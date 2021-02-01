紅酒換沙暴？敦煌萬畝防護林被毀 竟成羅生門

陽關防護林傳出遭到砍伐改種葡萄後，引發輿論不滿。（新華社資料照片）

做為防沙屏障的林場慘遭「剃光頭」的浩劫？一則調查報導引發的羅生門，是一場誤會，還是一齣官商現形大戲？

中國 歷史悠久的絲路關口「敦煌陽關」近日被媒體爆出防護林遭濫墾濫伐的生態災難。據報導，防護林被改為葡萄種植園，是為發展「敦煌紅酒」的商業利益。消息曝光後，引發社群 輿論的猛烈批評，但當地官方矢口否認，甚至傳出疑是民企藉此施壓政府的陰謀論。

生態災難 防護林被「剃光頭」

聯合新聞網「轉角24小時」報導，敦煌防護林砍伐爭議，從1月20日開始延燒。經濟參考報、鳳凰網等多家媒體揭露，位於甘肅省敦煌市外70公里的陽關林場，長年遭到不明人士砍伐，從2000年至今20年間，占地面積近兩萬畝的沙漠防護林大幅萎縮，只剩不到5000畝。至於原本的防護林位置，則成了葡萄園。

陽關林場是1963年為阻絕來自甘肅西部的庫姆塔格沙漠的沙塵，由官方種植的人造林場，多年來保障敦煌市居民的生活安全，並提供耕種作物的田地。據相關報導，這種破壞自然生態、罔顧居民生計的大規模把森林「剃光頭」式滅林行動，背後原因是有人為了在當地種植葡萄、發展釀酒產業謀利，才進行的砍伐行為。

消息一出，引起輿論譁然。許多網民怒批：「砍伐者知不知道防沙造林的道理？這種殺雞取卵的行為，只能說明自私和愚昧超越了理性」、「幾代人付出的血汗，為何還敢冒天下之大不諱？」。也有網民懷疑，這麼重要的新聞卻一直上不了微博 熱搜，難道是微博壓下相關討論？

輿論沸騰了幾天後，官媒緊接著發表譴責。24日，人民日報以「絕不容數代人努力毀於急功近利」為標題指出，「欲守敦煌，先守陽關」，陽關的綠色長城被毀，拿什麼護佑敦煌？並稱生態環境保護，功在當代、利在千秋，一定要算大帳、算長遠帳、算綜合帳。這則「算帳」的表態立刻得到甘肅地方政府的重視。

官稱搞錯 官媒引資料打臉

26日上午，甘肅省政府舉行記者會回應稱，早已成立調查小組並有結果。根據官方通報，從2000年以來，陽關林場沒有濫墾事件，實際的防護林面積也沒有大規模減少；2018至2019年間因修築道路等零碎工程曾造成三處約40畝林地遭破壞，但現今，陽關林場的防護林面積仍為6979畝。

通報並指出，揭露此事件的媒體報導之所以會「搞錯」林地規模、「誤認為防護林是兩萬畝」，可能是把喬木林、灌木林、農田、既有的葡萄園等用地都算進防護林的範圍內：「真正的『違規砍樹』確實有發生，但範圍僅有『3平方公尺』；『樹幹被燒』也有發生，但只有『兩截』」。

媒體拍攝林木遭砍伐情形。（取材自中國環境新聞）

至於媒體所稱的改種葡萄園，甘肅省人民政府副秘書長郭春旺澄清說，這是林場從1970年代起的果樹培育計畫，是林地主要收入來源。2012年，承租者敦煌市葡萄酒業有限責任公司（以下簡稱敦煌葡萄酒業公司）將部分林地變更為葡萄園並新建400畝，此後近10年，葡萄園面積都在3704畝。且變更用地的範圍是樹木品質較差的「殘次林」，不是濫墾濫伐所致。

27日，新華社轉引經濟參考報取得的國營敦煌陽關林場在1997年的官方文件，裡面記載「防護型林場現經營面積25000畝、其中防護林14000畝」，以及2005年林場改制案文件寫著：「全場經營總面積25700畝、其中防護林13300畝、葡萄園3283畝」，打臉甘肅省的材料。

媒體報導和甘肅官方的通報，究竟何者為真？隨著多家媒體的跟進報導，事件輪廓似乎越見清晰。

在林場內被砍伐健壯樹，樹幹直徑在30厘米以上。（取材自經濟參考報）

釀酒牟利 利用溫差種葡萄

防護林為什麼會變成葡萄園，是事件的焦點之一。「轉角24小時」指出，敦煌四季分明、氣候乾燥且日夜溫差大，是葡萄生產種植的優質產地。但早年因葡萄酒僅在上流階層流通一度滯銷，出現「毀園復田」的現象，直到1960年代引進新品種後逐漸好轉。

此次砍伐事件中的「主角」之一「敦煌葡萄酒業公司」就是一個觀察指標。敦煌葡萄酒業公司於1985年左右於敦煌陽關林場建廠，此後不斷拓展釀酒基地與酒莊事業，並建立在敦煌自種自釀的葡萄酒品牌「莫高窟紅酒」，被甘肅省酒泉市列為「市級重點龍頭企業」。

根據公司資料，目前擁有約6000畝的葡萄園、葡萄酒廠一座，一年的紅酒生產能力約為500噸。敦煌葡萄酒業公司負責人鍾學軍是商場老手，也跨足敦煌紅酒相關的餐飲和觀光，旗下還有敦煌沙漠生態公園、敦煌市古城旅遊影視公司等事業。

中國紅酒市場大宗的消費習慣仍傾向於國外酒莊的品牌，而國內的紅酒熱是近十幾年來逐漸發展，透過名人和中上社經地位的追捧、形成紅酒消費品味。例如馬雲就曾高調地投資收購海外的葡萄酒莊。近年中國的紅酒市場開始出現強調自產的品牌意識，像是陝西丹鳳葡萄酒、以及有歷史情懷的敦煌葡萄酒等。

媒體報導稱，被砍伐的林地大多已完成起壟和整架，用於葡萄種植。（取材自經濟參考報）

中國的釀酒葡萄品種以紅葡萄種最多（約79%）、白葡萄約21%，最大的葡萄酒生產地區在山東，產量約占全中國紅酒釀造的40%。其次為寧夏、河北、新疆和雲南。甘肅武威敦煌等地所產葡萄雖然有名，規模達數十萬畝，但實際產量並沒有前述地區突出，在經濟效益上則是整體大於酒產相關。

傳陰謀論 違法承租槓政府

據法治日報報導，這起事件還曝光了敦煌飛天生態產業有限公司（以下簡稱飛天公司）的違法問題。

甘肅省調查組調查結果顯示，為提高林場經營效益，陽關林場於2007年將5000畝林地分別租賃給敦煌葡萄酒業公司、飛天公司、永登碧泊產業有限責任公司（以下簡稱永登碧泊公司）3家企業經營，同時要求企業加強林木管理維護。

但承租方未履行林木管護責任，陽關林場於2014年至2017年間與3家承租企業先後解除承包合同，收回飛天公司和永登碧泊公司承租的3000畝林地；收回敦煌葡萄酒業公司承租的林地1433畝。

但報導說，由於違規承租等引發的後續隱患不斷發生。調查組指出，陽關林場當年在出租時的林地審批程序不夠規範，合同文本不夠完整，承租後管理也沒有跟上，導致承租期間林地更新改造和撫育工作不力，特別是飛天公司為發展魚類養殖產業，違法違規在陽關林場上游等地將西土溝河截流改道，影響了下游陽關林場農業生產和生態灌溉用水。

調查組指出，近年來，飛天公司自身發展利益與群眾利益以及生態保護要求的分歧越發突出，省、市多次指導問題整改，但飛天公司訴求過高，矛盾仍無法徹底化解。

報導並引述敦煌市政府有關負責人透露，這次媒體報導就是飛天公司在背後動作的結果，目的是向政府施壓，以期獲得更高補償。但這項說法未獲涉事公司的回應。

這場拿「紅酒換沙暴」的風暴仍在持續，只是結果真是「勸君更進一杯酒，西出陽關...無防護林？」。中央政府已宣布派遣國家級的調查小組，前往陽關林場進行更完整的調查，這場羅生門的真相，仍待中央版的調查報告釋疑。