一小時70元 網上「虛擬戀人」喊我「寶貝」

「不婚」、「恐婚」等因素讓許多年輕人選擇離開現實，在網絡上談一場沒有負擔的「虛擬戀情」。（取材自微博）

和虛擬戀人聊天能帶來快樂嗎？來自於「70塊買1小時愛情」的快樂，在消費行為結束之後，面對的常是更巨大的孤獨。

近年，一項有償情感體驗類服務「虛擬戀人」，大量出現在各類網絡平台，只要花一定金額的費用，就能談一場短則半小時、甚至長達一年的戀愛，吸引了許多年輕人和上班族。「愛情不是你想買就能買」的傳統觀念，正在現實中被這類「愛情買賣」逐一瓦解。

「虛擬戀人」服務源自於線上陪聊。據統計，中國 的單身人口總數在2018年就已達2.49億，隨著「不婚」、「恐婚」的人越來越多而持續增長。脈脈數據研究院的一項調查數據顯示，有61.47%的人平時會感到孤獨。這使得陪聊天這種看似新奇不靠譜的新行業形態，成了當代「空巢青年」治癒孤獨的良方之一。

「只要你願意，花20元（人民幣，下同）買點陪聊時間，有人願意陪你聊天，想怎麼聊，就怎麼聊」的陪聊服務，如果錢到位，也能在廣泛的業務線上，單獨抽出一條名為「虛擬戀人」的服務，滿足購買者任選對象「聊一段愛情」的個性化需求。

這種不需要自己設想各種套路，猶如戲劇「做夢吧！晶晶」裡大四女生晶晶打開戀愛盲盒，或是電影 「Her」裡和人工智能戀人談情一樣「驚喜」的戀愛體驗，讓許多人暫時解決了孤獨。錢江晚報一位記者因為好奇「買來的男朋友什麼樣」，實際體驗花70塊錢買了一位「虛擬男友」，兩個人就這麼在線上談了一場60分鐘的「虛擬戀愛」。

各種「虛擬戀人」App上線，「愛情」變得更加隨手可得。（取材自微信）

小哥哥獻聲 挑外表、要加錢

這位記者先在軟件裡搜索「虛擬戀人」詞條，選了一個五年老店，店舖首頁掛著兩個「用詞委婉精準」的鏈接，一個標著「小哥哥我們等你回家」，一個叫「打賞您的小可愛」。點開客服聊天對話框，立刻顯示一張價目表，表中有四個檔位，聲音好聽、長得好看的都要加錢，會聊的還得加錢。店家也附贈試音服務，讓購買者先聽聽誰的聲音是自己的菜。

記者要求先看看「虛擬戀人」的照片，客服立刻答應。重頭戲在拉群，記者先加上了牽線小哥「牛牛」的微信 ，然後被拉入了試音群。很快，語音條帶著照片紛至沓來，記者形容在挨個點開語音條的那個時候，任君挑選的感覺，令人有種「過往宮廷劇中皇帝選妃的一幕就這樣蹦到了眼前」的興奮，也讓人覺得這錢花得值得。

「怎麼樣，小姐姐有滿意的嗎？」報導說，對方一邊提問，一邊仍迅速拉新的人進群了。一個模仿著某音軟件最近大熱的片段語音條蹦了出來，「嬌貴的小公主，歡迎來到我的世界」，看似試圖增加自己被選的可能性。

記者最後選了個聲音好聽臉也好看、名字叫「鹿十」的「男友」，並將自己的資料發給「牛牛」。「牛牛」說，「鹿十」屬於「男神」級別，聊天要一小時70塊，最貴的那一檔。記者的期待值頓時被拉得很高，「畢竟兩頓快餐錢搭進去了」。

但很快被現實打臉了。一開始，記者期待「鹿十」說點兒什麼，但對方似乎也在期待記者先說點兒什麼。由於記者的全部資料裡，只有頭像對他可見，在有點凝結的氣氛中，「鹿十」先誇了記者的頭像好看，記者回說「這是我很喜歡的畫手」。但「鹿十」似乎懶得接話，直接走起了流程，誇記者的聲音好聽，再問她喜歡看什麼電影。

記者說，曾聽別人講，和虛擬戀人聊天「不用自己找話題，他會帶節奏」，但和「鹿十」聊天 ，「我深深覺得這個小哥哥的節奏帶得過於平庸」。於是她轉守為攻，問起他的情況，了解陪聊就是「鹿十」的主業，所以即使在下午3點的時間檔，也能夠秒回她的語音。

她試圖打破他的套路，開啟「走心」的環節。她問對方沒上大學後不後悔，他的回答「出乎意料，卻仍在套路之中」，又把話題帶回了戀愛上：「當然後悔了，沒上大學就沒法談戀愛了」。

女記者要求「鹿十」扮演一下男朋友的角色， 對方馬上回覆「寶貝，你今天累不累啊？ 」、「寶貝，你今天幾點鐘起床的呀？」。（取材自錢江晚報）

一口一句寶貝 我們都在演

記者問他怎麼看待虛擬男友，他回答「我覺得有點假，我們明明剛認識就叫寶貝之類的，我自己不信，你信嗎？」。「那你可以扮演一下男朋友的角色給我看看嗎？」，「寶貝，你今天累不累啊？」、「寶貝，你今天幾點鐘起床的呀？」。記者再要他猜猜她的職業，他有點「職業性應付」的秒回：「我猜，你是做我的小公主的呀！」。

他還問了記者在哪裡工作，她告訴他在上海周圍，他便說可以來找她，甚至還查了一下上海到杭州的高鐵票價。談到這裡，記者對這段「虛擬愛情」的評價是：「我明白他在演，他明白我明白他在演」。

記者再問他，把陪聊當主要謀生方式，能否在上海生存？他回答，「一天能接夠七八單，在上海生活沒問題」。他說，晚上是他接單的高峰期，來找他扮演男朋友的基本都是大學生，或是很忙很累的上班族。偶爾，他也會覺得每天聊天很累，因為聲音好聽，加上外形條件不錯，可以接的單還不少。所以靠這個活兒養活自己，應該沒有問題。

言語中，「鹿十」始終透露著些許疲倦。但即便這樣，他說自己還是想抽出時間來學習一些新的技能，比如配音，或者參與有聲書錄播。現階段，他最大的夢想就是開一家自己的陪聊店。

就在記者認為終於和「鹿十」深入到「談心」的程度了，他發來一段語音，「小姐姐，一個小時到了，你看看要不要續一下時長」。記者看了一眼時間，從3點半到4點半，剛剛好一個小時，一分鐘也不多，一分鐘也不少，這期間他發了50條語音。

記者看了看自己的銀行卡餘額，覺得自己或許沒有資格再去購買如此昂貴的陪聊服務，當下心虛地沒發語音，只打了一句「那我先去工作了，回頭聊」；對方也禮貌性地回覆了一句拜拜，就再沒了回音。

「那一刻，抱著手機，自詡現實生活已經足夠充實豐富的我，心裡突然閃出了一絲落寞」，記者說，心底不斷浮起「他是誰？」、「他究竟過著怎樣的人生？」的疑問，她沒能在陪聊中搞清楚，而對方也始終在有意避開這些話題。

「我買到快樂了嗎？」，記者自問，在那短暫的角色扮演時間裡，她的嘴角確實快咧到了太陽穴，但那真的是「愛情」帶來的快樂嗎？「我想，獵奇和彼此套路的對話，才是好笑的重點」。

著實清楚的是，記者說，她不會再買這種類似的陪聊服務。「當你清楚對方和你一樣都是職業打工人的身分，面紗已經被戳破，所有的試探都變得毫無意義」。

記者體驗陪聊服務的價目表。（取材自錢江晚報）

社恐和孤獨感 帶動陪聊交易

半月談期刊報導，相較於過去利用BBS論壇或社交軟件進行網戀，「虛擬戀人」將網戀從無償隨緣式的「網絡偶遇」，變成了有償且帶有目的性的線上「情感交易」。購買「虛擬戀人」服務的人除為釋放心理壓力，還有部分是為了滿足自己精神戀愛需求。一名商家說，大多數時候是女生有情感方面的需求，但這可能誘發多種風險。

報導說，部分「虛擬戀人」店舖為吸引客戶，會提供打「擦邊球」的色情服務，例如發布陪聊者穿著較為裸露的照片，並且寫有「可接汙單」。汙單就是「文愛」，是指以文字、語音等方式進行性挑逗的不良行為，這種涉黃現象，可能使購買者遭遇殺豬盤，導致財產或更多的損失。

「虛擬戀人」熱銷的背後，眾多青年網民認為離不開「社恐」和「孤獨感」兩個關鍵詞。廣州大學社會學系副教授李雙龍表示，應引導年輕人理性釋放壓力，讓單身青年看清「虛擬戀人」是「一種短期性的商業關係和金錢關係，而非情感關係」的本質，幫助年輕人分清虛擬社會與現實社會的區別。

資深互聯網行業專家尹生建議，有關部門應取締縱容這類新行業涉黃、涉賭等違反法律規定的平台行為，對於相關網絡平台的監管也要跟上，不能任由技術主宰人類認知。