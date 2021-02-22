婚姻管理師 教人如何踏實過日子

婚姻管理課程上的標語。（取材自新聞晨報）

身為婚姻管理師，朱身勇認為，夫妻要有共同的使命和願景。若真走到離婚這一步，那麼最主要的目的是讓人幸福，而不是用離婚去解決問題。

解憂婚姻 學員女性為多

婚姻管理師在中國仍是一個新型職業，主要工作是幫助有婚姻困擾的人解決各種問題。作為這項行業的一員，朱身勇靠著自己綜合與建構的婚姻管理體系，目前已創辦兩家公司，年收入超百萬（人民幣 ，下同）；他的經營祕訣只有一句話：「教大家怎麼去跟一個人好好地過這一輩子」。

2020年11月最後一天下午2點，朱身勇十班二期婚姻管理課程的最後一節課在上海普陀區民政局十樓開課。當天有31位學員，其中30名為女性，一名男性；有提著行李箱從北京 、江蘇、甘肅、深圳等地來聽課的，也有上海本地的學員，共同點是都認真地一邊聽課一邊做著筆記。

新聞晨報報導，課程結束後，一位女性哭著對朱身勇說：「朱老師，我老公回歸了，但跟我還是沒話說，都不碰我」。朱身勇耐心地回覆她，治理婚外情通常會經歷五個階段：發現出軌要求分手、老公分手回歸、接受老公回歸、創傷療愈、婚姻重建，「那妳接下來要做創傷療癒了」。

除了課堂，朱身勇也在公司辦公室裡設有諮詢室為顧客解答疑難，諮詢室裡有幾張沙發椅子、靠枕和一些綠色盆栽，看來讓人心情放鬆。他的辦公室旁邊還有許多直播設備，包括兩台補光燈。

朱身勇說，他對自己的目標受眾定位在管理層，他們相信通過管理能把婚姻經營好。收費是三期課程3萬9800元，需上課12天；婚姻輔導為分期交款，若覺得輔導有效果，下次再付費。

至於經營理念，朱身勇說，與市面上一些「戀愛學院」課程不同的是，「他們是教別人怎麼收割富豪，獲得物質，我是教大家怎麼去跟一個人好好地過這一輩子」。

務實管理 號稱結合MBA

如何讓聽起來很理想化的「好好過這一輩子」變得務實？朱身勇號稱將經營管理的理念引入到婚姻中，結合MBA所學的戰略管理、運營管理、管理溝通、領導力、危機管理和破產與重組 等形成一套婚姻管理系統，在系統中去模塊化地解決問題。

朱身勇建構的婚姻管理系統，與他創業的背景相關。報導說，朱身勇出身於一個普通的家庭，大學讀土地規畫。2001年大學畢業後，他帶著800元現金赴上海闖蕩，歷經六年的起落，他於2008年進入復旦大學MBA深造。那一年，復旦大學MBA的學費高達十萬，是他六年積蓄的一半不止。

朱身勇的招生看板。（取材自新聞晨報）

2010年，以婚戀為主題的節目「非誠勿擾」暴紅，引起朱身勇的注意，他發現周邊朋友在婚戀問題上多少都有些煩惱，有些朋友還請他出謀畫策。朱身勇於是在2011年以此創業，主打「手把手教你找對象」諮詢項目，但因幾乎沒有盈利，靠著妻子的支持才能度過那段日子。

直到他的一位校友求助他如何挽救婚姻。「當時她病急亂投醫，我就幫她一起分析哪裡出了問題，怎麼去修復，三個月後夫妻矛盾最終調和。她為了感謝我給了三萬塊錢」，朱身勇說，那算是他創業以來頭一次迎來重大盈利，他也因此從指導別人戀愛轉為婚姻管理諮詢，協助修復各種不幸的婚姻。

挽救家庭 分財產是軟肋

報導說，在朱身勇接觸的案例中，不幸婚姻常見的原因有出軌、婆媳矛盾、第三者插足等。

一位廣東女客戶的老公出軌30年，因此吃了十幾年的抗抑鬱藥，「她老公說自己不過是外面有第三者，老婆怎麼就如此看不開，而且她老公對別人的痛苦視若無睹，第三者對他愛得死去活來。家裡孩子也出現了問題，不想上學，整個家庭沒有好的跡象。結果我用挽救婚姻五個標準評估，她應該離婚。我就輔導她離婚」，朱身勇說。

朱身勇說，自從他告訴這位廣東女性說離婚是一條出路之後，她整個人都放鬆了。這是朱身勇將管理學思維用在婚姻中的一個例子：離婚最主要的目的是讓人幸福，而不是用離婚去解決問題。

「如果只是把過去的事情一筆勾銷，通常就會出現上午離婚，下午就後悔的情況」，朱身勇認為，這是創傷的應激反應，是「創傷型離婚」；至於如何衡量過去，就要用他制定的一套標準來衡量，包括感情基礎、感情發育、婚姻發展、夫妻滿意度、婚姻危機可解決性和婚姻繼續的意願等。

婚姻管理課程學員大都是女性 。（取材自微博）

「我們不必太恐懼，我們的人生還加了一個裝置，是可以離婚的」，但朱身勇強調，他不是鼓勵人去離婚，而是分情況而定的，因為更多的時候也要避免當事人離婚，像是務實主義的婚姻，原本出於利益的考量，離婚動力不大，那麼可給彼此台階下，避免離婚。

他接過最大的一單有79萬，前後花了近一年才結束輔導，結局是第三者主動退出。報導說，在這個案例中，首先要挑明老婆已經知道老公出軌的事實，其次就是迎面碰撞，列舉導致離婚的要素。

「接下來要抓軟肋。只要離婚，老公的財產會被分掉一半。老婆創業初期是他的左膀右臂，直到生二胎才退出事業。老公是很捨不得公司的，所以不願意離婚」，朱身勇回憶。接著就是老公、老婆、第三者一起溝通談判的三方會談，此外還會再組織妻子和第三者的兩人會談。

維繫訣竅 共同使命規畫

截至目前，朱身勇公司位於上海總部和深圳的員工加起來一共36人。他的諮詢費用也從一小時幾千元上漲到一萬元以上，晉身百萬年薪階級，他的預約也已排到2021年3月份。

同時，朱身勇說，他也培養出100多位婚姻管理師。「在我的學員中，有一位原本是一位心理諮詢師，2019年通過學習我的婚姻管理課程後便專職從事婚姻管理諮詢工作，收入從月薪5000上漲到十萬」。

「婚姻管理師」朱身勇。（取材自微博）

但他也認為，如果婚姻的存續僅是出於感情的考量，出於遵從內心的選擇，那麼其實不需要任何所謂的管理。需要管理的基礎，只是因為某一種牽扯，或是一些割捨不下的東西，而需要一個說服自己不離的理由。

「男人不應該浮於表面地去看待女人，而要用規畫的眼光去看；女人看男人也不要只看感覺，一個女人能夠把家庭管好就是一個CEO。兩人要有共同的使命，每一個階段都要有規畫願景」，朱身勇說。

而維繫婚姻的訣竅有時也表現在日常生活的細節上。很多人每天忙於工作，面對家庭時多少會有點力不從心，朱身勇認為自己每天只需花15分鐘就能把家庭處理好，例如在中午休息和傍晚加班的時候抽出15分鐘和妻子視頻。「女人最需要的是關注」，他笑著說。

定位受疑 律師諮詢更專業

對於朱身勇的婚姻管理課程，網絡上大致可分為贊成與不贊成兩種看法。贊成者認為，婚姻管理師為怨偶搭起溝通的橋梁，也提供雙方重新檢視自己婚姻的機會與不同的角度，讓當事人能儘量在平靜的狀態下做出比較不會後悔的決定，應鼓勵這個行業朝專業發展，惠及更多人。

不贊成者則大都認為不值得花數萬元的學費去上類似的「婚姻管理課」，如果夫妻兩人一定要通過第三方才能談如何維繫婚姻，應該去找更專業的心理諮詢師，共同化解問題；如果兩人都鐵了心要離婚或是已經到了相看兩皆厭的地步，那也不用管理了，找律師直接談財產分配更快。

國家二級心理諮詢師Arthur Chen在婚戀兩性專刊上表示，一般來說，心理諮詢和情感諮詢兩種方式的不同點在於，心理諮詢是探討「為何要挽回」等深層問題；情感諮詢則常有讓人覺得「有用」的大量具體指導性的建議。

能否清醒的做出正確選擇，以及判斷諮詢標準是否具有普適性，符合自己的需要，都是當事人在尋求諮詢管道時應該考慮的問題。