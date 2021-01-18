企業訂單飆、疫情防控難 就地過年如何把人留下來？

疫情拉警報，多地發出倡議，號召市民避免跨省移動，留在當地過年。(取材自第一財經)

2021年第一句「流行語」騰空出世，「就地過年」也入列今年中國 首批熱詞。年關將至，冬季疫情 防控卻再次敲響警鐘。連日來，為減少大規模的人員流動，中國多地倡議春節不返鄉，很多企業多舉措鼓勵職工就地過年。

訂單暴漲 留守加班工資翻倍

21世紀經濟報導，近來，因中國國內多地出現新增病例，為了防止疫情傳播，很多地方都倡議人們「非必要不返鄉」「就地過年」等。其中，一些地方向外來務工者發放補貼、消費券等「壓歲紅包」，還有一些企業因為年終訂單大漲，為春節留下來加班的員工出台獎金激勵等。

據上海證券報報導，近日中國電動車電池供應商寧德時代在某招聘網站發布公告稱，因年終訂單暴漲，為鼓勵大家春節繼續留守加班工作，以保證公司出貨，特設重大獎金激勵。

在招聘崗位的「質檢員」、「普工」、「學徒工」中，除了學歷要求外，並沒有其他對於應聘人員的具體要求。

春運將成為新型冠狀病毒防控大戰最艱難最關鍵的時刻。圖為2020年1月19日長三角鐵路迎來春節前客流高峰。（新華社）

招聘詳情中對薪資描述十分準確，底薪2300-2700元（人民幣，下同），春節三天加班每天大約500元，三天即1500元，加正常薪資，該主管算出的薪資是5000-8000元。同時，2月份28天每天工作獎勵200元，算下來，2月份僅獎勵就有5600元。

該招聘詳情中最終算出，如果2月份不回家過年，各項加班獎金收入算在一起，單月工資能夠拿到1萬3100元，並特別註明是「扣完五險一金的純收入」。

據該招聘公事顯示，質檢員崗位正常薪資範圍是5000-8000元/月，如此算來，按照該主管給出的28天不過年在公司加班能拿1萬3的標準來看，員工單月工資翻倍。

疫情嚴峻 多省倡議就地過年

近期，北京、天津、上海、廣東、河北、河南、山西、山東、吉林等多個省份也倡議就地過節。多地明確，春節假期從低風險區返鄉者需持核酸檢測陰性證明。

一些地方為了留住外來務工人員，也出台了相應政策，為留在本地過年的職工準備暖心「大禮包」。

有公司打出溫情標語鼓勵員工留在公司過年：「回家是冒險，錢包還會扁；過年留公司，親情不會減」。(取材自北新晚視覺)

浙江杭州：供特產快遞

為留杭職工提供延長返崗車票補貼時段、為不能回鄉團聚的外來務工人員提供積分兌換一份杭州知名特產並快遞到家、組織200名假期堅守崗位的外來務工人員開展杭州職工（勞模）療休養基地一日遊活動等。

浙江長興：為租戶免租

在浙江長興，為了鼓勵外地員工留下來過年，當地發起了「租戶不回家，房東減房租」的倡議。

蘇州相城：發錢、減房租

相城區春節期間（2月11日至2月17日），企業安排外地員工留相的，按每人500元標準給予企業補貼；安排留相外地員工在崗工作的，按每人每天100元標準再給予企業補貼；企業租用國有（集體）資產類集宿樓、藍領公寓、人才公寓等用於安排外地員工住宿的，減免半月房租。並提供優先免費接種新冠疫苗等節日保障。

寧波鄞州：發壓歲紅包

寧波鄞州區雲龍鎮，當地總工會及鎮商會聯合倡議企業對於安心留守的省外職工發放666元壓歲紅包，目前已得到近200家企業響應，已經發放出50萬元留守紅包。

福建泉州：每人200元

福建泉州人社局等六部門也聯合出台了鼓勵外地來泉務工人員「留泉過年」八條措施。

對2月11日至17日留泉過年的非泉州籍企業工會會員，憑個人身分證、「泉工惠」職工服務卡、閩政通「通信大數據行程卡」，經審核確認後按每人200元標準網上申領新年紅包；對留泉過年的非泉州籍困難家庭的企業職工，每戶給予一次性困難補助1000元。

廣東東莞：獎勵春節費

1月7日，東莞市民政局發出「關於做好社會組織疫情防控工作的通告」，倡導盡量減少安排外出行程，非必要不離莞。通知一出，東莞眾多企業推出舉措，「真金白銀」獎補員工留莞過年。

東莞厚街一家知名企業，對留廠過年員工發放特別津貼：春節期間留廠，員工2月份享受特別津貼4000元，3月份特別津貼1000元，兩個月合計高達5000元。

而另一家企業，則將為每位留莞過年的同事發放1500元春節費。

佛山順德：發紅包、電影 票

「粵工惠」APP平台將向在本市務工的非佛山戶籍工會會員發放百萬元消費紅包，鼓勵春節期間在佛山消費，並向留在佛山過年的廣大職工送出電影套票。

除此之外，順德還舉行「百千萬暖工行動」、開放文娛康樂場地、發放技能培訓補貼、支持優先評獎評優等。

汕頭潮南：免費食宿

在汕頭市潮南區紡織印染環保綜合處理中心汕頭市龍鳳印染有限公司內，有一份通知。

通知中，除了要求嚴格做好疫情防控工作外，還號召員工春節不返鄉。就地過年的員工不僅能繼續享用企業提供的免費食宿，還可額外獲得一筆補貼。

作為一家外來用工較多的企業，500多名員工中，有將近85%的員工來自湖南、湖北、江西、四川等地。

報導指出，上述有關「倡議」是嚴防嚴控，但不失人情溫度。

1月1日，中國工程院院士張伯禮稱，相比「十一」期間，天氣寒冷的春節非常適合病毒生存。

張伯禮表示，現在到2月底屬於防疫關鍵期，挺過去就迎來春暖花開，加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢基本就會大好轉，乃至迎來決定性勝利。因此，春節期間嚴防嚴控，切不可大意。「非必要不返鄉」，減少流動人口，則有利於更好地控制疫情。

溫情牌、恐嚇牌… 留人大作戰

中國新冠肺炎疫情嚴峻，多地發出倡議「非必要不返鄉」「就地過年」。為留住返鄉過年的人，多地再度開啟硬核宣傳標語。有標語打「感情牌」：「留在當地過個年，不給家人添麻煩」；還有標語打「愛企牌」：「風雨同舟保訂單，保家保國保平安」；甚至有標語打「恐嚇牌」：「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」。

為留住返鄉過年的人，有地方打出標語：「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」。(取材自微博)

中央社報導，春節回家是許多出外工作者每年的頭等大事，勸人不返鄉並非易事，一些社區或公民營企業近日因此掛出各類宣傳標語，有些動之以情，例如「今年春節不回家，過完春節看爸媽」「沒有攀比，沒有糾結，唯有留守，逃過此劫！」「是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守！」「老實在家防感染，丈人來了也得攆」。

除了打感情牌，還有經濟誘惑，包括「今年過年不回家，2月收入更可觀」「今年過節不回家，待在公司掙錢花」「回家是冒險，錢包還會扁！過年留公司，親情不會減」。

但有些標語則難以讓人認同，例如「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」。有網友說，這類標語太惡毒，缺少溫情。

對於許多創意十足的標語，中新社刊發評論指出，細看目前20餘省（區市）已經發出的「就地過年」倡議書，除倡議「就地過年」外，很少談及如何保障「就地過年」人的如何過好年。這也難怪有網友評論，倡議空洞、缺乏誠意，「真的就只是倡議」。

評論表示，疫情當下，要真正留人「就地過年」，各地不能僅靠倡議和標語。而是要拿出實實在在的措施，讓就地過年者及其家人暖心、放心、安心。

比如，年輕人「就地過年」，老家的空巢老人、留守兒童怎麼辦？各地應該有人性化、可操作的過節指南。

春節七天長假，各大企業、工廠往往選擇停工停產。如果讓異鄉打工者悶在出租屋過一個「寒酸年」，相信多數人還是會選擇回家。各地可否出台措施，讓職工能夠選擇是否調休春節假期，待年後有更多時間團圓？

評論認為，「就地過節」是一項系統性工程，需要統籌考慮、多方協作聯動。可以靠標語增加宣傳力度，但更要靠真心和高薪留下人。