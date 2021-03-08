「造成精神上的痛苦」…中肛拭子檢測 惹出外交風波

網絡流傳的肛拭子檢測姿勢圖。（取材自微博）

新冠病毒越見刁鑽，人類用上的各種檢測技術也隨之推陳出新。儘管最終目的是維護生命權，但當一根棉棒伸進肛門的那一刻，也成了某些人生命中一輩子的陰影。

美國 、日本、南韓最近先後對中國 提出外交抗議， 原因是他們的公民因入境中國時接受的「肛拭子」新型冠狀病毒檢測而遭受「極大屈辱及痛苦」。中方回應稱不會對外交人員這麼做，國際間反對中國做肛拭子的聲音依然未歇；也有人認為這是中國被抹黑，反嗆「生命和尊嚴孰輕孰重？」。

美國務院發聲 護外交官尊嚴

中國北京自2021年1月底開始，對部分出現新冠病毒疫情的社區居民，以及一些從海外入境者進行肛拭子檢測 。華盛頓郵報、CNN等美國媒體日前報導稱，有美國駐華外交官向美國務院反映指出，他們在中國被要求進行新冠病毒肛拭子檢測。

「美國國務院從未同意這種測試，當我們得知一些工作人員被要求做這樣的測試時，直接向中國外交部提出抗議」，BBC引述美國國務院發言人2月24日表示。

一名國務院發言人並說，國務院將致力維護外交人員及家屬的尊嚴，正在「評估所有合理選項」以處理這一問題，目的是在符合「維也納外交關係公約」等其他外交法規定下，維護美國外交官和他們家人的尊嚴。

中國外交部發言人趙立堅2月25日在外交部例行記者會上否認了這項指控，他表示：「據我所知，中方從未要求美國駐華外交人員進行肛拭子檢測」。

從採樣工具來看，與咽拭子相比，肛拭子唯一的差別可能就是更加粗一些。（取材自丁香園微博）

美國媒體Vice後來引述一位美國國務院官員的話說，中國表示將停止對美國外交官進行這種檢測，並稱肛拭子檢測是在錯誤（in error）的情況下做出的，外交官豁免於肛拭子檢測。目前不清楚有多少美國外交官或他們的家人已接受過這項檢測。

日本官民反映 造成精神痛苦

繼美國之後，日本近日也表達了同樣的擔憂與要求。

日本共同社報導，日本內閣官房長官加藤勝信3月1日表示，部分前往中國的日本公民在中國接受了新冠病毒的肛拭子檢測後， 向大使館提意見，指這項檢測對他們「造成了很大的精神上的痛苦」，希望通過日本駐華大使館要求中方，停止對日本公民進行新冠病毒肛拭子檢測。

加藤勝信當時表示，還不清楚多少日本人在中國接受肛拭子檢測。日本駐華大使館希望中方重新評估有關做法，但還沒有得到中方改變檢測方法的答覆。他說，日方將「繼續努力」，使日本人免除在中國的肛拭子檢測。

中國外交部發言人汪文斌3月1日對此回應表示：「中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規、科學動態調整相關防疫措施。具體情況請你向中方主管部門詢問」。

南韓折中方案 本人親採樣本

另南韓對中方近來對外國人實施的肛拭子檢測也有意見。日前一批南韓旅客入境中國時，被要求進行肛拭子檢測，這批旅客當場拒絕，並向南韓駐華大使館求救。

據陸媒報導，中方相關工作人員在檢測前向這批南韓旅客說明肛拭子檢測流程，表示在檢測過程中需將褲子脫下，南韓旅客不滿，表明拒絕接受檢測，並打電話給大使館，檢測工作也因此暫停。後來南韓駐華大使館出面，這些南韓遊客提供了糞便樣本進行檢測。

至於這起事件的後續處理，韓聯社3月2日引述南韓外交部發言人崔泳杉表示，韓中兩國已達成由本人親自採樣的折中方案，而不由防疫人員親自採集糞便樣本。中方檢疫人員將不對入境的南韓人直接實施肛拭子檢測採樣。

中網民同感羞憤 但還是得接

在美、日、南韓相繼針對肛拭子檢測提出不滿和抗議前，新冠病毒肛拭子檢測就已在中國網絡上引發熱議。

南京市中醫院肛腸科醫師譚妍妍曾在健康中國發文指肛拭子檢測是這樣完成的：患者取膝胸臥位或側臥位，用消毒棉拭子輕輕插入肛門3厘米至5厘米，再輕輕旋轉拔出，立即放入含有3毫升5毫升病毒保存液的15毫升外螺旋蓋採樣管中送檢。

除北京外，包括上海等中國城市也對部分境外入境旅客採肛拭子檢測。圖為一群身著防護衣的機場人員在上海浦東國際機場確認入境旅客資料。（中新社）

有網民分享自己接受肛拭子檢測的過程時說，檢測人員用消毒棉拭子插入肛門後「轉了幾圈後再拿出來」，前後兩次，每次約持續10秒，過程中覺得「很難為情」，但想到「這是規定」、「這都是為了我們好」，就忍住這種心理不適勉強配合。也有網民說肛拭子檢測對他們的「侮辱性極強」，「肛拭子也太羞恥了，完全可以體會外國人被檢測時的羞憤」。

也有不少網民稱，「其他疾病願意做肛篩或肛門治療，在中國做新冠肛拭子就覺得受辱，這是什麼邏輯？」；也有網民認為這是美國見不得中國的疫情防控做得比他們好，「所以來潑肛拭子的髒水」，「50萬美國人死於新冠，這就是尊嚴嗎？」，「既然來到中國，就要遵守中國的規定和安排」。

官方刊文釋疑 有效減少漏診

環球時報報導，肛拭子這一檢測方式首次被公眾知曉，源於北京市於今年1月20日召開的一場疫情防控發布會，當時北京大興區新增一例無症狀感染者9歲男童，隨後有關機構對病例所在學校全體學生、教職工等進行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。今年初石家莊發生疫情期間也曾對住院並發腹瀉的新冠病毒患者進行採集。

咽拭子仍是中國最常用的新冠病毒檢測方法。（新華社）

國家衛健委官方公眾號健康中國曾發文介紹稱，有少部分病例在病程後期臨床症狀改善，鼻咽拭子檢測核酸轉陰後，肛拭子檢測仍持續呈陽性。增加肛拭子檢測，可以在一定程度上提高新冠病毒感染者的檢出率，有效降低假陰性的概率，減少漏診。

上海市公共衛生臨床中心教授盧洪洲說，鼻拭子和咽拭子的採樣可能引發不適，並因此採到不合格的樣本，出現假陰性結果。肛拭子的糞便檢測比通過上呼吸道樣本檢測更敏感、更準確，在入境人員的隔離期內進行肛拭子檢測，可以第一時間發現陽性感染者，防止輸入型病例引發本地感染。肛拭子也可以糞便取樣的方式替代，以減輕入境人員的採樣不適。

至於哪些人會需要使用肛拭子檢測，官媒新華網報導曾稱，由於肛拭子採樣不夠方便，加上很多人接受度不高，所以只對部分重點人群進行「針對性篩查」。鼻咽拭子檢測仍然是目前最為普遍的檢測方式。而所謂的重點人群，包括部分外國入境中國的酒店隔離人士，以及中國個別高風險地區人士。

綜合陸媒報導，包括北京、上海等城市已對部分境外入境旅客採肛拭子檢測。例如北京的隔離點曾對境外入京人員進行鼻咽拭子、肛拭子和環境採樣三種檢測。上海的檢測標準是，如果同一航班檢測陽性結果人員大於等於五例，首次檢測呈陰性人員間隔第一次採樣24小時後，就需再次採集包括鼻咽拭子、肛拭子、血液和痰液的全套樣本送檢。

西班牙也採用 針對插管病人

除了中國，西班牙媒體ABC新聞網今年1月底報導，西班牙北部的加利西亞地區也引進了新冠病毒肛拭子檢測，主要用於不能進行鼻拭子檢測的插管病人。

官媒環球時報今年2月引述這則報導並帶嘲諷意味稱，西班牙媒體此前才剛跟著他國妖魔化中國的肛拭子檢測造成「屈辱」，一周後就大反轉稱「肛拭子是有效的檢測方法」，看來要不了多久，他國可能也會跟進表示這種檢測手段「真香」了。

「會疼」也是網民對肛拭子檢測的疑慮。譚妍妍在健康中國發文說，採用膝胸臥位並微翹臀部姿勢時，肛門會放鬆，完全可以容納一根潮濕的小棉棒，受檢者只要微微做努力排便的動作，整個過程就可行雲流水般完成。且和鼻腔和口腔的檢測相比，經肛門的取樣通道是最寬闊的，怎麼會痛呢？

但比起現行常用的鼻咽拭子等檢測方式，肛拭子的接受度顯然低了許多，官方應做好宣導及說明。若非做不可，檢測人員和受檢者都多一點溝通和體諒，也許會好些；不過在疫情衝擊的複雜大環境下，這也很難說。