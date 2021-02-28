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城市「剩女」農村「剩男」　天價彩禮…讓結婚變調了

中國新聞組／整理
一些地方根據女方學歷、工作等對彩禮明碼標價，彩禮甚至被稱為女性的「身價錢」。(視頻截圖)
一些地方根據女方學歷、工作等對彩禮明碼標價，彩禮甚至被稱為女性的「身價錢」。(視頻截圖)

娃娃親是什麼感覺？拿不出彩禮怎麼辦？知乎上永遠不乏這樣的提問。城市「剩女」多，農村「剩男」多，這兩道平行線如何交會，是大考驗。

出生不久就訂下「娃娃親」，15歲就舉行訂婚儀式，明明住在父母家，卻得在周末和農忙時節得去未婚夫家幹活，法定結婚年齡到了必須盡快完婚，如果悔婚要賠男方家雙倍彩禮…

電視劇中兩小無猜的「娃娃親」看來清新純真又美好，但若是在現代，純真便禁不起現實的考驗。

精準扶貧讓中國近億人口擺脫了絕對貧困，但在一些地方，娃娃親、天價彩禮卻依然大行其道。這些披著傳統外衣的陋習，不僅拖慢了群眾奔向幸福生活的節奏，更讓鄉風文明淪為空談。

娶不起 三大件花費百萬

適婚青年們永遠逃不掉親朋好友的靈魂三問：「找對象了嗎？有合適的嗎？啥時候結婚？」

新華視點記者日前在山西、河南、湖南等地走訪發現，不少農村大齡男青年面對這道難題更加尷尬。在一些農村地區，娶妻必備的車、房、彩禮等「新三大件」花費竟然飆漲到上百萬元，結婚已成為部分家庭的沉重負擔。

在晉北某縣有個600多人的村莊，其中大齡未婚男青年20多人。平均下來，十戶就有一個。村裡幹部說，這些人年齡集中在三十多歲，還有幾個四十來歲。當地有村民無奈地說：「村裡娶個媳婦，有的全下來得100萬元（人民幣，下同）左右，娶不起。」

房、車、彩禮等新「三大件」花費少則五、六十萬元，多則上百萬元，成為一些農村適婚青年背不動的「三大山」。

圖為湖南長沙舉辦中式集體婚禮。(新華社資料照片)
圖為湖南長沙舉辦中式集體婚禮。(新華社資料照片)

不少村民反映，近年彩禮行情快速飆升，從一兩萬元迅速提高到現在的十來萬元。在晉北一些地區，彩禮有15萬2800元、13萬1400元等說法，諧音「要我兩家發」、「一生一世」。

在湖南省岳陽市的部分農村，過去結婚只需在村裡蓋新房即可，建築成本在20萬元左右。近年來，在縣城買房有成為「標配」的趨勢，有的甚至要求更高，購房花費多的要50萬元。

有村民算著，當地縣城房價每平方米約4000元，一套房子連裝修帶家具、家電六十多萬元，買輛車近20萬元，再加上彩禮和「三金」（金戒指、金項鍊、金耳環）等花費，結個婚花費破百萬並不誇張。

貧困地區舉債娶親的現象也層出不窮。一位來自貧困村的年輕小伙，父親喪事剛花去20萬元，娶親的彩禮又一次性給了女方32萬元，如今身負重債。

身價錢 女方被明碼標價

一些地方甚至根據女方學歷、工作單位等條件對彩禮明碼標價，女碩士研究生的彩禮高達80萬元。在一些地方，彩禮甚至被稱為女性的「身價錢」。即使雙方兩情相悅，也難逃彩禮的重負。

除了「娶不起」，另一個重要原因是「娶不上」。在不少農村地區，適婚青年面臨男多女少的尷尬。

春節前，河南省鄲城縣前劉樓村26歲的劉玄從外地回村，這些天忙著相親。從19歲開始，劉玄相過十幾次親。他說，「我們這邊男孩相親得排隊，女孩相親可以挑」。

前劉樓村黨支部書記劉來利說，村裡有500多戶人家，23歲到32歲的未婚男子有44個，而適齡的未婚女孩只有32個。「這裡彩禮10萬元左右，有父母在外打工的，基本能出得起，經濟不是大問題。」劉來利說，女孩少是當地農村大部分男青年結婚難的主要原因。

結婚難 男女比例差距大

國家統計局發布的「中國統計年鑑2020」顯示，至2019年末，全國男女性別比達到104.46，其中，30歲至34歲為101.28，25歲至29歲為106.65，20歲至24歲為114.61， 15歲至19歲為118.39。不僅男多女少，隨著年齡下降，男女比例進一步擴大。

湖南省株洲市某村黨支部書記告訴記者：「村裡有大齡男青年30多人，從周邊情況來看，男多女少的問題越來越明顯，農村男青年結婚更難。比如，同樣有智力、肢體殘疾等問題，男孩很難找到對象，女孩嫁出去就比較容易。」

另一方面，快速城鎮化導致大量農村人口進城。與男青年相比，女青年留城結婚較為容易。晉北某村第一書記說，近五六年，村裡嫁到外面的女孩有八九個，但一個外地媳婦也沒娶回來。

城裡女孩不願下嫁到農村，農村男孩卻很難在城裡娶妻。不少受訪者說，在外打工的農村男青年，大多缺少學歷和技能，很難在城裡安家「立住腳」。

攀比心作祟 終究是圖個「利」字

「從小訂娃娃親是什麼感覺？」知乎上有這樣的提問。有人說這是「人生第一份offer」，「不用怕找不到人結婚」，也有人堅定的說「不該！」認為獨立而成熟的兩人才會令婚姻錦上添花。更有人求救，後悔娃娃親卻被討數倍彩禮怎麼辦？

新華每日電訊報導，中國歷來反對包辦婚姻。從新民主主義革命時期各革命根據地的婚姻立法，到新中國成立後頒行的「婚姻法」，都旗幟鮮明地保護婚姻自由。「民法典」明確規定：禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為，還規定禁止借婚姻索取財物。

有農村村民感嘆，近年彩禮行情快速飆升，不少未婚男「娶不起」。(視頻截圖)
有農村村民感嘆，近年彩禮行情快速飆升，不少未婚男「娶不起」。(視頻截圖)

雖然法律有禁止性規定，民間的反對聲音也一直不絕，但「娃娃親」、「高額彩禮」依然長期有市場，甚至有個別知識分子和頗具威望的民間人士為其辯護，稱其為地方習慣、傳統風俗。

究其原因，一方面在於精神貧困藩籬依然堅固，因循守舊、迂腐不化；另一方面則是虛榮心、攀比心作祟，終究是圖個「利」字。

從娃娃親與高額彩禮的現象中，不難看出「娶妻難」也給農村社會關係帶來了一系列影響，也衍生出一些治理難題。

多地農村群眾反映，結婚已成為很多村民沉重的負擔，甚至成為部分農村家庭負債、致貧的主要原因。一些村民說，攢錢為兒子娶媳婦是他們的「畢生奮鬥目標」，但父子辛苦數年打工積攢的錢往往僅夠買個房子，其他花費還得靠借債。

對農村男青年結婚難問題，山西省社科院人口研究中心主任譚克儉說，要在農村地區進一步開展移風易俗工作，積極倡導婚事新辦、婚事儉辦，樹立文明、健康的新婚俗，減少群眾在婚喪嫁娶過程中的不理性行為。

武漢大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰認為，農村男青年結婚難問題，背後有著深刻的社會原因和經濟原因；不解決這些深層次問題，僅靠禁止收天價彩禮，很難收到實效，彩禮錢很可能從台前走到幕後，甚至不排除變本加厲。

迎親彩禮中擺放的一疊疊現金和金飾。(取材自齊魯網)
迎親彩禮中擺放的一疊疊現金和金飾。(取材自齊魯網)

在一些地區，「再婚」彩禮甚至比「頭婚」彩禮還高。在冀南一些農村走訪發現，離婚後的二婚女青年彩禮普遍需要20萬元左右。再婚成本過高，導致男方家庭出現「不敢離」、「湊合過」等心態。

「從長遠看，縮小城鄉差距、地區差距才是治本之策。」山西省智庫發展協會副秘書長吳修明說，城市「剩女」多，農村「剩男」多，要結合鄉村振興工作，大力發展農村產業經濟，促進農民增收，縮小城鄉差距，促進城鄉人口雙向流動，讓城市女青年不把農村視為畏途。

其次，要加快培育農村社會組織，發揮農民自我教育和管理的作用。「在農村地區加快培育類似紅白理事會這樣的社會組織，加強村規民約等製度建設，約束村民行為，強化農村社會治理。」吳修明說。

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