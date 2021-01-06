湖南漆黑啟示錄…城市供電 警報大響

2020年8月，湖南永州市新田縣三井鎮的茂家光伏發電站，大力發展風光核電等非化石能源，降低火電特別是煤電占比，是能源結構調整的方向之一。（中新社）

2020年11月10日，在湖南省邵陽市邵陽縣大山中，江蘇省送變電有限公司作業人員登上80多米鐵塔架設線路。（中新社）

湖南限電背後，透露的是中國 推動能源革命下，脆弱的城市供電系統亟待解決的迫切問題。

毫無徵兆，國網湖南省電力常德公司工作人員去年12月15日突然接到公司通知，因為電力超負荷要限電。這次限電來得非常突然，業務班同事需要聯繫市內大宗用戶，希望他們在這期間減少生產。

在省會長沙，長沙火車站、橘子洲大橋原本明亮的夜間燈光亮化工程，被關掉了大部分光源，當地人在網上感慨，長沙成了「一座靜悄悄的城市」。

長沙啟動有序用電，核心商圈戶外廣告屏關閉。（中新社）

指標性 復工 用電飆升

一場「節電」運動近來迅速在湖南全省鋪開。湖南省發展改革委通知要求，12月8日起，全省啟動有序用電。以常德為例，室內空調設置在20℃以下，室外不必要照明及景觀亮化設施和電子大螢幕關停；各類公共場所、經營場所必須做到人走電停，居民主動避開高峰時段使用電熱水器、空調、取暖器等大功率電器設備等。

「湖南是比較有代表性的，全國第三產業和居民的電力負荷通常占最大負荷的35％左右，但湖南已經接近50％」。華北電力大學經濟管理學院教授袁家海分析，湖南用電負荷有夏季開空調和冬季低溫靠電取暖兩個高峰，今年遭遇連續多日陰雨無風的極端天氣更加特殊。

湖南省2020年12日因寒潮等因素限電。圖為湖南省張家界天門山風景區一片銀色世界。（取材自國家應急廣播網）

冬季氣溫持續偏低，電線上的覆雪覆冰如果不及時融化，會導致大規模停電。除了天氣因素，國網湖南電力新聞發言人陳浩早在2020年12月2日的一場視頻會議上就曾說，「不論今冬我省為正常天氣還是極端天氣，供電都存在缺口」。

復產復工後工業用電需求旺盛，也加劇了湖南省的電力危機。作為製造業大省，湖南省下半年出口訂單大增，服務業也快速恢復，使得用電量攀升。2020年1到11月，湖南省全省社會用電量為1723億千瓦，同比增長了2.3％。

一場突然的電力緊張，在不少業內人士看來，暴露出湖南省供電能力的不足。中國電力企業聯合會（以下簡稱中電聯）行業發展與環境資源部副主任葉春介紹，湖南的供電能力並不豐沛，過去4年，湖南總裝機僅增加821萬千瓦，遠低於全國發電年均增速。在新增的821萬千瓦中，水電占16.85％，風光合計占82.15％，煤電僅占1％。

水電是湖南省夏季最主要的供電方式，裝機容量為1612萬千瓦，在全省電力總裝機容量中占比超過三分之一。但水電有明顯的季節性，冬季枯水期出力不足，對電網的支撐調節能力有限。風電和太陽能發電的裝機容量，是近年來湖南省增長速度最快的部分，裝機占全省電力總裝機的16％，但也面臨冬季發電能力不穩定情況。

相比之下，火力發電最為穩定，但2020年也遭遇了意外。近日，國家發改委指出，煤電因長期高負荷運行、故障風險增加，湖南岳陽電廠、寶慶電廠機組相繼因故障停運，影響電力供應102萬千瓦。

國網湖南常德供電公司員工安裝線路真空斷路器，全力以赴應對寒潮。（取材自國家電網）

燃料煤 逾80％靠外省

更大的困難，在於燃料的短缺。國網湖南電力透露，2020年11月30日，全省電煤庫存同比下降18.5％，後期北方地區供煤緊張。湖南火電用煤超過80％靠外省輸入，每年又只有50萬噸進口煤指標，同時東北、華中、華東地區相繼降溫，帶動了取暖用電量攀升，電煤需求持續提升，種種因素都使得湖南電煤供應緊張。

除了自發電，三峽水電和±800千伏祁韶特高壓直流輸電，是湖南主要的外來電源。但一位電力專家介紹，祁韶直流雖設計送電800萬千瓦，但目前只能運送約400萬千瓦。

湖南電網最大負荷為3150萬千瓦，已創下冬季歷史新高。袁家海估算，要保證全省最大負荷以及電網安全運行，留有備用，湖南省電力的有效容量應該是3500萬千瓦左右。但實際上，12月供電緊張階段，湖南火電裝機容量加上水電、祁韶直流、3回鄂湘聯絡線等只有近3000萬千瓦的電機容量。「所以湖南省電網安全運行，還有400到500萬千瓦的缺口」，袁家海說。

非電荒 是結構性缺電

湖南省國網湖南省電力有限公司董事長孟慶強在2019年發表於中國能源報的一份兩會建言中指出：湖南在2022年仍存在約500萬千瓦的電力缺額，估計到了2025年將擴大到900萬千瓦以上，全省面臨大面積缺電局面。

華北電力大學能源互聯網研究中心主任曾鳴認為，湖南出現供電緊張的問題，不是總量上缺電，而是結構性缺電。「一個最突出的特點就是尖峰時刻缺電，它可能在一年的某一個季節當中的某些時段缺電，這就是結構性缺電」，例如季節性缺電。

曾鳴也注意到，中國城市缺電問題近年已多次發生，「供需關係還是比較脆弱，一有點風吹草動，就缺電了」。除了湖南，2020年12月中旬，江西、浙江也相繼發布限電通知。

不過，從全國來看，季節性缺電並不意味著「電荒」。中電聯統計，截至2019年底，全國全口徑發電裝機容量突破20億千瓦，穩居世界首位，總體電力裝機供應能力能夠滿足電力負荷增長需求。

但部分城市出現多年未遇的供電壓力，意味著結構性缺電越來越尖銳。袁家海認為，「十二五」以來，國內總體上沒有缺電風險，但形勢變化很快，比如2020年湖南因三產和居民用電占的份額較大造成供電緊張的因素，就很有代表性。

能源結構處於調整轉型期也增加了不確定性。中國近年推動能源革命，陸續提出2020年、2030年非化石能源占比15％、25％的發展目標；大力發展風光核電等非化石能源，降低火電特別是煤電占比；加快實現2030年碳達峰、2060年碳中和的目標。

煤電比 「不能一刀切」

為緩解「燃煤之急」，國家發改委已經指導山西、陝西、內蒙古等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，科學合理地組織生產。

長安益陽發電有限公司一位工作人員說，該廠所有的燃煤機組現在都處於滿發電狀態，公司由陝西煤業化工集團有限責任公司控股，所以尚不存在缺煤問題。湖南華電長沙發電公司協調煤炭企業保持平均每天一列運煤火車進廠，足夠電廠持續使用。

在專家看來，立足長遠、緩解尖峰資源不足，是各地需要加以重視解決的電力難題。袁家海建議，在供應端，一種解決辦法是建立容量補償機制：即在新能源增多的趨勢下，投資 發電機組用於關鍵時刻調峰，機組平時用不上時，為保證投資者願意投資，需要設置一個容量電價，補償發電廠的固定資產投資費用。電價由市場決定，再加上電度電價，是發電廠拿到的總電價。

只是近年來，各地在降低火電特別是煤電占比，新建火電廠項目難上加難。湖南省一家參與了火電廠審批項目評估的公司工作人員說，目前大的火電廠投資要先進省能源規畫，否則很難申請專案，且近年省內新的燃煤機組專案幾乎在評估階段都無法通過。他認為最大的問題就是一刀切，煤電批不下容量，「不應該控太死，因為電力還涉及安全問題」。

在需求端，曾鳴表示，根據國際經驗，在一些用電高峰時期，可以通過市場調節的價格獎勵機制，來鼓勵用戶主動錯峰取電。如果能協助高耗電的工業企業降低用電成本，對一些用戶應有足夠吸引力。

而對湖南來說，2020年12月20日，全面進入保供電「戰時狀態」。接下來可能來襲的寒潮，取暖用電需求會持續保持高位，這個冬天的供電保衛戰還未到終局。