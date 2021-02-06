低俗直播挨批群魔亂舞 短命的網紅村

「網紅村」被摘牌。(取材自紅星新聞)

廣西玉林市博白縣的門口坡村，幾個村民自主成立一個「網紅村」，年輕人齊上陣，準備在直播的浪潮裡大撈一把。結果引來批評，被稱是「群魔亂舞」，「開業」不就即被當地政府約談、摘牌。

紅星新聞報導，門口坡村是廣西博白縣寧潭鎮長春村下屬的一個自然村，村後有座低矮的丘陵。和很多傳統村落一樣，這裡每年都有大批年輕人外出務工。

然而上午10時許，原本寧靜的村莊，突然熱鬧非凡。一群年輕人陸續出門，穿著紅色的西服、褲子和金色的鞋子，打開手機的直播間後，他們朝手心吐了吐口水，充當摩絲（Mousse），並誇張地用雙手理了理已被剃光或只殘存些許的髮絲。

他們的一天開始了——「各位老鐵，直播馬上要開始了，請動動你們珍貴的發財手。」「上點關注，下點讚，保證你今年能賺夠500萬（人民幣 ，下同）！」「頭戴鍋蓋，身穿麻袋，我是『東方不敗』！」

這是門口坡村的八名主播，幾乎都是「95後」男性。在巷道，在田野上，一路走，一路播，一路調侃或自黑，成了他們直播的日常。「東方不敗」就是其中之一。

「以前，別人問我他是誰時，我都不好意思說他是我侄子。」村長黎如保說。

「東方不敗」真名黎木桂，14歲時，父親在建築工地摔成重傷，終不治身亡。

黎如保的兒子黎昭生說，嬸嬸獨自帶著黎木桂三姐弟，黎木桂14歲就跟他出去補輪胎了，再後來，黎木桂的弟弟也是如此。

據村長黎如保介紹，門口坡村有40多戶，370多人。全村擁有水田114畝，人均不到半畝。「由於人多耕地少，早前連吃飽飯都成問題。」改革開放以後，村裡人富裕起來了，很多人買了車，而城市的就業 機會也多了，村裡漸漸形成了替人補胎的相關產業。

補過輪胎，進過工廠，擺過地攤，但黎木桂最終選擇了做直播。「就是想賺點兒錢，沒有其他想法。」他向紅星新聞記者坦言。

黎木桂現年26歲，初一沒畢業，兩年前開始玩直播。平時不愛說話的他，對著直播間操著並不標準的普通話，卻滔滔不絕。

直播勢頭 青年歸鄉耍瘋癲

做直播之初，他拿著二維碼到寧潭鎮綜合農貿市場等人流密集場所，四處找人掃碼求關注。在該農貿市場路邊的窪地裡，很多人都曾看到過黎木桂應直播間粉絲的要求，在地上打滾等。

「他瘋瘋癲癲的，別人都叫他『顛仔』。」黎木桂的堂哥黎昭生說，「一開始，家裡的大人都反對，包括我父親和嬸嬸。」

直播中的黎木桂。(取材自紅星新聞)

隨著直播勢頭「向好」，家人才改變了對黎木桂的看法——這個「顛仔」不僅「收益可觀」，還通過直播「找到了老婆」。「對方還是個大學生（大專生）呢，是家裡的獨生女。」黎如保說。

「我們都很羨慕他通過直播找到老婆，而且不用花什麼錢。」另一名主播黎東昇也說，娶當地的女孩子，往往要6.8-13.8萬元的彩禮，更重要的是，很多當地女孩出去打工以後，就嫁在外地了。「村裡男多女少，不好討老婆。」

變調創業 免成本誘眾入行

「一天的打賞有200-300元，也有500-600元。」黎如保介紹說，但最多的一天能有3000-5000元，「木桂是做得最好的」。

黎木桂的「大號」，粉絲一度多達22萬，每次直播中，有不少粉絲給他「打賞」。在外界村民的傳聞中，黎木桂「賺了不少錢」。

早前，黎木桂在直播時，弟弟黎天生就幫他「打下手」，舉自拍杆、遞表演道具，耳濡目染之下，也「轉型」成了主播。

除了黎木桂兄弟倆，過去半年裡，陸續有其他村民加入直播團隊。一來二去，門口坡村總共有了八名專職主播，其中包括村長的兒子黎昭生——他少時便外出打工幫人補胎，後來又在貴陽開了自己的補胎店。

黎昭生告訴紅星新聞，看到堂弟直播有了起色，自己也想換一個領域「創業」。1984年出生的他，是八名主播中年紀最大的。村裡的八個主播，除黎木桂「起步早，運營得相對不錯」，其他的也都是剛剛起步。

「大家的想法是，哪怕不成功也不用什麼成本。」黎昭生說，利用直播平台直播，不需要投入什麼資金，而且在家直播自己熟悉的農村生活，得心應手。

畸形吸睛 搞荒誕各式「PK」

事實上，目前門口坡村主播們的直播「含金量」並不高，往往是一路走一路介紹：雞鴨鵝碰巧進入鏡頭，那就順勢說道一番。

為「打造影響力」，直播團隊在網上購買了統一的服裝——清一色的紅色西服、西褲，還有金黃的塑料鞋。「一套下來，400多塊錢，買的都是最便宜的。」黎昭生說。

八名主播的髮型各異，有從中間推開的，有留中間一小撮頭髮的，還有在頭頂剪出抖音logo的。當他們以統一的紅色服裝同時出現在直播平台的時候，往往能博得不少關注。

此前的「網紅村」直播。(取材自紅星新聞)

然而，這種源於怪異的「吸睛」，就像一顆荒誕的種子，在直播過程中進一步放大變形，尤其是「PK」環節。

直播PK是指，兩個主播在線上連線，通過雙方粉絲打賞金額多寡來定勝負，輸的一方按照早前的約定進行自我懲罰——喝醋、喝辣椒水，吃生雞蛋 、吃芥末、吃生大米，抑或滾泥地、泡魚塘等等，並要直播給勝者和直播間裡的粉絲看。

在門口坡村，紅星新聞看到，黎武榮PK失敗後，就下到農田裡將泥巴抹到自己頭上。此外，他還學招財貓的樣子，不停晃動著兩隻沾滿泥巴的雙手，對著直播間裡的勝者說：「大哥威武，大哥威武……」

門口坡村村民黎武榮，一位「願賭服輸」去農田打滾的主播。(取材自紅星新聞)

和黎武榮一樣，黎昭生這天也PK輸了。他讓直播鏡頭對著自己，然後拿出一個大碗，將一板生雞蛋逐個打入，再逐一喝下。兩分鐘後，他喝完了20枚生雞蛋。然而，一分鐘後，憋不住的他跑到屋子拐角的樹下，吐了起來。

據報導，黎東昇說，此前一天，他泡了三次魚塘，吃了兩次生麵粉，掙了30塊錢。

同行聚集 自訂網紅村牌匾

在流量裡「畸形衝浪」，門口坡村主播們甚至還吸引到一小波「同行」——那些他們口中的「外地小主播」。

「1月15日來的人最多，有20多個，加上我們本地的，一共30多個。」黎東昇說，距離門口坡村最近的長春賓館都住滿了。

次日，即1月16日，大家感覺這個小山村有了「直播的氛圍」，八個主播湊錢，花了400多元請人「訂製」一塊牌匾，上貼「網紅村」三字。隨後，他們將「網紅村」牌匾緊貼在村口的「門口坡村」邊上。

此前立在門口坡村標識牌上方的「網紅村」牌匾。(取材自紅星新聞)

「外地小主播不是我們叫來的，是他們看到我們開始火起來後，就想過來蹭熱度，」黎東昇告訴紅星新聞。

官方批評 低級庸俗毀形象

「網紅村」傳開後，引發互聯網上一片痛斥。當地政府也摘除了未經任何部門批准豎立的「網紅村」牌匾。

1月21日，寧潭鎮主要領導約談和教育了門口坡村的八名主播。「我們要求他們改正，進行正能量的直播，宣傳當地好聲音。」長春村委書記黎崇文告訴紅星新聞。

博白縣寧潭鎮副鎮長莫書源則表示，希望他們不要搞什麼低級庸俗的東西，多宣傳正能量、為家鄉經濟發展貢獻力量，否則對寧潭，對博白的形象，都會造成不好的影響。

風口浪尖中，門口坡村主播們停掉了那些累積相對較多粉絲的帳號，轉而用一些小號來直播。黎昭生說：「（那段時間）表演的時候，大家嘻嘻哈哈，瘋瘋癲癲，但晚上想起網友的話，我們也會流淚。」「但只要肯打賞，討好對方又有什麼關係呢？」

黎昭生還是想繼續做直播，畢竟這還是一條自食其力的路子。只是未來怎麼做，他還在思考。