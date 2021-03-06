體力+腦力的活兒…在考古工地的姑娘們

女子考古隊在重慶忠縣坪上遺址。(取材自中國青年報)

這是中國 第一支全員女性的考古隊。隊伍由起初的五名骨幹發展到現在的11人，涵蓋田野發掘、科技考古、器物修復、繪圖等多門類專業人才。

長年在野外 一線考古多男性

出生於1994年的張雅蘭，已在重慶江津石佛寺住了一年半。春節前剛下山的她，這兩天又上山了，還要繼續待下去。她原本的職業設定是室內環境藝術設計，大學畢業後到重慶文化遺產研究院，成為一名考古繪圖師。畫筆所描繪的對象，從地上轉到了「地下」。

石佛寺的考古工作站是標準的「江景房」，開門就是長江，江對岸是江津老城區，萬家燈火會和夜幕一起降臨。如果下雨，江面起了霧，就像一軸水墨畫卷。重慶多雨，張雅蘭每次都感慨，「相機拍不出這美」。

風景美則美矣，她的日常還有另一面。「全副武裝你知道嗎？長袖長褲，最大帽簷的漁夫帽，最好還是有口罩的那款，就露出眼睛」。

化妝是不現實的，防曬才是唯一的「真理」，畢竟在重慶的陽光下，防水化妝品都擋不住一直流的汗水。每天從考古工地下班，張雅蘭做的第一件事是把扎緊了一天的長髮放下來，第二件事是洗混合了汗水和防曬霜的臉。「我們平常也會討論現在流行什麼款式的衣服、什麼顏色的發色，熱烈討論之後說，唉，也沒辦法弄，就只能想想。」

2017年，重慶市文化遺產研究院女子考古隊（以下簡稱「女子考古隊」）成立，張雅蘭當年就加入了考古隊，是隊伍中最年輕的姑娘。

考古工作艱辛，需長年在野外。圖為拍攝墓葬全景。(取材自微博)

女子考古隊隊長燕妮是一名「80後」，2006年畢業於吉林大學考古學專業。剛到重慶市文物考古所（重慶市文化遺產研究院前身）時，她是「現役」唯一的女性一線考古隊員。

從前，堅持一線考古的絕大多數是男生，畢竟長年累月在野外，聽上去就不「適合」女性。比如，夏天——重慶的夏天，一群男生光著膀子、穿著褲衩拖鞋，女生就不行；再比如，上廁所也是一件令人煩惱的事情，畢竟考古工地不會給你特地修一個廁所。

細膩+感性 賦予遺跡新視角

情況在2017年發生了變化。

重慶市文化遺產研究院的專業技術人員捉襟見肘，因此無論男女，剛到單位初幾年，統統下考古工地。

2012年，燕妮獲得考古發掘領隊資格證書；2017年，重慶的考古工作異常繁重，人手急缺，原本散在各個考古隊中的女孩兒們，被組建為「女子考古隊」。這是中國第一支全員女性的考古隊，燕妮擔任項目負責人。隊伍由起初的五名骨幹發展到現在的11人，涵蓋田野發掘、科技考古、器物修復、繪圖等多門類專業人才。

蔡遠富是一名文物修復師，上世紀80年代開始接觸這一行，從學徒做起，一幹就是30多年。剛到重慶市文物考古所時，考古一線的同事基本是清一色的男性。女子考古隊成立之初，她就加入隊伍，是隊中年齡最大的姐姐。

文物修復雖然不是「挖土」，但修復師依然需要到考古現場作業。

女子考古隊的成立，讓原本散落的力量被聚合，還順帶解決了上廁所等生活難題。但「挖土」聽上去是一個兼具體力和腦力的活兒，女性能勝任嗎？愈來愈多的女性進入一線考古行業，她們有什麼優勢？

「考古其實是一個比較程式化的工作，一個項目開始，嚴格按照科學發掘流程，一支隊伍的效率是可以估算的，不存在特別的男女差異。反而是隊伍中的人員協調關係更加重要。在一個地方待幾個月，見不到家人，隊友之間互相陪伴、紓解情緒是很重要的事情。」 燕妮說，「女生比較細膩，有時候在對一些遺跡現象的解釋上，能從感性出發，帶來新的視角。」

從室內設計師講求藝術創造到考古繪圖師強調還原本質，張雅蘭一開始有些不適應，要轉變的不僅是職業，更是思維方式。

張雅蘭在工作中。(取材自中國青年報)

「考」的是古，但對考古工作者的技術要求與時俱新。張雅蘭說，現在的考古繪圖除了手繪的基本功，還要結合數字化，比如對一個遺址進行整體的數字三維建模。「我的成就感來自我完成了一幅文物的畫。如果我的畫上了考古報告集、出了書，能被很多人看到、被業界認可，那我就更有成就感了。」

就文物修復行業的分工而言，蔡遠富覺得女性具有一定優勢：「對一件器物的了解，觀察一件器型的變化，我們會非常仔細、非常用心。」

蔡遠富最開心的時刻，就是把碎片「復活」成它本來的模樣。2021年第一天，她在考古工地度過，一地「瓶瓶罐罐」的碎片和修了一半的半成品，是她的新年禮物。

辛苦+不賺錢 曾被批不顧家

2020年有一則新聞，來自湖南耒陽的女孩鍾芳榮以全省第五的高考 成績選擇了北京 大學考古文博學院。之所以成為新聞，是因為很多人的第一反應是考古這個專業「冷門」「辛苦」「不賺錢」。對女生來說，可能還要加上一條，「不顧家」。

燕妮的兒子快七歲了，每次她出差，兒子都要抱著媽媽哭一場，「有一次我中途從工地回家了一趟，他抱著我說媽媽你是不是永遠都不走了，把我說得也快哭了」。

張雅蘭長期在偏僻的山上，見不著幾個人，「耍朋友」困難。父母很著急，給她介紹了幾次相親，隊裡領導也關心下屬，只要是相親，每次都准假。

女子考古隊在忠縣坪上遺址考古工地留影。(取材自重慶日報)

燕妮回憶，2007年年初在江津小南海水庫作調查，回程無旱路可通，坐了兩個小時的躉船，人凍得不行。回到鎮上，隊員們一個個灰頭土臉的，隊長請吃了火鍋，「這是我吃得最熱的一次火鍋」。

隨著社會整體發展，考古工作的條件愈來愈好，住宿、交通環境漸漸都不再成為限制女性的原因。「當代女性並不滿足社會對自己的定位，我們更獨立，有自己的專業目標，而且願意為之奮鬥。」燕妮說。

「很多人覺得女生和男生不一樣，其實是出於傳統社會觀念對女生的要求，比如要求女生照顧家庭。現在社會多元化了，了解考古這個行業的人愈來愈多，加入這個行業的女生也愈來愈多，這樣是很好的。」張雅蘭說。

如果一定要說性別對考古工作者的影響，最大的可能是，女子考古隊的隊員們在結束一天的工作後，擁有更多「生活」。

護膚是隊員們討論的一個重點話題，重中之重是防曬。夏天的重慶是火爐，烈日下的工地無遮無擋。在考古工地看到燕妮，十有八九穿著速乾衣速乾褲。有一次，她在工地從5月忙到9月，用掉了兩大瓶高倍防曬霜。

考古工地會雇用一些民工，隊員有時住在民工家裡。一群姑娘就和主人家的孩子一起玩、和女主人一起聊天、擇菜、做飯……工地多在野外，摘花也是她們的一大業餘活動，找來各種瓶子，細細地插花，擺在房間裡。

「苦是苦，但我們能看到很好的風景，接觸到純樸的人。」燕妮記得，2017年，女子考古隊負責重慶忠縣洋渡鎮坪上遺址發掘。遺址所在地是個並不富裕的小村莊，發掘工作進行到後期，村民們就給熟悉了的考古隊送來成熟的桂圓。

對考古隊員們來說，石佛寺的「江景房」並不稀奇。燕妮這樣描述：在涪陵周煌墓做調查勘探時，旁邊就是水庫，清晨，薄霧從水那邊慢慢飄過來，山上有很多松樹，陽光從樹枝的空隙漏下來；夏天在沿江工地上，有時會搭起一排排黑色的遮陽網，風吹來，網面鼓起，就像起航的風帆……