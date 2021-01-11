一條微博轟掉270億？抗疫醫師叫板眼科帝國

46歲的艾芬現任武漢市中心醫院急診科主任，微博擁有超過219萬粉絲。(取材自微信)

當被稱為疫情「吹哨人」之一的抗疫英雄醫師艾芬「槓上」了湖南首富陳邦，一條微博 就轟掉愛爾眼科人民幣 270億？

這次將湖南首富陳邦推向風口浪尖的是抗疫醫師艾芬。作為一名肩負責任感的醫師，艾芬可能從未想過，有一天自己會以病人的身分，主動捲入這場醫療糾紛；而這起醫療糾紛也使愛爾眼科創始人陳邦的塵封歷史浮上檯面，而陳邦，其實也是一名眼疾患者。

成功典型 號稱「眼科界茅台」

環球人物雜誌報導，愛爾眼科是中國國內第一家上市的民營醫院，曾被視為「民營專科醫院的成功典型」，並有「眼科界茅台」美譽。在新型冠狀病毒疫情對醫療健康行業的催化作用下，截至2020年底，愛爾眼科市值超過3000億元人民幣。陳邦的個人資產也漲至140億美元，在當時的福布斯中國富豪榜上，甚至超過了地產大王王健林和養豬大王劉永好。

陳邦的個人資產在2020年曾漲至140億美元，身家甚至超過了地產大王王健林和養豬大王劉永好。（取材自環球人物雜誌）

2021年1月4日，新年開盤第一天，愛爾眼科卻突然被澆了一盆冷水，股價在當日大跌8.91%，市值一天蒸發約270億元（人民幣，下同），這波下跌被外界認為源自於艾芬於2020年12月30日一條自曝在愛爾眼科接受手術後視網膜脫落的微博，儘管愛爾眼科發布「否認責任」聲明，相關話題仍迅速引發熱議，並多次衝上微博熱搜。

46歲的艾芬現任武漢 市中心醫院急診科主任，也是一個微博粉絲超過219萬的「初級網紅」。2019年12月30日，艾芬在不明原因肺炎病人的病毒檢測報告中圈出疑似「SARS冠狀病毒」字樣並做出提醒；接著她帶領科室的200多名醫護人員奮戰一線，成為人們心中的抗疫英雄。如今因為這起醫療糾紛成了弱勢的「失明」患者。

報導指出，2020年5月，艾芬覺得視力下降，經人介紹前往武漢愛爾眼科醫院看診，該院副院長王勇診斷為右眼罹患白內障，建議更換多焦晶體。艾芬花費2.9萬元摘除右眼晶體，並植入愛爾眼科醫院提供的右眼人工晶體。

但術後的艾芬並沒有出現王勇所說的右眼「眼前一亮」，而是視力短暫回升後又急速下降，後來感覺右眼就像被布擋住，左下角視野竟然直接缺失。10月24日，艾芬在武漢中心醫院檢查發現，她的右眼視網膜脫落，視網膜周邊廣泛變性，累積到了黃斑。她只好去眼科做了針對視網膜脫落的手術，術後右眼幾乎什麼都看不到，只能在家中休養。

延誤治療 醫師右眼慘失明

事後，她從眼科同事獲得的信息是，她的白內障本身很輕，沒必要換晶體，如果能事先發現眼底病變，進行激光治療，就不會喪失預防視網膜脫落的最佳治療時機。而用激光治療眼底病變比植入晶體更有效，也更便宜。

11月30日，艾芬向愛爾眼科索要自己的術前白內障照片。艾芬說，王勇提供給她的照片中沒看到虹膜黏連，且「白內障遠遠超過2個象限」，這是非常嚴重的症狀，但她清楚記得當時自己的虹膜黏連還在，且白內障沒那麼嚴重，「這一看就不是我的眼睛」。隨後艾芬繼續討要照片，院方則稱未保存，雙方僵持不下。

12月30日，艾芬在自己的微博「急診向日葵艾芬」中發布文章「再見2020」寫道：「年頭僥倖躲過了病毒的侵犯，卻在46歲生日的第二天沒能躲過視網膜的脫落，右眼近乎失明。最讓我難受的是因為這個疾病不能用力，以後都不能抱二寶了」。艾芬認為，愛爾眼科術前沒有經過嚴格檢查，忽略了她的眼底病變，延誤了治療最佳時機。

艾芬表示，她的右眼視網膜脫落，幾近失明。（取材自上游新聞）

12月31日晚，武漢愛爾眼科發布聲明稱操作均符合醫療規範，否認艾芬的指控，並聯繫上艾芬，表達希望能上門看望，被艾芬拒絕。

艾芬在接受媒體採訪時說：「一些私立醫院還存在不規範的地方。醫療是服務於群眾的，它不是一個商品。我希望能通過我自己的事情，給他們敲一個警鐘，讓他們能夠有所顧忌」。

灰色亂象 「院中院」頻曝爭議

這起醫療糾紛也使得將愛爾眼科創始人陳邦成為輿論關注焦點。

陳邦於1965年出生在湖南長沙的一個軍人家庭，自小把當兵做為理想的他，服役後打算報考軍校，卻發現自己是紅綠色盲，不符合規定，只好去一家國企工作。報導說，年輕氣盛的陳邦不安於鐵飯碗，選擇投身商海，有次在商場購物時發現很多人喜歡喝椰汁，便找到當時很火的海南椰樹牌椰汁拿下代理權，賺到人生第一桶金。

陳邦的椰汁事業後來因市場競爭加劇而遇到瓶頸，他轉向投資房地產，這次又很快成了出門開奔馳的億元戶。但1994年海南房地產泡沫破滅，讓他幾乎一夜間從上億資產的富豪變成一無所有的窮光蛋，甚至大病了一場，住進長沙市第三醫院，但這次住院卻成了他十多年後成為湖南首富的重要轉機。

陳邦躺在病床上，想起一個做眼科治療儀器租賃的鄰居，「商業醫療是不是一個機會？」的念頭，讓他拿出3萬元積蓄，以「院中院」（在公立非營利性醫療機構中設立營利性醫療實體，或承包醫院科室並自負盈虧）的形式，承包了長沙市第三醫院的眼科科室，並從國外引進設備和技術，開展近視檢查和常規近視手術，很快佔有一席之地。

但「院中院」模式也催生了「醫師證、牌照可出讓，什麼人都能開診掙錢」的灰色產業鏈。2000年前後，國家開始整治「院中院」亂象，並下發了允許民營資本開辦營利性醫院的新政策。陳邦順勢而為，用融資租賃、信託等方式，賭上了全部身家，在長沙收購一家公立醫院，又在瀋陽開了第一家眼科醫院，後來又在多個城市開了連鎖醫院。

2009年，愛爾眼科成功上市，成為「民營醫療機構第一股」。至當年底，陳邦在全國12個省（直轄市）設立了19家連鎖眼科醫院，門診量、手術量均處於全國同行業首位，白內障手術是核心業務之一。

暗箱操作 眼科帝國蒙陰影

此後，報導指出，2014年，陳邦帶領團隊花1.2億元設立了兩個併購基金，在各地「培養」眼科醫院待盈利穩定後將其收購，再採取二三線城市連鎖擴張模式，把大城市的眼科治療儀器帶到中小城市，並砸錢宣傳，迅速名聲大振。愛爾眼科並結合高校共辦醫院，此次接診艾芬的就是武漢愛爾眼科醫院與武漢大學合作共建的機構。

武漢愛爾眼科醫院近期深陷負面風波。（取材自環球人物雜誌）

根據愛爾眼科官網，旗下的眼科醫院及中心數量已達600餘家，且分布美國、歐洲和東南亞，估計2009到2019年的10年間，愛爾眼科的營業收入從6.06億元增長至99.9億元。另據統計，至2020年底，在愛爾眼科工作的醫師逾6000人，約占中國眼科醫師的25%。

不過，報導說，在國家整治「院中院」現象後，愛爾眼科部分支系機構被爆仍在暗箱操作，長沙愛爾醫療科技開發有限公司就在2007年被查處非法行醫後註銷。經查，成立於1997年的這家公司法定代表人李力，是和陳邦一起創辦愛爾眼科的元老之一，職位是愛爾眼科醫院集團副董事長兼總裁。

如今，武漢愛爾眼科醫院與抗疫醫師艾芬的醫療糾紛，正由武漢市武昌區醫調委介入調解中。陳邦曾說，他的目標是建立「眼科帝國」，這棟看似已具備雛形的「帝國大廈」，因為抗疫醫師艾芬的一起投訴，被放在陽光下檢視。

正如艾芬在微博上所說：「經營醫院真的需要有一顆關愛患者的濟世之心，才能讓大眾信任，給患者帶來光明」。這起醫療糾紛的結果，不僅是艾芬個人的事，亦攸關廣大眼科患者的權益。