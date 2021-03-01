管理缺位、違法改裝…遊走安全邊緣的「貨拉拉」

女子「貨拉拉」車上跳窗亡事件引起社會關注。(取材自中訪網)

湖南長沙23歲女生從網約搬家服務「貨拉拉」車上跳窗，經搶救無效去世。在事件發酵多日後，「貨拉拉」平台的安全性成為焦點。

跳窗事件發生後，死者弟弟的朋友爆料稱，「貨拉拉」司機曾三次偏航，且車內無任何錄音錄像設備、「貨拉拉」App也沒有錄音錄像功能。

群眾對事件的關心，從涉過失致死的司機身上來到了「貨拉拉」平台。

2013年創立的「貨拉拉」是一間家從事同城、跨城貨運、搬家服務的互聯網物流商城。目前平台月活司機48萬，月活用戶達720萬，業務範圍覆蓋352座中國城市。

河南的朱姓司機也在「貨拉拉」兼職，在他看來，「門檻低」是「貨拉拉」平台現存的問題，「很多司機都有本職工作，第二職業才是拉貨」。

門檻低 無案底便可加入

新京報記者親身嘗試加入「貨拉拉」司機調查，發現司機入職門檻低、司乘矛盾處理、司機額外收取費用等問題均存在安全隱患。

點擊加入後，立刻有多名客服致電詢問相關情況。客服表示，只要是20歲至60歲的公民，有身分證、駕駛證，並且沒有案底，便可註冊加入。

「交完押金之後，註冊會員再交一筆錢。」北京 市的王姓「貨拉拉」司機介紹，他在2019年加入「貨拉拉」平台，繳納699元（人民幣，下同）押金後，普通會員每月再交199元至399元，王姓司機稱，他選擇了每月再交599元成為超級會員，「成為超級會員之後每天派單數量就不限制了，平台還不抽成，如果只是普通會員，一天限制接5單，平台還抽成5%。」

如果沒有車，可以在「貨拉拉」平台租車，半年內的話一個月3000多元。北京現在有固定貨源，「在平台租車的人每天有一到兩單的訂單保底，自己帶車就沒有固定貨源」。

「貨拉拉」司機也有微信 群，朱姓司機說這些群都是司機們自發組建的，群裡沒有「貨拉拉」的管理人員。「貨拉拉」在各地設有辦公室，如果需要聯繫司機，平台方會從軟件上通知。

「平台客服電話根本打不通，半個小時都沒人接。」北京一位司機劉小軍抱怨活不好幹，「僅是耗時間和賺不到錢」，平台的管理也讓司機有苦難言，有疑問要反映時，平台客服電話都打不通」。

管理差 無培訓、索高價

劉小軍從建築行業轉行做貨運司機，而平台的入職培訓在他看來「只是講講」。交了1000塊錢押金後有個培訓，但也就半個小時時間，後來平台就不管了。

武漢司機丁有義說，貨拉拉等平台會收取司機17%左右的信息費，即用戶通過平台叫車，平台會收取一定費用。丁有義有時會告訴熟客推薦來的客人，不通過平台私下支付也可以。

「咱不像幹的時間長的老司機，他們找著門道，有老客戶，通過微信群就能找著客戶，這樣就好賺錢了。」劉小軍說道。

根據智研諮詢數據，儘管同城貨運市場規模呈逐年增長趨勢，已從2013年的7100億元上升到了2019年的1萬2732億元，年復合增長率為10.22%，但行業依舊面臨著分散化、未規範的狀態。

由於缺乏行業規範，目前不少平台存在司機漫天要價亂象，搬家收取天價也成了普遍的槽點。

知名視頻博主川大發、我是FancyWang曾在微博吐槽，稱在提前未被告知的情況下，使用「貨拉拉」貨運平台搬家，結果不到兩公里路程卻被要價5400元。該博主發布的視頻中，其工作人員聲稱每米（搬運）收費5元，兩個工作人員每米收費10元。

女子「貨拉拉」車上跳窗亡事件引起社會關注。(取材自光明日報)

曾經在深圳通過「同城貨運」軟件叫車搬家的羅萱也經歷加價。「本來在平台下單時已經支付，到了地方司機開始找我加錢，雖然很不爽，但想著到了這個地步還是給了」。

武漢司機丁有義說，很多即時貨運平台都是用戶下單時只顯示運費，且運輸時間有限，如果超出規定工作時間以及產生搬運、停車等費用都由用戶付。

躲法規 人貨混裝是常態

報導指出，浙江某市一名有多年工作經驗的交警稱，「貨拉拉」在上路行駛中主要存在三個問題。

一是將客運麵包車違法改裝，「將駕駛室後面的座椅拆掉，改成了貨運車廂」，在行駛時造成安全隱患。若雜物沒有固定好，遇到緊急剎車時，可能會造成交通事故。

二是「貨拉拉」車輛存在人貨混裝的現象，「不僅拉貨、還拉人」。如果「貨拉拉」有載客的現象，相關執法人員將會對其進行處罰。

跳窗身亡的女子。(視頻截圖)

王姓司機經常遇到顧客跟車的情況，「一般人也不多，一個、兩個的情況都有」。平台方並沒有明確規定，一般看顧客個人意願。朱姓司機也遇過六、七個工人嫌叫了一輛可以坐人的大車省車資，也沒聽說過有司機因此受到處罰。

三是「貨拉拉」車輛外部貼紙標識，會有影響行車視線的問題。

長沙市交通運輸局道路運輸管理處的工作人員表示，「貨拉拉」只是一個平台，負責給司機派單運輸貨物，他們公司的註冊地是在深圳，在長沙設有分公司。他們公司的運營不需要向交通部門申請許可，也不需要進行備案。

王姓司機介紹，用戶在「貨拉拉」平台下單後，平台會出示路程航線，根據里程數及貨物多少判定價格。「貨拉拉」平台並沒有強制司機走導航路線，如遇偏航等情況，系統也不會啟動預警。但若超過平台規定時間，司機會被扣分，扣分就會影響接單量，「所以一般沒人繞行」他說。

貨拉拉App上有行程分享與報警。(取材自新京報)

朱姓司機提到，「貨拉拉」平台會根據司機的分數進行排名，分數低的司機接單率也低。

而乘客的差評也會影響分數，王姓司機曾多次遇到用戶以差評為由，讓自己免費搬運貨物。

朱姓司機提到，現在有可以刷分的方法，花500元就可以把分刷高，網上有專門的人幫忙操作。

無嚴禁客戶跟車 事後卻撇責

湖南女孩車莎莎跳窗身亡後，大眾質疑司機偏航、平台存在錄音錄影功能缺失等安全隱患，車莎莎的叔叔車細強表示希望通過這次事件喚醒網約車 平台的社會責任和良心，「否則我侄女的命就白丟了」。

「貨拉拉」在事後公開致歉並與受害家屬達成協商，並公告反思平台存在三個明顯問題：安全預警缺失、產品安全功能不完善及處理事件跟進速度慢三缺失，並承諾整改。

中訪網財經指出，當司機在註冊「貨拉拉」平台時，需簽署使用服務協議，「協議」提到，「貨拉拉」僅為運輸服務提供方與運輸服務需求方提供中立、獨立的第三方信息中介服務。而用戶使用APP時，「貨拉拉」提出搬運服務中受到的任何人身傷害及或財產損害，均與「貨拉拉」無關、不承擔任何責任。

一位汪姓司機表示，平台在搬家過程中允許「客戶跟車」（隨著貨物乘車）這件事情上很矛盾。App上設置了一人跟車、兩人跟車的留言模板，但在司機培訓的時候，公司會要求儘量不要讓客戶跟車，擔心過程出現問題。

可見「貨拉拉」已經清楚跟車乘客安全風險，但是「貨拉拉」的應對措施是在服務協議等條款裡盡可能將潛在風險的己方責任降至最低。

北京雲嘉律師事務所律師趙占領表示，交通運輸部在網約車管理辦法中規定網約車平台承擔承運人責任，但是目前中國國內沒有法律規定貨運平台承擔類似的承運人責任，這也是貨運平台未能像網約車平台那樣採取非常嚴格的安全管理措施的重要原因之一，這一事件至少說明對貨運平台的監管也應該加強。