與巴金通信69年 102歲楊苡的「呼嘯」人生

百歲楊苡。（取材自中國新聞周刊）

她從不諱言死亡，也從不失去盼望。她覺得，《呼嘯山莊》裡的愛情才是愛情。

楊苡在南京大學一棟老舊宿舍樓住了近60年，書房裡掛著她17歲時的半身像，嬰兒肥的圓臉上瀏海覆額，眼含憧憬。德國 作家安娜．西格斯曾寫過一部小說《已故少女的郊遊》，反思當年德國民眾為什麼會被希特勒的納粹思想所迷惑，楊苡常看著這張照片對朋友說，其實這也是個「已故少女」。

楊苡本名楊靜如，是《呼嘯山莊》譯者，她口中的這位「已故少女」今年已102歲了。近年，她多年的小友、南京大學中文系教授余斌想為她做口述實錄，每天一早醒來，她都要坐在掛滿她少女時代照片的臥室裡，回想前一晚的夢境，等余斌來時描述給他聽。

楊苡是《呼嘯山莊》譯者。（取材自百度百科）

翻譯「呼嘯山莊」 文革受批判

楊憲益、巴金、李堯林、蕭珊……這些至親舊故時常出現在她的夢裡。楊苡最喜歡講述童年和少女時代的故事，一度想將這段生平寫成回憶錄，命名為「翡翠年華」。

1919年，她出生於天津一個大家族，父親楊毓璋是中國銀行行長，家有兩位夫人、一位姨太太。她出生兩個月父親就病逝了，1933年，家裡以4萬大洋賣掉了位於日租界花園街8號的巨大宅邸，搬到了法租界。

哥哥楊憲益作為長房長孫，生下來就被抱走跟著大太太住。大少爺出身的牛津才子楊憲益一生散淡。50年代初，在懷仁堂，周恩來介紹他是《離騷》譯者，毛澤東說《離騷》也能譯嗎，他淡然說「諒必所有的文學作品都是可以翻譯的吧」。但牛津校友錢鍾書推薦他參加毛選的翻譯，他沒有接受，說自己政治文章沒怎麼看過，也翻不好。

楊苡年輕時的舊照。（取材自鳳凰網）

楊苡從小就很黏這個哥哥。楊苡15歲時，楊憲益給她看了巴金剛問世的《家》。她覺得巴金寫的《家》和自己家很像，祖父都在四川做過官，都有老姨太。在楊憲益的建議下，1938年，她南下昆明求學，進了國立西南聯合大學外文系，和同學們住在昆華農校外一座小樓房裡。

在巴金的介紹下，楊苡在天津時認識了巴金在南開中學教英文的二哥李堯林。楊苡給李堯林寫了40多封信，並曾與他相約昆明見，但在巴金大哥自殺後擔負著養家重任的他最終沒有出現。不久，楊苡在穆旦、林蒲等人組織的高原文學社一次活動上，吸引了學長、年輕詩人趙瑞蕻的追求。1940年兩人結婚。

留學時的李堯林。（取材自微信）

1937年，楊苡從天津中西女中畢業後在照相館留影。（取材自微信）

她寫了封信給李堯林說「你讓我結婚，我聽你的」。後來，她在經歷了幾次轟炸的恐怖後又重新提筆給他寫信，他回信說：「這封信可把我等夠了，現在知道你平安，我這才放心。我只希望有一天我們又能安安靜靜地在一起聽我們共同喜愛的唱片，我這一生也就心滿意足了」。

1945年，李堯林病逝，楊苡第一次感受到心被撕裂。多年後，她在《夢李林》（李堯林筆名李林）中寫道：「好像曾有個人走進我的心裡，點亮一盞燈，但沒多久，又把它吹熄，掉頭走開了！」。

1941年，22歲的楊苡和丈夫趙瑞蕻在西南聯大。（取材自中國新聞周刊）

紅衛兵打那耳光 她還是站定

余斌說，楊苡最不願記起卻也最難忘掉的時光，是運動時期，紅衛兵打她的那一記重重的耳光。

50年代初，在南京大學任助教的趙瑞蕻分到校方給的一座兩層小洋樓的一層，為陶谷新村21號。1953年，高教部派趙瑞蕻去東德萊比錫的卡爾．馬克思大學任訪問教授，因孩子不能去，楊苡就帶著孩子留了下來。那幾年楊苡不上班，在家裡譯書，就在這裡，她完成了經典譯作《呼嘯山莊》。

她在中學時代就看過《呼嘯山莊》改編的美國 原版電影 《魂歸離恨天》，1943年在中央大學外文系借讀時在圖書館讀到了原作。和當時的流行不同，她覺得《呼嘯山莊》裡的愛情才是愛情。1955年6月，《呼嘯山莊》由巴金的平明出版社出版，極受歡迎。

文革期間，《呼嘯山莊》 受到了批判，加上受哥哥楊憲益被捕入獄的牽連，楊苡一次次挨批鬥、遭拳腳、作檢查。每次檢查，她都被套上《呼嘯山莊》「宣揚了階級調和論和階級鬥爭熄滅論」、「宣揚了愛情至上」等罪名。1969年夏，紅衛兵提審她時要她交代和巴金的關係，因她不合作，狠狠打了她一記耳光。

這是楊苡生平唯一一次挨耳光。這一記耳光打得如此之重，幾乎將她擊倒，但她還是站定了。

楊苡與巴金在巴金寓所。（取材自微信）

通信巴金69年 留下珍貴書簡

楊苡和巴金的通信始於1935年。「一二．九」學生運動爆發後，16歲的她希望自己也能像《家》中的覺慧那樣走出去。她開始給巴金寫信，傾吐苦悶。巴金回信鼓勵她「相信未來，未來是光明的」。兩人由此開始了69年的書信來往。1938年日本人進入天津英、法租界，母親被迫將楊苡珍藏的十幾封巴金的信以及其他信件燒毀。

這記耳光讓她痛切地感到，不該膽怯地聽任家人燒毀那麼多珍貴的信件、照片以及記錄著青春歲月的兩本紀念冊，到頭來還是躲不了這場羞辱。但她沒有流淚。她說，我們都學會了絕不輕易流淚，因為只有這個本事，以此來表示我們並不屈從。

此時她手上一共存有23封巴金的信，因為怕被抄家，一度託友人祕密保存著，但最終還是在壓力下交給了專案組。上交前，她忍痛處理掉了幾封可能會對巴金不利的信。1972年，楊憲益出獄後，楊苡也被「解放」，這些信隨之發還。她則繼續在南京師範學院當教員，後調到聯合國翻譯組。1980年，楊苡退休。

也是在1980年，《譯林》雜誌創始人李景端一手促成了《呼嘯山莊》的再版，她的代表譯作重回人們的視野，受到讀者熱烈的追捧。第一版印刷1萬冊，很快銷售一空。《呼嘯山莊》後來轉由《譯林》雜誌發展而來的譯林出版社出版，至今仍是該社的長銷品種。

1987年5月，三聯書店出版了《雪泥集——巴金書簡》，收錄巴金致楊苡的書信，包括發還給她的23封信，以及後來的通信共60封。

1982年的《世界電影》雜誌封面是《呼嘯山莊》電影劇照。（取材自微信）

遠離大人物 為離世做準備

晚年，楊苡大部分時間都宅在家裡給老友寫信。她愛寫信，因為寫信可以無所避諱。定居北京的女兒趙蘅兩三天就要跟她煲一次電話粥。趙蘅說，母親和別人不同，覺得觀察人最有意思，還愛發表議論；她不會上網看電影，就守著央視六套《佳片有約》欄目，看到好影片就給她和余斌打電話，讓他們快看。

平日聊天，余斌覺得楊苡無論講到什麼都要引到哥哥楊憲益身上。2007年，92歲的楊憲益得了淋巴癌，卻能配合醫生做35次放療毫無怨言。楊苡自豪地說，面對突來的劫難，楊家人都能做到「猝然臨之而不驚，無故加之而不怒」。或許正因為此，楊家有驚人的長壽基因。母親享年96歲，楊憲益活到94歲，姊姊楊敏如活到102歲。

近幾年，楊苡一直在為離世做著各種準備，與沈從文、巴金的通信捐給博物館，與邵燕祥的通信託人歸還，大量的藏書想好怎麼送掉，房子最好也能捐出去。她不想留任何遺產，說楊家人有捐獻傳統，不在乎這些。

她總是遠離「大人物」，也厭煩「粉絲」，認為自己並不是名人。她常自嘲地引用自己曾翻譯過的一篇短文：「前80年過得不容易，後80年就是一連串的生日宴會了……老朋友，請努力活到80歲吧，這是生命中最好的時刻。人們可以包容您的一切一切。您要是還有疑問，我就告訴您：生命始於80歲」。

1999年丈夫趙瑞蕻去世，那年她80歲。如今，她在這套老舊的屋子裡已獨居了20多年。她最喜歡引用《基督山恩仇記》裡的結尾：「人類的全部智慧就包含在兩個詞當中：等候與盼望」。