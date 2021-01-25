車厘子自由…奢侈品水果進入中國的30年

某電商平台為到貨的智利車厘子量尺寸，圖中為3J的超大果車厘子。（取材自中新網）

如今，超過85％的智利車厘子銷往中國 ，見證了中國奢侈品水果市場的興起，和智利整個農業結構的改變。

中國市場 九成產地是智利

「車厘子自由」，一個近兩年來年輕人衡量自己收入水平的新標準，突然間容易實現了。

2021年初，「車厘子價格腰斬」的新聞登上微博熱搜，帶些奢侈味道的智利車厘子價格創下近七八年來最低水平，某電商平台250g的J級智利車厘子由33.8元（人民幣，下同）秒殺至19.9元。

這主要得益於兩萬公里之外的智利水果大豐收。2019、2020年，中國消化了智利八成以上的車厘子。智利水果出口商協會（ASOEX）下屬的車厘子協會預測，2020/2021年產季，智利車厘子出口量將增加38％，其中大部分供應中國。智利農業部長Antonio Walker估測，將有約50萬噸的車厘子進入中國市場。

智利駐華大使路易士．施密特是智利車厘子進入中國市場的推動者。20多年前他提出將車厘子出口到中國的想法，有人說他「愚蠢」，今天，中國市場上的車厘子，近90％產地為智利。中國市場的巨大利潤對智利的整個農業結構、乃至技術升級都產生了深遠影響。

1991年，從事出口生意的施密特到剛開完亞運會的北京，推銷智利紅酒和新鮮水果，但當時的中國還消費不起智利的紅酒和水果，談判以失敗告終。但施密特說，他始終認為中國有潛在的（消費者）群體，「我等待著未來的機會」。

熱度暴漲 8年進口增50倍

1997年，施密特被推選為智利果農協會主席，再次向中國推銷車厘子等智利的新鮮水果。在他的推進下，兩國農業部於1999年在天津薊縣合作建立中智示範農場，在中國栽種智利車厘子。2005年，智利成為第一個與中國簽訂自由貿易協定的拉美國 家。接著智利車厘子獲准以零關稅進入中國市場。

圖為貴州省畢節市納雍縣種植的瑪瑙紅櫻桃。(中新社資料照片)

2010年，施密特獲智利總統皮涅拉任命為智利駐華大使，並大力推廣智利車厘子，使得智利車厘子在2010年剛試水中國市場時，出口量就接近50萬美元。智利櫻桃出口協會統計，2019年出口額近12億美元，出口量22.89萬噸中的89.1％輸往亞洲，而中國是最主要的市場，占總出口量的85％以上。也印證了施密特當年的預測。

施密特的爺爺是農場主，他五歲起就在車厘子果園裡玩耍，後又擔任國家農業學會會長，可說是車厘子專家。據他介紹，智利的中央山谷是車厘子等水果生長的沃土，清澈雪水、充足陽光加上晝夜溫差大有利水果糖分積累，所以智利的車厘子品質、甜度和硬度都高。

從2011年起進口智利車厘子的萊陽俊傑食品有限公司國際採購經理李紅霞說，智利車厘子在中國市場的熱度逐年增加，該公司2011年只採購3個集裝箱、50多噸車厘子，2018年年底，公司從智利進口車厘子已達150個集裝箱約2700噸，短短8年進口量增加50倍。

盛克盟（San clemente ）是智利最早一批在中國設立辦事處的知名出口商，銷售經理劉念說，這些年許多智利農產品企業都在中國開設了辦公室，很多中國公司也去智利開設辦事處，採購智利農產品銷往中國，明顯感到競爭激烈了。

回饋最好 高價品相消費夯

智利車厘子收穫季是每年的11月到次年1、2月，恰逢新年和中國春節，格外受到消費者歡迎。隨著中國的經濟發展，智利高品質車厘子已自一線城市攻入了二、三線城市，消費形態也從節日禮品轉移到日常自用。劉念說，「中國市場的銷售高峰線拉得更長了，需求量還會增加」。

圖為成都民眾爭相品嚐理縣車厘子。(中新社資料照片)

不但需求大，中國市場給出的價格也超過其他市場。李紅霞說，智利的車厘子也出口到美國，但美國市場只能消費品質比較一般的果子，品相最好價格最高的車厘子，只有在中國市場有很好的銷量。

賣車厘子能賺錢，讓很多智利果農砍了原來的蘋果樹、獼猴桃樹、葡萄園改種車厘子。智利水果育苗企業協會（Asociación de Viveros de Chile）年鑑顯示，2013至2017年，智利完成了1.17萬公頃的櫻桃樹種植。劉念表示，培育一棵車厘子樹至少3到5年，改換果樹會有好幾年沒有收入，但這些農場主仍認為值得，「因為車厘子給他們帶來的利潤實在太可觀了」。

李紅霞透露，智利最先採摘的一批車厘子空運到中國，從採摘到消費者拿到手裡只需72個小時，這批「早果」供應高端市場，批發價格大約是每箱（5公斤）400到700元。相較歐美市場進口的主要是智利的中低端果子，中國市場是給智利果農回饋最好的市場。

智利的水果行業已形成大公司模式，是集種植、初加工、品牌和銷售為一體的全產業鏈布局公司，例如「盛克盟」已往智利南部和北部拓展新農場增加產量，即使智利中部供應的車厘子2月就基本結束了，仍可保證直到4月都還能有貨運到中國。施密特說，為防多雨造成損害，南部地區的農場主已採取塑膠保護屋頂，使用更好抵抗濕度的新品種。

品種不佳的老舊車厘子樹也普遍被砍，為產量和品質更好的新樹種騰出土地。「盛克盟」就逐漸把比較老的品種BING（賓瑩）和 LAPINS（拉賓斯），替換成了新品種REGINA（瑞吉娜）或是品質更高的KORDIA（科迪亞）；不少果農甚至會篩掉果樹1/3的果子，只為保證採收果子更高級的口感、營養、個頭以及色澤。

銷量推動 技術、物流全升級

而從智利櫻桃生產商、出口商、智利政府到中國進口商、分銷商，都努力在中國市場全力推銷車厘子。智利著名水果生產商Gesex駐中國辦事處總經理Gonzalo Matamala說，「中國市場對我們太重要了，中國市場的發展不僅僅帶動了智利車厘子出口，對智利農業結構都產生了影響，倒逼整個行業在技術、物流和管理水平等方面全面提高」。

2007年開始從智利進口水果的上海果然豐進出口有限公司國際採購經理姜傳輝說，無論是果園管理水平還是種植水平，智利的果農都越來越精細。例如，為解決車厘子人工採摘的勞工短缺問題，智利從澳洲 引進新的種植技術，在種植初期就把樹苗主幹切除，主幹周圍發出來十幾支低垂分支，能提高產量又利於快速採摘。

2017年，智利推出了被稱為全球最創新之一的全新車厘子生產線，形成更高的櫻桃篩選、加工能力及更標準的冷鏈包裝系統。智利在車厘子加工、冷藏等環節上投入了頂級的流水線技術，在採後三至四小時內就運往附近的水預冷分選場進行清洗預冷、消毒、分離、機械自動化分級及稱重、包裝、冷藏作業，整個過程一氣呵成。

車厘子是容易腐爛的水果，還需要高效的物流。2013年，東航的首個智利水果包機直達上海，開創了中國進口水果包機運輸的先河。近年不少船運公司也推出快船服務，將運往中國的航程縮短至22天。

車厘子冷鏈生產線。（取材自中國新聞周刊）

杜克大學全球化、治理與競爭力中心的研究報告顯示，中國需求增長帶來的機遇，帶動了智利農業的擴張，憑藉對中國的大量出口，智利有望超過競爭對手美國，成為全球最大的車厘子出口國。

中國巨大的市場也吸引了全球的車厘子供應者，像是澳洲和西班牙。儘管競爭對手在增加，施密特對智利車厘子的品質有絶對的信心。施密特說，中國人口眾多，可耕地相對較少；智利是農產品出口大國，可以與中國實現優勢互補。未來兩國還有很大的合作空間。