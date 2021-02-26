繼茅台之後…岩茶炒到天價

武夷山星村鎮黃村一家茶廠工人在裝運茶青。(新華社資料照片)

繼茅台之後，福建岩茶的售價近來也被某些特定企業炒到天價，甚至還形成一條高端禮品業務鏈。

營銷策略 非賣品開天價

擁有千年歷史的武夷岩茶價格向來不菲，但近年茶價呈現數倍乃至一二十倍的增長，部分「天價」岩茶高達每斤數十萬元。官媒調查發現，「天價岩茶」主要是一些企業進場炒作的結果，少數岩茶還被炒成高端禮品，並形成連結回收、代售變現等周邊業務的「一條龍」式服務。

新華社「新華視點」報導，武夷岩茶以工藝繁複、製作周期長、品質獨特著稱，原本就炙手可熱，近年更出現異常飆漲現象，記者近日走訪福州茶葉市場發現，包裝奢華、每斤十萬元（人民幣 ，下同）以上的岩茶充斥市場；一些包裝上標註「非賣品」的茶葉，不僅公開出售，且店員一張口就是高達數十萬元。

例如福州一家茶葉店裡銷售的「遠香」茶葉，雖標註「非賣品」但仍可出售，十克一泡9600元，每斤要價48萬元，且春節期間很搶手，要等三天才可取貨。另一家店裡名為「宗匠大韻」的岩茶，一盒兩泡（一泡九克）標價1萬6200元，每斤也要45萬元，同樣是茶葉包裝上標註「非賣品」卻有標價還可以出售。

福州一家茶葉店裡，一盒20克裝的岩茶「桂道（典藏版）」標價10720元。（新華社）

這類「可以賣的非賣品」茶葉，可說是炒高價格的一種營銷策略。報導說，根據市場上瘋傳的一份「2021年天價岩茶」榜單，上榜岩茶分為「非賣品」和「在售品」，18款「非賣品」茶每斤價格在十萬元到30萬元，「在售品」則每斤在五萬元以上。榜單上的「天價茶」絕大多數在銷售，且每斤超過十萬元的不止上榜岩茶品牌。

奢靡腐敗 送給領導有面子

報導引述業內人士指出，武夷岩茶的成本多在數百元、數千元之間，每斤動輒一二十萬元、數十萬元的「天價茶」，價格嚴重背離價值，肯定不是正常現象。但究竟誰是「天價岩茶」幕後推手？

以位於武夷山星村鎮黃村的一家中小型岩茶廠為例，茶葉是由當地茶農加工生產，前些年價格為每斤300元至3000元，該茶廠近年和福州客商合作後，註冊新公司、包裝營銷，改頭換面，部分岩茶價格也隨之水漲船高，每斤達十幾萬元甚至30多萬元。

一盒18克裝的岩茶「宗匠大韻」標價16200元，標示「非賣品」卻仍可公開出售。（新華社）

「『天價岩茶』主要是武夷山以外一些商人進場炒作的結果」，武夷山茗川世府茶葉合作社黨支部書記黃正華表示，外面公司運作能力很強，進武夷山後，收購茶農產品，註冊一個商標，取個花名，文案做漂亮，包裝搞奢華，炒作「榜單」、「稀缺」、「非賣品」等噱頭，就推高了價格。

「天價茶」的背後，已不只是買不買得起的問題，還暗藏著腐敗風氣。新華視點記者在福州多家茶葉店暗訪時，多名店員說，中秋、國慶及春節期間，此類「天價茶」銷量明顯增加，「一泡茶近萬元甚至一兩萬元，買的人不怎麼喝，幾乎都是用來辦事送禮的」，

報導說，由此來看，「天價茶」榜單之所以受追捧，除了企業的營銷炒作，還因為榜單成為一些人辦事送禮的重要依據。多家茶葉店店員說：「這個榜單一出來，大家就知道了這款茶葉的價格，送給領導有面子」。

例如在福州三坊七巷附近的一家茶葉店，店員表示，不少人是按照榜單的排名找茶送禮，越是「非賣品」、越是高價越受追捧。有的茶品質一般，但是標上「天價」，就會有人找上門來買，說領導愛喝，非得送這款茶不可。

「有款上榜岩茶單泡6000元，有顧客尋上門來要買，說是年節送禮，對方只要這款茶，最後每泡茶加價2000元購買」，福州鼓樓區一家茶葉專賣店店員說。

回收分成 茶農淪受害者

和一瓶難求的貴州茅台酒一樣，很多人買高價茶不是為了喝，而是用來送禮；而收了高價茶的人，覺得喝了浪費，會想要轉手變現，福州一些茶葉店就提供這類「天價茶」的回收服務，「可以把茶葉放在我們這裡，售出後分成」，某位店員這麼說。

茶價炒到這麼高，茶農的收入有跟著增加嗎？

報導說，賣出「天價」的「正岩茶」、「山場茶」大都產自武夷山天心村，近年由於有心人士以「稀缺」、「大師」等噱頭作為賣點來炒作，市場上已將「天價岩茶」視為等同於武夷岩茶，大量中低端岩茶因此遭遇「寒流」。

以武夷山茶園面積14.8萬畝來說，每年岩茶產量一萬多噸，正岩茶不足10%；正岩產區之外，很多中低端岩茶賣不出去，茶農利益受損。在這種情況下，因為高端岩茶火爆而受益的，主要是茶商和少數茶農，武夷山多數茶農不但沒有受益，反而成為受害者。

福建武夷山一批茶農將剛採摘下的茶青挑出山。(中新社資料照片)

福建省政協常委、民建省委主委吳志明也印證了這個說法。他表示，一些茶企過度炒作、過度包裝，以次充好、以假亂真，岩茶的信譽度有持續下降趨勢。近兩年以來，中低端岩茶滯銷率達40％以上。

不僅如此，武夷山的茶企、茶農、行業協會負責人、當地黨委政府等各方均明確且憂心地表示，炒作「天價岩茶」，助長了奢靡之風，擾亂了市場秩序，不利於行業健康發展。

官方整治 查核違規行為

茶價飆漲讓吃不消的茶農開始自救。武夷山茶業同業公會近日就發布多封公開信，倡導全市茶企茶農共同反對價格虛高、過度包裝、惡俗花名等炒作行為。

人民日報報導，海峽兩岸茶業交流協會、福建省茶葉學會和福建省茶業協會近日也發出「關於不炒作『天價茶』、促進武夷岩茶產業健康發展的倡議書」，呼籲茶界同仁加強行業自律，不做虛假宣傳，誠信經營，堅決抵制不良商家的不法操弄，維護福建茶產業的整體形象。

針對「天價岩茶」越演越烈的亂象，報導說，福建省市場監管局、農業農村廳於2月21日聯合發出整治通知，要求重點查核超指導價銷售搭售、私下交易或上市銷售價格高昂的「非賣品」、「品鑑品」茶葉等，組織查處虛假標示、假冒偽劣、以次充好、虛假廣告、串通操控價格等違法違規行為，並嚴肅整治在營銷中渲染享樂奢靡的不良行為。

武夷山天心村茶農在烘焙過程中觀察茶葉乾度。(新華社資料照片)

據報導，福建省市場監管局2月20日已抽查福州市區品牌茶葉門店，發現部分商家存在未明碼標價、無食品經營許可證經營、不正當競爭以及涉嫌銷售高價岩茶等問題，當場取證、立案。

新華視點報導，武夷山市委市政府也採取了多項措施整治。武夷山市委常委、宣傳部部長彭秀蓮說，武夷山市場監管局、茶業局等部門近日陸續約談部分銷售「天價岩茶」企業，對存在過度炒作、串通操控茶葉價格，甚至以次充好等行為的依法查處，並予以曝光，納入企業不良信用紀錄管理。

社會質疑 應斷送禮文化

業內人士指出，要防止「天價茶」等名貴特產類特殊資源誘發的貪腐及社會風氣等問題， 應在日常監督中，將「天價茶」列入黨員幹部不得收受的名貴特產資源目錄，並加大力度查處利用「天價茶」洗錢、受賄等的行為，公開通報，達到嚇阻的目的。

網民則是希望主管部門在查處「天價茶」之外，也應一併取締「天價酒」，並提高查處單位的層級，因為在這兩種現象所透露出「官場送禮文化」的背後，可能有許多是基層官員動不了的收禮「大老虎」；有了高層級的查緝機構，才有機會將這些收禮源頭「連根拔起」。否則再怎麼查也僅止於表面功夫，一般消費者還是只能望天價茶酒感傷止渴。