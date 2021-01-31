清障作業難度前所未有…遲報30小時後的「地心救援」

救援隊試圖聯繫受困礦工。 （新華社）

在礦山救援中，打到600米深處的先例不多，這是一場遲報30小時後的「地心救援」。

1月10日，位於山東煙台棲霞市的山東五彩龍投資 有限公司笏山金礦井下240米處發生爆燃事故，受困的22名礦工中，11人生還，10人遇難，1人仍在搜尋。持續15天的救援過程面臨重重困難，多名專家形容「如此複雜的貫通救援，國內外應該是首例」，清障作業難度前所未有。

違法遲報 2次爆炸遇難多

這起事故發生後的第一時間，涉事企業自行組織力量施救未果，直到1月11日晚上8時05分，才向棲霞市應急管理局報告有關情況，遲報了30小時。山東省煙台市副市長李波介紹，企業事故發生後應該在一個小時內完成上報政府的程式，遲報是違法行為，是絕不能容忍的。

1月25日，煙台市市長陳飛在山東棲霞笏山金礦爆炸事故應急救援指揮部（下稱「指揮部」）召開的新聞發布會上宣布，在長達300多個小時不間斷的救援過程中，先後有11名被困礦工安全升井，10名礦工遺體也已全部升井。

這場新聞發布會也披露了金礦爆炸的更多細節。現場救援組組長陳玉民在會中介紹，1月10日下午約1時15分，井筒傳來爆炸聲，井口信號玻璃全部震碎並冒出濃煙。一個半小時後，井筒內發生二次爆炸，帶著巨大衝擊波，對井筒設施破壞程度更加嚴重。

陳玉民推測，從搜尋到遇難的9名礦工位置來看，有5名礦工是在420米左右遇難，4位是在三中段、也就是500米處遇難，說明這9名礦工是在一次爆炸後的逃生過程中，攀爬豎井受到第二次爆炸衝擊遇難，這說明第二次爆炸對礦工的影響程度更大。

1月24日，山東棲霞笏山金礦救援現場，一名被困礦工成功升井時雙手合十以表感謝。（取材中國新聞周刊）

國家安全生產專家組成員、中國 安全生產科學研究院副總工程師李湖生表示，與煤礦相比，金礦由於賦存特點和礦石的堅硬性，大多數採用「爆破法開採」。

地下金礦礦藏一般是岩漿侵入地殼岩層形成的變質岩，賦存方式為不規則的「條帶式」、「團塊狀」礦脈，加上岩石的硬度大，難以像煤礦一樣採用機械化切割方式開採，所以大多採用「打眼放炮」對岩石進行爆破鬆動，再機械裝運。

李湖生解釋，這個金礦沒有瓦斯，可以在井筒中採用氣焊切割等清理方式。相比之下，如果是高瓦斯煤礦，就會因擔心引發爆炸而難以這樣操作，進而增加救援難度。不一定金礦就比煤礦救援難度大。

救援困難 鋼構件堵塞井筒

在李湖生看來，這次事故救援難度大，主要來自三方面因素：一、這是建設中的礦井，兩個井筒之間還沒有貫通，井下只有一個出入口，爆炸堵塞了回風井筒就沒了出入通道；二、爆炸對唯一進出通道的破壞非常嚴重，形成幾十米厚的堆積層，再加上空間狹小，作業十分不便；三、岩石破碎且有地下水，靠近礦藏的深部是堅硬的花崗岩，對鑽孔非常不利。

針對金礦爆炸事故的救援方法，李湖生分析，如果進入礦井的通道被堵塞了，首先要搶通進入通道，如果堵塞太嚴重無法恢復原有井巷，就需要從地面向井下打救援鑽孔，時間可能較長。

現場救援則是採取豎井清障和鑽井打孔「兩條腿走路」的救援方案，同步加快推進。

豎井是被困礦工升井最重要的通道。1月12日，救援人員開展豎井井筒清障工作，面臨多重困難。指揮部透露，沿現有井筒旋轉下放空心鑽杆至離井口360米處左右，因井內障礙物過多過厚，無法繼續下鑽，1月15日晚上8時清至距井口350米處後，又遇嚴重堆積堵塞物。

負責井筒清障作業的中煤能源集團公司第五建設公司項目經理李磊稱，本次堵塞井筒的障礙物70％以上為鋼構件，夾雜交錯擠壓的電纜和鋼絲繩還有玻璃鋼碎片，而且無法使用機械設備，全部靠切割作業。「為加快清理速度，大部分玻璃鋼碎片是清障人員提前用手一點點扒出來，裝在麻袋裡面，再人工裝進吊桶」。

深度之最 打通至少需半月

鑽孔的最初進展也不順。1月23日完成12個鑽孔，分別用於生命維護監測通道、生命救援逃生通道、排水保障通道等，深度依功能各有不同。1月18日，1號鑽孔累計進展近629米，創近年來地面打鑽救援深度之最，仍無人回應。

作為生命救援通道之一的10號鑽孔於1月20日下午開鑽，截至1月22日早上6點進尺僅為18米。負責鑽孔的國家礦山應急救援淮南隊表示，這樣的地質條件下，開鑽直徑為711毫米（滿足人員升井），深度為500多米（五中段離井口約587米，是10號鑽孔的目標地），從來沒有完成過這樣的任務。

救援人員在彌漫的沙塵和巨大噪音中開展工作。（取材中國新聞周刊）

據了解，在礦山救援中，打到600米深處的先例不多。一是金礦的礦化帶位於斷層內，破碎地層極易「卡鑽」；二是岩層節理裂隙比較發育，鑽孔容易偏斜；三是鑽井內出水較多，水導入巷道會對被困人員造成危險；四是靠近礦體的圍岩多是花崗岩，硬度非常高，導致進度緩慢。

中國礦業大學（北京）深部岩土力學與地下工程國家重點實驗室主任何滿潮指出，該金礦地質大多為花崗岩，抗壓強度達120兆帕，意味著一個指甲蓋的面積能夠承受1200公斤重量。1月21日，事故救援新聞發布會做出判斷，「井筒內距井口350米處堵塞程度超出預期，預計主井救援通道打通仍至少需15天，甚至更長時間」。

不過，3天後，救援現場意外傳來驚喜，井筒被打通了。1月25日，陳玉民介紹，在清理到380米處時，突然發現障礙物下有空洞，及時調整清理策略，就地固定了影響吊盤下放的約20噸大塊障礙物，不再提升到地表，減輕了清理量，清障速度實現突飛猛進。

井下湧水 被困工人受威脅

應急管理部礦山救援中心總工肖文儒表示，這是中國國內難度最大的礦山救援案例之一，可謂「前有圍堵後有追兵」。一方面，被困人員處於井下約600米，救援深度較為罕見，同時現場地質情況複雜，不易鑽孔救援；另一方面，井下湧水也威脅著被困工人的生存環境。

目前，六中段以上空間搜尋工作基本完成。肖文儒表示，後續搜救面臨的困難是，六中段有積水，井下救援人員需蹚水作業；且井下空氣不好，救援人員需穿戴相關自救設備執行任務。但「只要有被困人員沒找到，我們就『逢巷必入』」，搜尋工作不會停止。

1月24日，搜救隊將其中一名礦工救出，送上救護車。（新華社）

陳玉民稱，六中段因湧水接近巷道頂板，現正抓緊排水，待排水結束後再進入巷道進行仔細搜尋。

獲救的11名升井礦工正接受醫療救治。每名礦工配備一個醫療小組並實行特護，做好心理疏導。醫療救治組組長秦成勇介紹，11名礦工生命體徵平穩，無生命危險，心理狀態比較穩定。其中2人病情相對較重，但無生命危險；一位是從四中段獲救、14天未進食的礦工，身體極度虛弱，已給予積極對症處理。

對遇難者，正在組織警方進行DNA檢測，確認人員身分。

追責啟動 書記市長被免職

事故調查追責問責工作也已經啟動。山東省應急廳已牽頭成立事故調查組；事故責任單位相關責任人已被控制。

涉事金礦屬於山東五彩龍投資有限公司，成立於2006年8月16日，概算總投資39580.1萬元人民幣 ，於2016年2月18日取得笏山礦區金礦採礦權，公司現有職工50人。笏山金礦處於基建期，主井副井工程已完工，正進行貫通工程。

目前，棲霞市委書記姚秀霞、市長朱濤均被免職，並配合事故調查，根據調查結果依法依規追究其相關責任。