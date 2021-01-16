中國女性主義面臨反擊 女權成「女拳」

#MeToo運動讓社會關注到女性所遭到的性騷擾和性別欺壓。(路透)

在漢語中，「拳」和「權」同音。過去一段時間裡，「女拳」這個詞被愈來愈多的中國 網友用來形容他們認為激進的支持女權或反對男性沙文主義的人。

性別對立 被視為宣揚仇恨

BBC報導，去年年末，當以在脫口秀中對男性進行犀利諷刺而著稱的中國喜劇演員楊笠再站上舞台時，並沒能讓所有人都捧腹大笑。她用帶著幾分調侃的語氣說：「男人還有底線嗎」。這似乎點燃了一個積蓄已久的火藥桶。

一些知名人士公開向楊笠的脫口秀開火，感到被冒犯的網友也紛紛發帖批評她「侮辱男性」。一個活躍的反女權帳號更發起一場運動，號召網友們給中國媒體監管部門遞交投訴信，舉報楊笠和節目「宣揚仇恨」、「製造性別對立」。

儘管楊笠並未公開表示自己是一名女權主義者，但在社交媒體上，紛至沓來的批評留言都用「女拳」的字樣形容她和她的支持者。

「她們就知道無理取鬧，什麼事都能上升到男女對立上去，然後開始打拳啊」，23歲的江蘇大學生小楊對BBC說。小楊認為「女拳」這個諧音詞相當貼切，因為「拳頭」正體現了他眼中女權主義者胡攪蠻纏、胡亂出擊的樣子。「他們不是要平權，而是要特權。」

#MeToo運動 讓女權思潮抬頭

在中國，女權運動曾是一種長期存在但小眾的呼聲。2018年，來自好萊塢的#MeToo運動傳入中國，並掀起了一陣女性對性騷 擾和性侵 者的控訴潮，這讓女權受到了前所未有的關注和討論。但與此同時，女權主義者在互聯網上也面臨著愈來愈多的「反擊」。

2015年後，一場未遂的活動成為了中國女權運動的一個里程碑。五名女權人士因計畫舉辦一場提高公眾對公共交通性騷擾關注度的活動被警方拘留了逾一個月。這一事件引發海內外高度關注，被稱為「女權五姐妹案」。

「我們當時一直在跟上海地鐵的活動，但我清楚地記得那時有調查的結果是有70%的人都是反對的，他們認為性騷擾和穿得少就是有關係的，」中國女權主義學者熊婧對BBC說。當時，她所在的中國知名女權自媒體「女權之聲」跟蹤報導了這一活動。

熊婧認為，2018年夏天席捲中國的#MeToo運動是讓女權思潮在中國「出圈」的標誌性事件。她表示，直到這一年，普通人前所未有地關注到女性所遭到的性騷擾和性別欺壓。

據不完全統計，從2018年1月至9月，有超過30名中國社會名人被控曾進行性侵或性騷擾，被控者涵蓋學術界、公益界、宗教界和媒體界等多個行業。其中，全國政協常委、中國佛教協會會長釋學誠因此落馬。另一關鍵案件、央視知名主持人朱軍被控性騷擾女實習生案，去年12月在北京海澱區法院開庭。

2020年12月2日，弦子指控央視著名主持人朱軍性騷擾的案件在北京開庭。(路透)

除了性侵與性騷擾，家庭暴力也不斷成為中國網民議論的話題。例如，2019年知名的仿妝藝人宇芽公開自己被前男友拖到電梯中施暴的錄像，以及2020年藏族網紅博主拉姆遭前夫潑灑汽油縱火去世等話題，在微博上均有數以億計的累計閲讀量，很多網友紛紛呼籲當局加強「中國反家庭暴力法」的執行。

極化批評 被質疑收割流量

但隨著愈來愈多的女性開始關注和坦率地說出生活中碰到的性別歧視和不愉快經歷，反對聲也隨之而來，有人指責她們中的一些人成為極端的「女拳」分子，還有人質疑她們加劇了社會撕裂。

例如，楊笠在去年夏天因脫口秀中的另一句話惹惱了很多男性：「他明明為什麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」

「為什麼要將男性一棍子打死？」表示不喜歡「普男」這個詞的小楊說。「她們可以批評一個具體的人，但不能說男性都怎麼樣怎麼樣，這對其他的男性不公平。」他還認為，一些女權人士如今在依靠女權「收割流量」，用出格的話吸引粉絲。

對這句口頭禪感到不滿的人還包括國際關係學院法學教授儲殷，他在抖音上表達了自己的抗議。

現居美國的呂頻是中國知名的女權活動人士。她承認如今中國支持和反對女權的聲音在不斷變得「極化」，兩者也在很多不同問題上勢同水火。

呂頻對BBC說：「你發現現在也沒有中間立場了，中間的地帶在不斷縮小。」

呂頻認為，一些激進的發言沒有「在就一個具體的性別權利問題提出一個協商，而是不自覺地把這些問題與另一個群體所對立」，當進行到這一步時，另外一個群體可能會覺得自己的迴旋的餘地也比較小，從而導致反彈。

呂頻認為造成該現象的更主要原因是女權人士提出的很多問題和政策性期待長期沒有被認真對待或獲得回應，其中包括很多「制度性問題」，讓很多女性覺得能通過協商解決訴求的空間很小。

讓中國很多女權人士失望的是，今年新實施的「民法典」中，中國的立法部門不顧輿論反對，在離婚程序裡增加了30天冷靜期制度。這使夫妻雙方獲准離婚之前，雙方有時間重新考慮他們的決定，一些人擔心家暴受害者可能會在這段時間內遭到更多暴力，而他們中的大多數是女性。

瘋狂英語創始人李陽離婚案在北京宣判，法院認定李陽家庭暴力行為成立，判決准予李陽和妻子李金離婚。圖為李金的支持者在法院門前舉起反對家暴的標語。(中新社資料照片)

此外，很多女權人士在#MeToo運動中呼籲建立高校防治性騷擾機制，也在經歷了民間大討論後變得遙遙無期。2020年中國高考結束後，一個民間組織給中國的55所大學打了電話，詢問學校是否有防範性騷擾的措施，但沒有一所表示有反性騷擾培訓、申訴渠道或調查處理機制。

中國女權主義者面臨的反擊並不是特例。#MeToo運動後，世界上一些其他國家也出現了對於女權主義的質疑甚至是反對聲浪。

但呂頻認為，與其他國家不同的是，中國女權主義者面臨的輿論壓力與來自政治的壓力緊密相關。

父權政治 成天然的制高點

「我們的政府的確從來都沒說支持男權，但實際上中國本身是一個父權的政治，這些指責女權的人擁有的制度性支持永遠比女權主義者要多，」她說道。

她表示，因為女權挑戰了現有的文化和秩序，女權主義經常被貼上「影響社會穩定」的標籤，在一切以穩定為優先的中國，反女權人士擁有了「天然的制高點」。

2018年，在#MeToo運動風起雲湧時，擁有近20萬粉絲的「女權之聲」的社交媒體帳號被審查者永久封禁。一些讀者和女權人士寫信向百餘名人大代表和政協委員呼籲關注被封號一事，但未收到任何回覆。還有人向網信部門提交了信息公開申請，但也杳無音信。

2020年12月2日，弦子指控央視著名主持人朱軍性騷擾的案件在北京開庭。支持者到法院門口聲援。(路透)

「（政府）不僅是他們拉的一個保護傘，而是他們本身就是天然的同盟，」她補充道。「現在很多人說女權是境外勢力。他們的這種話術為什麼會有效，因為他們完全複製和延伸了政府的話術。」

儘管中國的女權運動遇到了很多阻力，但熊婧對於女權的未來還是比較樂觀。她稱，並不擔心女權被「污名化」。

「批評聲大，首先是因為贊同的聲音是更大的，」熊婧說道。「在中國，相比於很多其他的權利問題，女權還是有一定的合法性和存在空間，來讓大家慢慢推動這個議題。」

例如，一項全國性的草根運動正在推動在中國大學和中小學的女廁外設立衛生巾互助盒，以打破月經恥辱。該計畫目前已拓展到中國至少338所學校。流行歌手譚維維在電視演出中演唱了由真實家暴案件改編的歌曲。

熊婧認為，如今很多人對於女權運動仍缺乏了解，認為這是「沒事找事」，但這「並不局限於性別議題本身」，而是處於某一種優勢地位的人很難通過同理心了解和自己處境迥異的人的想法。

熊婧說：「男性需要跳出自己的視角。」