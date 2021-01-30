屢敗屢戰 王思聰下一步：回歸萬達東山再起？

王思聰曾力捧IG戰隊、創立熊貓直播，榮登2016年中國80後富豪榜第二位。( 取材自中國日報/ 視覺中國圖)

「屢敗屢戰」的王思聰與父親王健林共同成立萬達產業投資 有限公司的消息引起討論，儘管有王健林給的一億人民幣，但今天的萬達已非昔日的萬達，王思聰會再次「敗家」嗎？

AI財經社報導，1988年在遼寧大連出生的王思聰，他父親是前中國 首富、萬達集團董事長王健林。王健林軍隊出身，發跡路上吃了不少苦，痛定思痛為兒子定制了一條精英教育道路：6歲念新加坡富人小學，12歲入學英國貴族學校溫徹斯特公學，後來是英國G5超級名校倫敦大學學院。

精英二代回國後，王健林卻發現，王思聰長成了外黃內白的「香蕉人」：口無遮攔，桀驁不馴，骨子裡是西方人那一套思維。於是，王健林與兒子立下口頭之約：先給五個億（人民幣，下同）零花錢，如果連續失敗兩次，就要老老實實回萬達上班。

獨到投資 搭建文娛帝國

王思聰隨後在2009年創立了北京普思投資有限公司，主營業務包括項目投資、投資管理、投資諮詢等。

天眼查APP顯示，普思投資投資規模超過30億，曾投過英雄互娛、大眾點評、樂視體育、人人車、漢拏山等項目。僅在2015年—2017年之間，普思投資數額就高達48筆。

對於自己的投資思路，王思聰率性放言，自己有錢慢慢選喜歡的項目，可以不靠公司賺錢吃飯。話雖任性，王思聰的確展現了獨到的投資眼光。

據報導，王思聰投資的項目中很快就有五個成功上市：2013年10月3日，雲遊控股在港交所掛牌上市；2013年12月9日，殯葬業龍頭福壽園在港交所掛牌上市；2014年7月9日，互動視頻社交平台天鴿互動在港交所掛牌上市；還有2014年8月7日樂逗遊戲在美國納斯達克上市，以及兩個月後無錫先導股份在創業板上市。其中，樂逗遊戲的上市為王思聰帶了近五倍的投資回報。

投資事業碩果累累的同時，王思聰還將目光投向其熟悉的文娛行業，逐步搭建了一個覆蓋遊戲直播、主播經紀、電子經紀、內容製作的文娛帝國。

進軍電競 奠定「校長」地位

2015年，王思聰成立上海熊貓互娛文化有限公司。熊貓互娛一經成立，便獲得了紅杉中國、真格基金、華興新經濟基金的數千萬元A輪融資 。同年成立的香蕉計畫集團，也於2017年獲得B輪融資，領投方為經緯中國和競遠投資。

到了2018年，王思聰投資七年之久的IG俱樂部，成功奪得英雄聯盟世界賽冠軍，正式奠定了王思聰電競業「王校長」的地位。

隨著部分投資項目的上市或成功退出，王思聰的身價曾達到60多億元，一度高居2016年中國80後富豪榜第二位。2017年，王思聰個人身家超過王健林2008年時的個人財富，在中國頂級投資人排行榜中排第37名。有人預言稱，王健林未曾實現的迪士尼美夢，有望被兒子實現了。

面對外界的關注，王思聰自信地對媒體表示：作為首富的兒子，有生之年最大的挑戰，就是超過父親的成功高度。

憑藉著普通人難以匹及的資源和視野，王思聰在商業世界一路狂飆突進。不過隨著時間推移，壞消息接踵而至：投資項目踩雷、熊貓TV倒閉、香蕉計畫被收購，曾為他帶來無限榮光的文娛帝國今不復昔。

踩雷樂視 損失難獲賠償

報導指出，王思聰曾約樂視體育CEO雷振劍在萬達索菲特酒店六樓的餐廳吃飯，見到雷振劍，王思聰開口便問「我想投，讓不讓投？」僅憑一頓飯的功夫，王思聰敲定了對樂視體育的A輪融資，成為其第八大股東。

王思聰在樂視體育上看走了眼，搶進樂視體育A輪融資三年多後，樂視體育資金鏈斷裂，業務難以為繼，根本無法兌現上市承諾。(取材自財新網)

誰料，樂視體育擅自挪用40多億元資金，普思投資及多位商業大佬、金融機構均蒙受損失。

2018年11月，普思資本向北京仲裁委員會請求，裁決樂視體育賠償經濟損失9785.16萬元，然而由於賈躍亭遲遲不回國，樂視走向破產，這筆損失似乎難以得到賠償。

此外，普思投資還踩雷了財務造假的九好集團。2015年11月，鞍重股份擬通過重大資產置換、發行股份購買資產和發行股份募集配套資金的方式，與包括普思資本在內的交易對方，將合計持有的九好集團100%股權進行置入。但隨後九好集團被曝虛增收入、虛構銀行存款，存在多項財務造假行為。受其牽連，普思投資被證監會給予警告處分，並被處以罰款10萬元。

替人擔保 再成被執行人

另一方面，在直播領域名噪一時的熊貓TV，也未能撐到最後。天眼查APP顯示，熊貓TV2015年、2016年、2017年分別虧損5000萬元、5億元、8億元。2018年資本寒冬來臨後，熊貓TV長達22個月未能獲得任何融資，最終於2019年3月資金鍊斷裂而被關停，王思聰及普思投資承擔了熊貓互娛近20億元債務。王思聰也因此登上被執行人名單，限制高消費，名下房產、車輛、銀行存款等財產均遭到查封。

王思聰創辦的遊戲直播平台熊貓直播（熊貓TV）日前宣告破產。(取材自北京日報)

熊貓TV的潰敗將香蕉計畫拖下水。2019年7月15日，上海香蕉計畫娛樂文化有限公司被凍結270萬元股權，上海香蕉計畫文化發展有限公司被凍結6850萬元股權，香蕉計畫電子遊戲有限公司被凍結140.7萬元股權。2019年12月7日，編劇劉曉峰公開討要版權費的消息，也令香蕉計畫的經營困境浮出水面。

2020年1月14日，天眼查APP顯示，上海香蕉計畫電子遊戲公司發生工商變更，王思聰退出公司股東及監事，退出前持股9.5%，新增股東英雄體育管理有限公司，持股63.5%。1月15日，英雄體育官宣收購香蕉遊戲。

2021年1月21日，王思聰再成被執行人的消息傳出，王思聰未按時履行法律義務被法院強制執行。有媒體報導，王思聰是因替人擔保而捲入這起事件並被連帶強制執行。

據報導，天眼查APP顯示，王思聰於2021年1月11日因未按時履行法律義務被法院強制執行，執行標的為7701萬4336元，涉及案號為（2021）滬74執26號。執行法院為上海金融法院，同時該案件還包含三位被執行人：代琳、劉亮、劉書建。

代琳、劉亮，便是曾經轟動一時的「48億婚禮慘案」的主角，上市公司遊久游戲的第二、第三大股東。

父子聯手 再戰江湖擔子重

但「老賴」風波並未影響王思聰再戰江湖。

在被法院強制執行之後三天，即2021年1月14日，王思聰與父親王健林共同成立了萬達產業投資有限公司，註冊資本一億元。公司法定代表人及最終受益人為王健林，王思聰為董事，由大連合興投資有限公司100%持股，而王健林和王思聰分別持有大連合興98%和2%的股權。

王思聰與父親王健林共同成立萬達產業投資有限公司的消息引起討論。(路透)

這一消息也引發外界諸多猜測：難道王思聰真的要回萬達上班了？

在王思聰自立門戶的這些年，萬達集團早已今非昔比，先是甩賣文旅項目和海外地產斷臂求生，還未得以喘息，旗下多個主營產業便再度遭到疫情重創。

財報顯示，2019年度萬達電影實現營收154.35億元，同比下跌5.23%，歸母淨利潤為-47億元，同比暴跌324.87%。到了2020年，下跌態勢愈發顯著，7月15日，萬達電影發布半年業績預告，預計上半年淨利潤虧損15億-16億元。

而萬達的核心產業萬達商管同樣業績慘淡。公司自2019年就開始走下坡路。數據顯示，2019年萬達商管分別實現營業收入和淨利潤786.56億元、243.98億元，同比降幅分別為26.18%和17.28%。

陷入困境的還有萬達酒店。萬達酒店發展公告顯示，2020年上半年，公司實現營業收入2.46億元，同比減少37%。

除了業績滑坡、負債高居不下，萬達內部還曝出內部貪腐、高管集體出走等問題。2021年元旦前，萬達商管副總裁兼丙晟科技總裁朱戰備涉嫌貪腐，被上海警方帶走調查。2020年1月，萬達有五名高管離職，而「寶貝王」總裁曲德君、地產總裁呂正韜、副總裁尹海也陸續選擇離開。

父子聯手後，對於回歸萬達、乃至於將來打算接班萬達的王思聰而言，肩上的擔子顯然不輕鬆。