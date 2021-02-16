貴州「侗家七仙女」 把黔貨賣出大山

「七仙女」在直播賣黎平茶葉。(取材自新京報)

從0到800多場公益直播，從不被看好到擁有百萬粉絲…三年來，貴州「侗家七仙女」帶貨、宣傳侗族文化，助家鄉脫貧，還把愈來愈多的「黔貨」送出大山。

吳玉聖藉網路直播講述蓋寶村的故事。(視頻截圖)

★第一書記 「不務正業」

木質吊腳樓下，幾個身著盛裝的侗族姑娘，她們身上的銀飾鐺鐺作響，她們做美食、過侗年。一個姑娘腳踩形似蹺蹺板的工具，令其起起落落，另一端的姑娘則手持稻穀反覆掃動。這是侗族的「舂米」，幾番碾軋，脫落的穀子便落在石盤中。

新京報報導，這條由直播平台帳號「侗家七仙女」發布的短視頻，已獲得4226萬播放量，視頻中的主角來自貴州省黔東南州黎平縣蓋寶村，她們已擁有超過120萬粉絲。

黎平縣位於貴州省黔東南州南部，是侗族人口最多的一個縣。蓋寶村距離黎平縣城100多公里，群山環繞下，木質的房屋錯落地分布在河流兩岸。

2018年2月14日，原本在黎平縣紀委工作的吳玉聖第一次來到蓋寶村。他彷彿走進了一個藏在深山中的世外桃源，這裡不僅有梯田、鼓樓、花橋，還保留著原始的木質吊腳樓和侗族文化。

但深山裡的侗寨被一個「窮」字困住，四面環山，交通不便，產業稀缺。村民們保持著原始的耕作生活，種著一年一季的水稻，產量不高。耕地零散地分布在不同山頭，無法借助機械進行產業化耕種。每逢夏季，村民得繞著蜿蜒的山路把割好的稻穀挑下山，往返一趟就得耗半天。

蓋寶村的貧困戶大多在吳玉聖進駐的洋衛村，洋衛村有500多戶人家，其中包括109戶貧困戶。

吳玉聖發現，蓋寶村風景優美，又是侗族琵琶歌的發源地，十分適合發展旅遊業。最終吳玉聖決定借網路直播的東風講述蓋寶村的故事。

2018年3月，吳玉聖召集村幹部開會，希望全村集資20萬元人民幣 （約3.1萬美元 ）作為直播團隊的啟動資金。但話音剛落，就遭到質疑。無奈之下，他承諾以風險擔保的形式向村裡「借」5萬元，「如果我離開村子時，這些錢虧了，我個人承擔全部損失」。

最終，洋衛村借給了吳玉聖5萬元。

資金到位後，吳玉聖買了一台手機 用於視頻拍攝，並一人包辦拍攝、剪輯和直播等工作。忙活了一個月，他的帳號粉絲還不到1000。

村民們看著他每天舉著手機東拍西拍，也沒見著實際的收益，質疑聲更多了：「這個第一書記整天不務正業，就想著玩手機」。

侗族「七仙女」扶貧隊。(取材自新京報)

★尋「七仙女」 耗時半年

眼看直播扶貧的計畫要落空，吳玉聖常常徹夜難眠。某天晚上，一首悠揚的侗歌飄進窗內，對歌聲充滿好奇的他請教了村裡的老人。

老人講述了一個傳說：「在很久以前，天上的七仙女下凡途經蓋寶村，發現這裡的人勤勞樸實卻不太開心。她們便把仙歌撒到河中。從此，村民只要喝了蓋寶河的水就會唱歌。歌聲令整個侗寨都變得歡快，侗族琵琶歌也代代相傳。」

那個古老傳說給吳玉聖帶來了靈感，他想要找七個侗族姑娘進行直播，既能傳播侗族文化，又能為蓋寶村帶貨。

2018年5月，吳玉聖註冊了「浪漫侗家七仙女」的帳號，並開始尋找「七仙女」。

在吳玉聖的設想裡，「七仙女」一定是當地的侗族姑娘，既要能歌善舞，又要會說普通話。定下標準後，他先找到了村裡的琵琶歌隊，並選中最年輕的隊員楊燕交。

楊燕交此前從未接觸過網路直播。剛開始，羞澀的她面對鏡頭不知道該說啥。「上午拍抓魚，下午做酸湯魚，晚上就直播聊酸湯魚的故事。」回憶起那時候的直播時光，楊燕交覺得沒有太多的直播技巧，更多是在記錄真實生活、真誠地與粉絲聊天。

村民們的議論聲從未停止。楊燕交每次出門，都有人說她「像神經病」，「一天到晚不幹正事」。

與此同時，吳玉聖在蓋寶村裡找到了中學生「七妹」吳美瓊，她答應在假期參與「七仙女」的直播。

在一次黎平縣的選美比賽中，吳玉聖「相中」了黔東南州歌舞團的吳家佳，在幾次「電話轟炸」後，吳家佳拉上同在歌舞團的楊宛靈去見了吳玉聖團隊，並決定加入。後來，黎平縣藝術團的吳娟、大學生孔繁芳和羅勝丹也加入團隊，成為「全職仙女」。

耗時近半年，「七仙女」終於湊齊了。

吳玉聖回憶，當時條件艱苦，拍攝設備只有一台手機。白天，他們遊走在蓋寶村的山水間，拍攝短視頻，做烏米飯、抓稻香魚、挖折耳根、拍侗族婚禮、直播鬥牛……。晚上，他們回到山腳下的直播間，團隊在村裡租了一間木板房做直播間，每晚8時，「七仙女」會換上侗族盛裝，架起手機直播，一播就是兩、三個小時。

「七仙女」們直播的內容愈來愈豐富，粉絲也愈來愈多。短短三個月內，她們在快手的粉絲迅速突破10萬人。

「剛開始，看直播的人都不知道蓋寶在哪裡。」吳玉聖猜測，以前90%黎平人都不知道蓋寶村，都是通過「七仙女」才開始了解這個村子。

隨著粉絲增多，「七仙女」的直播帶貨計畫也提上日程。

每次直播，都有網友對侗族服飾和農產品感興趣。「七仙女」逐漸開始在直播平台上賣一些產品，並重點幫助村裡的貧困戶銷售農特產品。

貧困戶吳永榮所在的合作社在山上種了17畝小黃薑，但一直苦於銷路不好。七仙女主動幫忙，她們換上侗族便裝，拿起鋤頭到山上挖小黃薑。視頻發出的次日，有人下單了1萬多斤(約5000多公斤)的小黃薑。兩個月內，吳永榮等15戶貧困戶的6萬多斤小黃薑全都銷售一空。

「七仙女」直播帶來的幫助，村裡人都看在眼裡。吳玉聖此前計畫向村民籌集的20萬元終於到位，18位股東中有10位是貧困戶。

除了「七仙女」直播帶貨，線上售賣農產品和手工製品，外地遊客的到來也增加了村民的收益，他們的住宿、飲食和出行都會帶動村裡的經濟。

吳玉聖估算，「侗族七仙女」為黎平縣旅遊宣傳的視頻觀看人次達兩億以上，村裡銷售農產品和帶動旅遊收入300多萬元，為縣裡銷售和帶動旅遊收入3000多萬元。

「七仙女」在拍攝影片。(視頻截圖)

★銷售1.37億 「破圈」大火

2019年，選秀男團R1SE與「七仙女」在侗寨錄綜藝。各地粉絲蜂擁而至，黎平縣各大酒店都被預訂一空。用飯圈的話來說，「七仙女」團隊「破圈」了。

「有時候記者比遊客還多」，吳玉聖估算2019年大約有六、七十家媒體來到蓋寶村採訪。「七仙女」也曾受邀參加央視、人民日報和湖南衛視等媒體的節目，將侗族風情展現給觀眾，也讓愈來愈多人了解黎平縣和蓋寶村。

「整個縣、整個州都在看我們的直播！」孔繁芳將直播鏈接轉到家族群，家人們點讚的大拇指排成一排，她切實地感受到了來自家鄉的關注和支持。

據報導，兩個月後，「七仙女」登上直播賣貨的最高舞台——央視的帶貨直播活動。她們與主持人朱廣權等一起為貴州帶貨。在她們的推薦下，貴州羊肉粉、酸湯魚調料和香禾糯米等美食一上架就被搶購一空。超三個小時的直播節目，觀看量達908萬，總銷售額達1.37億元。

蓋寶村的木質房屋。(取材自新京報)

★「黔貨」出山 青年回鄉

送更多「黔貨」出山，召更多年輕人回鄉，這是「七仙女」的願望。如今，「七仙女」的團隊已有十幾人，其中不乏剛畢業就回到家鄉的年輕人。

跟此前村裡的大多數年輕人一樣，貧困戶吳長月也曾到廣東打工，直到2019年才回到蓋寶村。回村後，吳長月在蓋寶村開了第一家民宿，建在山腳下。她感到知足，現在既能陪伴老人和孩子，又能接待遠方的客人。

「通過互聯網脫貧，這條路蓋寶侗寨沒有走錯，我們會繼續走下去。」蓋寶村委負責人相信，在對侗族文化資源進行深挖和保護的同時，也會吸引更多遊客。

2020年5月，吳玉聖調回黎平縣文體廣電旅遊局，不再擔任蓋寶村第一書記。而「七仙女」也在繼續播撒直播的種子。