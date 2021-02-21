賈玲拍爆款賀歲片 和媽再續前緣

「你好，李煥英」由賈玲自編自導自演。(取材自微博)

中國 春節檔電影 「你好！李煥英」，票房屢創新高。身兼該片編劇、導演 並主演的賈玲，成為中國影史票房最高的女導演。而透過這部電影，觀眾也看到賈玲的更多面向。

新京報報導，喜劇演員賈玲跨界執導的首部電影作品「你好，李煥英」改編自賈玲的同名小品「高光之作」，這是賈玲為了紀念自己媽媽而創作的作品，同時又有小品原班人馬及笑匠沈騰的參與，這些元素令這部電影「先天」地備受關注。

聊起進入春節檔競爭角逐，賈玲笑著說這只是碰巧的一個安排：「我其實都無所謂檔期，但我覺得春節檔也挺好的，有人說它是很有年味兒的一部電影，我覺得它是比較適合帶著父母，帶著父母的父母全家去看的，是合家歡的電影。」

憶母離世 小品延展為電影

「你好、李煥英」由賈玲、張小斐、沈騰、陳赫主演，講述了女兒賈曉玲因媽媽李煥英遭受意外突然離世，從2001年穿越回1981年與年輕時的媽媽相遇的故事。

2001年，賈玲媽媽意外離世，這成為她心中永遠無法抹去的痛，為了彌補心中的遺憾，賈玲曾以媽媽的名字「李煥英」為名創作了一部小品，並於2016年登上舞台。自小品「你好，李煥英」面世之後，賈玲開始推掉很多工作想要拍攝一部電影版，她認為這是為母親做的最後一件事情。

相比小品，如何用更豐富的展現手法、更生活化的呈現方式達到大銀幕的效果與質感，對於首次執導的賈玲來說，在這些她並不熟悉的領域進行學習，勢必會花費大量的時間和精力。她告訴新京報記者，在執導「你好，李煥英」的過程中充滿了緊張與焦慮，電影版對賈玲來說，更加具有紀念意義，要把幾十分鐘的小品延展為兩個小時的電影，影片中需要增補大量小品沒有的新橋段甚至新線索，以期從內容上豐富作品本身。

於是，她在重新編寫的過程中加入了很多親身經歷的生活片段，比如賈玲在母親去世之前沒能在病床前陪伴，電影中加入了這些情節。又比如他們家是全廠第一個買電視機的，李煥英很愛打排球，這些真實的生活情節都被她一一復刻。

「你好，李煥英」由賈玲(左)及張小斐主演。(取材自微博)

2019年1月，賈玲完成劇本初稿，9月25日正式開機，為此賈玲還發微博感歎，何其有幸再次回到母親身邊。歷時三個月電影正式殺青後，被問到在整個拍攝過程中誰對自己幫助最大，賈玲笑著告訴新京報記者，那個人就是自己：「我不是說不願意去誇別人，但這部電影最終想拍成什麼樣子，大家是不知道的，只有我非常清楚自己要把它做成一個怎樣的作品。雖然我的母親已經離世了，但是我希望我回憶跟她的片段的時候，都是一些快樂的過往。電影不單單是給大家介紹我樂觀愛笑的媽媽，也希望觀眾們都能跟媽媽繼續幸福快樂的生活。」

穿越題材 復刻80年代風潮

這是賈玲首次執導並主演，當被問到演員與導演的身分會不會讓她覺得很分裂的問題時，她思考了片刻說：「還好，稍微有一點分裂，當導演會讓我演戲時沒那麼專心了。但我有一點優勢，有合作多年的熟悉團隊與我共同努力，我們這班人很早以前已經提前在公司把整個電影排練了一遍，所以我們在片場是比較輕鬆的，一切準備到位，拍起來自然比較順利。」從前期物料看來，電影最大的可挖掘方向大概是「穿越」。

2017年春節檔，韓寒導演的「乘風破浪」就講述了一個父子跨時空相遇的故事，此次，「你好，李煥英」則敘述了一段母女奇遇。為了重返那個年代，此次電影的主要取景地是賈玲的老家湖北襄陽，那裡依舊有很多年前的三線兵工廠，賈玲選了一些變化不大的地方來拍攝，對她來說，每一處景別都經過長時間的勘探，她將每一段故事的發生場景都設想好，這對故事的呈現有極大的幫助。

影片中展示的80年代的摩登風潮。(取材自新京報)

在道具設置上，公雞掛曆、碎花襯衫、喇叭褲、橘子汽水都複製出80年代的摩登風潮。為了更好地還原當年情景，電影裡有很多台詞都是賈玲母親以往說過的話，片場，賈玲也會給成為自己「媽媽」的兩位演員（劉佳、張小斐）講述李煥英過往的經歷。「我媽就愛笑，心大，豪爽，有點兒好面子。」每當劉佳與張小斐很準確地還原了母親的一舉一動，看到這些畫面後，很容易讓賈玲投入並感動，她總在一旁偷偷抹眼淚。

入戲頗深的劉佳抱著賈玲安慰，還跟工作人員吐露：「看她拍戲那麼辛苦，我真的覺得自己像媽媽一樣特別心疼她。」張小斐則由衷地感受：「越聽得多了賈玲跟她媽媽之間的事情，越了解她對媽媽心裡這種感情，那種遺憾那種不捨。」

即興真摯 一場戲猛摔17次

「你好，李煥英」的一大看點是在於小品的原班人馬及沈騰的加盟，二人在共同參與的綜藝節目中結下了深厚友誼。為了不辜負友誼和信任，賈玲認真修改了劇本，按照沈騰喜歡的方式調整了角色，最終用真摯的劇本打動了他。

談及與沈騰的合作，賈玲說沈騰教給了她很多東西，同時也給第一次拍電影的她最大的支持。「我們這次有即興的成分，但因為事前把一切都準備好了，所以即興的前提是你必須把基本要求的先給演出來，騰哥比較慣著我，他知道我是第一次拍，多拍比什麼都強，寧可用不上也別落下什麼，或者是到時候不夠，所以很多鏡頭並不是一次過。」

她回憶有一場游水的戲，沈騰跳湖，跳了一遍又一遍；一場摔跤的戲份拍了兩天，力求達到完美：「其實那天我拍的是全景，但是我當時不知道作為導演要事前給騰哥說『今天拍全景，你輕點兒摔』，結果第二天騰哥告訴我：『哎呀，昨兒好像摔得有點兒猛了，玲兒，今兒能不能輕點兒摔？』我說『哥，今天可不行啊，今天主要拍你摔』（笑）。」得知真相的沈騰眼淚就要掉下來。不過吐槽完也還是繼續摔出17條，賈玲自己也真切感受到：「騰哥其實挺寵著我的！」

至於這次自己的表演如何，賈玲笑著說還挺滿意的：「我沒有太多地、刻意地去塑造這個人物，我是憑著本能自然流露。我的演技確實也不差，這是實話，因為很差的話也不會走到今天（笑）。但我不認為自己在這個角色上有什麼好專門發揮的地方，因為這次演的就是我本人，我沒有太大發揮的地方，只是把我自己最真實的經歷掏出來給觀眾看。」

未見母最後一面 成就催淚劇本

雖然賈玲演出過不少膾炙人口的喜劇，但她其實藏著不為人知的悲傷往事。

香港01報導，1982年出生的賈玲，原名為賈俞玲，她有一個比她大五歲的姊姊賈丹。姊姊當時發現妹妹有表演的天賦，於是請來導師教導妹妹。可惜賈玲在18歲投考北京電影學院失敗。兩姊妹翌年各獲大學取錄，但由於家境窮困，姊姊放棄入讀大學的機會。

就在賈玲就讀中央戲劇學院期間，母親因意外不幸離世。當時心急如焚的她，到處找人借電話，當時她甚至哭著下跪，只希望能打電話回家確認媽媽的狀況。她曾在節目「王牌對王牌」中透露，她在媽媽離世時，因未能見到她最後一面而成為她的遺憾。她因此創作了「你好，李煥英」這劇本。

賈曉玲與李煥英打排球。(取材自新京報)

賈玲花了三年時間籌備「你好，李煥英」，她透露戲中有一幕講述「媽媽」被送到醫院急救，她在拍攝現場嚎啕大哭：「當天拍攝了22次，每次都是真哭，哭到眼睛都腫了。」

另外，報導指出，說起賈玲，必定會提到她的偶像劉德華。當時正為「拆彈專家2」宣傳的劉德華被記者問到，如果要為賈玲在「拆彈專家2」安排一個角色，她最適合演什麼？聽到問題後，劉德華對著鏡頭說：「賈玲，你可以演我夫人。」賈玲隨後也在社交平台回覆：「咱倆的事，不都你說了算嗎？」十分有趣。