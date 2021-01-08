消失的公民記者 被遺忘的武漢記憶

李文亮的遭遇引起國際關注。(路透資料照片)

武漢封城 即將屆滿周年，一連串因為新冠肺炎疫情衍生的問題，諸如病毒來源、瞞報、輿論控管等，隨著武漢的解封被提及，但又在中國 官方宣揚的「抗疫勝利」主旋律之下逐漸被遺忘。

雷神山醫院外的醫護人員。(路透資料照片)

聯合新聞網「轉角說」刊文指出，武漢封城時間是在2020年1月23日，也正是農曆新年除夕的前一天。當時所有陸空交通全面中斷，而全城將近1100多萬人的武漢，從此成為孤立封閉之城。突如其來的封鎖不只令武漢市民恐慌，外界更為此憂心：該不該跟進封城？何時才能解封？而當2019年年底就傳出的「武漢不明原因肺炎」事件，到李文亮醫生的先前警告、最後1月的封城決定，中間過程政府到底掌握多少資訊？武漢當地是否存在瞞報問題？勒令封城到底是如何決策評估的？之中不免啟人疑竇：當時是否存在著「不得不立即封鎖的問題」，但真相並沒有隨著武漢的解封而水落石出。

武漢2020年4月解封，圖為保安在搬動隔離路障。(路透資料照片)

武漢在2020下半年基本生活機能已回到正軌。但另一方面，當初被認為極有可能和病毒源頭有關的華南海鮮市場，從全面封鎖之後至今仍沒有重啟。而內情究竟如何也無從知曉。

海鮮市場到底是不是病毒發源或擴散地？中國官方的最新說法為：「可能不是。」但這個說法的依據，沒有足夠公信力的證據和第三方單位驗證，WHO的調查行動一直被延遲到2021年的1月才要進行，但幾乎證據全滅的華南海鮮市場，又到底還能查出什麼？

至於封城期間短時間蓋好的方艙醫院、雷神山與火神山醫院，都已經封房關閉備用。曾用作方艙醫院用地的體育館也在年底改為武漢在地的就業招聘面試場地。不過在3月時歌頌過的「方艙醫院真神奇」，到了年底依然不改其色，連帶將雷神山、火神山通通頒發了建築設計獎項，標榜「中國速度、中國精神」，作為中國抗疫勝利的完美註腳。

痛！公民記者 多人消失

在武漢封城期間，曾有多名公民記者深入武漢進行採訪，包括中國律師陳秋實、張展，以及武漢市民方斌、前央廣播音員李澤華等人。除了張展後來被逮捕、目前關押在上海，其他三人至今仍下落不明，沒有任何對外消息。

最早「被消失」的是律師陳秋實。早在2019年香港反送中運動期間，陳秋實就以公民記者的身分親自走訪香港街頭、採訪遊行集會和抗爭運動而聲名大噪，也因此被中國官方盯上。

陳秋實失蹤至今仍不知所蹤。(視頻截圖)

在2020年1月23日武漢宣告封城之後，陳秋實即高調宣布要深入武漢、考察疫情真相。從陳秋實於武漢發布的相關資訊與影片中，反覆指控中國政府防疫崩潰、隱瞞真相，然而也正因他的敏感內容已經踩到中國政府的紅線，就在2月6日晚間，陳秋實在準備前往方艙醫院訪問時就完全失聯、不知所蹤。

在陳秋實消失之後，也只剩下他原本經營的Twitter帳號由他人代為發聲，並向外界尋求援救。而就在所謂「強制隔離」後不久，2月9日另一位同樣以揭露封城實態的武漢市民方斌，也被警方破門而入當場帶走。方斌在封城時透過各種影片陳述武漢的慘況，同時聲援病逝的李文亮醫師、要求中國當局道歉。

方斌在最後一支影片中，留下書寫的字樣：「全民反抗、還政於民」。而方斌和陳秋實一樣，被警方強制帶走後，直到現今依然下落不明。

另一位被捕的是25歲的前央廣播音員李澤華，他在YouTube上的武漢採訪影片，尤其是武漢殯儀館和P4病毒研究所的現場直擊引發關注。期間，李澤華也透過影片表示自己被不明人士跟蹤、騷擾，而最後在2020年2月26日名為「我正在被搜查！！！我正在被搜查！！！」的直播影片中，李澤華呼籲中國年輕人站出來發聲：「我知道理想主義在『那一年』的春夏之交已經破滅。靜坐已經沒有作用。現在年輕人每天上B站快手抖音刷各種社交媒體，可能根本不知道歷史上發生過什麼。」

李說的「那一年」，顯然指的是1989年天安門事件。最後在突兀的影片中斷後李澤華從此失蹤。李澤華的最後現身是在2020年4月22日新發的影片，當中證實自己被警方帶走後送往隔離點進行強制隔離。這也是李澤華最後一次現身，自此再也沒有他的去向消息。

而唯一下落明確的是37歲的公民記者張展。本業為律師的張展於2020年2月1日從上海抵達武漢，隻身進行在地生活的調查與報導；5月14日在武漢警方與上海警方跨省合作之下被逮捕、送往上海關押，直到12月28日宣判以「尋釁滋事罪」判刑入獄4年。然而對比封城之初，中國民眾對於公民報導的輿論熱度和憤怒，後來中國境內對於張展案的進度報導，反倒不見蹤跡。與當前中國卯足全力宣揚的抗疫勝利，形成強烈而諷刺的溫差對比。

作家方方因「武漢日記」走紅網絡。(中新社)

還有一位雖然並非公民記者，但因為封城期間積極寫作日記的武漢作家——方方——因為在2020年4月時將日記版權出售給歐美出版社，而引爆了一連串針對作家方方與「方方日記」的輿論混戰。當時居住在武漢的方方，封城期間每天在微博上記錄生活點滴與時事觀察。但方方的撰寫內容卻引來激烈的社群爭辯，大量「反方方」派抨擊方方日記虛構、甚至是一種「給洋人送砲彈遞刀子」的行為，還因此引來不明網友聲稱要威脅方方的性命。相應的也有不少支持方方的人挺身而出，雙方形同水火。

到2020年底，「方方日記」的海外版權已經分別在美國、英國、德國、法國以及日本出版，雖然中國輿論針對方方的論戰熱度已經下降不少，但從微信或微博上，有關對方方的言論攻擊和人格羞辱，其實依然持續。

雷神山醫院是武漢建的第二座集中收治新冠肺炎患者的專門醫院，由武漢大學中南醫院接管。圖為轉運患者。（中新社）

慟！死者家屬 求償無門

「我們的家庭崩潰、再也無法幸福了...」從武漢疫情逐漸解封後的6月，陸續有死者家屬出面控告政府隱瞞疫情，要求賠償。67歲的武漢市民鍾漢能，她的兒子在2月確診感染後病逝，她認為這場災難是政府隱瞞真相、防疫不力所導致，「這些嚴重的後果是人為造成，要找出是誰的責任。」像鍾漢能這樣的家屬案例還有好幾位，他們透過「新冠肺炎受害者家屬代言人」張海，向武漢的法院提出告訴求償，6月10日向法院送出後，成為中國第一起疫情受害家屬求償訴訟，相關案件當時至少還有5例。

但結局毫不意外，這些家屬求償通通被打了回票。

文章引述法新社的追蹤報導，數十起訴訟案例沒有一件立案，而替家屬們奔走的張海以及相關律師們，也都遭受了若干來自政府的壓力。儘管如此，像鍾漢能這樣的家屬，依然沒有放棄希望，直到2020年底都還試圖串連其他家屬、向法院申訴，只是律師團也很直白地表示，以中國的情況來說，「可能性是零。」

華南海鮮市場被視為引爆新冠肺炎的重大關鍵地。(路透資料照片)

中國官方在2020年下半年在武漢設立了抗擊疫情的「特展」，以此紀念武漢全體市民與醫護人員。人來人往之中，還有不少是跨省特地來到武漢支持，正如最初封城之際，中國社群網路上流傳的一張漫畫圖片：「給熱乾麵加油打氣」——疫情的舒緩解封本是可喜之事，但武漢留下太多沒有解決的問題和困惑——那些被犧牲的人們、曾經作為吹哨者的醫師、那些試圖追查真相的記者，全都在中國的「領導指揮」下抹去。