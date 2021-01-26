「病毒快遞員」冒生命危險 逆行路上為無數希望奔波

梅乙奇在冷鏈物流車樣本運送車上。（取材自健康時報）

每一個核酸樣本背後都有一個焦急等待結果的人，「病毒快遞員」冒著危險，為了無數個希望而奔波。

「病毒快遞員」梅乙奇。（取材自新華每日電訊）

★主動請纓 支援石家莊

90後武漢 小伙梅乙奇是一位「核酸樣本快遞員」。他每天開著冷鏈物流車往返於河北省石家莊市及周邊區縣的核酸採樣點，在最短時間內將樣本帶回核酸檢測 實驗室。梅乙奇一直沒有告訴父母他參加了石家莊抗疫工作，「我不怕病毒，就怕我媽哭」。

「曉曼、曉曼，長九花園收到核酸樣本28例，收到請回覆。」在石家莊市裕華區長九花園小區，梅乙奇動作俐落的核對完居民核酸樣本，然後迅速裝箱、消毒、密封。1月，新型冠狀病毒疫情 籠罩下的石家莊，人口逾千萬的「國際莊」第二輪核酸檢測僅用時兩天，高效的背後，和梅乙奇一樣的一群「核酸樣本快遞員」功不可沒。

新華每日電訊報導，這群又被稱為「病毒快遞員」的核酸樣本運輸員，要接觸到大量等待檢測的未滅活核酸樣本，是核酸檢測中最危險的環節之一。他們以超高效率穿梭於核酸採樣點與檢測實驗室之間，並承擔起核對樣本數量、確認病人檢測項目等任務，在生死時速間與病毒賽跑。

十幾天前，梅乙奇還在900多公里外的湖北省武漢市。今年伊始，疫情在石家莊捲土重來。1月初，31歲的武漢金域醫學檢驗所有限公司物流部員工梅乙奇主動請纓前往石家莊支援。當天下午5時多抵達石家莊後，梅乙奇立刻投入「核酸樣本運輸任務」的「戰鬥」任務中。

這樣的工作，梅乙奇並不陌生。去年，他參加過武漢、成都抗疫，曾在武漢雷神山醫院收取和運送核酸樣本。今年1月6日起，石家莊力爭3天內對全市1100萬人口開展全員核酸檢測，一天之內，梅乙奇要開著冷鏈物流車，奔波於石家莊市數個核酸採樣點，在最短時間內將樣本帶回醫學檢驗實驗室，每天工作超過11個小時，拚盡全力與病毒爭分奪秒。

石家莊連續多日遭遇極端降溫天氣，氣溫一度降至攝氏零下15度，戶外體感溫度甚至更低，梅乙奇經歷了很多土生土長的石家莊人都沒有感受過的寒冷。「即便戴著防護手套，手指也會凍僵」，梅乙奇說，在這樣寒冷的條件下工作，自己還是頭一遭。

每天清晨，他必須趕到工作單位，收拾好採樣耗材、消毒酒精、垃圾袋、紮帶、剪刀、標本箱等，和搭檔相互配合穿上防護服，不到三分鐘，兩人全副武裝做好出發準備。

報導說，每次出發，梅乙奇都攜帶兩個箱子，一個箱子能裝二、三百例核酸樣本，從樣本拿到手的每一個步驟都要消毒，「所有工作都在通風處完成，絕對不允許把任何物品遺留在現場，一片紙都不能留，必須經過反覆消毒才能離開」。

每次出任務，他帶上的一瓶3升左右的酒精都要用上大半瓶。「一天要噴幾百次75%濃度的酒精，尤其是穿了防護服，酒精一噴，悶在裡面嗆得喘不過氣，現在才完全適應」，梅乙奇說，每天晚上回到宿舍洗手消毒後，他還要花五分鐘清洗鼻腔，從頭到腳洗乾淨，才能安心入睡。

退伍軍人劉森波於2020年擔任武漢雷神山醫院樣本物流收取和運送工作。（取材自新華網）

★不敢透露 怕家人擔心

「病毒快遞員」一天往返十幾趟，壓力大、時間緊。哪裡需要採樣，梅乙奇就趕去哪裡。「負責核酸樣本護送，最關鍵的是時效、密封、消毒，第一時間送到實驗室，活性高、結果準」。超負荷的工作量使得梅乙奇「早上起床簡直像散了架」，還好一旦投入工作，便睏意全無。

到石家莊，梅乙奇連家人都不敢說。「在武漢抗疫期間，家裡人知道，他們都不敢看新聞。這次遠離家鄉，怕父母更加擔心，就沒說，只告訴了女朋友」；人生地不熟和工作上的疲累、壓力，讓他難免有時好想回家，他總是不忘暗暗告訴自己，退縮才是真的輸了。

梅乙奇日前給妹妹梅曉燕發了條微信，妹妹才知道哥哥已經到石家莊兩天了。面對家人的擔心，梅乙奇只是輕輕一句「武漢都過了，沒事」，並不忘再三叮囑妹妹，「千萬不要跟家裡人說，等我回去再說」。

★逆行路上 溫情特別多

「經歷過武漢和成都的情況，所以最能感同身受」，梅乙奇說，去年武漢疫情暴發時，物流工作人手緊缺，大年初六他便準備從老家返回武漢工作。得知他的決定，家裡人急得輪番勸說「好多人出不來，你怎麼還偏偏要回去！」但仍拗不過他。

當天中午，他驅車130公里，連過八道關卡，成為武漢第一批返崗工作人員。「那時候心裡都是未知的恐懼，說不怕是假話，但是也顧不了那麼多，去做就好了」。第二天起，從武漢周邊到荊門、荊州、洪湖，梅乙奇一連幾十天沒有休息。

去年2月15日，特殊時期的武漢飄起鵝毛大雪。梅乙奇接到公司通知，緊急前往洪湖第一人民醫院運送醫療物資。為了保證安全，原本一個半小時的車程，他們花了四個多小時才送到。「一天要跑720多公里，開將近十個小時的車」，年紀輕輕的梅乙奇已經有了腰痛的老毛病。

與梅乙奇搭班的是47歲的退伍軍人劉森波。報導說，他們主動承擔了雷神山醫院核酸樣本物流收取和運送的高風險任務。劉森波從業時間更長，也更有經驗，負責攜帶搬運裝有核酸樣本的箱子，而梅乙奇負責每一步的消殺工作。

逆行路上很多艱辛，但更多的是溫情。梅乙奇某次從武漢市到京山市收核酸樣本途中，車輛被攔，「一位大哥過來核查，看到是我們，說了一句話：『他們負責運送樣本，是來幫我們的，立刻放行！』，走的時候還硬塞了好多食品」。駕車離開時，梅乙奇透過後視鏡，看到一行人在瑟瑟寒風中向車輛敬禮，那一刻，他的淚水決堤而出。

梅乙奇（左）在冷鏈物流車上為裝有核酸樣本的運輸箱消毒。（取材自新華每日電訊）

★送樣本量 超過數萬例

去年4月8日武漢解封時，梅乙奇累計運送核酸樣本量超過2.6萬例，行駛里程超過3.2萬公里。去年12月初，成都發現新冠病毒確診病例，梅乙奇也是第一時間支援，第一天就套上防護服直接工作到凌晨4時。

「有的人避之唯恐不及，他卻自願請戰。雷神山收治的都是危重病人，每日穿梭於最危險的隔離間收取樣本，他是行走在危險最前沿的戰士」，梅乙奇三年前入職時的面試官、公司物流部經理雷登峰這麼形容梅乙奇。

今年1月11日，石家莊市中高風險地區第二輪核酸檢測啟動，全市第二輪全員核酸檢測也即將開始。梅乙奇說，物流人員是與病毒、與時間賽跑的關鍵一棒，「堅守在前線，我能做的就是保護好每一個樣本，盡快協助政府完成大篩查」。

梅乙奇的老家在湖北省武漢市新洲區的郊區農村，小時候家裡靠著七、八畝地，養幾頭豬，維持一家五口人的生活。梅乙奇2008年中專畢業踏入社會後獨自闖蕩，做過工廠流水線，也在鬧市擺過地攤、商場賣手機、推銷滅火器材、還當過房地產中介。

2018年，梅乙奇找到了現在的物流工作，那種在疫情期間奔赴一線「被需要」的感覺，讓他有了更強烈的歸屬感。「每一個樣本背後都有一個焦急等待結果的人，而自己正是為了無數個希望而奔波」，梅乙奇說，付出也是另一種獲得，或許這才是他自己一直追尋的生命意義。

到石家莊短短一星期，梅乙奇運輸了1萬多例核酸樣本。截至1月中旬，梅乙奇已連續奔赴武漢、成都、石家莊三城，共運輸核酸樣本4萬多例，實現零失誤。然而，再過幾天媽媽要去武漢陪他過生日，他想，他不在武漢的事可能瞞不住了。