我報『上高度2100』，對方可能聽到的只有『2100』。大概率會讓我重複，如此溝通下來，效率反而拉低了」。此後，劉曉琳報話時格外注意，力求不疾不徐，吐字清晰，「急於求成是不行的」，她說。

表現獲肯定 晉升「四道槓」

從副駕駛到機長的八年間，劉曉琳見證了個人飛躍式的成長。想為肩章多添一道槓，劉曉琳逼迫自己盡快成長，把握每一次與教員機長飛行的機會學習。

有兩次，被教員指出起落及能量管理有問題之後，劉曉琳哽咽了，但她忍住沒哭出來。回到家，挑燈夜戰將飛行手冊翻來覆去地看，「作為飛行員，不能輕易言棄」。積極的努力，讓她在2015年12月通過各項考試和訓練，成為南航機長，時年31歲。

「內心並沒有想像中的那般心潮澎湃。對我來說，又是一個新征程，肩上的擔子更重了」，劉曉琳回憶當時的心情說。晉升「四道槓」之後，劉曉琳的表現多次獲肯定，2020年剛獲南方航空集團「優秀女職工」稱號。

有人說她幸運，她不否認，但劉曉琳始終認為，幸運需努力的加持才能延續長久，「衝上雲霄看重的是技術和實力」。

機長不能慌 健身 下廚紓壓

飛行工作肩負著乘客的安全，壓力不可謂不大。劉曉琳有很多排解壓力的方式，像是游泳、健身、吃火鍋、看東野圭吾的小說、下廚。回鍋肉和土豆燒排骨是她愛「露一手」的拿手菜。

劉曉琳也在事業與家庭之間力求平衡。她和任職南航飛機總隊機長的丈夫組成了典型的「雙飛家庭」，聚少離多，但兩人仍不時互相打氣。

去年，劉曉琳的飛行里程達35.9萬公里，約等於環繞地球8.96圈。她個人的飛行成長，見證了一些女機長、女教員的誕生。未來她希望繼續提升自己的專業技能，堅持健身，對自己小孩的脾氣也能稍微收斂一點。

「作為飛機上的『主心骨』，機長是不能慌的。因為機長的情緒會直接影響到鄰座的副駕駛」。除了飛安，劉曉琳也正把握好節奏，領航自己的人生。

*****帥氣特警 不愛紅妝愛武裝

「這衣服有種魔力，瞬間不怒自威。讓我不由自主就想衝上去保護誰。」自2019年通過國家公務員考試進入特警支隊，來自河北的姬蓓蓓迄今清楚記得自己第一次穿上特警服的感受。

2014年3月4日，北京 鐵路公安 局北京公安處特警支隊授旗成立鐵鷹突擊隊，成為鐵路公安機關首支反恐警力，現有40名隊員中有7位是女性。

特警支隊副支隊長安然介紹，在實戰中，女警有著不可替代的作用；犯罪嫌疑人對女警的警惕性低，她們可以利用化妝偵查、化妝突入等形式進一步減小犯罪嫌疑人的敵對情緒，更便於完成各項任務。

新京報報導，因應2021年春運和全國兩會在北京召開，特警支隊民警這段期間全員在崗，還要參加每天四個時段的日常訓練，科目包括體能、搏擊、柔道技術、戰術、射擊、排爆、狙擊、攀登、處置演練等體能和技戰術訓練，一周七天風雨無阻。

索降過程中，兩位女隊員雙腳蹬踏牆面，身體在空中躍起。（取材自新京報）

風雨無阻 天天高強度訓練

「在特警支隊，女警並沒有『特權』！對於女隊員的要求甚至比男隊員更嚴苛！訓練場上，絕不會因為有女隊員就照顧遷就，高度自律自覺是每一個特警隊員的職業素養」，一位教官說道。

日訓當天，早上8時在特警支隊訓練場，女警身穿特警服、作戰背心、戴模塊頭盔、配「紅藍手槍」、背戰術包開展10公里武裝越野訓練。中午稍作休息，下午2時是索降訓練，其中僅「攀登訓練」就包括樓房攀爬、火車攀爬、索降、攀登與戰術的配合應用。

姬蓓蓓和隊友王潔在高18米的5層樓頂，紮好下滑坐帶，掛好D字環和8字環，教練員一聲令下，兩人抓緊下滑繩，蹬牆、直腿、後仰，一躍而下，身體在空中點滑牆面2次，安全到達地面。

克服恐高 3秒內俐落索降

「索降訓練的難度在於克服心理恐高，成績優秀的隊員用時不超3秒」，特警支隊副支隊長鮑金鳳介紹。同一組動作，隊員需要往返訓練多次，教練員會在每次下滑訓練完成後糾正錯誤動作，直至動作正確完成。

下午3時30分，女警們來到置於訓練場內的列車車廂，開展列車反劫持處置演練。兩位女警先以一人警戒、一人手持伸縮探測儀探查，制定相應的處置戰術。「警察！別動！」兩人持槍對「犯罪嫌疑人」口頭警告，並在防彈盾牌的掩護下，持槍向車廂縱深突入。期間教練會對細節多次拆解反覆練習。

下午5時30分，全天體能和技戰術訓練結束。隊員們晚餐後，還要準備夜間值班備勤，儘管許多人體力已經耗盡。

四名女警走過「忠誠勇敢，不辱使命」特警支隊院內文化主題牆。（取材自新京報）

耐心細緻 女性優勢獲佳績

「通過三年訓練，女隊員能夠完成實戰處置要求。現場不允許我們出現錯誤，為了避免錯誤發生，女警員好的心理素質和優秀的技戰術是最大保障」，鮑金鳳說。不愛紅妝愛武裝的女警們，靠著肯吃苦、耐心、細緻、心理素質平穩等特點幫助她們屢獲佳績。例如鮑金鳳、高夢旎、李秀芝等在國內外警察運動會和專項射擊項目中屢獲冠軍。其中，高夢旎多次被選派參加警務實戰培訓班擔當教官，鮑金鳳獲得「2014年北京鐵路公安局十大傑出青年衛士」稱號。

3月7日，特警支隊為堅守在北京西站崗位上的兩位女警獻上鮮花，慶賀國際婦女節並致敬。女警微笑著向戰友敬禮致意，然後在一旁人群中不時傳來「是女警，真厲害，真帥」的誇讚聲中，繼續堅守自己的崗位。