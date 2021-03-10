絲路考古長期被西方主導 陝西這支考古隊去了後變了

烏茲別克境內的拉巴特一號墓地遺址區地形。（新華社／西北大學中亞考古隊提供）

這支陝西考古隊的任務是，在長期被西方主導的絲路考古領域中，加入東方視角，爭取中國 的歷史話語權和研究主導權。

從事考古工作近40年的王建新帶領著西北大學 中亞考古隊前進中亞，確認了「史記」、「漢書」等文獻記載的古代月氏和康居的文化遺存，為絲綢之路考古提供了被國際認可的「中國方案」。這批「現代張騫」還要繼續「搭橋」，讓絲路考古不再是「西方一言堂」。

2017年，拉巴特墓地發掘現場，中烏學者配合工作。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，日前，由西北大學文化遺產學院教授王建新領軍的這支考古隊，入選陝西省第七批「三秦楷模」。西北大學文學院黨委書記趙強用「十年磨劍劍鋒寒，執著西域域外天。古道何人建新言，披波白髮迎風散」這首小詩，向被譽為當代「鑿空者」的西北大學中亞考古隊致敬。

2017年，拉巴特一號墓地出土的鐵箭鏃。（新華社／西北大學中亞考古隊提供）

西北大學 現代張騫「十年磨劍」

趙強詩中的「十年磨劍」形容一點也不為過，西北大學中亞考古發端於「樋口隆康之問」，源自於作為中國的考古學者，卻說不清楚一支故鄉在中國的游牧民族歷史蹤跡的心痛。

西北大學文化遺產學院教授王建新。（取材自百度百科）

報導說，樋口隆康是日本 戰後較早關注敦煌石窟的著名考古學家。1991年6月，樋口隆康到西北大學作考古學術報告，由精通日語的王建新擔任翻譯。樋口隆康在報告中問：「中國境內月氏的考古文化遺存在哪裡？」現場沒人答得出來。樋口隆康接著說：「要知道，中國才是月氏的故鄉」。

月氏是曾經活躍在中國西北地區的游牧民族，西漢時被匈奴擊敗西遷中亞。公元前138年，張騫為聯合大月氏夾攻匈奴，第一次出使西域，並開闢了絲綢之路，被稱為「鑿空」之旅。絲綢之路的開創者是中國人，但相關考古研究卻被歐美及俄羅斯、日本學術界所主導；樋口隆康之問，刺痛了王建新，讓他下定決心，「一定要在絲綢之路考古方面有所建樹」。

1995年，王建新和同事們畫下了西北大學考古學科的學術藍圖：「立足長安，面向西域；周秦漢唐，絲綢之路」。1999年，由西大考古專業專家教授和學生組成的考古隊，走進戈壁，從走馬觀花到精準發掘，十年間，他們數百次往返於陝西、甘肅、新疆，並提出「游牧文化聚落考古」理論，打破學術界長久以來「游牧民族居無定所」的論斷。

2007年，團隊在東天山地區發現疑似是大月氏的王庭遺址的「東黑溝遺址群」，成果入選全國十大考古發現。然而這個重大發現到底是不是大月氏遺址？要想得到國際學術界的公認，就必須走進中亞，找到西遷中亞的大月氏遺存印證。

在塔吉克喀什喀爾墓地，為了拍照光線均勻，隊員們在大風中奮力撐起一張大白布。（取材自西部網）

走出國門 境外考古開步走

「中國考古一定要走出去，只有把中國放在世界文化的大格局下來看待，才能更清晰地認知中華文明的特質和優勢」，王建新於1999年的中國考古學會年會上，向同行們闡述中國考古走出國門的重要性。只有開展境外考古，才能掌握世界文明的一手資料，不再吃「學術剩飯」。

2009年，王建新決定「由自己開始走出去」，成為首個進入中亞開展考古研究的中國學者。當年6月，在當時留學美國賓夕法尼亞大學吳欣博士的協助下，王建新對塔吉克和烏茲別克進行了15天的考察，初步了解兩國古代文化遺存的分布狀況和特徵，並與兩國多家學術機構建立聯繫，為開展中亞考古工作奠定基礎。

報導說，尋找和確認西天山地區分布的古代月氏文化遺存，釐清古代月氏與大夏（巴克特里亞）、貴霜、康居、粟特的關係成為新的課題。2011年，西北大學中亞考古隊成立；2013年12月，西北大學與烏茲別克科學院考古研究所簽署了關於「西天山西端區域古代游牧文化考古調查、發掘與研究」項目的合作協議，並成立中烏聯合考古隊。

同時，陝西省政府中亞考古研究專項經費立項，西北大學中亞考古自此進入快車道。此後的2015年8月，西北大學與塔吉克科學院歷史、考古與民族學研究所也簽定了合作研究協議。

中烏聯合考古隊於2015年至2016年發掘了烏茲別克撒馬爾罕市西南的撒扎幹遺址，共發掘五座小型墓葬、一座大型墓葬和一處石構房址，確認其為公元前2世紀至公元1世紀的游牧遺存。

從墓葬形制、埋葬習俗、隨葬品組合等方面看，撒扎幹的發現與哈薩克西南部、烏茲別克北部和中部的錫爾河、澤拉夫善河流域過去發現的一批古代游牧人的墓葬文化特徵基本相同；從年代、分布區域和文化特徵看，應與中國古代文獻記載的康居有關。

王建新表示，撒扎幹的考古發現還透露，撒馬爾罕盆地南緣、西天山北麓是古代康居的勢力範圍，古代月氏人的遺存應向更南的區域尋找。

2016年秋，中烏聯合考古隊於烏茲別克蘇爾漢河州拜松市拉巴特村，發現一處被當地居民蓋房取土破壞的墓地。 2017年至2018年，中烏聯合考古隊對拉巴特一號墓地進行發掘，共清理94座小型墓葬。除六座無法辨識形制外，其餘為豎穴墓道偏室墓59座和豎穴土坑墓29座，一處墓道內還發現一具被肢解的女性骨骼。

拉巴特墓地的發現，與20世紀50年代至90年代蘇聯考古學家在塔吉克西南部的圖爾哈、阿魯克陶、考庫姆、克希洛夫等墓地，土庫曼東南部的巴巴沙夫墓地，烏茲別克東南部的阿伊爾塔姆墓地等處發現的文化面貌相同。

中烏合作 拉巴特遺址收穫豐

王建新表示，結合碳14測年數據，包括拉巴特墓地在內，這類遺存的年代範圍可確認為公元前2世紀後半葉至公元1世紀前半葉。特色是地表構築圓形石圍或封堆，以豎穴墓道偏室墓和豎穴土坑墓為主，多為仰身直肢的單人一次葬，均出土了大量的隨葬品。

這類遺存主要分布於包括烏茲別克和塔吉克南部的北巴克特里亞地區河谷平原周邊的山前和丘陵地帶，墓葬形制、埋葬習俗與中國新疆東天山地區公元前5世紀至公元前2世紀期間的古代游牧文化遺存面貌相似，在時間、空間和文化特徵上，與中國古代文獻所記大月氏西遷巴克特里亞地區的歷史相合，應該是大月氏留下的考古學文化遺存。

月氏文化分布示意圖。（取材自澎湃新聞）

確認了西遷中亞後的大月氏所遺留的考古學文化特徵和分布範圍後，釐清古代月氏與貴霜的關係就成為必須面對的新課題。此前國內外學術界主流觀點認為：貴霜人是月氏人的分支，貴霜帝國是由月氏人建立的。

但深入研究後，王建新及團隊的結論是「貴霜帝國由貴霜人建立而非月氏人」。因為月氏人和貴霜人所留下的遺存，在分布區域、墓葬形制、葬式葬俗、隨葬品組合及經濟形態、文化傳統等方面均存在明顯的差異。貴霜人是希臘─巴克特里亞遺民的一部分，不是月氏人的分支，也不是月氏文化。

報導引述從事體質人類學研究的西北大學講師趙東月表示，從貴霜人和月氏人墓葬出土的人體骨骸研判，貴霜人更接近印歐人種，而月氏人是印歐人種和蒙古人種的混血。

西北大學考古學術團隊以古代月氏文化為切入點的絲綢之路考古研究，挑戰國際學術界的一些主流觀點。目前，西北大學考古學術團隊正在完善證據鏈條，以獲得國際學術界的認可。

王建新表示，歐美各國以及俄羅斯、日本等國的學術界對絲綢之路考古領域進行了上百年的研究，西方學術界迄今仍占據了絲路考古領域的話語權和研究主導權。但西方學術界對古代絲綢之路的關鍵區域中亞地區的考古研究，多站在關注古代波斯、希臘、斯基泰等對中亞影響的「歐洲視角」，「絲路考古不應該只有西方視角，也應該有東方視角」。

這也是西北大學考古隊的工作意義，而這份工作才剛開始。