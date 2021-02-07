肩扛巨囊懷攬嬰…春運母親11年後現身 再次擊中人心

2010年1月30日，巴木玉布木背著大包、抱著孩子在南昌火車站匆忙趕車。(新華社)

11年前那位背著巨大的行囊、懷抱嬰兒感動中國 的「春運母親」，終於找到了！

2010年1月30日，當天中國進入春運的第一天。新華社記者周科在江西南昌火車站廣場拍下了這樣一張照片：一位年輕的母親，背上巨大的行囊壓彎了她的身軀，手裡的背包眼看拖地，但攬在右臂中的嬰孩整潔而溫暖。抬頭前行的年輕母親面色紅潤，一雙大眼睛堅定有力。

直擊人心 「媽媽帶你回家」

「肩上扛的是生活，懷裡摟的是希望」，就是在那一天，這張名為「孩子，媽媽帶你回家」的照片被新華社攝影部的編輯編發，在當晚海量春運照片中直擊人心，被數百家網站和報紙選用。

11年來，這張照片不斷在網絡和社交平台流傳，不斷被各大媒體引用、轉發，並成為春運表情。11年來，眾多的詢問和反饋，讓周科開始後悔當年沒有留下那位母親的聯繫方式，讓他開始了一場漫長的尋找。

隨著信息一點點地拼湊，照片一張張地對比，不久前，當年那位母親，輪廓越來越清晰：巴木玉布木，32歲，彝族人。

這是1月22日拍攝的身著彝族服飾的巴木玉布木。(新華社)

2021年春節前夕，在四川省涼山彝族自治州越西縣瓦岩鄉桃園村，周科終於與11年前那名自己鏡頭裡的年輕母親相遇了。

見到巴木玉布木時，她笑得燦爛，看不出歲月的滄桑。與11年前照片中一樣，她盤起頭髮、背著孩子迎面走來，除了略顯瘦削，依舊是那雙明亮的眼睛，炯炯有神。

她的身後，是剛剛建好的新房，鋼筋水泥結構，結實的板材門窗。在土坯房住了30年的巴木玉布木，小時候最大的夢想就是「住上不漏雨的房子」。

推開還未拆除的舊房門，簡陋的木板床，補了又補的被褥。從櫃中翻出幾件黑色的彝族察爾瓦（披衫），巴木玉布木說：「這些白天當衣服穿，晚上就是被子」。

深度貧困 為溫飽走出大山

十年前，位於中國「三區三州」深度貧困地區之一的桃園村，苦日子並非巴木玉布木一家。

桃園村第一書記劉劍說，村里土地貧瘠，不少還懸在半山腰上，播下一顆種子不見得能長出一粒糧食。要是遇上洪澇乾旱，一年的收成就沒了。

巴木玉布木家有六畝旱地，祖上一直以種植玉米、蕎麥和土豆為主，每年的收成勉強維持一家人填飽肚子。2009年，二女兒出生。巴木玉布木害怕孩子們會像自己一樣永遠走不出這座大山。於是她做出了一個大膽的決定：出去打工！

2010年1月30日那張被拍下的照片裡，背負大包、懷抱嬰孩匆忙趕車的巴木玉布木，剛結束在南昌五個月打工生涯，趕著返回大涼山老家。

她記得很清楚，那天一早，自己扛著大包小包，帶著女兒從住處趕到南昌火車站，再乘坐兩天一夜的火車抵達成都。在成都，她花了15元錢（人民幣 ，下同）在一家小旅館休息了一晚，又搭乘14個小時的火車抵達越西縣，從縣城回到大涼山的家裡，已是深夜。這趟行程，巴木玉布木花了三天兩夜。

「我的被子捨不得丟，所以我要拿回去，還有舖的毛毯，我的衣服、小孩的衣服…什麼都有」，她告訴記者，當年自己背包中裝滿被子、衣物，手拎的雙肩包裡是一路需要的方便麵、麵包、尿不濕。她說，那一次，自己背的東西實在太多了，也引得不少好心人上前幫忙。

當年無援 女兒病重急返鄉

巴木玉布木走出大涼山第一份工作便是在南昌一家燒磚廠搬磚。

「磚廠打工一個月能掙五六百塊錢，不多，但比家裡種地要強」。白天上班，她就背著女兒一起搬運石磚。女兒在肩頭睡著了，就把她放在一旁，自己一邊幹活一邊看著她。

巴木玉布木沒念過一天書，更不會講普通話，連火車票也是同村人代買。在磚廠，她的活動範圍很小，除了上班、帶孩子和睡覺，磚廠就是她的全部。

在磚廠打工期間，巴木玉布木最頭疼的事是二女兒經常生病。在老家遇到這種情況，她會帶孩子去鎮上醫院看病。但隻身在外，她不知道醫院怎麼去，唯一能做的就是回家。

「那張照片，正是我帶二女兒回家的時候。」女兒當時因為感冒惡化成肺炎，巴木玉布木焦急的帶她回家。

不幸的是，二女兒回家後不到半年就因病去世。自此，她再也沒有外出打工。2011年，她的第三個孩子在出生後十天也不幸離世。

正當巴木玉布木和丈夫打算重新外出打工的時候，村幹部反覆提及的「精準扶貧」讓夫妻倆看到了希望。

如今脫貧 再生三孩受補助

她與丈夫把家裡的六畝地全部改種了菸葉。第一年，僅掙了五、六千元。透過學習，巴木玉布木夫婦種植的菸葉產量成倍增加，年收入增加到幾萬元，種植面積也從六畝增加到15畝。

1月22日，巴木玉布木和孩子們行走在當地集鎮上。(新華社)

2020年，巴木玉布木家年收入達到十萬元，其中工資性收入三萬元、家庭生產經營性收入七萬元，成功實現脫貧。

依照國家政策，巴木玉布木還享受到醫療和教育 方面的資助。2013年以來，她又生育了三個孩子，全部在縣城醫院免費出生。目前，大女兒巫其拉布木上初一，次女王雪醫讀小學一年級，兒子巫其布吉上幼兒園。

2018年，桃園村修建了鄉村公路，電力、通信、自來水都通了，村口常遭水沖毀的那座小橋也修葺一新。曾經的上學難、看病難、通信難等問題基本得到解決。

未來有夢 盼孩子平安不苦

現在的巴木玉布木在福建霞浦的海產品養殖場工作，11年前被拍下的照片，她直到上個月才知道這張照片火了。

2月4日在漁排上拍攝的巴木玉布木（右）與丈夫巫其石且。(新華社)

外出打工是為了掙錢供小孩讀書，不認識漢字的她現在能說一口流利的普通話，她笑說等到40、50歲，她就不出來了。看著孩子們一張張可愛的面孔，巴木玉布木說，「希望他們好好讀書，平平安安。無論是生活的貧困，還是遭遇的不幸，我們都要勇敢向前！」

新聞刊出後，在網上引起眾多網友回響，「媽媽是超人！」巴木玉布木開朗的笑容讓網友讚賞不已，稱她經歷了那麼多失去和磨難依舊如此堅強、善良、美麗，雖然照片中的孩子早已不在了，但網友祝福她越來越好，也希望貧困地區的女性都有機會上完大學，找到一份工作，結婚生育都自由。