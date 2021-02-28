不敢換工作、跳槽沒人要！35歲成職場歧視一道坎

35歲以上求職者及員工多具備技能與經驗優勢，學者認為不應被企業拿來做為用人的門檻。圖為一位工人在車間工作。此為示意圖。（中新社）

當35歲成了職場榮枯線，一位網民得到了這樣的答覆：35歲之後，人脈多的賣保險，人脈少的開滴滴，沒人脈的送外賣……

又到了春節過後的「轉職季」，媒體走訪就業 市場各類招聘活動發現，其中有不少企業招聘要求「年齡限35歲以下」。這種熱衷於收割「青春紅利」的用人現象，連帶波及政府計畫推動的延遲退休 及鼓勵生育等政策，使中國經濟面臨因「年齡歧視 」帶來的連串困境。

「35歲職場榮枯線」現象，幾乎在各個就業場景下都存在。新華每日電訊報導，例如公務員考試大都要求在35歲以下；國有或民營企業的招聘，除特殊職位要求，多數也限定35歲以下；一些互聯網公司近年推行優化人力資源結構，35歲也成了分界線，有的甚至明確要求「員工90後化」......「35歲職場榮枯線」已經成為職場人士望而生畏的一道「坎」。

報導引述一位自稱「裸辭」的37歲IT員工王海文說，之前的單位工作環境不太適合他，決定春節後換工作，心想「十多年的工作經驗，找個工作應該不難吧？」，沒想到跑了多個面試，自己認為原是優勢的10多年技術經驗，竟都在35歲的年齡限制面前「超標」，變得一文不值。

求職人員在招聘會現場與企業招聘人員交流。（新華社）

經驗不值錢 跳槽越跳越差

「很多單位直接寫明『限35歲以下』，面試原本還聊得挺好，一問我年齡就『秒拒』」，王海文說。和王海文有同樣「領悟」的李敬在金融業工作，「自知之明」讓他選擇「再難再累也只能在現在的公司裡忍氣吞聲」，不敢跳槽，因為隨著自己年齡逼近許多公司招聘的「35歲以下」條件，再跳槽可能就要失業。

除了「年齡歧視」，一些企業中的「35歲+」員工還可能被排擠、邊緣化。報導引述一位白領說，35歲的員工大多有老有小，生活瑣事多，身體機能下滑。但公司給的任務有增無減，來自主管的直接壓力倍增。「高強度的工作壓力下，公司不裁你，你也只能選擇主動走人。這樣，公司還省了一筆違約補償金……」，這也讓公司35歲後的離職員工一個接著一個。

春節後轉職季又來臨，許多公司舉行了招聘會。（中新社）

「職場上我見過不少『35歲+』的員工一言不合就跳槽的，但大部分的境況越跳越不如前，普遍都會遇到收入下滑甚至斷檔的問題」，一位外企員工說，「35歲之前就要考慮跳槽到那些工作環境合適的單位，不然就來不及了」。

許多網民也為35歲以上的員工及求職者叫屈。「一方面35歲成一道坎兒，另一方面又要延遲退休……中年人被上下擠壓，太難了」，「35歲明明是黃金時期，卻成了壓榨勞動力而故意設的門檻」，「還是人口太多的問題，讓資方有得挑三揀四」，「還要人生二胎呢，愈生愈找不到工作」，「這若再實施延遲退休，20年後你跟你兒子搶工作」。

從人力資源 變為人力成本

「小於35歲」是「人力資源」，「大於35歲」變「人力成本」。

為什麼將35歲界定為「年輕員工」？一位互聯網企業人力資源主管表示，許多企業老闆將年齡納入人力資源的考核目標，是考量公司成長性、創新性、活力值的體現；年輕人有幹勁、有精力，對工薪要求低，對上升空間期待值高，生活和家庭牽絆少，創新創業意識更高，對工作的適應力、可塑性更強，「『小於35歲』的吸引力不言而喻」。

有的企業則乾脆明文進一步規範年齡。例如一位企業的人力資源負責人就表示，公司招聘明文規定，分支機構中層管理人員年齡不得超過35歲，總部中層年齡不得超過40歲；若需招聘超齡人員，必須經過層層特批，還要扣減招聘所在分支機構的年度預算。這也大大降低了企業招聘超齡人員的意願。

35歲的年齡歧視，困擾了許多求職者，在職業路上徬徨無助。此為示意圖。（新華社）

觸碰年齡紅線 提拔靠邊站

「對於很多單位來說，如果你沒有無可替代的競爭力，年滿35歲即被視為已經觸碰了『年齡紅線』」，報導引述國家人力資源管理師朱麗亞說，很多公司人力資源負責人認為，年滿35歲的人就是「工作精力有限」、「身體健康有風險」的代名詞，不得不面臨「招聘不考慮，提拔靠邊站」的尷尬之境。

「『青春紅利』在就業上的優勢已成為不爭的事實」，湖南大學工商管理學院教授朱國瑋表示，「35歲+」面臨的就業難題也和目前經濟結構、轉型發展水平直接相關，當前相當部分企業因運營模式雷同而競爭激烈，對高經驗值、高技術性、低工作強度的勞動力需求偏低，只要人口紅利尚能滿足，自然偏向用工作時長更長、薪資期待更低的低齡員工來替代高齡員工。

報導引述國務院發展研究中心2021年1月發布的一份報告顯示，2020年2至9月，在智聯平台投遞簡歷的35到49歲中高齡（35歲以上）求職者同比增長13.5%，增速約為35歲以下求職者（7.3%）的兩倍。問卷調查顯示，在35歲以上的求職者中，有近一半因收入下降而從中高收入群體降至低收入群體。

「人不會永遠年輕，但永遠有人年輕。當你25歲和35歲的人做同樣的事時，你是『人力資源』；當你35歲和25歲的人做同樣的事時，你是『人力成本』」，多位受訪者都表達了這一「無奈」。

圖為一場企業招聘活動，大都是年輕求職者。（新華社）

國務院發展研究中心發展部的研究報告指出，「35歲+」人群就業渠道、選擇更窄，收入更低，而他們又多有家庭有房貸，一旦失業，家庭財務狀況會變得惡化，容易引發區域性銀行按揭貸款違約等連帶風險。

還有專家擔憂，35歲的人遭遇就業困難，就像推倒了多米諾骨牌，使40歲、50歲的人要在職場上順利發展也成了難題，可能加劇就業市場中的「4050」待業現象，成為反對延遲退休的阻力。而「35歲失業」加上「中年危機」，容易加劇職場「打工人」的焦慮，更是對人力資源的浪費、揮霍。

對許多社會新鮮人來說，初入社會求職時被嫌年輕，到了35歲又要被企業嫌老，實在無奈。此為示意圖。（新華社）

產業用人重便宜 惡性循環

「『35歲職場榮枯線』實際折射了單位用人理念的誤區，即注重勞動力『便宜、好用』，而忽視產業轉型升級背後所需要的人力支撐、資源經驗儲備」，朱國瑋說，中國長期以來的人口紅利，讓企業習慣了「掐尖」的用人方式和超時超量的工作強度，「這樣的用人導向，很容易陷入產業、用工『內捲』的惡性循環」。

報導據此提出了四項解方建議。

一是破除就業「中年歧視」。隨著近年來出生率逐年降低、市場勞動力供給減少，用工難、用工荒的情況除了在低質量就業崗位愈發明顯，也慢慢向高質量就業崗位蔓延。朱麗亞認為，有必要破除「年齡歧視」、「中年歧視」，重構勞動力市場，提高勞動參與率，大力開發中老年人力資源，使「人盡其才」成為就業、招聘、用人導向。

春節後轉職季又來臨，許多公司舉行了招聘會。（新華社）

二是立法制度保障。多位專家建議，為使經濟在人口紅利消退下仍能穩定增長，必須明文禁止大行其道的就業年齡歧視。事實上，很多國家都有反年齡就業歧視立法，一些發達國家並對40歲以上者提供平等就業保護，同時允許了一些特殊場合的年齡限制。

三是加大市場培育力度。35歲不但不是職業創造力的終結，反而是經驗能力充分沉澱的成熟時期，各行各業應充分認識和利用中高齡員工的特點和優勢，注重員工職業生涯規畫，打造適合各年齡層融合發展企業文化，營造友好的「人才流轉」就業市場氛圍。

四是為中高齡就業者「賦能」。朱麗亞認為，「35歲+」群體就業的最大壓力不在於找不到工作，而在於找不到符合期待值的工作。政府應加強中高齡求職者技能培訓，拓寬再就業、創業之路，求職者也應積極更新觀念技能，使工作能力立於「不敗之地」。