繳費逾萬元挽回前男友？ 線上情感諮詢亂象多

線上情感諮詢教授情感課程。(取材自新京報)

在眾多短視頻以及社交平台中，以「情感諮詢」為名的機構依然存在，它們拉攏陷於情感漩渦的女性，給予感情建議並收取費用，但透過諮詢，多數女孩並不會得到她們想要的結果，反而「賠了夫人又折兵」。

★戀愛指導 交錢才分析

新京報、山東商報報導，29歲的李可和男友都是湖北人，相識於2019年年底。疫情期間的相互陪伴讓李可覺得「他們可以長久」。她至今想不明白，為何當初陪她挺過最艱難時刻的男友會離開她。

「人一旦處於悲傷，就會瞎看瞎想。」她每天心神不寧，靠看短視頻度日。在算法的智能推薦下，更多的兩性關係視頻被推送到她的首頁。

這時，一位自稱「學長」的諮詢師讓李可點燃了挽回感情的希望。學長說「這個情況很好解決」，但需要繳納1萬2000元(約1858美元)諮詢費。

身在德國的顧心怡與大學生楚小雨也在不同平台獲得了諮詢師的微信 。

楚小雨是一名大學生，情感諮詢師「博樂老師」告訴她，與男友分手的錯在她身上，必須盡快挽回，「越拖成功率越小」。博樂老師為她申請了998元的優惠學生價。

身在德國、22歲的顧心怡則報名了戀愛指導。她在短視頻平台與一位150萬粉絲的博主做感情諮詢。對方告訴她，必須交錢才能得到具體的指導與分析。

最終，在2020年1月、7月與11月，顧心怡、李可和楚小雨分別向3家情感諮詢機構繳費2000元、1萬2000元與998元，獲得了「一對一指導機會」，期待著邂逅或重回愛情。

在眾多社交平台中，存在許多以「情感諮詢」為名的機構。(本報資料照片)

★拖延回覆 課程已過半

花了1萬2000元的李可，得到幾本電子書。內容有「認識男神」、「微信撩漢」等課程，也有「調教」、「洗腦」等內容。「學長」要求李可透過資料全面提升自己。

「學長」告訴她，最重要的一定是「斷聯」。「當你主動聯繫的時候，你就輸得徹徹底底，挽回更是白費工夫」。

後來，李可的提問經常被拖到深夜或是隔天才收到回覆，此時課程已經過去大半。

楚小雨與博樂老師簽訂了期限為15天的諮詢服務合同，博樂老師讓她自行琢磨2000字回憶寄給男友，其後不能對男友「逼太緊」、「要沉下心來等待時機」。而這一等，15天的服務期也過去了，楚小雨和男友的關係卻沒有緩和。

楚小雨覺得被騙了，她找了博樂老師想要按照約定拿回「挽回不成功」所承諾的50%諮詢費，但博樂老師不再回覆信息。

顧心怡是三人中唯一及時止損的。在微信轉去2000元定金後，她收到了對方發來的一分問卷，要詳細填寫成長與教育經歷、日常愛好、生活習慣。顧心怡覺得過於暴露個人隱私，便向對方表達了自己想要退課程與定金的念頭。顧心怡便被踢出群聊並拉黑。

某短視頻平台上的情感諮詢師。(取材自新京報)

★全是套路 網戀殺豬盤

「20天過後，沒幫你解決，我們不會不管你，你找我們，我們還會給你指導…」貴州大三女孩林一也找上感情諮詢師，簽了2000元20天的合同後，林一仍然沒有挽回男友的心。

林一想退費，但諮詢師反過來指責是她自己的問題，沒有完全遵守諮詢師的指導。2000元相當於她一個月的生活費，她不想放棄，決定站出來維權。

林一在網上投訴該公司，她認為對方承諾的是15天內挽回，「承諾全不做數」，久竹公司人員表示，「情感指導業務並不能保證最終結果」，最後以已經服務了為由，只退200元。

山東千舜律師事務所的甄恩揚律師出，這樣的合同是無效的。因為兩個人的感情實際屬於公序良俗層面的內容，是不能以通過簽訂合同的形式來挽回的。所以，該公司應該退還消費者交付的錢款，但可以適當收取一些必要的服務費用。

北京家姻心理專家諮詢師劉楊博士指出，新媒體平台的情感諮詢，如不符合「精神衛生法」法律規定，則不屬於專業心理諮詢。

劉楊認為，正規諮詢的核心要點是價值中立，諮詢師不應對來訪者的行為進行價值判斷，也不應以導師身分要求來訪者嚴格執行其命令。

「從來訪者的角度來看，諮詢師是一個很權威的角色。當諮詢師把所有的過錯都歸結在某一個人身上，這對那個人的自尊來說是一個非常大的打擊。」劉楊說，接受不專業的諮詢會使來訪者對心理諮詢產生不信任的感覺，也會對來訪者造成傷害。

自媒體犀哥寫道，感情諮詢師與網戀殺豬盤套路如出一轍，都是利用人性弱點賺錢。對被騙的人來說，他們看中的是情感需求，所以才會對錢財放鬆警惕。心理諮詢還是應慎選正規機構，以及心理學專業出身的情感導師。

●「我們成功率高」 話術讓人掏錢

「再不報名事情會惡化」、「對象明天可能就有新歡」…有著六年情感諮詢從業經歷的徐聞透露這類話術，這些自稱諮詢師的助理或分析師，在簡單說完開場白後便開始為客戶重溫感情舊夢，再告訴客戶「我們成功率高、希望大」，引起顧客希望之後就是最後的逼單、讓客戶交錢。

★培訓諮詢師 一周速成

在交完費後，銷售會為客戶分配諮詢師。徐聞過去做諮詢師培訓時，他曾帶過一個1997年師範剛畢業的女孩，一周之內就出師。

在徐聞看來，諮詢師服務流程並不複雜，問清三個最主要的問題，分手原因、矛盾爆發點與最後一次聯繫的時間，再向顧客強調「他很愛你、如果錯過你再也遇不到這麼愛你的人了」，進而把錯都推到學員頭上，全面建立權威，後續打消學員疑慮、刺激持續消費便容易得多。

多數人每天給學員打雞血，陪伴一個月的時光，讓學員覺得即使沒有見效，他的工作也沒有任何毛病。徐聞指出，一個月過去後，學員自身的情緒也緩過來了，覺得自己已經努力過，是時候看開了。「看不開的，就繼續續費」。

徐聞覺得，這一套流程看似溫暖貼心，實則都是奔著賺快錢、割韭菜而去，續費能力強的導師更受公司喜愛。

記者以客戶的身分聯繫博樂老師，對方表示，如果現在轉他2500元，就能幫忙搞到一張婚姻家庭諮詢師職業資格證。徐聞也指出，地方行業協會所給出的理事頭銜同樣可通過疏通關係獲得，「就是鍍金一樣的」。部分所謂的諮詢師，甚至會給出非正規的證書證明自己的身分。

★有資質者 不超過20%

2017年9月12日，人力資源和社會保障部發布「關於公布國家職業資格目錄的通知」，婚姻家庭諮詢師並未名列其中。婚姻家庭諮詢師職業資格認證考試在取消之後，諮詢師皆是由各家諮詢機構均自行培訓。

「據我觀察，整個行業內有資質的諮詢師並不超過20%。大多數從事情感諮詢的人還是PUA（Pick-up Artist，把妹達人）泡學出身。」徐聞說。2014年淨網行動後，很多PUA都被打掉了。現在比較大的情感機構則幾乎全是PUA的變體，「要麼老闆曾經是某PUA團隊的導師或者學員，要麼整家公司都是原PUA團隊的轉型」。

「泡學網」於2008年開始運營，一度註冊人數超過10萬，自稱為中國本土泡學文化的發源地。根據徐聞介紹，PUA分為三大流派：技術流、自然流與五步陷阱。精神控制、教唆自殺的PUA便屬於五步陷阱，「上新聞的基本都是玩五步的，剩下的技術流和自然流則順利轉型。」

2020年11月，武漢東西湖區公安 分局搗毀了一提供挽回服務的情感諮詢詐騙 團夥，抓獲犯罪嫌疑人58名，現場扣押作案手機220部、涉案電腦70餘台、話術本80餘本，已核實涉案資金200餘萬元。這是武漢公安機關首次打擊此類詐騙。