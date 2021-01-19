粉絲快遞「擠爆」! 丁真一個人拉動了四川理塘物流業

早上8時，在理塘倉央嘉措微型博物館門前等待丁真的人。(取材自北京青年報)

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真暴紅，讓理塘名聲大噪，也為它帶來了實實在在的人氣。不少瘋狂女粉絲為蹲守丁真常駐理塘，快遞也「擠爆」小城物流。

丁真因外表激似男星吳彥祖而在網上走紅。(取材自微博)

追星粉絲 蹲守小城

騰訊網報導，理塘，這座海拔4000多米的高原小城，在冬季是遊客罕至——但今年卻是一個例外。

丁真暴紅後，在理塘街道上，常見三三兩兩的外地人，以女孩居多。他們大多是丁真的粉絲，也有來自各地的媒體人和網路主播。

「見到丁真了嗎？」他們用不同的口音互相打聽，像是一句接頭暗號。

「請在外面等一等，一會兒我叫你們，你們就進來」。理塘仁康古街倉央嘉措微型博物館 一位工作人員從門裡探出頭，對門口等待的三位女孩說。該博物館是丁真工作的地方。

據報導，過一會兒，女孩進去了，門關上了。短短幾分鐘後，她們走了出來，臉上掛著激動的笑，和不枉此行的滿足。丁真隨後也出來了，由兩位工作人員護送著，避開人群，快步離去。

雖然只有匆匆一面，但這三位女孩已算幸運。和她們同到理塘的粉絲，大多一無所獲，最終悻悻而歸。

來到理塘的女孩們，期待和丁真的一場不期而遇。

「有幾位女孩，在博物館旁的藏茶吧烤火、吸氧，每隔一小時就出來看看，」一位本地人說，「已經幾天了，還沒見到丁真」。

「網紅縣城」 措手不及

丁真帶火了理塘，但理塘還沒做好當「網紅縣城」的準備。理塘人需要時間，對這件事的走向進行謹慎的判斷，避免「把好事辦成壞事」。

草原、藍天、雪山、白塔、跑馬…理塘的風光，吻合了多數網友對高原生活的浪漫想像，而只有身處其中的人，才明白這一路走來的不易。

受制於較為惡劣的自然條件，在2000年，理塘縣農村總人口的96.75%幾乎都處於絕對貧困狀態，人畜混居、喝不上乾淨水、用松油照明。

據報導，2015年，理塘GDP總量僅9.9億元人民幣 (約1.5億美元 )，在四川183個區市縣排名倒數。直到2020年2月，理塘才摘掉貧困縣的帽子。

脫貧後的理塘，交通、住房、通訊、教育都有了巨大改觀，文旅產業也從規畫逐漸變為現實：康仁古街、千戶藏寨、賽馬文化、康巴漢子評選等。

報導指出，理塘人歡迎外來者的到訪，期待旅遊為這座高原小城帶來改變，他們不遺餘力地向外推介本地旅遊資源——雖然這些努力，一度在網上反響平平。

「誰都沒想到，丁真憑一己之力，就把理塘帶火了」，一位來自成都的記者比喻，對理塘的文旅宣傳工作來說，「就像一個口渴的人，意外摔進了河裡」。

面對突如其來的走紅，和蜂擁而至的媒體、粉絲，理塘有點措手不及。

最近理塘街頭頻頻出現外地號牌的豪車，引起了他們的警惕，「那是網紅公司的人，他們也在尋找丁真」。

理塘縣格聶鎮然日卡村，丁真的老家，電和公路剛通不久。

村子位於海拔6204米的格聶神山腳下，距縣城80公里，開車需近三個小時，除了偶有登山愛好者拜訪，平時極少有遊客前往。

村民和外界聯繫甚少。村子到格聶鎮，每天只有一班小巴，供村民前往鎮上採購生活物資。直到前年，村上才通了電。

丁真家有90頭牛，這是當地牧民家庭的主要財產，在村裡算中等水平。如果沒有意外走紅，不下雪的日子裡，他會揮著鞭子在山坡上放牛、跑馬。

出名之後，丁真和夥伴們見面的時間少了，他去了縣城工作，很少再回村上，即使回來，往往也帶著配合採訪、拍攝的任務，身邊總圍繞著許多人。

據報導，丁真進城後，然日卡村的外來者，一度有增無減。

他們有著不同的目的：有人期待在這裡遇見丁真，有人試圖接觸丁真的家庭，有人想做直播，也有人只是出於好奇。

再後來，理塘縣在通往然日卡村的路上設置了勸返點，將未經允許的外來者攔下，「丁真的家人、當地的村民，都不希望正常生活被打擾」。

丁真(左)和來自四川的粉絲合影。(取材自北京青年報)

旅遊淡季 遊客蜂擁

報導指出，「丁真的出現，對理塘文旅來說，肯定是一件好事」，理塘文旅公司總經理、丁真的「經紀人」杜冬說，「正因如此，我們更需要保護他」。

杜冬，南京人，作家，曾在上海、西藏從事翻譯、記者工作。2018年，他應邀來到理塘，在理塘文旅公司擔任總經理。

成為丁真「經紀人」之前，杜冬在理塘的成績之一，是在政府支持下，建成了若干座不同類型、主題的博物館，涵蓋了康巴文化的各方面。

杜冬的目標，是依託這些博物館，「打造一個有文化底蘊的理塘」——通向這個目標之路道阻且長，但他不希望它被商業消費裹挾前進，「理塘有著屬於它獨特的東西，需要好好經營和保護」。

杜冬對丁真走紅一事謹慎的態度。在杜冬看來，流量是一把雙刃劍，他歡迎流量，但也對它心存畏懼，面對陡增的關注，「稍不小心，可能就走偏了」。

他說，如果這種事發生了，那是對丁真的不負責任，也對不起理塘。

為了推廣理塘旅遊，杜冬嘗試過多種方法。比如，拍短視頻、寫推文、邀請旅遊達人等。

杜冬最終發現，他所有努力產生的效果，都不如丁真一個笑臉有吸引力——在理塘旅遊的淡季，博物館居然迎來了遊客高峰。

「丁真的出現，對理塘來說，像無意間獲得的一條錦鯉，牠能加快我們前進的速度」，杜冬說，但也有一個成語，欲速則不達。

「當氣氛越是狂熱，當事人越需要保持清醒」。杜冬希望，丁真的熱度能盡快降下來，「在降溫之後，他才能更快適應新的生活，找到他想走的路，走得更遠」。

「我們不希望丁真被過度消費」，他說，「他只是個孩子」。

粉絲寄給丁真的書堆成小山。(取材自微博)

募捐書籍 成果驚人

正午，陽光透過玻璃，灑進倉央嘉措微型博物館的書房，這裡也是丁真工作的地方。

杜冬坐在書房一角，他的身後，堆放著上千件快遞，大多是書籍。丁真走紅之前，博物館曾在網上發起募集，徵集二手書籍以擴充當地圖書館。

報導指出，募集發起後很長時間裡，響應者寥寥——但在丁真走紅後，這種局面迅速得到扭轉。來自各地的快遞湧入理塘，幾乎將這個書房填滿，「而且絕大多數是新書」。

「這裡已經堆不下了，估計郵局還存著幾千件」，杜冬開玩笑地說，丁真一個人就拉動了理塘的快遞行業。

丁真帶給杜冬的，除了驚喜和機遇，更多的是壓力。

「每天有幾十家媒體打我電話，我現在都不敢接電話了」，杜冬說，這一切來得太突然，「對丁真是這樣，對我也是」。

據報導，杜冬說，雖然當前丁真處於「被保護」狀態，但他從未對丁真的未來設限，「我希望在這段經歷之後，丁真能找到真正適合他的路，即使他想回家放牛，我們也尊重他的選擇」。

進入博物館上班後，丁真一半時間在工作，一半時間學習文化知識。

「夏天到了，來理塘的遊客肯定要爆滿」，一位酒店工作人員樂觀地估計。

報導指出，面對即將到來的旅遊高峰，杜冬還是有些心虛，「我們還沒完全準備好，要承接這麼多遊客，我們還有很多工作要做」。

●丁真吸菸 官媒：網紅非一旦擁有 天長地久

香港01報導，一夕暴紅的丁真，雖被封為「甜野男孩」、號稱「不抽菸、不喝酒，也不喝碳酸飲料」，近日卻有吸菸影片流傳在外，引發爭議。

丁真及其所屬公司事後均發聲明道歉，並解釋只是出於好奇吸食電子菸。

對此，官媒央廣網發文評論丁真吸菸一事，直指「網紅不是『一旦擁有，天長地久』，綜合素質決定能走多遠」。

評論稱，誠然，依照國家法律，成年人在私人空間吸菸不違法，但是眾所周知，吸菸有害健康，「所以就公序良俗而言，公眾人物在公眾場合吸菸是一種『惡趣味』，總是會遭到社會非議，使自身形象受損」。

文章認為，尤其對丁真而言，純真、陽光、健康的「人設」是他迅速走紅的關鍵，「丁真『不吸菸、不喝酒、不喝飲料』更是理塘方面強力push給公眾的標籤。丁真如今的『吞雲吐霧』實在是打臉」。

評論續指，丁真從小生長在貧窮落後地區，沒有上過學，年僅19歲，要求他成為網紅之後，立即有「公眾人物」意識恐怕強人所難，「但是，簽下丁真為代言人，打算通過丁真的好形象促進當地文旅事業長久發展的理塘文旅有限公司難道也無此意識嗎？難道公司沒有預想到丁真如此炙手可熱，隨手拍他視頻的粉絲或『路人』無處不在嗎？難道公司沒有給予『一張白紙』的丁真必要的培訓和叮囑嗎？」

文章批評，事後丁真所屬公司的回應「讓人無語」，「丁真嫻熟的吸菸動作表明他是『老菸民』，公司負責人卻說只是『小孩子』、『試了一下』。電子菸含有尼古丁，世界衛生組織明確表示青少年不要接觸，公司負責人卻說『電子菸不是菸』。這種開脫是不是太『純真』了？」

文章更稱，丁真所屬公司理塘文旅有限公司在面對危機事件時顯然欲蓋彌彰，相當失分，與其用謊言搪塞，不如向社會真誠道歉，為丁真和公司求得諒解，「照現在的一通『騷操作』，丁真可能真有了成為『曇花』的危險」。