-196℃ 妻冷凍1345天 夫：他只是睡去了

妻子展文蓮的手機一直沒有銷號，各種社交帳號也是處於登錄狀態。(取材自新時報)

因為捨不得妻子離世，53歲的濟南市民桂軍民，2017年決定嘗試人體低溫 冷凍，他的妻子正以頭朝下的姿態，「沉睡」在容積2000升的液氮罐內，在-196℃的條件下，時間對她來說彷彿是「靜止」的。

中首例 低溫保存盼復活

新晚報報導，目前世界上有上百人被低溫保存，並期待未來能夠「復活」。桂軍民的妻子展文蓮，是中國的第一例。

2017年5月，桂軍民開始了獨自的等待。30多年共同的生活，硬生生刻進他骨頭裡。很長一段時間裡，他執拗地保持著生活的原狀，記住很難，但忘記更難。1345個日夜後，他終於發現生活還要繼續，還有好多事沒做完。

桂軍民只有在很親密的朋友面前才會表現出崩潰。聊起妻子，他懊悔當時如果能再仔細一點，可能現在她還能坐在這裡。他自責這份「過了頭的愛」：「那時候她說難受不願做（化療），我就同意了。」

2015年，展文蓮查出肺癌時已是晚期。桂軍民怎麼也不相信，上個月還能一口氣做50個俯臥撑的妻子怎麼就被下了這樣的決斷。癌症 病房裡，眾生相被陰沉籠罩，只有展文蓮一個病人，拎著吊瓶到處跟人說：「你看我也是癌症，我也沒事」，還跟病房裡的大夫說，等病好了要來做志願者。在桂軍民眼裡，妻子始終對生活保持熱情，即便到了後期癌症轉移，她依然有強烈的求生欲。

化療是痛苦的，展文蓮堅持不了，「說啥也不做了」，桂軍民只得同意。

變化不是突如其來的，但等人意識到的時候為時已晚。2016年12月，展文蓮的癌細胞轉移至腦部，2個月後，她住進了臨終關懷病房，並提出死後捐獻遺體。那時，她已經不能完整表達了，好在意識清醒。桂軍民卻陷入了束手無策的境地，他找遍了所有方法，卻依然無能為力，只能眼睜睜地看著她一點點消耗。

在桂軍民的印象裡，展文蓮一直沒為自己活過，「滿腦子都是別人。她是家裡的老大，操心弟弟妹妹的生活。出門買東西都是想著別人，從不說自己喜歡什麼。」夫妻二人戀愛多年，年輕時，桂軍民為了愛情，放棄另一個城市的工作來到山東。這麼多年，妻子在他心裡一直是「沒心眼」「熱心腸」的小姑娘，如今卻要……桂軍民心裡有一萬個捨不得。

他選擇 如果火化就沒了

就在這個時候，桂軍民接觸到了人體低溫冷凍。這給了他希望。他只是一個普通人，做出這樣「驚天」選擇的原因很簡單，他坦言「捨不得、沒待夠」。「對我來講很樸素，什麼醫學貢獻都靠邊站，就一個捨不得，沒別的。」

而就是這樣的決定，直到現在，網上、身邊人都有不同的看法。2021年1月13日下午，桂軍民告訴新時報記者，曾經有朋友在得知以後將他拉黑。

圖為銀豐生命科學公益基金會的人體低溫保存臨床培訓。(取材自銀豐生命科學基金會官網)

桂軍民性格執拗，他並不在意這些，他覺得這始終是局外人的觀點，對「冷凍」不了解。「你說冷凍能失去啥？你啥也失去不了，是不是？如果火化，一把火就啥都沒了。」桂軍民說，「我們現在冷凍起來了，如果說哪一天這個實驗失敗了，最壞的打算還是去火化，給你多一個選擇，你為啥不選？」

早在幾年前，桂軍民就跟妻子對「死亡」有過探討，當時夫妻倆說好了，「能捐的都捐了」，也一起看過「三體」編審杜虹冷凍頭部的報導，「當時我們覺得這個挺好，還說有錢咱也弄。」所以直到現在，桂軍民都覺得，選擇「冷凍」並不是一個心血來潮的想法，「因為本來就想捐獻，冷凍也是捐獻的一種。」

人體冷凍給了桂軍民新的選擇——人的遺體若在極低溫環境下保存，待到未來其所患疾病可以治愈時，他（她）或許還能被喚醒、復活。

桂軍民開始蒐集資料，跟醫療專家團隊做了各種溝通。不是任何人都能滿足冷凍條件，在評估符合標準後，他才正式下定決心。

她沉睡 常去唱歌給她聽

桂軍民回憶，在臨終關懷病房，他跟展文蓮提了兩次。第一次說的時候，她沒吱聲。

第二次說是2017年4月，「我跟她說，我也不想這樣，但是現在真的是沒辦法。你自己也痛苦，要不，我給你找個地方，你先去睡一會兒，就是時間長一點。到時候這個病能治了，我來喊你。」桂軍民說，「我那時候還逗她，我說過來喊你，你可別裝睡不醒啊。」

那時候展文蓮已經不能自主表達了，也控制不了自己的面部肌肉，桂軍民坐在床邊，隔著護欄問妻子，同意的話就捏捏他的手。

「她肯定是同意的，不然也不會抓我的手。」說完，桂軍民的臉朝向了另一面。

2017年5月8日凌晨，展文蓮的呼吸和心跳停止，主治醫生宣布病人死亡，低溫冷凍的醫療團隊迅速接手，55個小時的手術以後，桂軍民見到了妻子，這是他強烈要求的，進入罐體之前一定要看一眼。

桂軍民看了一眼心裡就踏實了，「真好」，他忍不住說，眼前的展文蓮像睡著了一樣。

桂軍民的妻子正以頭朝下的姿態，「沉睡」在-196℃、容積2000升的液氮罐內。(取材自銀豐生命科學基金會官網)

從那天起，桂軍民就進入到了另一種生活狀態。

幸運的是，展文蓮「沉睡」的實驗室距桂軍民家只有半小時車程。最開始，他沒事就去，帶著她的手機 ，給她唱歌，她只愛聽鄧麗君的「我只在乎你」，桂軍民邊放邊跟著哼唱，眼淚在眼裡直打轉……後來他去的少了，「得提前預約，還得總麻煩人家周末來給我開門」，但重要節日他從來都沒落下。

這些年，桂軍民與實驗室專家們保持著溝通。一來是他會問，二來專家們也會主動聊。最近他得知，實驗室正在尋求新的合作，研究可視化的罐體。未來的某一天，他甚至可以看到妻子的頭部。這對他來說算是個好消息，現在雖然罐體有監控，但都是數據，包括他自己也想知道，妻子在裡頭到底是什麼樣？

談起這些的時候，桂軍民嘴上說：「自己也沒有那麼難過了」，他說他「走出來了」。家裡人擔心他，去年才把展文蓮的大部分照片和手機收了起來。客廳的飄窗上新換了一批綠植。這些細小的變化，也讓桂軍民意識到，自己還有母親、兒子，這些人和事還需要他奔走，生活還是要繼續。

希望自己也能冷凍

崩潰的時候當然有。三年多時間裡，桂軍民除了上班幾乎不出門，兩點一線的生活讓他嚐到了寂寞。「出去幹嘛？那些朋友都認識她，說點啥也能繞到她身上，提啥提。」原來從不在家喝酒的他，甚至一度拿酒當水喝。他那時只想著過一天算一天，第二天先睜開眼再說……

如今，桂軍民開始考慮以後的事了，他還有家人要照顧好，一想到這些，這份所謂的「等待」就顯得沒那麼漫長了。與此同時，他也有了新的擔憂，那是關於未來的。

桂軍民開始擔心，未來如果妻子「甦醒」了，她誰也不認識該怎麼辦。這種擔憂讓他覺得殘忍，於是他決定成為志願者，機會合適也把自己凍起來，「我們畢竟一起生活了30多年，萬一哪天她醒了，我還要陪著她，她睡過去的這些日子啊，我就給她一點一點補回來，她不至於太孤獨……」

於是現在桂軍民開始整理妻子的相片，存到電腦上、硬盤裡，他從不是刻意的記錄，有空了會敲幾句，包括每年的大事，他和家人的經歷。「萬一哪天她能看見呢……」

「未來再見時，希望我們還是這樣，還繼續是相親相愛的，我希望這個記憶不要因為冰凍而失去了。」這是讓桂軍民感到希望的瞬間，他希望這只是一場「生離」，雖然他清楚的知道，簽署同意書時的條約，「簡單來說，就是只管凍，不管活。」

但，人至少要抱著希望生活啊。