封城周年…武漢拾回笑容 心鎖難解

參觀群眾觀看武漢客廳的新冠疫情專題展內的醫護人員塑像。(特派記者陳言喬／攝影)

「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」，這首著名唐詩訴說著滔滔江水與千年武漢 。一年前的武漢經歷前所未有的衝擊，一年後黃鶴樓重現人潮、長江邊重現歡笑，但許多人生活被永遠改變了。

新冠肺炎疫情 在去年1月初於武漢爆發，為控制疫情，武漢從1月23日到4月8日實施封城，商家關閉、車輛停駛、1000多萬人口全部禁足在家，這是歷史上前所未有、一次性世界最多人口的隔離。

1月28日晚，南京鬧市樓宇點亮「武漢加油」、「我們一起加油」、「戴好口罩」、「勤洗手」等防疫標語字樣。(中新社)

一年後重回現場，新冠疫情仍在全球各地肆虐，但武漢的防疫基本已得控，中國 各地零星爆發疫情，但武漢自去年4月「清零」後，迄未有新增案例。楚河漢街、武漢新天地等商業街熙來攘往的人群四處可見，武漢人說，現在的武漢大概是全球最安全的地方。

封城過了一年，武漢恢復往日繁榮，許多人對封城抗疫歷程仍刻骨銘心。(Getty Images)

在武漢新天地，餐廳家家客滿，還得等候叫號才能入座。隔壁新開的奶茶網紅店，排隊人潮從早到晚，絲毫沒有消停。K11商城、長江邊、黃鶴樓都聚集不少人潮。行車長江兩岸，盡是高樓立面的燈光秀。

回到疫情爆發地華南海鮮市場，仍被圍牆隔離封閉，不得進出，周遭還有人巡邏監視；在當時收治確診重症的金銀潭醫院，如臨大敵管控進出人車，院內的醫護人員仍是全副武裝的穿著防疫服工作。看得出來武漢仍是小心謹慎處理這些敏感處所。

被認為與疫情起源相關的「華南海鮮市場」，已被圍牆封住。（美聯社）

武漢居民大多恢復過往生活，許多人對封城抗疫歷程仍刻骨銘心，每個人也都有自己的故事。滴滴司機小張說，去年1月24日他去支援，原本說是支援三天，沒想到變成三個月，他全身穿著防護服負責接送被隔離人員，儘管三個月沒回家，卻增添了人生的意義。不少學生、退伍軍人都報名當志工，補充了抗疫人力。還有各地前往支援的4萬多名醫護人員，沒有他們，疫情不會那麼快控制下來。

在「抗擊新冠肺炎疫情專題展」內，參觀者仔細觀看醫護人員故事，當中也包括吹哨者李文亮醫師的經歷，留言牆貼上滿滿的緬懷、祝福、感恩小貼紙。

不過，封城可解除，人心歧視的消除卻需要更多時間。當初湖北和武漢人飽受大陸其他省市居民排擠和歧視，至今仍深烙在心底。

一位當地居民就說，疫情很嚴重時，鄰居投訴他「到處亂跑」，還發到微博上指責，卻不知道他家裡有兩個小孩要照顧，社區允許他外出拿藥，他為此深感委屈。當時和鄰居的關係很不好，後來知道鄰居有親人因新冠去世，也受到重創，才理解對方的心境。

中國防疫靠著綿密的官僚系統與龐大的各級組織得以迅速控制疫情，這是講求人權與自由的西方國家難以效法的，但面對李文亮與更多吹哨者的呼籲，第一反應仍是遲鈍的，如何能在未來類似事件中兼顧警訊反映與團結社會輿情，值得官方和民間反思。

北京通惠河畔，民眾在積雪上留下「送別李文亮」的文字。（中新社資料照片）

反思！無視吹哨者 怎避免重蹈覆轍

「我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音。」這是新冠肺炎疫情「吹哨人」、武漢醫師李文亮在確診病逝前受訪說出的最後呼籲。李文亮的話猶在耳際，面對大疫，總要有人講真話，社會良心不該缺席。武漢封城過去一年了，病患出院了，但真相找到了嗎？社會之殤被治癒了嗎？所有人都在等待答案。

沒有人會忘記李文亮，他率先發出疫情預警，卻被公安機關指是造謠而加以「訓誡」。但被訓誡之後，他仍在救治患者，甚至在染病之後還說，「疫情還在擴散，不想當逃兵，恢復以後還是要上一線」，無私大愛精神，感動許多人。

李文亮走了，但他的個人微博帳號至今仍不斷有網友上去留言悼念，成千上萬則留言宛如「中國哭牆」，為後人留下歷史紀錄，也承載著眾人對「講真話」的想望、失望，以及無奈和悲涼。

大疫面前勇敢說真話的不只李文亮，作家方方在疫情期間撰寫「武漢日記」，如實記錄了抗疫期間的所見所聞，卻為她招致了從官方到民間極端民族主義者的大量批評，甚至是攻擊和生命威脅。

這批人將方方扣上「叛徒」帽子，指控她的日記「出賣國家」。

與在自己國家遭遇天壤之別，出於對「作家之心」的堅持和執著，方方在去年底入選英國廣播公司（BBC）年度百大女性。她表示，寫下武漢日記，根本沒有打算要去和誰作對，「無非同情了個體，批評了政府」，卻因此遭受極左勢力各種惡意辱罵、造謠構陷。但她說，她並無後悔。

去年跨年夜，方方有感而發寫下：「我要一次又一次地說，極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。」為她的自身遭遇，留下令人反思的總結。

疫情肆虐，在中國大陸奪走至少數千條生命，病毒雖然可怕，但比病毒更可怕的是「只有一種聲音」的社會。這樣的社會，面對新一波病毒來襲時，能否避免重蹈覆轍？

武漢的災難過去一年了，大陸以新型黨國體制之力管控疫情，民生經濟活動逐漸恢復。雖然李文亮的哨音日遠，但他的警世之言仍在回響著。

鼓舞！台導演拍片 寫歌為武漢打氣

台灣導演薛穎穜原本打算開拍「夢裡杜鵑花」，疫情打亂他的計畫，他被「鎖在」武漢76天。「我自己也有無形的壓力，包括電影開拍遙遙無期，沒有收入。看到街上空無一人，有如世界末日，死亡與確診的數字每天都在增加，更不知疫情何時才能結束…」薛穎穜說，去年3月時很多人都快撐不下去，大家都很難過，但他告訴自己不要傳負面的消息，四首鼓勵的歌曲應運而生。

武漢台籍導演薛穎穜自彈自唱對網友直播。(特派記者陳言喬／攝影)

他說，封城期間，外邊朋友一陣子沒有他的消息，還以為他被「燒掉」了。直到武漢解封後，他再次聽到街上汽車喇叭聲，那喇叭聲聽起來不是噪音，而是音樂。

另據香港01報導，封城後不久，薛穎穜接到了湖北省台辦的電話，「台辦問我要不要搭乘包機回去，時間太倉促了，而且我也沒有打算回去，所以就拒絕了。」

去年2月3日，經過居中協調，終於促成包機第一次返台。因為兩岸關係在政治上的角力，此次包機返台雙方各有表述——大陸國台辦定調為「在鄂台胞搭乘東航春節加班機返鄉」，台灣方面則定調為「武漢撤僑包機」。

緊隨其後，原計畫於2月5日和6日進行的第二次和第三次東航包機返台運送計畫，因兩岸雙方提出的方案無法達成一致而一再中斷與延遲。雙方爭執的問題包括，包機究竟是由大陸的東航執飛還是由台灣的華航執飛？誰來確定「優先返台名單」？經過一番角力，最終在3月11日凌晨，由東航和華航執飛的包機航班抵達台灣。

為了緩解禁足在家的焦慮與糟糕情緒，薛穎穜開始用烏克麗麗創作歌曲，先後創作了「為武漢點讚」、「親愛的武漢」、「英雄武漢」和「吹哨人」等曲目，並在疫情期間自彈自唱。最終這些歌曲，也都用在了他的記錄短片中。