毛坦廠女生闖蕩美國音樂圈…愛麗絲的奇境冒險

高龍宇特立獨行。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

從知名的「高考工廠」毛坦廠中學逃離後，高龍宇自學SAT來美國 ，一步步走進了美國時尚圈和音樂圈。她出跳的打扮及古怪的歌曲備受矚目，在一個個的讚賞聲中，她只想做自己。

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高龍宇目前忙著準備自己的新單曲，她要和剛得過朱諾獎（加拿大的格萊美）的歌手bülow合作，2018年獲得格萊美提名的穆拉．馬薩（Mura Masa）為她們擔任製作。自17歲從令她感到窒息的毛坦廠中學退學，自學SAT到美國，高龍宇正在創造自己的奇境冒險。

高龍宇絢麗的指甲。（取材自高龍宇Instagram）

高龍宇為自己取了個英文名字叫愛麗絲（Alice），因為她嚮往童話中愛麗絲經歷的「wonder」（奇境）。而從那個跳入兔子洞的愛麗絲開始，高龍宇一步步走近了美國流行音樂圈的中間地帶。

大衛、賽琳娜推薦她的歌

大衛拜恩（David Byrne）、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）都在社交媒體上推薦、轉發她的歌曲，賽琳娜還專程去看了她的線下演出。威肯（The Weeknd）疫情期間發過一個自己在家跳舞的視頻，伴奏音樂就是高龍宇的作品。

2020年3月8日，Lady Gaga為蘋果音樂製作了一個名為「女性之選」（Women of Choice）的歌單專輯，高龍宇去年年底推出的新歌《有錢女孩汁》（《Rich Bitch Juice》）排在第三位，Peggy Gou、Grimes、Charlie XCX等耳熟能詳的名字都排在她的後面。

高龍宇出跳的打扮和審美，使她擁有許多粉絲。（取材自高龍宇Instagram）

高龍宇只用10分鐘就創作完成這首名字古怪的歌曲，被Lady Gaga選中後，這成了她被更多人認識的代表作。在形象性感豔麗又怪誕扭曲的MV中，「有些人說我看起來很傷心，我只是長了張臭臉…有錢女孩汁是香檳和酸橙鹽，明白嗎？」很自我的歌詞 ，還表達了對身為女性容易遭受蕩婦羞辱的不滿與對抗。

「如果一個單身男生約會過10個女生，男生之間會說『天呢，老兄你好厲害』，但如果一個女生這樣做，他們就會說『天呢，你這個蕩婦』。」 高龍宇覺得這不公平，甚至女孩穿得出跳一點都可能面臨羞辱。

高龍宇的妝髮、服飾和造型，是許多媒體關注的焦點。（取材自高龍宇Instagram）

2011年，高龍宇進入以準軍事化管理聞名全國的毛坦廠中學。一個星期天下午，她換上一條自己喜歡的彩虹褲襪，在校外的小鎮上逛街，班主任發現後當著全班同學的面羞辱她，「『蕩婦』還是『婊子』？他用的是哪個詞我忘記了，但當時情形我記得清清楚楚。」，高龍宇說。

毛坦廠中學壓抑她的個性

上毛坦廠中學是父親為高龍宇做的選擇。1994年，高龍宇出生在安徽蚌埠一個中產家庭，父親讓她在9歲時就出國旅遊，4歲開始學習聲樂和鋼琴。從小，高龍宇就經常泡書店，買音樂、時尚類到新聞時事的各種報紙雜誌，但父親認為女孩就應該穿著藍褲子和白襯衫，老老實實的，2010年初中畢業後就把她送到毛坦廠中學，希望這個封閉的環境讓她收心考個好大學。

高龍宇一開始並不抗拒，但她沒想到毛坦廠中學讓她如此壓抑，「那種地方就是要抹去一個人身上一切個性、特點，把所有人組裝成完全一模一樣的高考機器，只為了一個目標，就是成績。」

也許是身體裡壓抑多年的倔強終於按捺不住，在「褲襪」事件後不久，一個網友去美國讀書的消息敲醒了她，她鐵了心要出國念書。「只要我有一個目標，在它實現之前，我會渾身難受，每天24小時每一分每一秒都在思考我怎麼能實現它」，高龍宇說。

2012年8月29日，高龍宇如願成為美國波士頓大學的學生，主修傳媒，輔修哲學。她一股勁地穿成火樹銀花，臉上是像打翻調色盤一樣的眼影，身上各種原宿風的豔麗糖果色蝴蝶結、蕾絲花邊、紗裙混搭，色彩高度飽和的染髮以及絢麗指甲，全身造型都是她被壓抑太久的矯枉過正。

從DJ助理做到原創歌手

高龍宇四歲開始學習聲樂和鋼琴。（取材自高龍宇Instagram）

高龍宇在紐約、洛杉磯的藝術圈子從事過相當多工種，包括當美妝、穿搭博主、模特，製作和主持脫口秀Tea With Alice，為各個時尚品牌製作宣傳影片和相片，在川久保玲的概念店實習做裝置藝術，作為DJ去各種派對打碟…，一開始使她很快獲得媒體關注的，是她出跳的打扮和審美。

大學三年級時，波士頓最大的報紙《波士頓環球報》用大半個版對高龍宇的妝髮、服飾做了報導。不久，她在紐約一個時尚派對上遇到音樂節目主持人、DJ切爾西·利蘭，並成為她的助理。畢業後，高龍宇成了《NYLON》、《PAPER》、《DAZED》等流行文化雜誌上的常客，二、三年就在時尚圈和DJ界混出了名氣。

2018年2月，她在紐約時裝周創作的裝置藝術「PERICURA」成了網紅打卡地，社交主頁漲粉飛快，某天INS上接到曾為lady gaga、BLACKPINK等知名藝人寫過歌並擔任製作的音樂人麥迪森勒沃（Madison Emiko Love）私信，更讓她驚喜。

麥迪森勒沃回憶，自己早就在INS上關注了高龍宇，主要是想跟她學化妝，同時也因為她是個DJ。2018年春天，她在紐約蘇豪區街上看到穿著層層疊疊好像法國糕點的裙子，眼妝忽閃著粉色和淺藍色，昂首闊步走過來的高龍宇，那股自我的勁頭把她一下子迷住了，回家後馬上發私信問高龍宇是否想做原創音樂或流行音樂明星，自己非常願意與她合作。

高龍宇秒回了這條私信，幾周後，她就飛到了洛杉磯，麥迪森勒沃即刻安排她試音，與製作人和詞曲作者交流，並與著名音樂製作公司帕爾斯（Pulse Music Group）簽約，開啟了原創音樂之路。

很多人對她的興趣在好奇、佩服和不解當中矛盾著，但高龍宇只想做自己。（取材自高龍宇Instagram）

高龍宇覺得自己挺幸運的，在這個需要人脈和關係的名利場，她就這麼橫衝直撞地闖入了。她覺得，時機人人會有，但不是所有人都有韌勁能撐到時機到來的那一刻，只要在社交媒體上好好經營、展示自己，就有很多機會被人看到。

從「高考工廠」逃離後，高龍宇走進了美國時尚圈和音樂圈。（取材自高龍宇Instagram）

她當然想賺錢，但她不想利用任何標籤來獲利，或是代表誰，她最直接的目的是表達自我，表達她的觀點。她說，做DJ時，有些工作不是看重她對音樂的理解和打碟技術，而是因為她的亞洲臉才請她，或是只想找個女DJ穿上性感的衣服，這也是她決定做原創音樂的原因之一。

有人建議她在有了名氣後趕緊回中國簽個公司，再利用華人市場回美國發展。高龍宇說，她知道很多人會打中國人這張牌，但她「不想抽那張牌」；「誰也別想定義我，無論用國籍、性別還是性向。當你不想標籤自己的時候，你才是完全自由的，作為一個人存在著」。

麥迪遜勒沃說：「高龍宇絶對是我合作過的藝人當中最獨特的，與她合作非常輕鬆，她準確地知道自己在創作時要什麼，而且她似乎總能找到最能夠幫助她把理念變成現實的人。她也知道如何把自己的視覺藝術與音樂無縫融合在一起，這就是她的魅力所在。」

高龍宇（左）與好友麥迪森．勒沃（右）。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

高龍宇太過個人化的藝術表達也招來很多非議，但她只想做自己。很多人對她的興趣在好奇、佩服和不解當中矛盾著，一個網友留言說：「視覺上的藝術風格真的欣賞不來，可是她的人生經歷又打破各種認知，人真的可以活的這麼自由…。」

高龍宇各種顏色暈染的眼影和絢麗的指甲。（取材自高龍宇Instagram）

直到今天，高龍宇的父母仍然不支持她的事業，即使告訴父親說自己已經登上過兩次《紐約時報 》了，父親也只是回答「哦」，再問她一句「妳要不要想想幹點別的？」

高龍宇覺得父親根本不了解自己，但毛坦廠中學那段經歷，讓她體會「學習應該是學會解決問題的能力」，「有了這種能力，這輩子不管遇到什麼難題，都能過去」。