秦俑專屬攝影師 跨越2200年「守陵人」
#給兵馬俑拍照的人#曾是微博熱搜，他是秦始皇帝陵博物院文物攝影師趙震。對趙震來說，拍攝兵馬俑就是拍攝人，當他和「爺」們四目相對時，他們彷彿在呼吸；而在秦俑鬍鬚和下唇發現指紋的瞬間，如同跨越了2200年，感受到製作兵馬俑的秦朝工匠剛剛離去的餘溫。
拍攝兵馬俑前…沐浴更衣、停止進食一小時
中央廣電總台中國之聲報導，趙震任職博物院20多年，主要工作是為秦始皇兵馬俑拍攝「證件照」。每一尊兵馬俑都有自己的文物檔案，它像一個戶口本，每一尊俑的保存現狀、是否經過修復、參加外展或是有新俑出土，都要重新記錄。趙震和他的同事們，就是要給兵馬俑的文物總帳做新的補充，也就是拍攝身分證。
目前，趙震已完成兵馬俑一號坑862尊陶俑的拍攝。2020年12月中旬，他在最新一期的央視「國家寶藏」節目中，分享自己和秦始皇兵馬俑的今生故事，獲得大批網民點讚，截至2021年1月初，相關話題已獲超過1.8億閱讀。
趙震在分享他拍攝兵馬俑的經歷時說，下坑拍攝需先審批，下坑前，他沐浴更衣，停止進食一小時後，穿上最軟的鞋和貼身的工作服——圍裙，小心翼翼地下坑開始工作。
一號坑的兵馬俑之間距離只有30到40公分，為了避免刮傷兵馬俑，不能穿臃腫的攝影背心或帶相機包下坑。冬日嚴寒只能穿薄衣，在腰上貼一圈暖寶寶，利用電池和體溫來保持工作狀態；夏天同樣不好受，趙震形容一號坑是「減肥培訓班」，一整天拍下來，汗水多到像洗了澡，一摸臉，汗都變成鹽粒，圍裙已經鹽化到能站在地上。
為兵馬俑拍攝證件照不能只拍正面，側面、髮髻、鞋子等所有細節、角度都要拍攝到位，蹲著、趴下、起立、不停地走動......是趙震每次下坑工作時的必須動作，拍攝一尊俑至少
用時一小時。這樣的勞動強度讓趙震有時坐著都能睡著，回家能吃一大鍋飯。一號坑身分證拍攝完畢，趙震瘦了6公斤。
每年兵馬俑都會「復活」一次
日復一日與兵馬俑為伍，趙震說一點兒也不覺得枯燥。「我擁有全世界最棒的工作，我會讓所有攝影師羨慕嫉妒」，趙震說，一開始覺得對著冷冰冰的器物，現在覺得這就是拍攝人，「拍攝秦俑就是在和祖先對話」。
趙震會稱呼秦俑為「爺」，他說，這是尊敬也是親切。他會和「爺」互動：「爺現在光不錯，咱們保持住再來幾張」；等身的兵馬俑，和人一樣高大，拍攝過程中通過鏡頭看著「爺」的雙眼，好像感受到兵馬俑的呼吸。
而讓趙震印象最深刻的是在秦俑的鬍鬚和下唇，發現了千年前塑造這尊秦俑的工匠所留下的指紋。報導說，剛發現時，他腦子轟地一聲，幾乎傻在原地。那種感覺很微妙，就好像是同一個位置，製作兵馬俑的秦朝工匠留下指紋印跡後離去，下一秒趙震接踵而來。「這一秒」的時間，跨越了2200年。
令趙震驚喜的還有，每年兵馬俑都會「復活」一次。12月末，自然天光經由特殊的角度灑在兵馬俑臉上，將鉛灰色的面龐映照得五彩斑斕，栩栩如生。趙震說，那個時刻，這支「不動如山，動則如火掠林」的沉默軍隊，馬蹄聲、廝殺聲似乎都重新回來了，在光影之間如獲新生。
為了拍出最美的自然光線，每年的「復活」時刻，趙震會去蹲坑，從下午2點到太陽西落，哪怕等上一年，一年只能拍出兩張這樣的片子，都非常值得。
無聲與祖先的「對話」，一眼千年
趙震在社交媒體上的頭像是一張兵馬俑的側臉，眉目英挺，線條流暢，輪廓清晰。這是東方男子特有的男人味和精氣神，是祖先特有的精神面貌，特別美。在趙震眼裡，2200年的兵馬俑不是老爺爺，更像是20多歲的蓬勃少年，五四青年節他還發了一條微博，祝福永遠年輕的秦俑，青年節快樂。
報導說，這些「少年」千人千面的特色，在趙震的鏡頭下更加清晰明顯，有小圓臉、國字臉、還有高鼻深目的胡人；他們姿態各異，有的目光堅定，有的神色輕鬆，每一個情感飽滿的兵馬俑臉上，都讓這場與祖先的「對話」，無聲勝有聲，一眼千年。
趙震不禁想像當年「金戈鐵馬，氣吞萬里如虎」的秦帝國。百萬無名將士以血肉之軀安天下，剛毅堅定、大氣磅礴，而他用最清晰的照片、最近的距離，把這種震撼之美帶給觀眾。疫情前，趙震總能聽到來自不同國家遊客用各種語言腔調說一句話「哇哦！」，他希望有一天能拍下這些不同面孔、不同語言的「哇哦」，記錄世界對兵馬俑和中華文化的震撼與讚嘆。
「守陵人」與「守陵人家屬」
趙震的微信名叫「守陵人」。趙震的父親在博物館工作，小時候他會趴在一號坑欄桿上，看著父輩們圍著兵馬俑工作，寒暑假在秦俑村度過。從小到大，趙震都守在秦陵。後來，趙震成了文物攝影師，博物館成了他的家。兒時叫的一聲「爺」，就這麽一路叫了下來。
趙震說，「我就是這裡的守陵人」；他的妻子也會玩笑說，那她也改名叫守陵人家屬。在夫妻倆眼中，守陵人這個名字，一點不瘆人，還格外溫情。
趙震和妻子有個習慣，晚上喜歡繞著秦陵遛彎，他們稱之為「走陵」。有時候刮大風下大雨，也會去秦陵走一圈，和「爺」說說話。每次夫妻倆走陵一圈約5.20公里，趙震總想說一句很俗的話：「達令（darling，譯為親愛的）我帶你來看我守的大陵」。在趙震心裡，妻子和兵馬俑都是他最愛的人，都是要守護一輩子的事。
趙震的妻子也是他工作時的「特別攝影助理」，有時助手不夠，妻子會幫著拿筆記本和電池；無法進入文物區，妻子就遠遠在文物區外面看著他。
趙震細想那個場景，很浪漫但也鼻子酸酸的。有時結束工作回家，渾身是土，口罩都是黑的，妻子打趣說「不讓進門」，他會說這可是2000年前的灰，別人想要還沒有呢！此時，兵馬俑傳遞的不是十萬火急的軍情奏報，而是兩個人特有的浪漫密語。
「我志願守護秦風赳赳」
趙震會參加「國家寶藏」節目，也是因為妻子的一句話。他說，起初本不打算參加的，妻子對他說：「背後有800多個爺撐著呢，怕什麽！」一下子就讓他定了心：「我的800多個爺就是我的底氣！」
報導說，博物館裡的所有人，和一號坑的秦俑一樣，沉默不語，隊列整齊，朝一個方向，勇往直前。守陵，守的是秦陵，守的也是所有文物工作者的情懷夢想。而其實，秦俑們也守著趙震，才有如今趙震站在「國家寶藏」舞台，向億萬觀眾與網民講述國寶的故事。
趙震的職業不只是文物攝影師，他還喜歡通過畫筆描繪不一樣的歷史世界。他對國家寶藏的定義是，對文物工作者而言，寶藏不一定價值連城、金碧輝煌，但一定是文化精神承前啟後的路標，讓我們了解自己，時刻提醒我們是誰，我們要成為誰。
趙震受邀成為「國家寶藏」節目的國寶守護人時說：「我們志願守護跪射武士俑，守護歷史，守護秦風赳赳」。在趙震的鏡頭下，秦始皇帝陵兵馬俑的昂然氣概再現，這穿越古今奔流的精氣神，就是中華歷史文化之美。
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