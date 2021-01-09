用命換錢？拼多多22歲員工之死

拼多多員工猝死事件討論持續延燒中。(取材自微博/視覺中國圖)

中國 快速崛起的電商巨頭「拼多多」在一名員工加班回家途中猝死 事件發生後，正面臨前所未有的輿論危機。

BBC報導，這名年僅22歲女性員工的死亡發生在2020年12月29日。她在凌晨一點多下班後，回家途中突然暈厥倒地，隨後送醫不治。

該事件再次引發輿論對於中國科技公司中普遍存在的「996」工作制度（朝九晚九、每周六天）的抨擊。2019年，數以萬計的程序員們罕見發起了一場圍繞勞動權益的線上抗議，但這在很大程度上並未改變這種極度疲勞的工作模式。

冷血！官方辯用命換錢

「我的好朋友，拼多多新疆買菜妹子凌晨一點半下班路上猝死，」一名用戶2020年1月3日在中國職場社交軟件「脈脈」上寫道。「真的沒人敢出來講一句話嗎？這到底是什麼鬼公司？」

帖子中所提及的「買菜」是拼多多去年上線的新興業務，主打在二三線城市提供網上購買廉價的蔬菜及快速配送服務。

在這則爆料帖發出不到一天後，問答網站「知乎」上便出現了網友提問「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事」，網友們發現，拼多多的官方帳號回應了此事，但內容卻加劇網友們的憤怒。

「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，」該帳號回覆道。「這是一個用命拚的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果。」

儘管這條來自官方帳號的回覆在發布半小時內便被刪除，但截圖迅速在社交媒體上被轉發，在微博上相關話題的點擊量達到數億次。很多網友指責拼多多過度的加班制度以及「冷血」的回應，一些人還呼籲卸載該公司的App。

「血汗工廠，還這麼理直氣壯！」一名微博網友批評道。

「有誰關注過底層的健康，我們現在賣命的錢未來都不夠買藥的，」另一名網友寫道。

爭議！因工死亡待釐清

拼多多官方微博隨後發布聲明，證實了員工之死的消息，但否認知乎網站上的回答來自該公司，並指其是「謠言」。

拼多多同時將其知乎官方帳號的回答歸咎於一名姓李的合作供應商員工，稱這是該員工忘記退出已登錄的官方帳號，便錯誤地「用個人手機發布」。該公司強調，該回答「不代表任何拼多多的官方態度」。

報導引述中國媒體指出，拼多多註冊所在地上海市長寧區勞動保障監察部門1月5日表示，已對該公司的勞動用工情況展開調查。

這名女生具體的死因目前仍待確認。據上海官方媒體第六聲（Sixth Tone）報道，律師表示，根據中國法律，如果一個人在工作期間出現醫療緊急情況，並在48小時內死亡，這種情況可以被視為「因工死亡」。

儘管如此，該事件讓很多人再次重新關注兩年前曾掀起廣泛討論的「996」工作制度。

殘酷！996借屍還魂

相較於阿里巴巴、京東等有著近20年歷史的中國電子商務巨頭，拼多多屬於後起之秀。這家2015年才起步的電商公司在五年的時間裡依靠低價和折扣在小城市用戶和中低收入者中獲得廣泛支持。

拼多多因低價和折扣，受到中國消費者使用。圖為浙江一家企業專供拼多多的反向訂製生產線。(取材自微博)

但和其他中國互聯網公司類似，拼多多也以殘酷的加班文化而聞名。兩名曾在該公司工作但要求匿名的人士向BBC透露，該公司上午11點上班，往往要工作12個小時以上，每周工作6天。

據報導，中國媒體曾披露，拼多多還對員工實行非常嚴格的管理。2020年起，員工中午12點到2點的吃飯休息時間已縮減為1小時，公司廁所牆上還貼有「上廁所不要帶手機」的標語，以敦促員工盡快回去工作。

作為回報，員工工資往往比阿里巴巴或騰訊等同行更高，更遠高於中國其他行業的平均工資水平。

中國勞動法規定，中國實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度。而在「996」工作制中，人們可能實際工作72小時，這個工時顯然遠遠超過中國勞動法所規定的每周工時。

中國政法大學社會法研究所所長婁宇曾對BBC分析，實際中很多公司都有自己的「借口」，例如「勞動者沒有完成工作任務」，或是「自願加班」等。

加班文化在中國網路公司非常普遍。圖為阿里巴巴旗下的阿里釘釘員工在杭州的辦公室工作。(路透資料照片)

在兩年前引發輿論關注的有關「996」工作制的討論中，阿里巴巴創始人馬雲曾公開發聲捍衛，將其稱為「福報」。京東的CEO劉強東和小米創始人雷軍也對加班文化表達了支持。

招聘平台智聯招聘在2019年進行的一項調查顯示，在超過一萬名受訪者中，有逾80%的人表示經常加班，70%的人表示加班是無償的。

官媒：強制加班≠艱苦奮鬥

拼多多員工猝死事件引起輿論關注，多家中央級媒體也發文對事件表態。

中央直屬黨報經濟日報6日刊發署名評論指出，事件爭議背後，既反映了以網路經濟為代表的非公企業在吸納就業 中發揮的重要作用，也在一定程度上反映了社會中確實存在過度勞動現象。但無論如何，不能把「強制加班」和「艱苦奮鬥」畫上等號。

評論表示，自願加班、普遍加班、勞動監察等問題，其實是個老問題。由於勞動權益保護的監管政策往往有滯後性，常常是事情發生後才能進行處理，企業的一些違規行為便具有一定的隱蔽性。同時，企業裡勞動者自主加班的現象，很難認定為法律意義上的加班，這對勞動者維護自身權益也帶來一定難度。

評論認為，可以預判，隨著新就業形態、共享經濟等出現，未來的就業渠道將更加多元，就業方式將更加靈活。如何兼顧勞動力市場的靈活性、穩定性及法律執行的強制性，都需要更加科學的方式來解決，這不僅需要強大的執法能力，還需要不斷完善社會保障制度，積極發揮集體協商作用。

新華社則發表微評表示，「畸形加班現象必須堅決遏制」。勞動者的合法權益不能被忽視甚至被侵害。讓勞動者超時工作、透支健康，是違法操作，是對奮鬥精神的背離。加強對勞動者合法權益的保護，讓追夢人健康地奔跑，讓企業發展更有溫度，才是奮鬥該有的樣子。

人民日報海外版旗下帳號俠客島提到，中國社會的快速發展有很大一部分是加班加出來的。但在不同的發展階段，人的需求也不同。以前甩窮帽謀趕超，大家主動放棄休息，那是勤勞奉獻。但在新的發展階段，純靠勞動力等要素玩命投入已不可持續。大家願意為更美好的生活而奮鬥，但奮鬥不意味著犧牲勞動權益，更不意味著犧牲個人健康。

俠客島批評，那些時刻讓員工「996」的企業，表面看是提倡「奮鬥」，實質是對勞動者權益的漠視，把勞動者異化成無休無止的機器。更別說因長期超額勞動導致的身體亞健康、慢性病和心理問題了。

央視新聞也發出評論稱「不能讓奮鬥變了味」，認為「幸福是奮鬥出來的，但奮鬥不只靠激情，也要講效率，切不能演變成『拿命換錢』。讓員工少熬夜、不透支，用人單位嚴格規範勞動保障、相關部門加強監管，保護好奮鬥者同樣重要」。

維護官方立場向來不遺餘力的環球時報總編輯胡錫進，也對事件發出評論，稱拼多多女員工猝死的準確原因需要權威的醫療結論，但是公眾對過度加班的抵觸和譴責已是網上的主流態度。